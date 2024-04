Israeli shelling hammers Gaza’s Rafah ahead of planned ground offensive The eastern part of the city is under constant artillery shelling as Israel says it’s ‚moving ahead‘ with offensive.

Palästinenser, darunter auch Kinder, begutachten die zerstörten und beschädigten Gebäude und das beschädigte Gebiet

Israels Krieg gegen Gaza live: Artilleriebeschuss hämmert auf Rafah

Von Stephen Quillen und Virginia Pietromarchi

26. April 2024

Der östliche Teil von Rafah steht unter ständigem Artilleriebeschuss, während ein hoher israelischer Beamter erklärt, dass das Militär seine geplante Bodeninvasion fortsetzt und dabei die immer lauter werdenden internationalen Warnungen ignoriert, diese abzubrechen.

Der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sagte, es sei „wichtig, dass alle forensischen Beweise aus den Massengräbern im Gazastreifen gut aufbewahrt werden“, aber es sei ein Mandat einer gesetzgebenden Gruppe der Vereinten Nationen erforderlich, damit die Weltorganisation rechtmäßig in den Besitz dieses Materials gelangen könne, da eine internationale Untersuchung gefordert werde.

Der palästinensische Zivilschutz erklärt, dass er bei einer unabhängigen Untersuchung von drei separaten Massengräbern in Gaza, in denen 392 Leichen gefunden wurden, kooperieren wird.

Die Vereinigten Staaten erklären, dass sie mit dem Bau eines Piers an der Küste des Gazastreifens begonnen haben, der die Lieferung von Hilfsgütern auf dem Seeweg erleichtern soll, nachdem Präsident Joe Biden diesen Plan im vergangenen Monat angekündigt hatte.

Ein Hamas-Beamter erklärt, die Gruppe sei „ernsthaft“ an der Freilassung von Gefangenen interessiert, allerdings nur bei einem Waffenstillstand.

