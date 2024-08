Israels kurzsichtige politische Attentate mit Sharmine Narwani Mnar Adley

Egal wie schlimm der Angriff auf Palästina wird, Israel scheint einen Weg zu finden, ihn noch schlimmer zu machen.

Mit einer Reihe hochkarätiger Attentate, die einen regionalen Krieg auszulösen drohen, hat Israel den Einsatz wieder einmal erhöht. Am 30. Juli nahm es den Hisbollah-Führer Fuad Shukr in Beirut ins Visier. Einen Tag später tötete Israel Ismail Haniyeh, den führenden Unterhändler der Hamas bei den Waffenstillstandsverhandlungen, während er sich in Teheran aufhielt.

Die Morde lösten weltweit Schockwellen aus, und sowohl die Hisbollah als auch der Iran schworen, darauf zu reagieren, wobei die Hisbollah erklärte, der Krieg sei in eine „neue Phase“ eingetreten. Könnten wir auf einen umfassenderen, regionalen Konflikt zusteuern?

MintCast-Moderator Mnar Adley wird von Sharmine Narwani begleitet. Narwani ist eine in Beirut lebende Journalistin und politische Kommentatorin. Sie ist Kolumnistin bei The Cradle, einer Publikation, die über Westasien berichtet und versucht, Millionen von Stimmen zu vertreten, die in den westlichen Medien kein Gehör finden. Bevor sie zu The Cradle kam, war sie als Senior Associate am St. Anthony’s College in Oxford tätig.

Unter Berufung auf den Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, sagte Narwani heute zu Adley, dass „Israel jetzt alle möglichen roten Linien überschreitet“ und zunehmend „aus den Angeln gehoben“ agiert, was im Wesentlichen auf Schwäche und Verwundbarkeit zurückzuführen ist. „Israel ist eindeutig nicht in der Lage, seine Kriege allein zu führen. Mit nur einem Gegner an einer Front benötigte Israel die aktive Unterstützung von drei westlichen Atommächten und einem regionalen arabischen Staat (Jordanien), um den [jüngsten] iranischen Angriff zu vereiteln“, sagte sie.

Wenn Israel tatsächlich auf ausländische Mächte angewiesen ist, stellt sich die beunruhigende Frage nach einem verstärkten Engagement des Westens in der Region und im Krieg. Die NATO-Staaten haben bereits die Operation Prosperity Guardian eingeleitet, um die Schifffahrtslinien im Roten Meer vor Angriffen der Ansar Allah zu schützen.

Dies ist weitgehend gescheitert, da die Ansar Allah standhaft geblieben ist und unglaubliche Schwierigkeiten überwinden konnte. „Der Jemen ist die Überraschung der Widerstandsachse und ihrer Einigkeit der Fronten“, sagte Narwani und fügte hinzu:

Wer hätte gedacht, dass der vom Krieg zerrissene Jemen, der stark dezimiert ist, in dem es an Lebensmitteln, Energie, Medikamenten und Grundversorgungsgütern mangelt und der keinen Zugang zu seinen Häfen hat, sich erheben und zum Star der Achse werden würde, indem er einfach den absoluten Mut hat, die Amerikaner, die Briten, die Saudis, die Emiratis und die Israelis zu schlagen“.

Narwani sagte, dass ihnen dies gelungen sei, weil die Jemeniten keine westlichen Medien lesen und daher nicht zu „gutem Benehmen“ gegenüber den Vereinigten Staaten angehalten worden seien. Stattdessen zeigen sie eine völlig andere Haltung.

Der Krieg hat sich nicht so entwickelt, wie Israel es sich erhofft hatte, und seine Wirtschaft und Gesellschaft haben sich als nicht so robust erwiesen, wie einst angenommen. „Israel war noch nie so isoliert, dass sogar seine westlichen Verbündeten die Waffenlieferungen an das Land stillschweigend eingestellt haben“, so Narwani. Auch wirtschaftlich ist das Land ins Trudeln geraten. Der Schekel verliert rapide an Wert, und der Aktienmarkt ist in den Keller gegangen. Das Land befindet sich auch in einer innenpolitischen Krise, da es versucht, ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst zu zwingen. So argumentierte sie: „Von innen und außen betrachtet, sieht die Situation Israels für den Staat sehr unschön aus. Deshalb greift es zu Attentaten“.

Seien Sie dabei, wenn wir heute eine tiefgründige und informative Diskussion führen, die in den Medien nicht zu hören sein wird.

Mnar Adley ist eine preisgekrönte Journalistin und Redakteurin und die Gründerin und Leiterin von MintPress News.Außerdem ist sie Präsidentin und Direktorin der gemeinnützigen Medienorganisation Behind the Headlines. Adley ist außerdem Co-Moderatorin des MintCast-Podcasts und Produzentin und Moderatorin der Videoserie Behind the Headlines. Kontaktieren Sie Mnar unter mnar@mintpressnews.com oder folgen Sie ihr auf Twitter unter @mnarmuh.

MintPress News ist ein unabhängiges Medienunternehmen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Mitglied auf Patreon werden , uns mit einem Lesezeichen versehen und auf die Whitelist setzen sowie unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, darunter YouTube , Twitter und Instagram .

Abonnieren Sie den MintCast auf Spotify , Apple Podcasts und SoundCloud .

Sehen Sie sich auch die Video-Interview-/Podcast-Reihe The Watchdog des Rappers Lowkey an .

Übersetzt mit deepl.com