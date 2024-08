https://english.almayadeen.net/articles/analysis/why-the-zionist-entity-decided-to-take-the-risk-of-regional



Warum hat die zionistische Entität beschlossen, das Risiko eines regionalen Krieges einzugehen?

Von Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

Ein umfassender regionaler Krieg wird zur Vernichtung der zionistischen Entität führen, denn selbst mit einer direkten Beteiligung der USA können die Zionisten nicht gewinnen.

Obwohl die israelisch-amerikanische Allianz innerhalb weniger Stunden zwei hochkarätige Attentate verübte und so tat, als sei sie zu einem totalen Krieg bereit, ist klar, dass sie nur einen regionalen Flächenbrand bewältigen könnte, der schnell in einer Pattsituation enden würde. Wenn diese Eskalation jedoch in die falsche Richtung geht, bleiben ihnen nur zwei Möglichkeiten, und beide sind schrecklich.

Die zionistische Entität stand vor der Wahl, nachdem sie im Gazastreifen keinen Sieg erringen konnte: entweder den Krieg beenden oder eskalieren. Die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem US-Kongress machte deutlich, dass der Führer der Entität zur Eskalation entschlossen war und dass er in den Vereinigten Staaten die Unterstützung beider Parteien für die Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung des gewünschten Ziels erhalten würde.

Das israelische Militär rechtfertigte sich mit dem Massaker an 12 syrisch- drusischen Kindern auf den besetzten Golanhöhen und beschuldigte kurzerhand die Hisbollah, bevor es ein mehrstöckiges Gebäude im Süden Beiruts angriff. Während die Zionisten versuchten, das Blut der einheimischen Bevölkerung des Golan, die in Majdal Shams lebt, für ihre eigenen Propagandazwecke zu verwenden, weigerte sich die Bevölkerung, dies zuzulassen, und machte die Zionisten für das Massaker in ihrem Dorf verantwortlich, während die Hisbollah vehement jede Beteiligung bestritt.

Der Zeitpunkt des Massakers kam dem zionistischen Regime sehr gelegen, denn der israelische Premierminister befand sich gerade am Ende seiner Reise in die Vereinigten Staaten. Kurz darauf töteten die Israelis bei ihrem Angriff auf die südlichen Vororte von Beirut sieben Libanesen und verletzten etwa 80. Das Hauptziel war der militärische Führer der Hisbollah, Fouad Shokor, der zusammen mit drei Kindern und zwei Frauen am Dienstag, dem 30. Juli, getötet wurde. Nur wenige Stunden später wurde der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet.

All dies ist kein Zufall, und die Behauptung, dass die Vereinigten Staaten nicht daran beteiligt waren, ist einfach lächerlich.

Was ist die Strategie der USA und Israels?

Ein umfassender regionaler Krieg wird zur Vernichtung der zionistischen Entität führen, denn selbst bei einer direkten Beteiligung der USA können die Zionisten nicht gewinnen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Atomwaffen eingesetzt werden könnten, ist die Feuerkraft des Widerstands so groß, dass die Israelis durch das schiere Ausmaß der gegen sie gerichteten Raketenmacht einen ähnlichen Schlag erleiden würden.

Da man weiß, dass ein Sieg nicht möglich ist, liegt es auf der Hand, dass es Strategien gibt, um zu verhindern, dass ein Krieg zu seinem unvermeidlichen Ende kommt. Die Israelis und die Amerikaner sind frustriert über ihre verheerenden Misserfolge seit dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober, sei es die Unfähigkeit des zionistischen Militärs, einen Sieg gegen den palästinensischen Widerstand in Gaza zu erringen, oder die peinliche Niederlage der USA gegen die Ansar Allah im Jemen. Die Schläge, die der zionistischen Entität in den Bereichen Sicherheit, Militär, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft versetzt wurden, sind so groß, dass es unklar ist, wie sie sich jemals davon erholen kann.

Angesichts dieses Dilemmas hatte die amerikanisch-israelische Allianz zwei Möglichkeiten: entweder die strategische Niederlage zu akzeptieren und eine diplomatische Lösung für das Chaos zu finden, das sie in den letzten zehn Monaten angerichtet hat, oder zu eskalieren. Die Attentate in Beirut und Teheran zeigen, dass sie sich für die Eskalation entschieden haben.

Die Israelis selbst haben in den letzten Jahren zwei große Kriegsspiele durchgeführt, bei denen die Fähigkeiten des zionistischen Militärs zur Führung eines Mehrfrontenkrieges getestet wurden, und beide Male verloren. Bedenken Sie, dass diese Militärübungen auch unter der Annahme durchgeführt wurden, dass das israelische Militär in voller Stärke zur Verfügung stehen würde. Gegenwärtig ist die zionistische Armee überlastet, untertrainiert, überarbeitet und leidet unter mangelnder Motivation und Disziplin. Außerdem hat sie viele ihrer Panzer und gepanzerten Mannschaftswagen verloren, da Tausende in Gaza beschädigt und zerstört wurden.

Es genügt zu sagen, dass Israel nicht in der Lage ist, den Krieg, den es führt, zu führen, weshalb die Attentate für viele ein Schock waren. Wie ich jedoch schon früher hier für Al Mayadeen geschrieben habe, hatten die Israelis noch eine letzte Möglichkeit, den Krieg in die Länge zu ziehen, und die Strategie lautet wie folgt:

Sie eröffnen einen Krieg mit dem Libanon, versuchen aber, ihn auf einen Schlagabtausch zu beschränken und den Konflikt mit einer Pattsituation zu beenden. Ein Krieg mit der Hisbollah wird ein großes Blutbad an der israelischen Infrastruktur anrichten und zu zahlreichen toten Israelis führen, wodurch die Bevölkerung vom Krieg im Gazastreifen abgelenkt wird. Dies würde ein Umfeld schaffen, das es dem israelischen Premierminister ermöglichen könnte, ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas in Gaza zu schließen. Von dort aus könnte sich das zionistische Regime dann auf das Westjordanland verlagern, etwa 60 % seines Territoriums annektieren und eine Militäroperation – ähnlich der „Operation Defensivschild“ im Jahr 2002 – starten, um die Mehrheit der dortigen Widerstandskämpfer zu töten.

In einem solchen Szenario wird Benjamin Netanjahu die Ermordung von Widerstandsführern als Trophäen benutzen, um mit einem vermeintlichen Sieg zu prahlen, während er gleichzeitig das Argument vorbringt, dass sein Regime einer existenziellen Bedrohung durch mehrere Feinde gegenüberstand und überlebt hat. Dann wird er den Landraub im Westjordanland als Beweis für die Eroberung und die Tötung von Widerstandskämpfern dort als „sicherheitspolitische“ Errungenschaft verwenden. Diese Situation wird von den USA und ihren israelischen Verbündeten als das beste Szenario angesehen.

Die Situation könnte jedoch schnell außer Kontrolle geraten, und der Schaden für die zionistische Einheit könnte sich als so groß erweisen, dass sie nur noch eine Hülle ihrer selbst ist, wenn sie überhaupt überleben kann. Dies ist gelinde gesagt eine gefährliche Strategie, die zwar als kühner Versuch gesehen werden mag, die US-israelische Hegemonie in Westasien wiederherzustellen, aber auch Schwäche und fehlende Optionen signalisiert. Ein solches Risiko, das das Ende der zionistischen Entität bedeuten könnte, würde man nur eingehen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht.

Wenn dies für die Zionisten schief geht, bleiben ihnen wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Die erste ist die berüchtigte Samson-Option, also der Einsatz ihrer Atomwaffen. Die zweite könnte die Entsendung regionaler Streitkräfte in das besetzte Palästina sein, um den Sturz der zionistischen Entität zu verhindern.

Die erste Option bedarf keiner weiteren Erläuterung; sie ist reiner Terror. Die zweite Option wurde bisher noch nicht öffentlich diskutiert, könnte aber ebenfalls umgesetzt werden, wenn es so aussieht, als würde das israelische Regime vor Ort zusammenbrechen und die Befreiung der palästinensischen Gebiete kurz bevorstehen. In einem solchen Fall wäre es denkbar, dass die jordanische und die ägyptische Armee im besetzten Palästina eingesetzt werden, um zu verhindern, dass das Land von Widerstandskämpfern eingenommen wird, die sich nicht so leicht mit regionalen Armeen anlegen würden. Obwohl es keine Beweise für diese Theorie gibt, könnte sie als einzige Möglichkeit zur Deeskalation der Situation angesehen werden, wenn die zionistische Entität am Rande des Zerfalls steht.

Wie dem auch sei, die Zionisten haben gepokert, und nur die Zeit wird zeigen, wie sich das Ganze entwickeln wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

