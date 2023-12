Shame on Israel for exploiting the Holocaust to justify genocide My grandparents‘ story of surviving the Holocaust taught me what genocide is, and it is how I know to condemn what Israel is doing to Gaza right now. How dare Israel exploit my family’s suffering to try to justify its genocide in Gaza.



Der Ständige Vertreter Israels, Gilad Erdan, trägt bei der UNO einen gelben Stern. (Foto: Screenshot aus einem Video auf dem Youtube-Kanal von The Telegraph)

Die Geschichte meiner Großeltern, die den Holocaust überlebten, hat mich gelehrt, was Völkermord ist, und daher weiß ich, dass ich verurteilen muss, was Israel derzeit in Gaza anrichtet. Wie kann Israel es wagen, das Leiden meiner Familie auszunutzen, um seinen Völkermord in Gaza zu rechtfertigen?

Schande über Israel, das den Holocaust ausnutzt, um Völkermord zu rechtfertigen



Von Sig Giordano



18. Dezember 2023

Wären meine Großeltern heute noch am Leben, hätte sich ihr Treffen im Oktober dieses Jahres zum 80. gejährt. Meine Großeltern, Isidor und Marianne, lernten sich 1943 in Theresienstadt kennen, einem Konzentrationslager in der von den Nazis besetzten Tschechoslowakei. Ich stand meinem Großvater Isi, der meine Großmutter überlebte, sehr nahe. Unter anderem vertraute er mir einen gelben „Judenstern“ aus Stoff an, den er im Lager tragen musste und auf dem das Wort „Jude“ stand.

Bei einer Sitzung der Vereinten Nationen (UN) am 31. Oktober trug Gilad Erdan, Israels UN-Botschafter, einen Judenstern, der an den meines Großvaters erinnerte. In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat sagte er, er trage den Stern, um das Schweigen der UNO zum Angriff auf Israel am 7. Oktober anzuprangern. Erdan verglich dieses Schweigen mit dem Schweigen, das den Holocaust ermöglichte. Dani Dayan, der Direktor der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wies Erdan auf diesen Missbrauch des Sterns hin und erklärte, dass Erdan „den Opfern des Holocaust und dem Staat Israel Schande bereite“.

Dayan hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, wie beleidigend es für Erdan war, den gelben Stern zu tragen. Dayans Gründe sind jedoch völlig falsch. Dayan argumentierte, dass der gelbe Stern die Schwäche des jüdischen Volkes während des Holocausts symbolisiere und damit ein beunruhigendes und falsches historisches Narrativ fortsetze.

Die Zionisten versuchen seit langem, die Opfer des Holocaust als schwach darzustellen, um die Gründung und spätere Aufrechterhaltung des Staates Israel zu rechtfertigen. Diese Bestrebungen begannen schon vor dem Holocaust, als sich einige Zionisten mit der damaligen eugenischen Rassenlehre verbanden und argumentierten, dass die Juden ihre eigene Rasse reinigen und eine eigene starke Rasse schaffen müssten. Arthur Ruppin, ein führender Sozialwissenschaftler und Leiter des Palästina-Büros der Zionistischen Weltorganisation im frühen 20. Jahrhundert, propagierte die Besiedlung Palästinas als Antwort auf die gefährlichen Folgen der „Rassenmischung“ für die europäischen Juden. Er war damit nicht allein, denn viele jüdische Intellektuelle vertraten die Ansicht, dass die Gründung des zionistischen Staates den Juden die Möglichkeit geben würde, „ihren eigenen Körper zu regenerieren“, der durch die Bedingungen der Assimilation und Unterdrückung in West- bzw. Osteuropa degeneriert war.

Nach der Gründung Israels wurden die Opfer des Holocaust regelmäßig als schwach und als Beispiele für das Gegenteil dessen, was der zionistische Staat darstellt, behandelt, was zu einer schlechten Behandlung der Überlebenden führte, die israelische Staatsbürger wurden. Wie Dayan selbst bekräftigte, stellt der Holocaust eine warnende Geschichte über die Schwäche der Juden in der Diaspora dar, der die Stärke der Juden im Staat Israel gegenübergestellt wird.

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten berufen sich israelische Politiker wie Erdan und Dayan regelmäßig auf den Holocaust, um staatliche Gewalt gegen Palästinenser zu rechtfertigen. Im Gegensatz zu Erdan und Dayan hat mir das Wissen um den Völkermord an meinen Vorfahren geholfen zu verstehen, dass das, was heute in Palästina geschieht, ein Völkermord ist. Zu wissen, dass ein Völkermord stattfindet, ist an und für sich schon schmerzhaft. Zu wissen, dass ein Völkermord angeblich in unserem Namen (als jüdische Person) durchgeführt wird, ist besonders schmerzhaft. Aber zu wissen, dass ein Völkermord durch die Aneignung des Leidens meiner Familie gerechtfertigt wird, ist wütend. Ich bin wütend. Wie kann es der Staat Israel wagen, die Geschichte meiner Familie zu beleidigen?

Die Schrecken, die meine Familie ertragen musste, sind für die meisten unvorstellbar. Meine Großmutter und mein Großvater, Teenager, als sie sich im Lager trafen, waren die einzigen überlebenden Mitglieder ihrer Familien. Mein Großvater war Teil des Widerstands im Lager und versteckte Menschen, die auf Listen für den Transport nach Auschwitz standen. Mein Großvater hat meiner Großmutter buchstäblich das Leben gerettet. Dies ist keine Geschichte der Schwäche. Es ist jedoch eine Geschichte, aus der ich viele Lehren über die Bedingungen gezogen habe, die einen Völkermord ermöglichen.

Ich erinnere mich, dass ich 8 oder 9 Jahre alt war und zum Frühstück am Küchentisch saß, während meine Mutter kochte. Das Radio war wie jeden Morgen an und ich hörte die 1010 WINS-Nachrichten: „Gebt uns 22 Minuten, wir geben euch die Welt.“ In den Schlagzeilen bekannte sich eine Widerstandsgruppe zu einem Bombenanschlag irgendwo außerhalb der USA. Ich fragte meine Mutter: „Was ist eine Widerstandsgruppe?“ Sie erklärte mir die Idee des Widerstands, indem sie über den Holocaust und den Kampf ihres Vaters sprach, der sich wehrte. Zwar ist nicht jeder, der Widerstand leistet, automatisch rechtschaffen, aber als ich älter war, wurde mir klar, dass die Art und Weise, wie man den Widerstand in einer bestimmten Situation betrachtet, vom jeweiligen Standpunkt abhängt. Das mag offensichtlich erscheinen, aber in den westlichen Medien, in der Politik und im Bildungswesen wird regelmäßig eine Assoziation zwischen Widerstandsgruppen und Terrorismus hergestellt, die ein selbstverständliches Richtig und Falsch erzeugt.

In den Tagen nach dem 11. September 2001 wurde ich als US-Bürgerin, die in den Vereinigten Staaten lebte, daran erinnert, dass ich entweder für „uns“ oder „gegen uns“ sei, wenn ich den Drang zur Invasion Afghanistans in Frage stellte. Der erzwungene Nationalismus erinnerte mich an die Studien, die ich während des Studiums über den Holocaust aufgenommen hatte. Die Schaffung einer „Wir-gegen-die“-Mentalität zum Schutz Deutschlands war ein wesentlicher Faktor, um große Teile der nichtjüdischen Deutschen für den Kampf gegen die Juden zu gewinnen.

Widerstand findet gegen diejenigen statt, die an der Macht sind. Außerdem bedeutet Unterdrückung per Definition, dass man auf der Verliererseite einer Machtdynamik steht. Wie kommt es dann, dass Israel, ein Land mit einem der mächtigsten Militärs der Welt, das von der mächtigsten Militär- und Wirtschaftsmacht der Welt, den Vereinigten Staaten, unterstützt wird, versucht, sich als Verfechter eines unterdrückten Volkes darzustellen, das gegen palästinensische Widerstandsbewegungen kämpfen muss?

Jonathan Greenblatt, Direktor der Anti-Defamation League (ADL), veröffentlichte nach dem Anschlag vom 7. Oktober einen Meinungsartikel im Time Magazine, in dem er argumentierte, dass man den Angriff der Hamas nur als „Hass“ und „giftige Intoleranz in ihrer reinsten Form“ verstehen könne. Anstatt die jüdische Erfahrung zu einer Ausnahme zu machen, so dass der Holocaust zu einem Beispiel in Tausenden von Jahren des Judenhasses wird, wie würde es aussehen, wenn wir den wirklichen Lehren, die wir aus den Schrecken des Holocausts ziehen können, Aufmerksamkeit schenken würden? Die Lektion, die wir brauchen, ist nicht, dass das jüdische Volk schon immer gehasst wurde und immer gehasst werden wird. Die Lehre aus dem Holocaust ist, dass die wirtschaftlich und politisch Mächtigen den Nationalismus und die Vorstellung, dass so genannte minderwertige Menschen eine Bedrohung für den Nationalstaat darstellen, zur Rechtfertigung von Völkermord nutzten. Viele jüdische und nichtjüdische Menschen leisteten Widerstand, so gut sie konnten. Das Problem war nicht der schwache Widerstand, sondern die Stärke der nationalistischen, eugenischen Narrative.

Die gute Nachricht ist, dass Millionen von Juden und anderen Menschen sich kritisch mit der Situation auseinandersetzen und sich gegen die Botschaften wehren, die uns von den mächtigsten israelischen und US-amerikanischen Führern vermittelt werden. Wir stehen in Solidarität mit den Palästinensern, die für ihr Recht auf Existenz und Selbstbestimmung kämpfen. Wir sehen Veränderungen in den öffentlichen Meinungsumfragen, und die Zahl der von Juden geleiteten und unterstützten Aktionen gegen den derzeitigen Völkermord ist größer als je zuvor. Viele melden sich zu Wort und sagen lautstark: „Nie wieder“ bedeutet „Nie wieder“ für jeden.

Sig Giordano, ist ein antizionistischer Jude und Enkel von Holocaust-Überlebenden. Sie sind seit über 20 Jahren in verschiedenen Palästina-Solidaritätsprojekten aktiv. Er ist außerordentlicher Professor für interdisziplinäre Studien an der Kennesaw State University und arbeitete zuletzt an einem Projekt über die Beziehung zwischen Wissenschaft und Antisemitismus.

