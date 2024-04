EILT! Räumungsbefehl für Protestcamp am Bundestag! Unterstützung erforderlich insbesondere durch Medien und Anwälte

Occupy Against the Occupation: Protest Camp in Front of Germany’s Parliament – Left Voice Since Monday, April 8, pro-Palestinian activists have been braving Germany’s bleak climate – both meteorological and political – to protest the Israeli genocide in Gaza, and the unconditional German support for it.



Occupy gegen die Besatzung: Protestcamp vor dem Deutschen Bundestag

Seit Montag, dem 8. April, trotzen pro-palästinensische Aktivisten dem trüben Klima in Deutschland – sowohl meteorologisch als auch politisch – um gegen den israelischen Völkermord in Gaza und die bedingungslose deutsche Unterstützung dafür zu protestieren.

Erik de Jong und Alina Tatarova

20. April 2024

Ein kleines, behelfsmäßiges Dorf, wo man es nicht erwarten würde: direkt vor dem deutschen Parlament oder Bundestag. Was als Protestcamp begann, ist in den letzten zwei Wochen stetig gewachsen, mit Küchenzelten, Informationsständen, täglichen Workshops und mindestens dreißig Schlafzelten. Im Hintergrund weht die israelische Flagge über dem Bundestag, flankiert von der deutschen und der Flagge der Europäischen Union. Der Klang von fünfzig bis hundert Menschen erfüllt die Luft – Sprechchöre, Reden, Musik und lockere Gespräche in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Arabisch. Das vielfältige Bündnis pro-palästinensischer Organisationen, zu dem auch die Jüdische Stimme gehört, hat viele verschiedene Forderungen, aber die wichtigste lautet: keine Waffen mehr an Israel zu liefern, mit denen es die Palästinenser unterdrückt und tötet. Einer der Bewohner des Lagers erzählte uns:

In den letzten sechs Monaten, und in einigen Fällen auch länger, haben wir marschiert, aufgeklärt, demonstriert und künstlerische Interventionen durchgeführt, um zu protestieren. Da nichts Deutschland von seinem Bekenntnis zur Entmenschlichung der Palästinenser und zur Unterstützung der israelischen Besatzung bei ihrem Völkermord abgebracht hat, pflanzen wir nun unsere Körper als unbewegliches Zeichen vor das Herz der deutschen politischen Macht. Weiterlesen in leftvoice

