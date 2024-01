Israels Krieg gegen Gaza live: Armeeangriffe in Gaza töten 135 Menschen in 24 Stunden Von Linah Alsaafin und Brian Osgood

UN official: ‚Grave concerns‘ of forced displacement of Palestinians UN Security Council told that comments by Israeli leaders raise fears of mass transfer of Palestinians from Gaza.



Israels Krieg gegen Gaza live: Armeeangriffe in Gaza töten 135 Menschen in 24 Stunden

Doaa Abu Lashin, eine Palästinenserin, reagiert auf den Anblick ihrer Tochter Zeinab Abu Lashin, die inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der islamistischen Palästinensergruppe Hamas bei einem israelischen Angriff getötet wurde, im Abu Yousef al-Najjar Krankenhaus in Rafah

Von Linah Alsaafin und Brian Osgood

13. Januar 2024

Bei einem nächtlichen Angriff der israelischen Armee auf ein Haus in Rafah wurden 14 Palästinenser getötet, darunter ein zweijähriges Mädchen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden innerhalb von 24 Stunden 135 Palästinenser getötet und 312 verwundet.

Drei palästinensische Teenager wurden in der Nähe einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Westjordanland erschossen.

Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen teilte mit, dass für die Generatoren des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses kein Treibstoff mehr zur Verfügung stehe, so dass die Patienten der Intensivstation und der Krankenstation einem extremen Todesrisiko ausgesetzt seien.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 23.843 Menschen getötet und mehr als 60.317 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Vor 1m (18:40 GMT)

Mehr von Netanjahu

In seiner Videoansprache sagte der israelische Premierminister, sein Land habe noch nicht entschieden, ob es den Philadelphia-Korridor, der entlang der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten verläuft, beschlagnahmen werde oder nicht.

Die US-Zeitung The Wall Street Journal berichtete heute, dass Israel eine Militäroperation plant, um die Kontrolle über den Korridor zu übernehmen, und Ägypten über seine Absichten informiert hat. Der Bericht beruft sich auf ungenannte „derzeitige und ehemalige israelische und ägyptische Beamte“.

Netanjahu erklärte gegenüber Reportern, dass die Isolierung der Hamas durch ihre Umzingelung ein Ziel des Gaza-Krieges sei, dass es aber „eine Reihe von Optionen“ gebe.

Vor 10m (18:30 GMT)

Niemand wird uns aufhalten“: Netanjahu

In einer Videoansprache sagte der israelische Premierminister, dass sich Israel von keiner Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs abschrecken lassen werde.

Der Gerichtshof berät derzeit, nachdem er die Argumente sowohl Israels als auch Südafrikas gehört hat, das Israel beschuldigt, bei seinem Angriff auf den Gazastreifen Völkermord zu begehen.

„Niemand wird uns aufhalten. Nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen, niemand“, sagte Netanjahu.

Israel weist Anklage wegen Völkermordes in Gaza zurück und bittet den IGH, den Fall abzuweisen

