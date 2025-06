Die Vereinigten Staaten dürfen sich nicht an Israels unrechtmäßigem Krieg gegen den Iran beteiligen Bernie Sanders

https://www.commondreams.org/opinion/bernie-sanders-no-war-on-iran



Menschen beobachten Feuer und Rauch nach einem israelischen Angriff auf das Öl-Depot Shahran am 15. Juni 2025 in Teheran, Iran. Der iranische Außenminister erklärte, sein Land werde „entschlossen und angemessen” auf eine Welle von Angriffen reagieren, die Israel in den frühen Morgenstunden des 13. Juni gestartet habe.

(Foto: Stringer/Getty Images)

Die Vereinigten Staaten dürfen sich nicht an Israels unrechtmäßigem Krieg gegen den Iran beteiligen

Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist eindeutig: Ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses darf keine militärische Gewalt – weder gegen den Iran noch gegen ein anderes Land – eingesetzt werden. Eine solche Genehmigung liegt nicht vor, weshalb jede Beteiligung der USA illegal wäre.

Bernie Sanders

Common Dreams

18. Juni 2025

Im Jahr 2025 hätte man hoffen können, dass die Weltgemeinschaft gemeinsam daran arbeitet, die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel zu bekämpfen, künftige Pandemien zu verhindern, die massive Einkommens- und Vermögensungleichheit zu beseitigen und den Lebensstandard der Menschen in Not auf der ganzen Welt zu verbessern.

Leider ist dies heute nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Anstatt die großen Krisen anzugehen, mit denen wir konfrontiert sind, blickt die Welt nun auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine, der von Russlands Präsident Wladimir Putin begonnen wurde und in den letzten drei Jahren Hunderttausende Menschenleben gekostet hat. Wir blicken auf den schrecklichen Krieg in Gaza, wo derzeit Tausende palästinensische Kinder aufgrund der unmenschlichen und illegalen Kriegspolitik Israels hungern.

Die Unterstützung von Netanjahus Krieg gegen den Iran wäre ein katastrophaler Fehler.

Und nun stehen wir vor einem gefährlichen und eskalierenden Krieg im Iran, der unter Verletzung des Völkerrechts von der extremistischen Regierung Netanjahu begonnen wurde.

Der wichtigste Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist, dass es absolut unerlässlich ist, dass die Vereinigten Staaten nicht in diesen Krieg hineingezogen werden.

Lassen Sie mich kurz darauf eingehen, wie dieser Krieg begonnen hat.

Am Donnerstag startete Netanjahu einen illegalen und einseitigen Überraschungsangriff auf den Iran, bei dem Ziele im ganzen Land bombardiert und Hunderte von Menschen getötet wurden. Der Iran hat mit eigenen Angriffen reagiert, bei denen Dutzende von Menschen in Israel getötet wurden.

Was auch immer man von dem korrupten und autoritären iranischen Regime halten mag, der Angriff Israels verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen. Zwar hat jedes Land das Recht, sich zu verteidigen, aber es hat nicht das Recht, solche sogenannten Präventivkriege zu führen.

Aber vergessen wir nicht, wer Netanjahu ist: Er ist ein Kriegsverbrecher, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen der Aushungerung unschuldiger Menschen und der Tötung von Zivilisten in Gaza angeklagt ist. In diesem Moment hindert Israel in Gaza weiterhin die UNO daran, humanitäre Hilfe an hungernde Kinder zu liefern. Am Dienstag haben israelische Panzer in Gaza auf eine Menschenmenge geschossen, die verzweifelt versuchte, Lebensmittelhilfe zu erhalten, und dabei mindestens 59 Menschen getötet.

Lassen Sie uns klar sagen: Dieser Angriff war gezielt darauf ausgerichtet, die diplomatischen Bemühungen der USA zu sabotieren.

Es ist daher wenig überraschend, dass Netanjahu das Völkerrecht ignoriert hat, um diesen Krieg gegen den Iran zu beginnen.

Aber Netanjahus Entscheidung zum Angriff verstieß auch direkt gegen den ausdrücklichen Wunsch der Vereinigten Staaten, die eine diplomatische Lösung für die langjährigen Spannungen um das iranische Atomprogramm anstrebten. In den letzten Monaten hatten die Vereinigten Staaten fünf Verhandlungsrunden mit dem Iran geführt, um diese langjährigen Bedenken auszuräumen. Ich wiederhole: In den letzten Monaten hatten die Vereinigten Staaten fünf Verhandlungsrunden mit dem Iran geführt, um diese seit langem bestehenden Bedenken auszuräumen. Eine sechste Verhandlungsrunde war für Sonntag geplant, aber Netanjahu entschied sich stattdessen, diesen Krieg zu beginnen.

Lassen Sie uns klarstellen: Dieser Angriff war gezielt darauf ausgerichtet, die diplomatischen Bemühungen der USA zu sabotieren. Tatsächlich hat Israel bei seiner ersten Angriffswelle den Mann ermordet, der das iranische Verhandlungsteam in der Atomfrage leitete.

Und vergessen wir auch nicht, dass der US-Geheimdienst nie angedeutet hat, dass der Iran die Entscheidung getroffen hat, eine Atomwaffe zu bauen. Vor wenigen Monaten hat Trumps eigene Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, vor dem Kongress ausgesagt, dass „die Geheimdienste weiterhin davon ausgehen, dass der Iran keine Atomwaffe baut“.

Aber Netanjahu hat sich für einen Angriff entschieden, wodurch die diplomatischen Bemühungen zunichte gemacht wurden und die Gefahr eines umfassenden regionalen Krieges besteht. Er spricht nun offen von einem Regimewechsel im Iran und droht mit der Ermordung der politischen Führung dieses Landes, ohne Rücksicht auf das Chaos, das dadurch entstehen könnte. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das derzeitige islamische Regime im Iran selbst das Ergebnis eines von den USA unterstützten Staatsstreichs im Jahr 1953 ist, durch den die demokratisch gewählte Regierung des Iran gestürzt und durch einen korrupten Autokraten ersetzt wurde.

Netanjahus illegaler Angriff hat die Welt zu einem gefährlicheren Ort gemacht.

Die entscheidende Frage ist nun, ob sich die Vereinigten Staaten in Netanjahus Krieg einmischen werden.

Lassen Sie mich ganz klar sagen: Die Vereinigten Staaten dürfen nicht in einen weiteren Krieg Netanjahus hineingezogen werden – weder militärisch noch finanziell. Die Verfassung der Vereinigten Staaten ist eindeutig: Ohne ausdrückliche Genehmigung des Kongresses darf keine militärische Gewalt – weder gegen den Iran noch gegen ein anderes Land – angewendet werden. Eine solche Genehmigung liegt nicht vor, und jede Beteiligung der USA wäre daher illegal.

Die Vereinigten Staaten haben Israel in den letzten Jahrzehnten bereits Hunderte von Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Allein im letzten Jahr haben die US-Steuerzahler mehr als 22 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel bereitgestellt. Und das, während Menschen in diesem Land auf der Straße schlafen und sich keine Gesundheitsversorgung oder andere Grundbedürfnisse leisten können.

Genug ist genug.

Präsident Trump trat als vermeintlicher Friedenskandidat an. In seiner Antrittsrede sagte er: „Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Einigers sein. Das ist es, was ich sein möchte: ein Friedensstifter und Einiger.“ Sehr schöne Worte. Trump sollte sich heute daran erinnern.

Die Unterstützung von Netanjahus Krieg gegen den Iran wäre ein katastrophaler Fehler. Wenn Präsident Trump als Friedensstifter in Erinnerung bleiben will, muss er gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft daran arbeiten, Netanjahu zu zügeln und dringend auf eine diplomatische Lösung drängen.

Netanjahus illegaler Angriff hat die Welt zu einem gefährlicheren Ort gemacht. Die Vereinigten Staaten dürfen sich nicht an diesem Krieg beteiligen.

