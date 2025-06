https://english.almayadeen.net/news/politics/trump-s-bombing-of-yemen-killed-as-many-civilians-as-23-year



Trumps Bombardierung des Jemen tötete so viele Zivilisten wie in den 23 Jahren zuvor

18. Juni 2025

Unter Donald Trump hat die US-Bombardierungskampagne im Jemen in zwei Monaten fast so viele Zivilisten getötet wie in den letzten 23 Jahren insgesamt.

Die US-Bombardements im Jemen unter Donald Trump haben laut einer Analyse der Überwachungsgruppe Airwars in nur zwei Monaten fast so viele zivile Todesopfer gefordert wie alle amerikanischen Angriffe auf das Land in den letzten 23 Jahren zusammen.

Ihr Bericht über die Operation Rough Rider ergab, dass zwischen März und Mai 224 Zivilisten getötet wurden, verglichen mit 258 Todesfällen von 2002 bis 2024. Der Anstieg der Opferzahlen bei nur 33 Angriffen deutet auf eine grundlegende Änderung der US-Militärpolitik hin. Dies könnte laut Airwars ein Vorbote dessen sein, was passieren könnte, wenn Trump die Bombardierungskampagne „Israels” im Iran unterstützt.

Eine Warnung vor dem, was kommen wird

„Diese Kampagne gibt den Ton für Trumps Krieg und für das, was Verbündete tun können, vor. Angesichts der Eskalationsbereitschaft der USA müssen wir die Kampagne im Jemen verstehen, um zu begreifen, was die Zukunft bringt“, sagte Emily Tripp, Direktorin von Airwars, die betonte, dass das Verständnis der Ereignisse im Jemen entscheidend sei, um zu verstehen, was die Zukunft bringen könnte.

Die unverhältnismäßige gezielte Tötung von Zivilisten verstößt gegen die Genfer Konventionen und stellt ein Kriegsverbrechen dar. Dieser Standard wurde jedoch zunehmend ausgehöhlt, insbesondere im israelischen Krieg gegen Gaza, wo bei Angriffen jeweils über 100 Zivilisten getötet wurden.

Laut The War Lawyers von Craig Jones von der Newcastle University haben frühere US-Präsidenten Grenzen für die Zahl der zulässigen zivilen Opfer festgelegt, ohne dass eine besondere Genehmigung erforderlich war. Unter Trump scheinen diese Schwellenwerte jedoch aufgegeben worden zu sein.

Die Operation Rough Rider, eine im März gestartete US-Aggression gegen die jemenitischen Streitkräfte (YAF), sollte Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden stoppen, die zur Unterstützung des Gazastreifens durchgeführt wurden und sich gegen israelische und mit Israel verbundene Schiffe richteten, nachdem es bereits während der Biden-Regierung zu Angriffen gekommen war. Die Kosten der Operation beliefen sich allein im ersten Monat auf schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar.

Trump verspottete Bidens frühere Reaktion als „erbärmlich schwach“, während interne Signal-Nachrichten zwischen hochrangigen US-Beamten, in denen sie über den Beginn der Bombardierungen diskutierten, versehentlich an einen Journalisten gelangten.

17. April: Der tödlichste Angriff

Airwars identifizierte die beiden tödlichsten Angriffe im April. Am 17. April wurden bei einem US-Luftangriff auf den Hafen von Ras Isa in der Nähe von Hodeidah, der auf Ölanlagen abzielte, mindestens 84 Zivilisten getötet. Damit war dies der tödlichste Angriff der Kampagne.

Airwars ermittelt seine Opferzahlen durch die Analyse offizieller Berichte, Medienberichte und Todesanzeigen, die von Angehörigen auf sozialen Medienplattformen wie Facebook veröffentlicht werden.

Unter den Opfern waren zwei kleine Jungen, Fadel Fawwaz Ali al-Musq und Mohammad Ali Saleh Asaad al-Musq, die laut Beiträgen trauernder Angehöriger getötet wurden, nachdem sie ein Familienmitglied begleitet hatten, das als Fahrer arbeitete.

Am Tag nach dem Bombenangriff berichtete die örtliche Zweigstelle des Roten Halbmonds, dass die Angriffe in zwei Wellen erfolgten. Nach dem Abwurf der ersten Bomben kreisten die Flugzeuge weiter über dem Gebiet, bevor sie einen zweiten Angriff starteten, diesmal nachdem die Ersthelfer eingetroffen waren.

Das US-Zentralkommando behauptete später, die Operation habe eine Treibstoffquelle der YAF zum Ziel gehabt und es sei nicht beabsichtigt gewesen, Zivilisten zu verletzen.

Der zweitblutigste Angriff, der von Airwars dokumentiert wurde, ereignete sich am 28. April 2025, als US-Luftangriffe ein Untersuchungsgefängnis in Saada trafen und 68 Zivilisten töteten und mindestens 47 weitere verletzten. Die Einrichtung beherbergte hauptsächlich afrikanische Migranten und soll zum Zeitpunkt des Angriffs etwa 115 Menschen beherbergt haben. Grausame Bilder und Videoaufnahmen von Leichen am Tatort wurden weit verbreitet.

Lange Geschichte der US-Bombardierungen im Jemen

Anfang Mai bestätigte das US-Zentralkommando, dass es Kenntnis von den Berichten habe und die Angaben zu zivilen Opfern prüfe, aber es wurden keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Die USA führen seit 2002 Luftangriffe im Jemen durch, beginnend mit einem Drohnenangriff, bei dem sechs Al-Qaida-Mitglieder getötet wurden. Zivilisten wurden erstmals 2009 offiziell als Opfer registriert, als 49 Menschen bei einem Marschflugkörperangriff auf ein Al-Qaida-Lager getötet wurden.

Die Operation Rough Rider wurde im Mai beendet, nachdem die USA und die YAF einen Waffenstillstand geschlossen hatten, der „Israel“ vollständig außen vor ließ.

Die USA gaben an, während der Operation 1.000 Angriffe durchgeführt zu haben. Im Gegenzug für die Beendigung der Bombardierungen erklärte sich die YAF bereit, die Angriffe auf US-Marineeinheiten einzustellen, wie Trump behauptete.

