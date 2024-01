War on Gaza: Tony Blair reportedly tapped to relocate Palestinian refugees from Gaza According to Israel’s Channel 12 news, the former British prime minister met with Netanyahu and Gantz to discuss Blair’s role in finding countries to receive refugees from Gaza

Tony Blair spricht auf der Bühne während des 2023 Concordia Annual Summit im Sheraton New York am 19. September in New York City. (Riccardo Savi/AFP)

Laut dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 traf sich der ehemalige britische Premierminister mit Netanjahu und Gantz, um Blairs Rolle bei der Suche nach Ländern zu erörtern, die Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen könnten



Krieg gegen Gaza: Tony Blair soll palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen umgesiedelt haben

Von MEE-Mitarbeitern

31. Dezember 2023

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair soll nach Angaben des israelischen Nachrichtensenders Channel 12 eine israelische Initiative leiten, die andere Länder dazu ermutigen soll, Palästinenser aufzunehmen, die vor dem israelischen Bombardement des Gazastreifens fliehen.

Channel 12 berichtete, ohne eine Quelle zu nennen, dass Blair kürzlich mit Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Benny Gantz zusammengetroffen sei, um die Möglichkeit zu erörtern, dass der ehemalige britische Regierungschef die Verantwortung dafür übernimmt, wohin palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen umgesiedelt werden könnten.

Der Journalist Barak Ravid erklärte in einem Beitrag auf X, Blairs Büro habe die Berichte dementiert.

„Berichte, dass Herr Blair irgendetwas mit der freiwilligen Evakuierung von Gaza-Bewohnern zu tun hat, sind einfach nicht wahr, es hat keine solche Diskussion gegeben und er würde sie auch nicht in Erwägung ziehen“, zitierte Ravid einen Blair-Sprecher.

Die israelische Regierung hat sich nicht offiziell zu den Flüchtlingsbemühungen nach dem Krieg geäußert.

Der größte Teil der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen – 1,8 Millionen Menschen – wurde vertrieben, seit Israel vor drei Monaten mit der Bombardierung begann.

Am Samstag berichtete das Wall Street Journal, dass 70 Prozent der Häuser in Gaza und die Hälfte der Gebäude in der Enklave durch israelische Luftangriffe beschädigt oder zerstört wurden.

Bisher wurden bei den israelischen Angriffen mindestens 21.800 Menschen getötet, darunter 9.100 Kinder, wie das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen am Sonntag mitteilte.

Zivilisten und Gesundheitsbeamte im Gazastreifen haben wiederholt erklärt, dass die Zahl der Toten ihrer Meinung nach weitaus höher ist als die vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen, da die Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sind und es keinen Zugang zu medizinischen Einrichtungen und Krankenhäusern gibt.

Netanjahu hat kürzlich erklärt, dass er die tödliche Offensive in Gaza noch „viele Monate“ fortsetzen wolle.

„Der Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Wir kämpfen an allen Fronten. Um den Sieg zu erringen, braucht es Zeit. Wie der Generalstabschef gesagt hat, wird der Krieg weitergehen“, sagte er am Sonntag in einer im Fernsehen übertragenen Rede.

Mit dem Ziel, die Hamas-Regierung vollständig auszulöschen, sagte Netanjahu auch, dass Israel die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten übernehmen und alle Zugänge schließen sollte.

Unterdessen erklärte der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich am Samstag gegenüber dem israelischen Armeeradio, dass es einen Exodus der Palästinenser geben werde und stattdessen Israelis „im Gazastreifen leben werden“.

„Wir werden nicht zulassen, dass dort zwei Millionen Menschen leben. Wenn 100.000 bis 200.000 Araber in Gaza leben, wird die Diskussion über den Tag danach ganz anders aussehen“, fügte er hinzu.

„Ich bin dafür, die Realität in Gaza völlig zu verändern, eine Diskussion über die Siedlungen im Gazastreifen zu führen… Wir müssen dort für eine lange Zeit regieren… Wenn wir militärisch dort sein wollen, müssen wir auf zivile Weise dort sein“, sagte er.

