Israels Krieg gegen den Iran hat keine Zukunft Von M.K. Bhadrakumar

Israels Krieg gegen den Iran hat keine Zukunft

18. Juni 2025

M.K. Bhadrakumar prognostiziert, dass Netanjahu, indem er die Widerstandskraft der Islamischen Republik unterschätzt, das gleiche Schicksal ereilen wird wie Saddam Hussein im Irak-Iran-Krieg.

Iranische Angriffe auf Ölraffinerien in Haifa, Israel, am Sonntagabend. (Hanay/Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0)

Von M.K. Bhadrakumar

Indian Punchline

Eine unbemerkte Unterströmung des Krieges zwischen Israel und dem Iran ist, dass drei christliche Nationen in Europa – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – sich eifrig auf die Seite Israels gestellt haben.

Seltsam, nicht wahr, dass diese europäischen Länder, die die sogenannte E-3 bilden, einen gut etablierten exklusiven Dialog mit dem Iran pflegen, sich aber dennoch Israels Kriegspfad anschließen? Es ist ein Kreuzzug, Dummkopf!

Die drei „Kreuzfahrernationen“ teilen Israels Besessenheit, den Aufstieg einer muslimischen Nation als aufstrebende Macht im Nahen Osten zu verhindern, die ihre geopolitischen Allianzen radikal verändern könnte. Einfach ausgedrückt: Die Zerstörung des islamischen Regimes im Iran ist das eigentliche Ziel des Krieges Israels – und der drei christlichen Nationen aus Europa.

Berichten zufolge haben israelische Kampfflugzeuge, die den Iran angegriffen haben, den britischen Luftwaffenstützpunkt auf Zypern genutzt; britische Tankflugzeuge sind im syrisch-irakischen Luftraum im Einsatz, um israelische Kampfflugzeuge zu versorgen; der französische Präsident Emmanuel Macron, als Verteidiger des römischen Katholizismus, schwört offen, dass er alles tun werde, um eine Niederlage Israels zu verhindern; Deutschland, die Wiege des Protestantismus, hat sich ebenfalls hinter Israel gestellt.

Andererseits geht aus dem einstündigen Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag jedoch hervor, dass sie trotz der aktuellen Konfliktsituation gemeinsam den Weg des Dialogs mit dem Iran vorantreiben wollen. In der Erklärung des Kremls wird betont, dass Putin die israelische Aggression scharf verurteilt habe.

Eine solche Konstellation der Hauptakteure signalisiert, dass Israels beste Chance darin besteht, den Krieg selbst als strategischen Fehler zu beenden und eine „neue Normalität“ zu schaffen. Aber wird Teheran Premierminister Benjamin Netanjahu mit dem Mord davonkommen lassen? Das ist die Millionenfrage. Putin wird bei seinem geplanten Besuch im Iran, sofern dieser noch stattfindet, seine ganze Überzeugungskraft einsetzen müssen.

Die israelische Denkweise hinter der Ermordung der Führung und der militärischen Befehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) des Iran beruhte auf der törichten Fehleinschätzung, dass Teheran nicht den politischen Willen habe, sich der Aggression zu widersetzen. Das Ziel Israels ist es einerseits, die Voraussetzungen für einen Regimewechsel im Iran zu schaffen, und andererseits jede Form einer konstruktiven Annäherung zwischen den USA und dem Iran zu verhindern.

Der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Kanzler Friedrich Merz in einem Zug auf dem Weg in die Ukraine am 9. Mai. (Simon Dawson / No 10 Downing Street/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0)

Terror war schon immer die Waffe der Wahl für Israel und die westlichen Mächte, um den Iran zu untergraben und zu schwächen. Aber nun ist ein Punkt erreicht, an dem eine Eindämmung des Iran nicht mehr möglich ist. Logischerweise hätten sich die muslimischen Nachbarstaaten des Iran hinter ihn stellen müssen, aber das ist angesichts ihrer begrenzten Souveränität, unabhängig zu handeln, zu viel erwartet.

Dennoch wird der Iran nicht kapitulieren. Sein Nationalstolz und seine Ehre als Zivilisationsstaat werden ihn dazu veranlassen, sich zu versammeln und einen langwierigen Krieg bis zum Sieg zu führen. Von den Anfängen der Revolution an fühlte sich die Islamische Republik, die auf den Prinzipien der Gerechtigkeit und des Widerstands auf dem Fundament des Nationalismus und der Unabhängigkeit gegründet wurde, von Mao Zedongs Konzept des „langwierigen Volkskrieges” angezogen, um räuberische Nationen in Schach zu halten. Diese Strategie zahlte sich während des Iran-Irak-Krieges (1980-1988) aus.

Der irakische Diktator Saddam Hussein hatte ebenso wie Netanjahu falsch eingeschätzt, dass der Iran aufgrund des Bürgerkriegs, der wirtschaftlichen Kernschmelze, der zerschlagenen Armee, der noch unvollendeten Staatsbildung und der fehlenden Verbündeten in der Region ein hoffnungslos geschwächter Staat sei. Doch der Iran kämpfte acht Jahre lang unerschrocken bis zum Patt, unbeeindruckt von der großzügigen Unterstützung Saddams durch die westlichen Mächte und ihre Verbündeten in der Region.

Iranischer Soldat mit Gasmaske während des Iran-Irak-Krieges, März 1985. (Mahmoud Badrfar, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License)

Die USA rüsteten Saddams Armee sogar mit chemischen Waffen aus, um die Menschenwellen-Taktik der iranischen Kämpfer zu stoppen, jedoch ohne Erfolg – obwohl schätzungsweise eine Viertelmillion Iraner ihr Leben opferten.

Irgendwann in naher Zukunft wird auch Israel das Schicksal Saddams ereilen, da es die Entschlossenheit des Iran, Widerstand zu leisten, falsch eingeschätzt hat. Netanjahu schätzte auch, dass der Iran aufgrund der Rückschläge der Achse des Widerstands im Vergleich zum letzten Jahr ein deutlich geschwächtes Land sei. Eine solche Naivität unterschätzt die Kraft des Widerstands, der im Kern des Schiismus liegt.

Letzte Woche haben sich die Widerstandskräfte, die angeblich von der Erde vernichtet worden waren, neu formiert und begonnen, Raketen auf Israel abzufeuern – ausgerechnet aus Syrien! Am 4. Mai feuerten die Houthis eine ballistische Rakete auf Tel Aviv ab, die den Randbereich des Hauptterminals des Ben-Gurion-Flughafens traf. Berichten zufolge hat die Hisbollah ihre Versorgungswege aus dem Iran wiederhergestellt.

Was Israel nicht begreift, ist, dass Widerstandsbewegungen nicht sterben; ihre Daseinsberechtigung bleibt bestehen. Israel befindet sich in Wirklichkeit in einer sehr tiefen Krise und kämpft an mehreren Fronten inmitten einer sich verschärfenden innenpolitischen Krise und einer Wirtschaft, die von Washington mit Tropfenzufuhr am Leben erhalten wird.

Da die Fähigkeit der USA, Einfluss auf die Ereignisse im Nahen Osten zu nehmen, immer weiter abnimmt, wird die Unhaltbarkeit Israels als Nation, die von der jüdischen Lobby in Washington gestützt wird, immer deutlicher. Bereits jetzt gibt es in den USA Unmut darüber, Israel zu finanzieren und seine Kriege zu führen.

Unterdessen ist der Aufstieg des Iran unvermeidlich – mit einer Bevölkerung, die zehnmal so groß ist wie die Israels, riesigen Bodenschätzen, einem autarken Agrarsektor und einer breit aufgestellten Industrie, innovativen technologischen Fortschritten, einem großen Binnenmarkt, einer strategisch günstigen Lage und gut ausgebildeten Arbeitskräften.

Onshore-Anlage in der Sonderwirtschaftszone Pars im südiranischen Gas-Kondensatfeld South Pars, einem der größten Gasfelder der Welt. (Tasnim News Agency/Wikimedia Commons/ CC BY 4.0)

Die Ausdauer des Iran gleicht der eines Langstreckenläufers, wie der Iran-Irak-Krieg gezeigt hat, während Israel eher ein Sprinter auf der 100-Meter-Bahn ist. Man sollte sich nichts vormachen: Israel, ein kleines Land mit 8 Millionen Einwohnern, wird in einem langwierigen Krieg ausgehöhlt werden.

In der aktuellen Situation spricht gegen Israel vor allem, dass Trump zwar versucht hat, Netanjahu vom Kriegskurs abzubringen, aber keine amerikanischen Truppen entsenden wird, um Israels Krieg zu führen.

Trump hat eine evangelikale Basis in der US-Politik und steht mit wohlhabenden jüdischen Spendern auf freundschaftlichem Fuß, hat aber nichts mit den Kreuzfahrern der Alten Welt gemeinsam – sei es in der Ukraine oder im Iran. In beiden Fällen neigt er dazu, das Paradigma durch die Brille von „America First“ zu betrachten, wo er ein immenses Potenzial sieht, durch Geschäftsbeziehungen mit Russland oder dem Iran Wohlstand zu schaffen.

Außerdem ist Trump ein viel zu kluger Politiker, um die Zukunft seiner MAGA-Bewegung zu riskieren, deren Kernprinzip die totale Ablehnung aller interventionistischen „ewigen Kriege“ ist. Trump weiß nur zu gut, dass die amerikanische Öffentlichkeit entschieden gegen Kriege im Nahen Osten ist.

Die Ersetzung von Mike Waltz als nationaler Sicherheitsberater am 1. Mai (ein bekannter israelischer Stellvertreter, der sich in den höchsten Rängen der Trump-Regierung befand) und die anschließende Säuberung der gesamten Gruppe der „Iran-Falken“ in seinem nationalen Sicherheitsstab signalisierten, dass Trump Netanjahus teuflischen Plänen, seine Verhandlungen mit dem Iran über Hintertürchen zu torpedieren, misstrauisch gegenübersteht.

Während ihres Telefongesprächs am Samstag einigten sich Trump und Putin laut einer Mitteilung des Kremls darauf, den „Verhandlungsweg im iranischen Atomprogramm“ zu priorisieren. Trump merkte an, dass das Team der US-Verhandlungsführer bereit sei, seine Arbeit mit den iranischen Vertretern wieder aufzunehmen. Eine militärische Konfrontation mit dem Iran spielt in Trumps Kalkül offensichtlich keine Rolle.

Angesichts dieser Tatsache und abgesehen von Netanjahus bombastischer Rhetorik liegt es im besten Interesse Israels, diesen sinnlosen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Vermutlich ist dies auch die Präferenz der IDF. Ein langwieriger Krieg aus eigener Kraft, mit einer Handvoll Kreuzritterstaaten als Cheerleader im Schlepptau, kann Israel nicht vor der Zerstörung retten.

Seltsamerweise riet Trump in seinem letzten Truth Social-Beitrag am Sonntag nach dem Gespräch mit Putin Israel, „ein Abkommen mit dem Iran zu schließen“! Passt das zu Netanjahus Kriegstreiberei? Und Trump fuhr fort, seine eigene Glaubwürdigkeit als Friedensstifter zu polieren.

Trump schloss mit der Vorhersage, dass „wir bald Frieden zwischen Israel und dem Iran haben werden!“ Kurz gesagt, Trump hat keinerlei Absicht, amerikanische Leben zu riskieren, um Netanjahus Kriege zu führen.

Offensichtlich wird „Frieden, bald“ auch die Präferenz Russlands und des Irans sein, da ernsthafte Verhandlungen wieder aufgenommen und eine Einigung erzielt werden kann, die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran und die Aufhebung der amerikanischen Sanktionen einläuten würde. Aber passt das zu Netanjahu?

Das Paradoxe daran ist, dass Israel in einem langwierigen Krieg mit dem Iran keine Zukunft hat, aber ein unentschiedenes Ende dieses Krieges für Netanjahu das hohe Risiko einer Lawine von Forderungen nach einem Regimewechsel in Israel mit sich bringen würde. Der Verlust der Macht bedeutet für Netanjahu den Verlust der parlamentarischen Immunität vor Strafverfolgung, die er bisher aufgrund von Korruptionsvorwürfen gegen ihn und seine Familienmitglieder genossen hat, und eine mögliche Inhaftierung.

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war indischer Botschafter in Usbekistan und der Türkei. Die Ansichten sind persönlich.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Indian Punchline.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

