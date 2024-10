Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel. Alles was er schreibt zum Thema Holocaust Missbrauch und kalkulierte Inszenierung entspricht der verbrecherischen Aktualität. Sein Artikel hat mich tief berührt und ich kann jeden Satz unterschreiben. Ein weiterer, besonders lesenswerter Artikel für die Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-support-built-on-holocaust-own-genocide-destroying-it



Israels Legitimität wurde auf dem Holocaust aufgebaut. Jetzt zerstört der eigene Völkermord das Land

Von Joseph Massad

10. Oktober 2024

Das zionistische Projekt konnte nur aufgrund des Holocaust die Unterstützung der meisten Juden gewinnen. Aber das Argument der Selbstverteidigung funktioniert nicht mehr während des eigenen Völkermords in Gaza

Ein Mann

Einer der bemerkenswertesten Aspekte in der Geschichte des Zionismus ist, dass die Mehrheit der europäischen Juden die Bewegung von ihren Anfängen im frühen 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg ablehnte.

Was als ein Projekt protestantischer Briten begonnen hatte, europäische Juden zum protestantischen Christentum zu bekehren und sie nach Palästina zu verschiffen, wandelte sich in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in ein europäisch-jüdisches Projekt.

Dennoch konnte die Bewegung unter den europäischen Juden nicht Fuß fassen, im Gegensatz zu ihrer damaligen Beliebtheit unter europäischen und amerikanischen Protestanten und insbesondere unter den imperialistischen Führern Europas.

Erst der Völkermord der Nazis an den europäischen Juden brachte eine Mehrheit der europäischen und amerikanischen Juden dazu, diese Kolonial- und Siedlerbewegung zu unterstützen, die den Juden die Selbstvertreibung und Kolonisierung Palästinas auferlegte.

Tatsächlich trug der Holocaust maßgeblich dazu bei, diese Gemeinschaften davon zu überzeugen, die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina zu unterstützen, und sei es nur, um den jüdischen Überlebenden der Völkermordkatastrophe in Europa Zuflucht zu bieten.

Die Änderung der Einstellung dieser Juden erfolgte jedoch weder unmittelbar noch spontan. Die zionistische Bewegung arbeitete beharrlich und letztlich erfolgreich daran, sie davon zu überzeugen, ihr Kolonial- und Siedlerprogramm zu unterstützen.

Zionistischer Zwang

Nach dem Krieg setzten Zionisten Druck und Zwang ein, um die überlebenden europäischen Juden nach Palästina zu bringen. Diese jüdischen Überlebenden lebten immer noch in den Lagern für Vertriebene und wollten in die Vereinigten Staaten ausreisen, deren Grenzen für sie jedoch weiterhin geschlossen blieben.

Tatsächlich war es eine Schließung, die die zionistische Bewegung, einschließlich amerikanischer Zionisten, nachdrücklich unterstützte.

Einen echten Völkermord zu begehen, um einen eingebildeten Völkermord zu verhindern, ist kein Argument, das sich leicht verkaufen lässt.

Amerikanische Zionisten weigerten sich sogar, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, Holocaust-Überlebenden „eine Wahl“ anstelle von Palästina anzubieten. Der Berater des damaligen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, der prominente jüdische Bürgerrechtsanwalt Morris L. Ernst, schlug vor, eine solche Wahl anzubieten, da dies „[die Amerikaner] von der Heuchelei befreien würde, [ihre] eigenen Türen zu schließen und gleichzeitig scheinheilige Forderungen an die Araber zu stellen“.

Für Ernst „schien es, als ob das Versäumnis der führenden jüdischen Gruppen, dieses Einwanderungsprogramm mit Eifer zu unterstützen, den Präsidenten dazu veranlasst haben könnte, es zu diesem Zeitpunkt nicht weiter voranzutreiben“. Ernst „fühlte sich beleidigt, als aktive jüdische Führer [ihn] als Verräter beschimpften, verspotteten und dann angriffen“, weil er vorgeschlagen hatte, den Holocaust-Überlebenden in Europa eine solche Wahl zu ermöglichen.

Bemerkenswert ist, dass der unnachgiebige Widerstand der zionistischen Bewegung gegen die jüdische Einwanderung in die USA bis weit in die späten 1980er Jahre anhielt, als Juden begannen, die Sowjetunion in großer Zahl zu verlassen. Während die meisten in die USA gehen wollten, setzte die israelische Lobby die Regierung von Präsident George HW Bush erfolgreich unter Druck, die Zahl der Einwanderer stark zu begrenzen, sodass die meisten gezwungen waren, nach Israel zu gehen.

Und doch wurden dieselben amerikanischen und europäischen Juden, die die zionistische Bewegung und später den israelischen Staat unterstützten, selbst nicht zionistisch, wenn Zionismus bedeutet, sich selbst zu vertreiben und Kolonialsiedler in Palästina und später in Israel zu werden.

Trotz des Völkermords durch die Nazis ging der Kampf zwischen den Führern des amerikanischen und europäischen Judentums auf der einen Seite und dem Anspruch Israels, die Juden weltweit zu vertreten, auf der anderen Seite weiter.

Antisemitismus, die höchste Stufe des Zionismus

Weiterlesen »

1950 unterzeichnete der Präsident des American Jewish Committee, Jacob Blaustein, eine Vereinbarung mit dem israelischen Premierminister David Ben-Gurion, um die Art der Beziehung zwischen Israel und den amerikanischen Juden zu klären.

In der Vereinbarung erklärte Ben-Gurion, dass amerikanische Juden vollwertige Bürger der USA seien und nur diesem Land gegenüber loyal sein müssten: „Sie schulden Israel keine politische Loyalität.“

Blaustein seinerseits erklärte, dass die USA kein „Exil“, sondern vielmehr eine „Diaspora“ seien, und betonte, dass der Staat Israel die Juden der Diaspora nicht offiziell gegenüber dem Rest der Welt vertrete. Interessanterweise fügte Blaustein hinzu, dass Israel niemals ein Zufluchtsort für amerikanische Juden sein könne.

Er betonte, dass selbst wenn die USA aufhören würden, demokratisch zu sein, und amerikanische Juden „in einer Welt leben würden, in der es möglich wäre, durch Verfolgung aus Amerika vertrieben zu werden“, eine solche Welt, so betonte er, im Gegensatz zu den Behauptungen Israels, „auch für Israel keine sichere Welt wäre“.

Diese Vorbehalte beiseite gelassen, sollte die Unterstützung für Israel nach dem Völkermord an den europäischen Juden erst in den 1960er Jahren beträchtlich zunehmen, mit dem Aufkommen dessen, was der Historiker Peter Novick als „Holocaust-Bewusstsein“ bezeichnet hat.

Dies war das Ergebnis der Instrumentalisierung des Völkermords durch Israel und die USA zur Verteidigung des rassistischen Regimes Israels und seiner anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk sowie als Teil einer Kampagne im Kalten Krieg, um die UdSSR als „antisemitisch“ zu verleumden.

Der Eichmann-Prozess im Jahr 1961 und Israels mehrfache Invasionen in drei arabische Länder im Jahr 1967, die als existenzieller Krieg dargestellt wurden, um einen weiteren Holocaust an den Juden zu verhindern, trieben die Unterstützung der Juden und Christen im Westen für Israel auf die Spitze des Fanatismus.

Völkermord als Waffe

Die israelischen und zionistischen Argumente bestanden zwar darauf, dass die Existenz Israels die einzige Garantie gegen einen weiteren Holocaust sei, der sich gegen die Juden in aller Welt richten würde, sie bestanden aber auch darauf, dass Israel selbst jederzeit Opfer eines weiteren Holocaust werden könnte, der von den Palästinensern und den arabischen Staaten begangen werden würde.

Der führende Ideologe der „Holocaust-Industrie“, Elie Wiesel, ein geistloser anti-palästinensischer Rassist, der bis zu seinem Lebensende israelische Verbrechen im Namen des Holocaust rechtfertigte, behauptete, dass diejenigen, die die mehrfachen Invasionen Israels in arabische Länder im Jahr 1967 nicht unterstützten, oder diejenigen, die sich Israel widersetzten und gegen es kämpften, um ihre Rechte wiederherzustellen, Feinde des gesamten jüdischen Volkes seien: „Amerikanische Juden“, behauptete er, ‚verstehen jetzt, dass [der ägyptische Präsident] Nasser mit seinem Krieg nicht nur den jüdischen Staat, sondern das gesamte jüdische Volk angreift‘.

Als 1973 Ägypten und Syrien in ihre eigenen Gebiete einmarschierten, um sie von der israelischen Besatzung zu befreien, schrieb Wiesel, dass er zum ersten Mal in seinem Erwachsenenleben ‚Angst hatte, dass der Albtraum von vorne beginnen könnte‘. Für Juden, so sagte er, „ist die Welt unverändert geblieben … gleichgültig gegenüber unserem Schicksal“.

Der amerikanische Rabbiner Irving Greenberg, der später als Direktor der Holocaust-Kommission des Präsidenten fungierte, glaubte, dass Gott selbst Israel im Krieg von 1967 unterstützte, weil er das jüdische Volk liebt und um wiedergutzumachen, dass er es versäumt hatte, die Juden gegen Hitler zu verteidigen. Greenberg behauptete: „In Europa hatte [Gott] seine Aufgabe nicht erfüllt … das Scheitern im Juni [1967] wäre eine noch entscheidendere Zerstörung des Bundes gewesen.“

Während Hitlers Völkermord dazu beitrug, die Mehrheit der Juden weltweit von Antizionisten zu Pro-Zionisten zu machen, sorgte Israels ständige Berufung auf den Holocaust als das, was Juden erwartet, wenn sie den Zionismus und Israel nicht unterstützen, für eine anhaltende jüdische Unterstützung. Was Israel jedoch nicht erkannte, war, dass die Instrumentalisierung des Völkermords eines Tages gegen das Land selbst verwendet werden könnte.

Diese Möglichkeit zeichnete sich erstmals während der massiven Invasion des Libanon durch Israel im Jahr 1982 ab, bei der mehrere Länder Israel des Völkermords an der palästinensischen und libanesischen Bevölkerung beschuldigten.

Nach den Massakern von Sabra und Schatila im September 1982 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der die Massaker als „Völkermord“ verurteilt wurden. 123 Länder stimmten für die Resolution, 22 enthielten sich und keines sprach sich dagegen aus.

Damals erklärten die Sowjetunion und andere europäische und lateinamerikanische Länder: „Das, was Israel auf libanesischem Boden tut, ist Völkermord. Sein Ziel ist es, die Palästinenser als Nation zu vernichten.“

How Israel functions as an extension of US Imperial interests | Joseph Massad | UNAPOLOGETIC It’s not just that the US is complicit in this genocide, the US itself is responsible for this genocide“. A year after the events of 7 October, Joseph Massad speaks about Israel’s response and what it has all meant and could mean for the region.

Angesichts dieser Grausamkeit begannen viele amerikanische und europäische Juden, sich von Israel und seiner zionistischen Ideologie zu distanzieren. Die Ironie, den israelischen Völkermord an einem Volk zu unterstützen, das selbst einem Völkermord ausgesetzt war, war zu viel, um sie zu ertragen.

Mit der Verschärfung der israelischen Apartheid und des Siedlerkolonialismus in den nächsten vier Jahrzehnten wuchs auch der Widerstand amerikanischer und europäischer Juden gegen Israel, die das, was Israel tat, als „Völkermord“ betrachteten.

Eine Umfrage des Jewish Electorate Institute im Juni und Juli 2021 ergab, dass 22 Prozent der US-Juden der Meinung waren, dass Israel „einen Völkermord an den Palästinensern begeht“, 25 Prozent stimmten zu, dass „Israel ein Apartheidstaat ist“, und 34 Prozent waren der Meinung, dass „Israels Behandlung der Palästinenser dem Rassismus in den USA ähnelt“.

Von den unter 40-Jährigen glaubten 33 Prozent, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Diese Zahlen wurden zwei Jahre vor Beginn des aktuellen Völkermords erhoben.

Diese antizionistische Haltung, die seitdem an Zahl und Intensität zugenommen hat, wurde auch von vielen britischen, französischen und deutschen Juden übernommen.

Dass der Internationale Gerichtshof die Anschuldigung, Israel begehe einen Völkermord, bestätigt hat, beseitigte in den Augen vieler die letzten Zweifel. Es ist genau diese Frage des Völkermords, die diese Juden dazu mobilisiert hat, sich gegen Israel zu stellen.

„Ein weiterer Holocaust“

Angesichts der anhaltenden Instrumentalisierung des Holocaust durch Israel als Rechtfertigung für den Völkermord am palästinensischen Volk war es kaum überraschend, dass die Israelis und ihre westlichen Verbündeten verkündeten, dass bei der palästinensischen Widerstandsaktion vom 7. Oktober die größte Zahl von Juden seit dem Holocaust getötet wurde, als ob die Palästinenser israelische Juden wegen ihres Judentums ins Visier genommen hätten und nicht wegen ihrer Rolle als Kolonisatoren und Besatzer palästinensischen Landes und Unterdrücker des palästinensischen Volkes.

Dieses Schlüsselargument wird von Israel und seinen Verbündeten zur Verteidigung des andauernden israelischen Völkermords immer wieder wiederholt.

Israel besteht darauf, dass die Aufrufe seiner Führer zum Völkermord am palästinensischen Volk in Wirklichkeit der Selbstverteidigung dienen, um einen weiteren Völkermord an den Juden zu verhindern

Israel ist sich sehr wohl bewusst, dass es der Völkermord an den europäischen Juden war, der seine Gründung auf dem Land der Palästinenser legitimierte, und nur die Angst vor einem weiteren solchen Völkermord würde seinen heutigen Völkermord an den Palästinensern rechtfertigen und legitimieren.

Tatsächlich besteht die israelische Propaganda darauf, dass es der palästinensische und arabische Widerstand mit Unterstützung des Iran ist, der einen Völkermord an den israelischen Juden begehen will.

Sie behauptet ferner, dass das Ziel der Al-Aqsa-Flutoperation nicht darin bestand, dass die Palästinenser, die seit 2005 im Konzentrationslager Gaza inhaftiert waren, aus ihrem Gefängnis ausbrechen und ihre Gefängniswärter angreifen sollten, sondern vielmehr darin, einen Krieg zu beginnen, der das jüdische Volk vernichten würde.

Auf der Grundlage dieser israelischen Erfindungen besteht Israel darauf, dass die Aufrufe seiner Führer und Medien zum Völkermord am palästinensischen Volk in Wirklichkeit der Selbstverteidigung dienen, um einen weiteren Völkermord an den Juden zu verhindern.

Nach dieser Logik begeht Israel also einen Völkermord an den Palästinensern, um einen weiteren Völkermord an den Juden zu verhindern. Völkermord ist daher der einzige Weg, um Israel zu retten.

Trotz der endlosen Wiederholungen dieser Argumente durch westliche Politiker und die westliche Presse haben sie nicht alle Juden von der Notwendigkeit überzeugt, Israel in diesem Krieg zu unterstützen.

Kolonialer Völkermord

Israel und seine Propagandisten, die aus einem Völkermord hervorgegangen sind, glauben, dass die Instrumentalisierung des Holocaust das Leitprinzip für die Rechtfertigung aller Verbrechen Israels bleiben sollte.

Dies beginnt mit dem Recht, das Land der Palästinenser zu kolonisieren, die Mehrheit des palästinensischen Volkes zu vertreiben und diejenigen, die unter seinem Joch leben, den sadistischsten Formen der Unterdrückung auszusetzen, einschließlich Apartheid und Völkermord, während es sich mit den deutschen Völkermördern verbündet, die genau den Judenmord begangen haben, der in den Augen vieler Unterstützer Israels überhaupt erst die Existenz Israels rechtfertigt.

Wie Israels völkermörderischer Krieg gegen die Palästinenser eine koloniale Tradition ist

Mehr erfahren »

Aber diese Logik wird nun gegen Israel selbst verwendet und droht, die jüdische Siedlerkolonie zunichte zu machen. Die legitime Angst, die die Unterstützer Israels jetzt verspüren, ist, dass sich der Völkermord als ein Schwert herausgestellt hat, das in beide Richtungen schneidet. So wie seine Instrumentalisierung dazu beigetragen hat, Israel zu etablieren und seine Verbrechen im Westen vor jeglicher Verurteilung zu schützen, könnte er nun das Ende seines barbarischen Regimes herbeiführen.

Das bedeutet, dass die Argumentation, einen echten Völkermord zu begehen, um einen eingebildeten Völkermord zu verhindern, nicht leicht zu verkaufen ist, außer bei Völkermordstaaten wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.

Es sind diese Länder, deren eigene Völkermorde immer als notwendig gerechtfertigt wurden, um einen Völkermord an ihren eigenen Siedlern zu verhindern. Man muss nicht auf das Abschlachten der amerikanischen Ureinwohner durch die weißen Siedler zurückgreifen, um dies zu veranschaulichen.

Es genügt ein kurzer Blick auf den Koreakrieg, als die USA einen Völkermord durch Bombenangriffe auf Nordkorea verübten, bei dem zwei Millionen Menschen, d. h. 20 Prozent der Bevölkerung, getötet wurden. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, bei denen mehr als 215.000 Menschen getötet wurden, wurden damals gerechtfertigt und werden auch heute noch verteidigt, da sie notwendig gewesen seien, um zwischen einer halben und mehreren zehn Millionen amerikanischen Opfern zu verhindern.

Der Völkermord durch Nazi-Deutschland wurde auch im Namen des Schutzes des deutschen Volkes vor Vernichtung und Unterwerfung durch eine antisemitische, imaginäre „jüdische Verschwörung“ begangen. Der Völkermord an den australischen Ureinwohnern wurde auch als notwendig angesehen, um die weißen britischen Kolonisten zu schützen, ebenso wie der französische Völkermord in Algerien notwendig war, um Frankreich und seine Kolonisten, die Pieds-Noirs, zu verteidigen.

Für viele zionistische Gläubige ist Israel schließlich als Täter und nicht als Opfer eines Völkermords anzusehen

Die israelischen Staats- und Regierungschefs erfinden mit diesen Argumenten nicht das Rad neu, sondern sind Teil einer langen Kette von Siedlerkolonien und kolonialen Mutterländern, die sie schon immer zur Rechtfertigung ihrer Völkermorde eingesetzt haben.

Der Unterschied besteht darin, dass Israel den Holocaust an den Juden durch die Nazis in einem solchen Ausmaß auf globaler Ebene als Waffe eingesetzt und seine Existenz als Wiedergutmachung dafür beansprucht hat, dass es nur auf der Grundlage seiner Beziehung zum Völkermord beurteilt werden kann.

Dass das zionistische Projekt nur in der Zeit des Völkermords die Unterstützung der meisten Juden gewinnen konnte, zeugt nach Ansicht der meisten Befürworter und Kritiker des Landes von dieser organischen Beziehung zwischen Israel und dem Völkermord.

Die israelischen Staats- und Regierungschefs und die anhaltenden Aufrufe der Medien zur völkermörderischen Vernichtung des palästinensischen Volkes im vergangenen Jahr haben diese Beziehung verändert. Für viele zionistische Gläubige ist Israel nun endlich als Täter und nicht als Opfer eines Völkermordes anzusehen.

Darüber hinaus erinnert Israels Argumentation, es habe das Recht, einen Völkermord zu begehen, sein Territorium zu erweitern und die arabische Welt um sich herum in einen „Neuen Nahen Osten“ umzugestalten, wie es Premierminister Benjamin Netanjahu kürzlich vor den Vereinten Nationen behauptete, viele im Westen – Juden und Nichtjuden gleichermaßen – an vergangene Völkermordregime, die immer bekämpft und abgelehnt werden mussten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com