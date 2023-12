Live blog: Gaza death toll from Israeli onslaught tops 19,400 – officials Israel’s war on besieged Gaza – now in its 73rd day – has left at least 19,453 Palestinians dead and wounded more than 52,286 others.

Live-Blog: Mehr als 19.400 Tote im Gazastreifen durch israelische Angriffe – Beamte

Israels Krieg gegen den belagerten Gazastreifen, der nun schon 73 Tage andauert, hat mindestens 19.453 Palästinenser getötet und mehr als 52.286 weitere verwundet.

Montag, 18. Dezember 2023

1406 GMT – Das Gesundheitsministerium im belagerten Gazastreifen hat mitgeteilt, dass seit dem 7. Oktober mindestens 19.453 Menschen in dem palästinensischen Gebiet durch den brutalen israelischen Krieg getötet worden sind.

Nach Angaben des Ministeriums wurden in den mehr als zwei Monaten der Kämpfe 52.286 Menschen in Gaza verwundet.

1331 GMT – Das Shifa-Krankenhaus in Gaza wird von israelischem Feuer getroffen: Zeugen

Bei einem israelischen Luftangriff auf das größte Krankenhaus des Gazastreifens sind nach Angaben von Zeugen mehrere Menschen getötet und verletzt worden.

Der Fernsehsender Al Jazeera strahlte Aufnahmen aus, die die Folgen des Angriffs auf das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu zeigen schienen. Mehrere Menschen lagen leblos auf dem Boden des medizinischen Komplexes, der mehrere Gebäude umfasst.

Zwei Personen, die sich im Krankenhaus aufhielten, bestätigten gegenüber Associated Press den Angriff.

1327 GMT – Israelische Angriffe, Schikanen und eine noch nie dagewesene Zensur mit dem Ziel der Nachrichtensperre: CPJ

Israels Krieg gegen den Gazastreifen war für Journalisten tödlich – der tödlichste Konflikt, der je für Medienschaffende stattgefunden hat, insbesondere wegen der hohen Zahl von Todesopfern in so kurzer Zeit, so das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ).

Nach Angaben des CPJ (Stand: 17. Dezember) wurden seit dem 7. Oktober mindestens 64 Journalisten und Medienmitarbeiter getötet, während die Zahl nach Angaben des Medienbüros von Gaza mit 95 deutlich höher liegt.

Es gibt noch eine weitere Ebene israelischer Taktiken gegen Journalisten, die sich laut Sherif Mansour, Koordinator des CPJ-Programms für den Nahen Osten und Nordafrika, in dem „noch nie dagewesenen Ausmaß an Zensur und Schikanen (und) der Inhaftierung von Journalisten in Gaza, im Westjordanland und in Israel“ widerspiegelt.

1320 GMT – Mehrere Gaza-Gefangene starben in israelischem Gefangenenlager: Bericht

Mehrere Palästinenser, die von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen festgehalten werden, sind nach Angaben israelischer Medien in einem Gefangenenlager im Süden Israels gestorben.

Die Zeitung Haaretz berichtet, dass Hunderte von palästinensischen Gefangenen mehrere Wochen lang in einem Gefangenenlager in Beersheba festgehalten wurden.

„Viele von ihnen starben in dem Zentrum“, sagte die Zeitung, ohne ihre Zahl zu nennen.

1318 GMT – Ölgesellschaft BP stoppt alle Transitfahrten durch das Rote Meer

Der Ölkonzern BP hat angekündigt, dass er nach den jüngsten Angriffen der Houthi-Gruppe im Jemen vorübergehend alle Transitfahrten durch das Rote Meer unterbricht.

„In Anbetracht der sich verschlechternden Sicherheitslage für die Schifffahrt im Roten Meer hat BP beschlossen, alle Transitfahrten durch das Rote Meer vorübergehend zu unterbrechen“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Die BP sagte, dass sie diese vorsorgliche Pause laufend überprüfen wird, abhängig von den Umständen, wie sie sich in der Region entwickeln.

1318 GMT – EU-Kommissar Borrell kritisiert Israels „entsetzlichen Mangel an Differenzierung“ in Gaza

Das israelische Militär zeige bei seinen Angriffen im Gazastreifen einen „erschreckenden Mangel an Differenzierung“, sagte der EU-Spitzendiplomat und verwies auf den Tod von israelischen Geiseln, Gläubigen und anderen palästinensischen Zivilisten.

„Wir sind Zeugen eines entsetzlichen Mangels an Differenzierung bei Israels Militäroperation in Gaza“, schrieb der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, in den sozialen Medien.

„Gläubige, drei israelische Geiseln und Hunderte anderer Zivilisten sind bei den jüngsten Militäroperationen ums Leben gekommen“, so Borrell.

„Das muss aufhören. Eine humanitäre Pause ist dringend notwendig.“

1245 GMT – Ein weiterer Journalist bei israelischem Angriff in Gaza getötet, die Zahl steigt auf 96 seit dem 7. Oktober

Ein weiterer palästinensischer Journalist ist bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden, womit sich die Zahl der Opfer seit dem 7. Oktober auf 96 erhöht hat, wie das Medienbüro der Regierung mitteilte.

Abdullah Alwan kam bei dem Angriff auf die Stadt Jabalia im Norden des Gazastreifens ums Leben, teilte das Medienbüro in einer Erklärung mit.

1229 GMT – Evergreen-Reederei nimmt keine israelische Fracht mehr an und stellt die Route über das Rote Meer ein

Die taiwanesische Containerreederei Evergreen hat erklärt, dass sie beschlossen hat, ab sofort keine israelische Fracht mehr anzunehmen und ihre Containerschiffe angewiesen hat, die Fahrt durch das Rote Meer bis auf weiteres einzustellen.

Evergreen fügte hinzu, dass Schiffe, die im Regionalverkehr zu Häfen im Roten Meer unterwegs sind, sichere Gewässer in der Nähe anlaufen und auf weitere Benachrichtigungen warten werden, während Containerschiffe, die das Rote Meer passieren sollen, um das Kap der Guten Hoffnung herum umgeleitet werden, um ihre Reise zu den Zielhäfen fortzusetzen.

1201 GMT – Houthi-Rebellen greifen ein Handelsschiff im Roten Meer an

Ein unter der Flagge der Kaimaninseln fahrender Tanker ist nach Angaben eines US-Militärs auf einer wichtigen Schifffahrtsroute vor Jemen angegriffen worden.

Der Angriff auf die Swan Atlantic, einen Frachter für Chemikalien und Ölprodukte, ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf Schiffe im Roten Meer und in der strategisch wichtigen Straße von Bab el Mandeb.

Zu den Angriffen bekennen sich die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen, die nach eigenen Angaben Schiffe angreifen, die mit Israel in Verbindung stehen, um palästinensische Kämpfer zu unterstützen.

1156 GMT – 4 Palästinenser bei israelischem Armeeangriff auf Flüchtlingslager Al Far’a im besetzten Westjordanland getötet

Mindestens vier junge Palästinenser wurden bei einer Razzia der israelischen Streitkräfte im Flüchtlingslager Al Far’a in der Nähe der Stadt Tubas im besetzten Westjordanland getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Die Razzia sei der zweite Vorfall dieser Art innerhalb von zwei Wochen gewesen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums.

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) teilte in einer separaten Erklärung mit, dass seine Teams sechs Schwerverletzte im Lager Al Far’a medizinisch versorgt hätten und sie in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Einem Anadolu-Reporter zufolge zog sich die israelische Armee nach einer zweistündigen Razzia aus dem Flüchtlingslager zurück.

Drei Palästinenser seien bei der Razzia festgenommen worden, so lokale Quellen.

1150 GMT – Türkiye setzt Bemühungen um humanitäre Hilfe für Palästinenser fort

Die Türkei setzt ihre Bemühungen um dringende humanitäre Hilfe für die Palästinenser fort, wie der Sprecher des türkischen Außenministeriums mitteilte.

„Wir setzen unsere Bemühungen gemeinsam mit allen unseren Institutionen und Organisationen fort, um die dringend benötigte humanitäre Hilfe für die Palästinenser zu leisten“, sagte Oncu Keceli auf X.

In Abstimmung mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD seien zwischen dem 13. Oktober und dem 12. Dezember rund 2.500 Tonnen humanitäre Hilfe mit 13 Luftfrachttransporten und zwei Schiffen im ägyptischen Hafen Al Arish eingetroffen, fügte er hinzu.

„Es wird erwartet, dass diese Zahl noch steigen wird.“

1146 GMT – Italienischer Außenminister kritisiert Israel für Schüsse in einer Kirche in Gaza

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat Israel für die Schüsse auf eine christliche Kirche in Gaza kritisiert und damit eine seltene italienische Kritik an der israelischen Kriegsführung gegen die Hamas geübt.

„Ich finde es schlimm, dass es Scharfschützen gibt, die in christliche Kirchen schießen. Die Terroristen sind nicht dort. Die Hamas-Terroristen sind in den unterirdischen Tunneln“, sagte Tajani am Rande einer Veranstaltung im Außenministerium in Rom.

1129 GMT – CIA-Chef trifft sich mit israelischen und katarischen Beamten zu Gefangenengesprächen

CIA-Direktor Bill Burns wird sich in Warschau mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und dem Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad treffen, um über ein mögliches neues Abkommen zur Freilassung israelischer Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, zu sprechen, berichtet Axios unter Berufung auf zwei amerikanische und israelische Beamte.

1023 GMT – Frankreich fordert Klarstellung von Israel, nachdem sein Mitarbeiter bei einem Luftangriff in Gaza getötet wurde

Frankreich hat von Israel Klarheit über die Tötung eines Mitarbeiters seines Außenministeriums bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen verlangt.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen in Tel Aviv sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna: „Wir haben um eine vollständige Aufklärung der Umstände gebeten, die den Angriff auf dieses Haus nach der Explosion, die zum Tod dieses Mitarbeiters geführt hat, erklären könnten“.

Das Ministerium erklärte, dass „einige Mitarbeiter im Haus eines Kollegen, der im französischen Konsulat arbeitet, Zuflucht gesucht haben und das Haus am 13. Dezember unter israelischen Beschuss geraten ist“.

1018 GMT – Israel tötet Dutzende in Gaza, während der US-Verteidigungsminister zu Gesprächen eintrifft

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu Gesprächen über den laufenden israelischen Krieg gegen den Gazastreifen in Israel eingetroffen.

Austin, der vom Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Charles Q. Brown, begleitet wird, soll während seines Besuchs mit Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und dem israelischen Kriegskabinett zusammenkommen.

Der oberste Verteidigungsminister wird die israelische Führung dazu drängen, nach den wochenlangen schweren Angriffen und der Bodenoffensive im Gazastreifen „in eine neue Phase des Krieges überzugehen“, wie die Zeitung The Times of Israel berichtet.

0945 GMT – Über 100 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen im nördlichen Gazastreifen getötet

Mehr als 100 Palästinenser wurden bei israelischen Luftangriffen auf Häuser in der Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen getötet und zahlreiche Menschen werden vermisst.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa berichteten Gesundheitsquellen am Montagmorgen, dass mehr als 100 Palästinenser in Jabalia getötet wurden und ebenso viele Menschen noch unter den Trümmern gefangen sind. Mindestens 20 Menschen wurden bei den Angriffen verletzt.

Am Sonntag wurde berichtet, dass Zivilschutzteams mehr als 30 Leichen geborgen haben.

Nach Angaben des palästinensischen Fernsehens sind noch etwa 100 Menschen unter den Trümmern eingeschlossen.

0933GMT – Israelische Armee lässt Kampfhunde auf Verwundete los: Beamte

Beamte des Gesundheitswesens im Gazastreifen haben eine Untersuchung gefordert, nachdem die israelischen Streitkräfte beschuldigt wurden, bei einer Razzia im Kamal Adwan Krankenhaus Bulldozer eingesetzt und Kampfhunde losgelassen zu haben.

Die israelischen Streitkräfte hatten das Krankenhaus letzte Woche gestürmt, nachdem sie es mehrere Tage lang belagert und beschossen hatten.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntag erklärten Munir Al Bursh, der Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, und der Leiter der pädiatrischen Abteilung des Krankenhauses, Hussam Abu Safiya, dass die israelischen Streitkräfte einige Teile der medizinischen Einrichtung zerstört, den Zugang zu Hilfsgütern verweigert und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Verwundete und flüchtende Zivilisten angegriffen hätten.

Zuvor hatte der palästinensische Gesundheitsminister Mai Al Kaila eine internationale Untersuchung der israelischen Angriffe gefordert.

0848 GMT – Katholischer Kardinal verurteilt „kaltblütige Tötung“ von 2 Frauen

Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in England und Wales hat die „kaltblütige Ermordung“ von zwei Frauen durch einen israelischen Scharfschützen in einer katholischen Kirche in Gaza verurteilt.

„Was mich absolut verwundert, ist, dass das Recht Israels, sich zu verteidigen, durch nichts gestützt wird, was ich verstehe“, sagte der Erzbischof von Westminster, Kardinal Vincent Nichols, gegenüber SkyNews.

„Die Tötung von offensichtlich verletzlichen und unschuldigen Menschen scheint mir das zu konterkarieren, was Israel nach eigenen Angaben zu erreichen versucht“, fügte Nichols hinzu.

Als er daran erinnert wurde, dass die israelische Armee die Anschuldigungen, die Kirche angegriffen zu haben, bestritt, sagte Nichols: „Das ist, offen gesagt, schwer zu glauben, denn die Menschen in Gaza und der Kardinal-Erzbischof von Jerusalem sind nicht dazu da, Lügen zu erzählen.“

0840 GMT – Israels Sicherheitsminister kritisiert Regierung wegen Eröffnung

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat die Regierung dafür kritisiert, dass sie Hilfsgütertransporte über den Grenzübergang Kerem Schalom in den Gazastreifen gelassen hat.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Maariv äußerte Ben-Gvir seine Verärgerung über die plötzliche Änderung der Politik ohne Diskussion im Kabinett und bezeichnete die Entscheidung als unverantwortlich. Er sagte, die Lieferung von Hilfsgütern über den Grenzübergang solle erst dann erlaubt werden, wenn alle Geiseln wieder zu Hause seien.

Die israelischen Behörden kündigten am Freitag die vorübergehende Wiedereröffnung des Kerem Shalom an und gaben damit den Forderungen der USA nach, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zuzulassen.

0727 GMT – HRW prangert Israel für den Einsatz von Hunger als „Kriegswaffe“ an

Israel setzt den Hunger als „Kriegswaffe“ im Gazastreifen ein, indem es den Menschen absichtlich den Zugang zu Wasser und Nahrungsmitteln verwehrt, was ein Kriegsverbrechen darstellt, so Human Rights Watch (HRW).

„Die israelischen Streitkräfte blockieren absichtlich die Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff, während sie vorsätzlich die humanitäre Hilfe behindern, landwirtschaftliche Flächen zu zerstören scheinen und der Zivilbevölkerung Gegenstände vorenthalten, die für ihr Überleben unentbehrlich sind“, erklärte die Menschenrechtsorganisation in einer Erklärung.

Sie verwies auf die Erklärungen hochrangiger israelischer Beamter, darunter Verteidigungsminister Yoav Gallant, Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und Energieminister Israel Katz, über ihre Absicht, „der Zivilbevölkerung in Gaza Nahrung, Wasser und Treibstoff vorzuenthalten – Erklärungen, die eine von den israelischen Streitkräften betriebene Politik widerspiegeln“.

0652 GMT – Hamas-Beamter lehnt neue Gespräche über Geiselnehmer ab

Ein Hamas-Beamter erklärte, Gespräche über einen weiteren Austausch von Geiseln mit Tel Aviv seien erst dann möglich, wenn sich die israelische Armee aus dem Gazastreifen zurückziehe und einen dauerhaften Waffenstillstand umsetze.

Khalil Al-Haye, ein im Libanon ansässiger Hamas-Vertreter, erklärte gegenüber Al Jazeera, die Hamas werde ihren Widerstand gegen Israel in der belagerten Enklave fortsetzen.

Er betonte die Notwendigkeit eines umfassenden Waffenstillstands und eines vollständigen Rückzugs der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, bevor die Frage der Geiseln und Gefangenen angegangen werden könne.

0458 GMT – Demonstranten in Deutschland und den Niederlanden demonstrieren für Palästina

In Deutschland und den Niederlanden haben Demonstranten ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht: Tausende versammelten sich in Berlin, um an einem Fahrzeugkonvoi teilzunehmen, und Hunderte marschierten zum Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag.

Gleichzeitig riefen Menschenrechtsorganisationen in Amsterdam zu einem Waffenstillstand in Gaza auf und beklagten die Untätigkeit der niederländischen Regierung.

In Berlin befestigten Demonstranten palästinensische Flaggen und Schilder mit den Aufschriften „Stoppt den Völkermord in Gaza“ und „Freiheit für Palästina“ an ihren Fahrzeugen und bildeten später einen Konvoi, der durch die zentralen Punkte der Stadt fuhr.

In den Niederlanden versammelten sich Hunderte von Menschen am Bahnhof Leiden und marschierten zur Unterstützung Palästinas zum Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in der Verwaltungshauptstadt Den Haag.

0227 GMT – Sicherheitsrat stimmt unter Druck über neuen Waffenstillstandsaufruf ab

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird am Montag über eine neue Resolution abstimmen, in der eine „dringende und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten“ im Gazastreifen gefordert wird, da Washington seine Ungeduld mit dem Hauptverbündeten Israel immer mehr zum Ausdruck bringt.

Die bevorstehende Resolution des Sicherheitsrats wurde von arabischen Ländern eingebracht, die bei der Abstimmung in der Generalversammlung am vergangenen Dienstag durch die breite internationale Unterstützung gestärkt worden waren, auch wenn das Schicksal des neuen Textes ungewiss bleibt.

Der neue Entwurf, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgearbeitet und von AFP eingesehen wurde, fordert eine „dringende und nachhaltige Einstellung der Feindseligkeiten, um einen sicheren und ungehinderten humanitären Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen“.

0130 GMT – Palästinensische Autonomiebehörde fordert Frankreich auf, bei der Lösung des Problems der Siedlergewalt zu helfen

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Frankreich aufgefordert, zur Lösung des Problems der Siedlergewalt gegen Palästinenser beizutragen.

Bei einem Treffen zwischen dem palästinensischen Premierminister Mohammad Shtayyeh und der französischen Außenministerin Catherine Colonna in Ramallah im Westjordanland betonte Shtayyeh die Notwendigkeit, Druck auf Israel auszuüben, um die Übergriffe illegaler Siedler auf Palästinenser im besetzten Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, zu beenden.

Shtayyeh forderte außerdem die Öffnung aller Grenzübergänge zum Gazastreifen, um die Einfuhr von humanitärer Hilfe, medizinischen Gütern und Treibstoff zu ermöglichen und die Strom- und Wasserversorgung wiederherzustellen.

Er wies auch darauf hin, wie wichtig die Unterstützung Frankreichs für die Anerkennung des Staates Palästina mit Vollmitgliedschaft in der UNO ist.

0020 GMT – Israel sieht sich nach der Tötung von Geiseln neuen Forderungen nach einem Waffenstillstand gegenüber

Israels Regierung sah sich mit Aufrufen zu einem Waffenstillstand von einigen seiner engsten europäischen Verbündeten konfrontiert, nachdem eine Reihe von Schießereien, darunter die „irrtümliche“ Tötung von drei israelischen Geiseln, die weltweite Besorgnis über die Führung des zehnwöchigen Krieges im Gazastreifen geschürt hatte.

Israelische Demonstranten fordern ihre Regierung auf, die Verhandlungen mit der Hamas-Regierung im Gazastreifen wieder aufzunehmen, die Israel zu vernichten gelobt hat.

Es wird erwartet, dass Israel bei einem Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin am Montag ebenfalls unter Druck gesetzt wird, seine Kampfeinsätze einzuschränken.

0000 GMT – WHO verurteilt „Zerstörung“ des Kamal Adwan Krankenhauses in Gaza

Die Leiterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die „effektive Zerstörung“ des Kamal-Adwan-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens angeprangert und hinzugefügt, dass mindestens acht Patienten gestorben seien.

Unter den verstorbenen Patienten sei auch ein 9-jähriges Kind, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter.

Die israelische Armee zog sich nach einer mehrtägigen Operation aus dem Krankenhaus zurück und behauptete, es sei von der Hamas als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt worden.

Die Hamas hat derartige Behauptungen wiederholt zurückgewiesen.

2330 GMT – Palästinensische Journalistin bei israelischem Bombardement getötet

Die palästinensische Journalistin Haneen Al Qashtan wurde zusammen mit ihrer Familie bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Flüchtlingslager Al Nuseirat im Gazastreifen getötet, so das örtliche Medienbüro.

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die Zahl der seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getöteten Journalisten auf 95 gestiegen ist.

In einer früheren Erklärung erklärte das Medienbüro, dass Israel absichtlich Journalisten im Gazastreifen tötet, um die palästinensische Berichterstattung zum Schweigen zu bringen, die Wahrheit zu verschleiern und zu verhindern, dass Nachrichten und Informationen die regionale und internationale Öffentlichkeit erreichen.

Palästinensischer Gesandter in Großbritannien kritisiert Israels Politik der gezielten Tötung von Journalisten

1933 GMT – Israel tötet 90 Menschen in einem Flüchtlingslager, während seine Angriffe im Gazastreifen weitergehen

Die israelische Armee hat im gesamten Gazastreifen tödliche Angriffe durchgeführt. Dabei wurden ein Flüchtlingslager im Norden und ein Krankenhaus im Süden getroffen und ein Mädchen getötet, das bei einem früheren Angriff sein Bein verloren hatte.

Bei israelischen Angriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens wurden 90 Palästinenser getötet, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza gegenüber Reuters erklärte. Bei einem weiteren Raketenangriff auf ein Haus der Familie Shehab wurden nach Angaben des Hamas-Radios Aqsa 24 Menschen getötet.

„Wir glauben, dass die Zahl der Toten unter den Trümmern sehr hoch ist, aber es gibt keine Möglichkeit, die Trümmer zu beseitigen und sie zu bergen, weil das israelische Feuer so stark ist“, sagte er per Telefon.

