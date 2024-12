https://thecradle.co/articles/israels-calculus-in-syria-exploit-anarchy-for-strategic-dominance



Israels Kalkül in Syrien: Anarchie für strategische Dominanz ausnutzen

Khalil Nasrallah

DEZ 16, 2024

Bildnachweis: The Cradle

Mit dem ungehinderten Gebietserwerb und der Zerstörung der militärischen Infrastruktur Syriens hofft Tel Aviv, entweder seine Grenzen auf ein neu geteiltes Syrien auszudehnen oder seine Gewinne als Verhandlungsmasse in einem großen Geschäft um regionale Vorherrschaft zu nutzen.

Vor dreizehn Jahren flammten auf den öffentlichen Plätzen Syriens die Unruhen auf. Doch nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem die Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad einem vom Ausland unterstützten Krieg standhielt, der durch das Eingreifen des Iran, Russlands, der Hisbollah und unzähliger anderer syrischer und nicht-syrischer Kräfte vereitelt wurde, brach seine Regierung innerhalb von nur elf Tagen zusammen.

Assad floh im Geheimen, ließ eine zerfallende Arabische Republik Syrien zurück und informierte fast niemanden über seine Pläne, das sinkende Schiff zu verlassen.

Die ehemalige Al-Qaida-Mitgliedsorganisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS) übernahm im Bündnis mit anderen militanten Oppositionsgruppen rasch die Kontrolle über das Land. Der Anführer der von den Vereinten Nationen als terroristisch eingestuften Organisation, Abu Mohammad al-Julani, auch bekannt als Ahmad al-Sharaa, erklärte sich selbst zum nicht gewählten Präsidenten und bildete eine „Heilsregierung“, die das Land durch eine Übergangsphase führen soll. Neben und hinter ihm steht die Türkei, die entschlossen ist, einen strategischen und weitreichenden Einfluss auf die Ausrichtung des neuen Syriens auszuüben.

Inmitten dieser monumentalen Umgestaltung der politischen Landkarte Westasiens ergriff Israel die Gelegenheit zum Handeln. Mit der biblisch benannten „Operation Baschan-Pfeil“ startete der Besatzungsstaat eine strategische Kampagne gegen die Reste des syrischen Militärs, das seine Stellungen so gut wie aufgegeben hatte. Die ununterbrochenen Luftangriffe auf die kritische Infrastruktur Syriens markierten den Beginn eines tieferen israelischen Engagements in der syrischen Arena.

Israels militärische Intervention war der Höhepunkt einer jahrelangen Vorbereitung. Im Jahr 2018 hatte Israel versucht, eine Pufferzone im Süden Syriens einzurichten, wurde aber von syrischen und verbündeten Kräften daran gehindert, die Rückzugszone und die umliegenden westlichen Berge, die die Grenze zum benachbarten Libanon trennen, zurückzuerobern.

Aber da der syrische Staat nun in Scherben lag, sah Tel Aviv eine seltene und unersetzliche Gelegenheit, sich an die Gurgel zu gehen. Jahrelange Vorfreude und strategische Planung mündeten in eine rasche Kampagne, die darauf abzielte, vermeintliche Bedrohungen zu neutralisieren und langfristige Vorteile zu sichern.

Die „Schlacht zwischen den Kriegen

Der Zusammenbruch Syriens im Chaos nach 2011, der durch die Ankunft ausländischer Dschihadisten und die Ausbreitung bewaffneter extremistischer Gruppierungen gekennzeichnet war, bot Israel die Voraussetzungen, seine strategischen Interessen in aller Stille zu sichern.

Der erste nennenswerte israelische Schlag auf syrischem Gebiet erfolgte Anfang 2013 in Dschamraya. Dies markierte den Beginn dessen, was Israel als „Kampf zwischen den Kriegen“ bezeichnete, eine kalkulierte Anstrengung zur Erreichung mehrerer langfristiger Ziele.

Eine der Hauptprioritäten Tel Avivs während dieser Kampagne war es, die Weitergabe moderner Waffen vom Iran über Syrien an die Hisbollah im Libanon zu verhindern, da diese das Gleichgewicht der Kräfte in der Region kippen könnten.

Ein weiteres wichtiges Ziel bestand darin, den Iran und die mit ihm verbündeten Widerstandskräfte daran zu hindern, dauerhafte Stützpunkte und Logistikzentren in Syrien zu errichten, die Israel als direkte Bedrohung seiner Sicherheit ansah.

Ein weiteres Ziel bestand darin, die militärische Infrastruktur Syriens zu schwächen, um zu verhindern, dass das Land seine strategischen Fähigkeiten wieder aufbaut, wieder zu einer regionalen Macht wird und eine Pufferzone neben den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen einrichtet.

Syrien Schlag für Schlag demontieren

Obwohl Israels weiterreichende Ambitionen nicht verwirklicht wurden, konnte es in den letzten Jahren bedeutende taktische Erfolge erzielen. Durch häufige Luftangriffe wurden die Fähigkeiten der Widerstandskräfte geschwächt, und Israel nutzte die internen Probleme Syriens – den wirtschaftlichen Zusammenbruch, die gesellschaftliche Unordnung und die überlasteten Ressourcen des syrischen Militärs -, um seine Vorherrschaft zu festigen. Diese Operationen bereiteten den Boden für den groß angelegten Angriff, der auf den Sturz von Assad folgte.

Der Zusammenbruch der syrischen Regierung markierte den Beginn von Israels umfangreichstem militärischen Feldzug in der Region. Unter dem Namen „Bashan Arrow“ startete Israel eine unerbittliche Serie von Angriffen gegen den syrischen Staat und seine Verteidigungsanlagen.

Mehr als 500 Luftangriffe zielten auf kritische Infrastrukturen, darunter Militärbasen, Radarsysteme, Einrichtungen der Luftwaffe, Geheimdienstzentralen und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Selbst die Hauptstadt Damaskus blieb nicht verschont.

Die Luftangriffe wurden von einer Bodenoffensive begleitet, die sich auf die Grenzgebiete in der Nähe des Libanon konzentrierte. Die israelischen Streitkräfte rückten in das südwestliche Umland von Damaskus vor und nahmen die strategisch wichtigen Gipfel des Berges Hermon ins Visier.

In der vergangenen Woche erklärte Israels Verteidigungsminister Israel Katz diese Gipfel 51 Jahre nach dem ursprünglichen Verlust Tel Avivs für „zurückerobert“, und zwar in einer Operation, die jahrelang vom syrischen Militär und seinen Verbündeten in der Achse des Widerstands errichtete Befestigungen zerstörte.

Unterstützung durch die USA und fast völliges Schweigen in der Region

Das Vorgehen Israels stieß auf der Weltbühne auf gedämpfte Reaktionen. Die arabischen Staaten gaben routinemäßige Verurteilungen ab, die wenig Gewicht hatten und den Verdacht aufkommen ließen, dass sie Israels Normalisierungsbestrebungen stillschweigend billigen oder unterstützen – auch wenn dies nicht ihre Absicht war.

In einer Erklärung übermittelte die Arabische Liga „ihre volle Verurteilung der Besatzungsmacht Israel für ihre illegalen Versuche, die internen Entwicklungen in Syrien auszunutzen, sei es durch die Beschlagnahme weiterer Gebiete auf den Golanhöhen oder durch die Ungültigkeitserklärung des Rückzugsabkommens von 1974“.

Saudi-Arabien verurteilte Israels Vorgehen auf den Golanhöhen und warnte, dass es „Syriens Chancen auf die Wiederherstellung der Sicherheit ruiniert“, während die Vereinigten Arabischen Emirate die Ausweitung der Besatzung „scharf“ verurteilten und ihr „Engagement für die Einheit, Souveränität und territoriale Integrität des syrischen Staates“ bekräftigten.

Die Reaktionen des Westens fielen ähnlich zurückhaltend aus, wobei die europäischen Staaten vorsichtige Missbilligung äußerten. Im Gegensatz dazu unterstützten die USA das Vorgehen unmissverständlich. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan bezeichnete das Vorgehen Israels als legitime Ausübung seines Rechts auf Selbstverteidigung.

Diese Unterstützung fiel mit einem Besuch des Leiters des US-Zentralkommandos, General Michael Kurilla, in Israel zusammen, was die operative Koordinierung zwischen Washington und Tel Aviv unterstrich. Die US-Streitkräfte führten in diesem Zeitraum auch über 70 Luftangriffe in Syrien durch, die sich angeblich gegen ISIS richteten, aber wahrscheinlich darauf abzielten, die militärischen Fähigkeiten Syriens zu schwächen.

Israels strategische Ziele in Syrien

Israel verfolgte mit seiner Kampagne in Syrien mehrere strategische Ziele, die alle darauf abzielten, seine Vorherrschaft zu sichern und potenzielle Bedrohungen zu neutralisieren. Eines der Hauptziele war die Eliminierung aller verbliebenen syrischen Streitkräfte und kritischen Einrichtungen, die den Besatzungsstaat in Frage stellen könnten. Ein weiterer Schwerpunkt war es, die Hisbollah daran zu hindern, sich über syrisches Territorium mit modernen Waffen zu versorgen.

Solche Waffenlieferungen wurden als erhebliche Bedrohung für Israels Sicherheitskalkül angesehen. Israel versuchte auch, die Präsenz iranischer Berater und Widerstandsgruppen, die Syrien als logistisches und operatives Zentrum genutzt hatten, zu unterbinden.

Die Sicherung von Gebieten in Südsyrien war ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da Israel Pufferzonen einrichten will, die seine Nordgrenzen schützen und strategische Stätten wie den Berg Hermon sichern sollen. Abgesehen von den unmittelbaren militärischen Belangen betrachtet Tel Aviv die neu besetzten Gebiete als potenzielles Druckmittel bei künftigen Verhandlungen.

Durch die Beibehaltung der Kontrolle über diese Gebiete hofft Israel, in künftigen Friedensgesprächen günstige Bedingungen durchzusetzen und die internationale Anerkennung seiner Souveränität über die Golanhöhen zu sichern. Gleichzeitig versucht Israel, die Bedrohung durch extremistische Oppositionsgruppen in Syrien einzudämmen, von denen einige offen dschihadistische, israelfeindliche Ideologien vertreten.

Auch wenn diese Bemühungen kurzfristig zu erheblichen Erfolgen geführt haben, bleibt Israels langfristige Sicherheit ungewiss. Die neue syrische Führung unter der von der HTS ernannten Übergangsregierung ist ideologisch – zumindest auf dem Papier – gegen Israel eingestellt und eng mit der Türkei verbündet.

Die türkische Führung, die durch den Sturz Assads ermutigt wurde, hat ihren Einfluss in der Region geltend gemacht, was auf eine mögliche strategische Rivalität mit Israel hindeutet.

Regionale Auswirkungen

Das Vorgehen Israels in Syrien hat weitreichende Auswirkungen auf Westasien. Die benachbarten arabischen Staaten, insbesondere Jordanien und Ägypten, befinden sich in einer zunehmend prekären Lage. Das Erstarken extremistischer islamistischer Bewegungen, die mit Ankara verbündet sind, und der wachsende Einfluss Israels haben dazu geführt, dass diese Länder, die sich normalisiert haben, mit Sicherheitsbedenken und einem schwindenden regionalen Einfluss zu kämpfen haben.

Gleichzeitig haben Israels Schritte die Spaltung innerhalb der arabischen Welt vertieft. Die Bemühungen bestimmter arabischer Staaten um eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel haben zu einer weiteren Spaltung der Allianzen geführt, so dass die Region in ihrer Reaktion auf die Syrienkrise uneins ist.

Letztendlich sind die größten Opfer dieser geopolitischen Neuordnung die arabischen Völker selbst, die geschwächt, zersplittert und in einer sich rasch verändernden regionalen Ordnung zunehmend ins Abseits gedrängt werden.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten geben nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …