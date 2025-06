https://www.commondreams.org/opinion/israel-war-iran-fragility



Israels Krieg mit dem Iran offenbart die Fragilität der jüdischen Vorherrschaft

Die Regierung Netanjahu lässt Gewalt gegen das eigene Volk zu, um ihre mangelnde politische Macht zu verschleiern.

Miko Zeldes-Roth

Common Dreams

18. Juni 2025

Ich bin letzten Donnerstagabend in Jerusalem angekommen.

Zwölf Stunden später wurde ich von der Nachricht vom Angriff des israelischen Militärs auf den Iran geweckt – ich hatte die Sirenen in der Nacht überhört. Ich bin ein amerikanisch-jüdischer Aktivist und Forscher und habe mein ganzes Leben über immer wieder Zeit in Israel/Palästina verbracht. Aber dieser Besuch war anders als alle anderen. Nach vier Tagen habe ich durch die atemberaubende Rücksichtslosigkeit der aktuellen israelischen Regierung die Augen geöffnet bekommen. Die Angriffe auf den Iran sind nur die jüngste Aktion einer politischen Führung, die seit den Anschlägen vom 7. Oktober keine öffentliche Legitimität mehr hat und entschlossen scheint, mit Terror die öffentliche Zustimmung für ihr ansonsten gefährdetes Projekt der jüdischen Vorherrschaft zurückzugewinnen.

Macht und Gewalt stehen in einem negativen Zusammenhang, argumentierte die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt. „Herrschaft durch bloße Gewalt kommt dort zum Tragen, wo Macht verloren geht“, schrieb sie 1969 in ihrer Abhandlung „On Violence“. „Gewalt anstelle von Macht kann zum Sieg führen, aber der Preis ist sehr hoch; denn er wird nicht nur von den Besiegten bezahlt, sondern auch vom Sieger in Form seiner eigenen Macht.“ Arendts Argumentation beruht auf der Erkenntnis, dass die Macht einer Regierung durch die Unterstützung und Beteiligung der Öffentlichkeit entsteht. Gewalt kann Regime stützen, denen es an öffentlicher Legitimität mangelt, aber zu einem enormen Preis. Wenn die Kosten der staatlichen Gewalt Israels seit Jahrzehnten von den Palästinensern getragen werden – und seit den Angriffen der Hamas am 7. Oktober mit unvorstellbarer Brutalität –, signalisiert die neue Front Israels gegenüber dem Iran die Bereitschaft der Regierung Netanjahu, die eigene Bevölkerung als Köder für den Iran zu benutzen, in einem verzweifelten Versuch, ihre Legitimität gegenüber eben dieser Bevölkerung wiederherzustellen.

Die Währung der militärischen Glücksspiele der Regierung Netanjahu sind Menschenleben im gesamten Nahen Osten.

Mit der Eskalation dieser Konfrontation provozieren Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Regierung bewusst eine Situation, in der die Israelis durch iranische Raketen terrorisiert werden. Vor weniger als einer Woche hat dieselbe Regierung knapp ein Misstrauensvotum überstanden; nun wurde diese Gefahr durch den Krieg vorweggenommen. Die Dynamik geht jedoch tiefer als die Wahlpolitik. Um dies zu verstehen, lohnt es sich, vergangene Episoden massiver Gewalt gegen Palästinenser und deren Vertreibung zu betrachten. Der verstorbene Historiker Alon Confino argumentiert beispielsweise, dass sich im Vorfeld von 1948 in der jüdischen Öffentlichkeit eine „gemeinsame Vorstellung von jüdischer Souveränität mit weniger Palästinensern“ herausbildete. Indem die zionistische Bewegung die jüdische Souveränität und Selbstbestimmung von der ethnischen Homogenität der Juden abhängig machte, schürte sie in der jüdischen Öffentlichkeit die Sehnsucht nach der Nakba.

Heute ist eine ähnliche, aber verschobene Logik am Werk. Wie 1948 gibt es offenbar eine breite Unterstützung unter israelischen Juden für die Vertreibung und Tötung von Palästinensern. Heute wird diese Unterstützung jedoch durch die Neoliberalisierung der israelischen Gesellschaft moduliert – eine Verschiebung, die Louis Fishman bereits 2021 identifiziert hat. Die jüdische Souveränität mag nach wie vor die Daseinsberechtigung des Staates sein, aber sie ist heute zumindest teilweise auch ein Mittel zum Zweck, um Ideale wie persönliche Sicherheit, materiellen Komfort und Bereicherung zu erreichen. (Fishman merkt an, dass die Verankerung dieser Ideale in der politischen Vorstellungswelt der israelischen Juden eine der wichtigsten Errungenschaften Netanjahus ist.) Daher halte ich es für lohnenswert, darüber nachzudenken, inwiefern die Ideale der jüdischen Souveränität und Vorherrschaft nur begrenzt geeignet sind, die aktive Unterstützung zu mobilisieren, die die derzeitige israelische Regierung benötigt, um ihre extremistische Vision der Enteignung und Vertreibung der Palästinenser vollständig umzusetzen. Wenn 1948, wie Confino argumentiert, der „Traum von einem ethnisch-nationalen Staat“ ein ausreichend starker Anreiz war, um Juden zur Vertreibung ihrer eigenen Nachbarn zu bewegen, dann braucht es heute neben der Karotte der jüdischen Souveränität auch die Peitsche.

Es scheint klar, dass die derzeitige „Peitsche“ die Terrorerfahrungen Israels sind, die durch die iranischen Raketenangriffe ausgelöst wurden. Wie nach den Anschlägen vom 7. Oktober hofft die israelische Regierung offenbar, dass diese Raketenangriffe in der eigenen Bevölkerung genügend Terror und Trauma auslösen, um die Unterstützung sowohl für eine Ausweitung der Kampagne im Iran als auch für die Fortsetzung der massiven Gewalt in Gaza zu sichern. Um auf Arendts Sprache zurückzukommen, könnten wir davon ausgehen, dass die Regierung Gewalt gegen ihr eigenes Volk zulässt, um ihre mangelnde politische Macht zu verschleiern. Dies ist ein verdorbenes Spiel der Netanjahu-Regierung, das auf der Entmenschlichung der Palästinenser beruht. Gaza mag derzeit ein „sekundärer Schauplatz“ für die israelischen Streitkräfte sein, aber die anhaltende Massengewalt gegen Palästinenser in Gaza und im Westjordanland ist die implizite Begleiterscheinung des Krieges mit dem Iran.

Aber dieser Ansatz gefährdet auch die israelischen Juden, auch wenn das Ausmaß der Zerstörung zwischen Tel Aviv und Gaza nicht annähernd vergleichbar ist. Immer mehr Israelis wurden bereits bei Raketenangriffen verletzt und getötet. Aus der Ferne mögen diese Zahlen gering erscheinen, insbesondere im Vergleich zu den Verbrechen der IDF in Gaza. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass diese Zahlen im Laufe des Krieges nicht dramatisch steigen werden. Die Währung der militärischen Glücksspiele der Regierung Netanjahu sind Menschenleben im gesamten Nahen Osten.

Als ich am Samstagabend zu einem Luftschutzbunker ging, sah ich die leuchtenden Streifen der abgefangenen Raketen: Es fühlte sich an, als wäre der Himmel selbst zum Leben erwacht. Im Bunker schliefen Kinder und Eltern in den Ecken. Andere saßen da und aktualisierten ihre Handys, während der Mobilfunkempfang immer wieder ausfiel. Jerusalem, zumindest so wie ich es bisher kannte, fühlt sich jetzt an, als befände es sich in einem Schwebezustand.

Eine weitere Eskalation ist nicht unvermeidlich – auch wenn es mir hier derzeit so vorkommt. Aber um eine Wende herbeizuführen, müssen wir als Juden in Israel und in der Diaspora meiner Meinung nach unsere Investitionen in die derzeitigen Strukturen der jüdischen Vorherrschaft und Souveränität überwinden. Das ist keine leichte Aufgabe in einer Zeit, in der die politische Führung Israels alles daran setzt, die israelischen und weltweiten Juden für genau diese Ideale zu mobilisieren.

Aber eine Alternative ist immer möglich. Selbst jetzt.

