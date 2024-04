Israel’s war on Lebanon’s trees Israel has escalated its war on south Lebanon’s woodland – incinerating all life in the agricultural belt and rendering it an uninhabitable buffer zone.

Israel hat seinen Krieg gegen die Wälder im Südlibanon ausgeweitet, indem es alles Leben im landwirtschaftlichen Gürtel verbrannte und ihn zu einer unbewohnbaren Pufferzone machte.

Israels Krieg gegen Libanons Bäume

Von Bilal Nour Al-Deen

7. APRIL 2024

Der Libanon hat eine tiefe kulturelle Verbindung zu seinen Bäumen. Der uralte Zedernbaum, der die Wälder des nördlichen Hochlands dominiert, hat als nationales Emblem große symbolische Bedeutung und ist auf der Landesflagge zu sehen.

Wie in anderen Ländern der Welt ist die ikonische, widerstandsfähige Zeder von der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel betroffen.

Doch in den letzten Monaten sind die Wälder des Libanon einer noch heimtückischeren Bedrohung ausgesetzt. Hunderte Hektar des üppigen Grüns und der Vegetation im Südlibanon, die sich von den nördlichen Zedernwäldern unterscheiden, wurden von den israelischen Streitkräften angegriffen, was zu schweren ökologischen und landwirtschaftlichen Schäden in der Region führte.

Der Einsatz weißer Phosphorbomben durch den Besatzungsstaat hat das Leben der libanesischen Bewohner, der Landarbeiter und des lebenswichtigen Landwirtschaftssektors im Süden, der einen großen Teil der Früchte, Zitrusfrüchte, Oliven und des Tabaks des Landes produziert, dramatisch beeinträchtigt.

Nach Angaben von Save the Children hat der zunehmende grenzüberschreitende Beschuss und Raketenbeschuss seit dem 7. Oktober Brände in einem wichtigen landwirtschaftlichen Gebiet des Libanon ausgelöst, die sich wie ein Lauffeuer durch Olivenhaine und nahe gelegene Bauerngemeinden gezogen haben.

Im Februar stellte die Hilfsorganisation fest, dass Zehntausende von Familien im Südlibanon ihre Lebensgrundlage verloren haben, da das israelische Militär mehr als 47.000 Olivenbäume – und andere Ernten – zerstört hat.

Am 4. April warnte der scheidende libanesische Premierminister Najib Mikati, dass der Südlibanon zum „landwirtschaftlichen Katastrophengebiet“ erklärt werden könnte. Die libanesische Nachrichtenagentur National News Agency zitierte Mikati mit den Worten:

Achthundert Hektar seien völlig zerstört, 340.000 Stück Vieh seien verendet, und etwa 75 Prozent der Landwirte hätten ihre letzte Einkommensquelle verloren.

Der grüne Daumen der Hisbollah

Im Jahr 2013 wurde die gemeinnützige Organisation Green Without Borders (GWB) gegründet, um verschiedene Gebiete im Süden des Landes durch groß angelegte Baumpflanzungsinitiativen zu verjüngen, was die israelischen Militärs in große Bedrängnis brachte. Im Jahr 2017 beschuldigte der Stabschef der Besatzungsarmee, Herzi Halevi, den libanesischen Widerstand, die Hisbollah, die Umweltorganisation als Deckmantel für ihre Grenzaktivitäten zu nutzen.

Doch die UN-Übergangstruppe im Libanon (UNIFIL) wies die Behauptungen Tel Avivs zurück. Sie bestätigte, dass die GWB in der Tat rechtmäßige Baumpflanzungen vornahm, und stellte fest, dass die UN-Truppe „keine nicht autorisierten bewaffneten Personen an den Standorten beobachtet oder irgendeine Grundlage gefunden hat, um eine Verletzung der Resolution 1701 zu melden“.

Dann mischten sich die Amerikaner in die Frage der südlichen Belaubung des Libanon ein. Im Jahr 2023 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen GWB und seinen Präsidenten unter dem Vorwand, dass die Vereinigung „als Deckung für die unterirdischen Lagerhäuser und Munitionslagertunnel der Hisbollah dient“.

Israels Politik der verbrannten Erde

Die anhaltende israelische Paranoia gegenüber den Bäumen im Libanon mag erklären, warum Tel Aviv weißen Phosphor über dem Süden des Landes abregnen lässt. Diese Brandmunition verbrennt alles, was sich ihr in den Weg stellt, einschließlich Menschen, Fahrzeuge und Vegetation, und ist nach internationalem Recht für den Einsatz in zivilen Gebieten verboten.

Bereits einen Monat nach Beginn der Kämpfe im Norden wurde bekannt, dass die israelischen Luftangriffe mehrere hundert Hektar Wald, darunter Kiefern, Eichen und jahrhundertealte Olivenhaine, zerstört hatten.

Die libanesische Empörung ist seither nur noch gewachsen. Am 20. März erklärte Landwirtschaftsminister Abbas Hajj Hassan:

Die Angriffe der zionistischen Einheit beschränken sich nicht auf die menschlichen Verluste, die absolut unersetzlich sind. Die israelischen Bombardierungen haben dem Agrarsektor schweren Schaden zugefügt, wobei mindestens 6.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche direkt und 2.000 Hektar vollständig beschädigt wurden. Außerdem wurden 60.000 Olivenbäume, von denen einige 300 Jahre alt waren, sowie Zitrus-, Bananen- und Mandelbäume sowie fruchttragende und nicht-fruchttragende Bäume zerstört, und weite Gebiete wurden vollständig vernichtet.

Hajj Hassan glaubt, dass Tel Avivs Politik der verbrannten Erde zwei Ziele verfolgt: „Erstens soll der Wille der Bewohner des Südens gebrochen werden, indem sie gezwungen werden, ihr Land zu verlassen, was „die Front erschüttern wird“, und zweitens soll alles in Sichtweite zerstört werden, „um die Vegetationsdecke zu beseitigen“, so dass der Widerstand und die libanesische Armee der israelischen Luftwaffe ausgesetzt sind.

Eine Quelle der „Southern Green Association“ im Libanon berichtet The Cradle, dass Israel zu diesem Zweck große Teile des Südens zerstört hat:

In mehreren Angriffen habe es das gesamte an die Grenze zu Palästina angrenzende Gebiet – ein über 100 Kilometer langes Gebiet von Naqoura bis zum Berg Hermon und den Hügeln von Kfar Shuba und in einer Tiefe von durchschnittlich 6-7 Kilometern – angegriffen.

Er fügt hinzu, dass die Militäroperationen „darauf abzielen, das Gebiet für Israel unbewohnbar zu machen, um eine Pufferzone innerhalb der libanesischen Grenze einzurichten“.

Es handelt sich eindeutig um eine absichtliche Verbrennung der Waldbestände, die Zerstörung von Olivenbäumen und Obstbäumen und die Verseuchung des Bodens, was den intensiven Einsatz von weißem Phosphor erklärt.

Der Präsident des GWB, Zuhair Nahle, der vom US-Finanzministerium persönlich sanktioniert wurde, stellt gegenüber The Cradle klar, dass seine Organisation vom libanesischen Innenministerium autorisiert ist.

Zu unseren Zielen gehört es, Baumschulen einzurichten, um Wald- und Obstsämlinge für die Aufforstung zu produzieren und das, was wir gepflanzt haben, zu pflegen. Wir sind eine Umweltorganisation, die in allen libanesischen Gebieten tätig ist, nicht nur im Süden des Libanon.

Nahle weist auch darauf hin, dass Israel ein Problem mit der libanesischen Forstwirtschaft im Allgemeinen hat, weil sie seine illegalen Aufklärungsaktivitäten verschleiert. Tel Aviv verletzt den libanesischen Luftraum jedes Jahr Hunderte Male, um Aufklärungsflüge durchzuführen, was einen eklatanten Verstoß gegen die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates darstellt:

Die Israelis hassen im Allgemeinen [libanesische] Baumpflanzungen und Forstwirtschaft, weil der Waldbaum und seine Blätter ihnen nicht helfen zu sehen, was sich unter seinen dichten Ästen befindet. Außerdem lassen sie Radar- und Hitzewellen nicht durchdringen. Daher ist es Israel unangenehm, Bäume zu pflanzen oder sie zu schützen … Wir haben 18 Standorte im Südlibanon.

GWBs Verbindung zum Widerstand

Im Gespräch mit The Cradle sagt der pensionierte General der libanesischen Streitkräfte Naji Malaeb, dass GWB Israel in der Tat „beunruhigt“.

Die Tatsache, dass die Hisbollah in einem Gebiet stationiert ist, in dem auch die UNIFIL und die libanesische Armee stationiert sind, ohne dass sie über eine Kaserne, ein Hauptquartier oder ein sichtbares Waffenlager verfügt, bedeutet, dass sie bereits hinter anderen Namen, darunter Grün ohne Grenzen, geschmiert wurde.

Malaeb betont, dass die Hisbollah ihre militärischen Fähigkeiten beibehält, ungeachtet der vielfältigen Bemühungen Israels, sie zu bekämpfen, einschließlich des Niederbrennens aller Grünflächen in Sichtweite: „Nach der Ermordung des Hamas-Führers Saleh al-Arouri (am 2. Januar 2024) war die Hisbollah in der Lage, 62 Raketen auf einmal vom Südlibanon aus abzuschießen.“

„Von wo aus wurden diese Raketen abgefeuert, während das Gebiet von den Israelis aus der Luft überwacht wird?“, fragt er.

Nicholas Blanford, ein in Beirut ansässiger amerikanischer Forscher und Journalist, der sich seit Jahren mit der Hisbollah befasst, teilt The Cradle mit, dass „das Motto von GWB ‚The Shade of the Resistance‘ ist, was sicherlich auf eine Verbindung zur Hisbollah hinweist. Aber ich glaube nicht, dass die Hisbollah diese Verbindung leugnet“.

Der Hauptzweck der GWB im Süden bestand darin, Beobachtungsposten entlang der Blauen Linie einzurichten. Diese Posten waren nicht versteckt; einige waren hoch aufragende Strukturen, die 15 Meter oder mehr erreichten. Inzwischen sind wahrscheinlich alle Beobachtungsposten zerstört worden.

Blanford behauptet, diese „Posten dienten der Beobachtung, um die israelischen Bewegungen im Auge zu behalten. Wahrscheinlich gab es auch ein psychologisches Element, denn die Israelis beschwerten sich ständig über die GWB-Posten, konnten aber nichts dagegen tun.“

Ökologische und strategische Überlegungen

Blanford betont jedoch auch, dass die Hisbollah das GWB wahrscheinlich nicht zu Versteckzwecken genutzt hat:

Die Hisbollah nutzt häufig die vorhandenen Wälder und Forste, um ihre Aktivitäten vor der Sicht aus der Luft zu verbergen, etwa vor israelischen Jets und Drohnen. Im Wadi Salouqi gab es mehrere Stellungen, und sie wurden nicht geheim gehalten. Die Eingänge zu diesen Stellungen waren von der durch das Wadi führenden Hauptstraße aus sichtbar.

Er erklärt weiter, dass die Hisbollah militärische Taktiken mit geringer Signalwirkung bevorzugt, wie z. B. die Nutzung unterirdischer Bunker- und Tunnelnetze, wofür das berühmte Mleeta-Tunnelnetz aus den 1980er Jahren ein Beispiel ist.

Blanford merkt an, dass die Hisbollah bei ihren Angriffen auf israelische Stellungen auch auf Vegetation wie Büsche und Bäume zurückgreift, was zeigt, dass sie – wie alle Armeen – das natürliche Terrain strategisch zu ihrem Vorteil nutzt.

Es gibt Parallelen zwischen dem Einsatz von Agent Orange durch die USA im Vietnamkrieg und Israels ähnlichen Abholzungsmaßnahmen im Südlibanon in den 1990er Jahren.

Blanford erinnert sich daran, wie Israel in der Nähe von Arab Salim Phosphorgranaten in das trockene Unterholz feuerte und damit eine seit langem angewandte militärische Taktik veranschaulichte, die darauf abzielte, potenzielle Deckung durch den Gegner zu zerstören.

Die Hisbollah ist sich der strategischen Bedeutung von Bäumen als Deckung für ihre Kämpfer durchaus bewusst, und das Vorgehen des Besatzungsmilitärs offenbart die Bereitschaft Israels, den gesamten Baumbestand des Libanon als Kriegstaktik in einem Vollspektrum-Krieg zu zerstören, ähnlich wie Tel Avivs Ansatz der totalen Zerstörung in Gaza.

Die Geschichte – und auch Gaza – beweist jedoch, dass diese Strategie letztlich vergeblich sein wird und nur kurzfristige taktische Vorteile bringt. Die Bäume im Libanon sind tief im Land verwurzelt, ebenso wie sein Widerstand.

