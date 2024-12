https://english.almayadeen.net/news/politics/turkey–germany-condemn–israel-s–plans-for-expansion-in-sy



Türkei und Deutschland verurteilen „Israels“ Expansionspläne auf dem syrischen Golan

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

16. Dezember 2024



Die Türkei und Deutschland haben „Israels“ Entscheidung, die Siedlungen auf den besetzten syrischen Golanhöhen zu erweitern, scharf verurteilt. Sie bezeichneten dies als Verletzung des internationalen Rechts und forderten „Israel“ auf, seine Pläne aufzugeben.

Israelische Besatzungssoldaten überqueren den Sicherheitszaun, der sich auf die so genannte Alpha-Linie zubewegt, die die von Israel annektierten syrischen Golanhöhen von Syrien trennt, in der Stadt Majdal Shams am 15. Dezember 2024. (AP)

Die Türkei verurteilte die Entscheidung der israelischen Besatzung, ihre illegalen Siedlungen auf den syrischen Golanhöhen zu erweitern.

In einer Erklärung des türkischen Außenministeriums heißt es, dass „Israels“ Vorgehen die Bemühungen um Frieden und Stabilität in Syrien ernsthaft untergräbt und die Spannungen in der Region verschärft.

Das Ministerium bezeichnete die Entscheidung als „eine neue Etappe“ der israelischen Expansion durch Besatzung und betonte: „Dieser Schritt Israels gibt Anlass zu ernster Besorgnis, zusammen mit Israels Eindringen in das Trennungsgebiet unter Verletzung des Rückzugsabkommens von 1974, seinem Vorstoß in angrenzende Gebiete und den Luftangriffen in Syrien.“

Das Ministerium rief die internationale Gemeinschaft auf, „geeignete Maßnahmen“ zu ergreifen, um die „illegalen Schritte der Netanjahu-Regierung“ zu beenden.

Verwandte Nachrichten

Deutschland drängt israelischen Verbündeten zum Rückzug von den syrischen Golanhöhen

Deutschland hat „Israel“ aufgefordert, seinen Plan zur Verdoppelung der Bevölkerung auf den besetzten und annektierten syrischen Golanhöhen am südwestlichen Rand Syriens „aufzugeben“.

Der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christian Wagner, erklärte am Montag: „Es ist völkerrechtlich völlig klar, dass dieses von Israel kontrollierte Gebiet zu Syrien gehört und Israel daher eine Besatzungsmacht ist“, und fügte hinzu, dass ‚Israel‘ diesen Plan ‚aufgeben‘ müsse.

Wagner merkte an, dass es angesichts des politischen Umbruchs in Syrien „jetzt absolut entscheidend ist, dass alle Akteure in der Region die territoriale Integrität Syriens berücksichtigen und nicht in Frage stellen.“

Auf einer Pressekonferenz räumte er ein, dass die Situation „komplex“ sei und dass „Israel“ ein Interesse daran habe, dass Assads Waffen „nicht in die falschen Hände geraten“.

Er bekräftigte jedoch, dass Deutschland „jetzt alle Akteure in der Region zur Zurückhaltung aufruft“, denn „Syrien ist schon viel zu lange ein Spielball ausländischer Mächte.“

Zuvor: Israelische Regierung billigt Plan zum Ausbau der Siedlungen auf dem besetzten Golan

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …