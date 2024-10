Warum Israel keine Verfassung hat Von Murat Sofuoglu

https://www.trtworld.com/magazine/why-israel-does-not-have-a-constitution-18217972



Warum Israel keine Verfassung hat

Israel ist eines von sechs Ländern der Welt ohne formelle Verfassung, obwohl der Staat 1948 gegründet wurde und ihm damit der Auftrag erteilt wurde, eine konstitutionelle Demokratie zu werden.

Von Murat Sofuoglu

9. Oktober 2024

AP-Archiv

Israelische Soldaten verhaften am 11. September 2024 bei einer Razzia der Armee im besetzten Westjordanland einen Palästinenser mit verbundenen Augen. „Ohne eine Verfassung behält sich Israel die Flexibilität vor, was die Definition eines ‚jüdischen Vorherrschaftsstaates‘ betrifft“, sagt Richard Falk, Professor für internationales Recht. Foto/Majdi Mohammed

Israel hat keine Verfassung, was auf die fließende Identität des Landes und die Weigerung, seine Grenzen festzulegen, zurückzuführen ist – ein Phänomen, das die jahrzehntelange Enteignung und Landnahme der Palästinenser widerspiegelt.

„Die Nichtannahme einer Verfassung spiegelt ebenso wie die undurchsichtigen Status-quo-Abkommen den israelischen Konsens wider, dass endgültige Lösungen für umstrittene Fragen bezüglich der Identität des Staates vermieden werden müssen“, schrieb Hanna Lerner, Leiterin der Fakultät für Politikwissenschaft, Regierung und internationale Angelegenheiten an der Universität Tel Aviv.

Lerners Artikel aus dem Jahr 2004 mit dem Titel „Demokratie, Konstitutionalismus und Identität: Die Anomalie des israelischen Falls“ argumentierte, dass die Nichtannahme der Verfassung auf den „religiös-säkularen Konflikt in Israel“ zurückzuführen sei, der „von der Politik der jüdischen Identität angetrieben wird: dem Kampf zwischen gegensätzlichen Visionen über das eigentliche Wesen des jüdischen Staates“.

TRT World hat Lerner um eine Stellungnahme zu diesem Artikel gebeten. Sie hat auf die Anfrage nicht geantwortet.

Das Beispiel Israels als Land ohne Verfassung ist im Vergleich zu den anderen fünf Nationen einzigartig.

So verfügt beispielsweise das Vereinigte Königreich nicht über eine einzige schriftliche Verfassung, die als Bezugspunkt für die Rechtsprechung dient. Es hat vielmehr eine nicht kodifizierte Verfassung, die sich auf verschiedene Quellen verteilt, darunter Gesetze, Gewohnheitsrecht, Konventionen und Rechtsdokumente wie die Magna Carta.

Im Falle Israels ist dies eine komplizierte Frage, die auf den konkurrierenden Interessen seiner orthodoxen jüdischen Basis, der Hardcore-Zionisten und der sogenannten Säkularisten beruht.

Die Tora gegen den israelischen Säkularismus

Während Säkularisten eine Verfassung fordern, die auf der Trennung von Religion und Staat basiert, lehnen orthodoxe Gruppen dies ab und sagen, dass das Land keine Verfassung braucht, weil die Tora, das jüdische heilige Buch, definiert, was Israel ist.

Lerner zitierte einen Vertreter von Agudat-Israel, einer ultraorthodoxen Partei, der in den Anfangsjahren des israelischen Staates sagte: „Es gibt in Israel keinen Platz für eine von Menschen geschaffene Verfassung. Wenn sie der Thora widerspricht, ist sie unzulässig, und wenn sie mit der Thora übereinstimmt, ist sie überflüssig.“

AP Archive

Ein ultraorthodoxer jüdischer Mann, der mit einem Gebetsschal bedeckt ist, hält eine Thorarolle in der Altstadt von Jerusalem, 18. Oktober 2020. Foto/Sebastian Scheiner

Angesichts gegensätzlicher Dynamiken versuchte die frühe israelische Führung nach der Harari-Entscheidung von 1950, die vorschlug, dass Tel Aviv keine kompakte Verfassung schaffen, sondern stattdessen separate Grundgesetze für Regierungsinstitutionen erlassen sollte – ein Ansatz, der das Land schließlich dazu bringen könnte, eine einzige Verfassung zu verabschieden –, einen Mittelweg zu finden. Dies trug jedoch nicht zur Entspannung der Lage bei.

Der in Ankara ansässige Theologe Eldar Hasanoglu, der sich auf das Judentum spezialisiert hat und an der Haci Bayram Veli Universität lehrt, weist auf die seit langem bestehenden Differenzen zwischen den „säkularen“ Gründern des israelischen Staates, wie David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister, und den „fundamentalistischen“ Juden hin. Letztere betrachten Israel als ihr von Gott gegebenes „gelobtes Land“ und fordern, dass sich die politischen Führer an die Grundsätze der Thora halten, anstatt an eine von Menschen geschaffene Verfassung.

Die säkularen Führer Israels haben verstanden, dass sie mit einer heftigen Gegenreaktion der neu eingewanderten jüdisch-orthodoxen Gruppen rechnen müssten, wenn sie eine Verfassung ohne jeglichen Bezug zur Thora entwerfen würden, sagt Hasanoglu. Und wenn sie Gesetze in Übereinstimmung mit der Thora schreiben würden, befürchtete die frühe israelische Führung, von der westlichen Welt wegen der Verfolgung einer „fundamentalistischen Agenda“ links liegen gelassen zu werden, fügt er hinzu.

„Daher lag es in ihrem Interesse, keine Verfassung zu schaffen„, erklärt Hasanoglu gegenüber TRT World. “Sie wollten keine Hindernisse schaffen (wie eine säkulare Verfassung), die religiöse Juden daran hindern würden, nach Israel zu kommen, während sie gleichzeitig darauf abzielten, den säkularen Charakter des Staates intakt zu halten.“

Aufgrund anhaltender Spaltungen und Spannungen zwischen Säkularisten und ultraorthodoxen Gruppen „wurde der Prozess der Ausarbeitung einer israelischen Verfassung absichtlich verzögert, um soziale Konflikte zwischen den beiden Lagern zu verhindern“, sagt Batuhan Ustabulut, Verfassungsrechtler an der Kocaeli-Universität in der Türkei und Leiter der Rechtsforschung am Wirtschafts- und Sozialforschungszentrum (ESAM).

Der ungelöste Kampf um die Identität Israels passt zu Tel Avivs „langfristiger Abneigung, seine politische Ordnung und Identität zu definieren“, indem es seine Verfassung entwirft, so Richard Falk, ein führender amerikanisch-jüdischer Rechtsexperte und emeritierter Professor für Völkerrecht an der Princeton University.

Eine sich vergrößernde Kluft

Als die israelische Wissenschaftlerin Lerner vor zwei Jahrzehnten ihren Artikel schrieb, wurde das Land von einer „säkularen Mehrheit“ regiert. Seitdem hat sich die politische Zusammensetzung Israels drastisch verändert, wie die derzeitige rechtsextreme Regierung unter Netanjahu zeigt, die von orthodoxen zionistischen Parteien dominiert wird.

Reuters

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich (rechts) und der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, die beiden orthodoxen zionistischen Mitglieder der Regierung Netanjahu, befürworten die Annexion des besetzten Westjordanlands und des Gazastreifens.

Doch schon 2004 stellte Lerner fest, dass der „israelische Konsens“ über die Beibehaltung dessen, was sie als ein konkordanzpolitisches Modell bezeichnete, „zu erodieren begonnen hat“. In einem politischen Konkordanzmodell arbeiten führende Eliten aus verschiedenen Sekten und Gemeinschaften zusammen, um sicherzustellen, dass das bestehende System stabil bleibt.

Vor dem Angriff vom 7. Oktober löste der Plan der Regierung Netanjahu für eine Justizreform große Demonstrationen aus, die zeigten, dass sich die Kluft zwischen säkularen und religiösen Gruppen vergrößert hatte, und Lerners zwei Jahrzehnte alte Vorhersage bestätigten, dass der israelische Konsens erodiert.

„Der Plan zur Justizreform hat eine politische Krise in Israel ausgelöst und ist zu einem echten Faktor geworden, der zu zahlreichen vorgezogenen Wahlen und instabilen Regierungen führt“, sagt Hasanoglu und verweist auf die sich vertiefende Kluft zwischen den säkularen und religiösen Gruppen in Israel. ‚Einfach ausgedrückt sind die ungelösten Probleme der Vergangenheit zu Geburtshelfern der heutigen Krisen geworden‘, sagt Ustabulut gegenüber TRT World.

Die Ausarbeitung einer Verfassung ist für Tel Aviv zunehmend zu einem weit hergeholten Ziel geworden, da die Spaltungen innerhalb der israelischen Gesellschaft seit den 1980er Jahren, als die Bildung religiöser Gerichte erlaubt wurde, zugenommen haben, sagt Hasanoglu. „Im Gegensatz zu einer säkularen Gerichtsentscheidung kann gegen das Urteil eines Rabbiners in einem religiösen Gericht keine Berufung eingelegt werden“, sagt der Wissenschaftler.

„Langfristig werden säkulare Israelis diesen Krieg gegen die orthodoxen jüdischen Gruppen verlieren“, sagt Hasanoglu und verweist darauf, dass rechte Gruppen seit den 1980er Jahren an Größe und Einfluss gewonnen haben. Da das Nationalstaatsgesetz von 2018 das Recht auf Selbstbestimmung nur für Juden anerkennt, fühlen sich religiöse Gruppen viel ermutigter, fügt er hinzu.

AA

Die israelische Polizei greift am 20. Juli 2023 in Tel Aviv, Israel, gegen Demonstranten ein, die den Ayalon Highway (Highway 20) blockierten, um gegen die Justizreform von Premierminister Benjamin Netanjahu zu protestieren.

Vorteile ohne Verfassung

Experten weisen auf eine Reihe politischer Vorteile hin, die sich aus dem Fehlen einer Verfassung für Israel ergeben.

„Letztendlich setzt eine Verfassung der Ausübung politischer Macht Grenzen“, sagt Ustabulut. Im Falle Israels könnten verfassungsrechtliche Grenzen den Staat dazu zwingen, seine jeweiligen territorialen Grenzen festzulegen, wogegen sich Tel Aviv lange Zeit gewehrt hat.

„Der existenzielle Grund hängt mit Israels Widerwillen zusammen, seine territorialen Grenzen angesichts expansionistischer territorialer Ambitionen festzulegen. Es scheint, dass Israel eine Verfassung mit der Akzeptanz des territorialen Status quo von 1948 oder 1967 in Verbindung bringt“, sagt Falk gegenüber TRT World.

Der Professor bezieht sich auf die Entstehung des israelischen Staates im Jahr 1948 und den Sechstagekrieg von 1967, der es Tel Aviv ermöglichte, nach dem Sieg über vier arabische Staaten das Westjordanland, den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen zu besetzen. Israel zog sich nach einem von den USA vermittelten Friedensabkommen zwischen Tel Aviv und Kairo im Jahr 1982 von der Sinai-Halbinsel zurück.

„Israel ist ein expansionistischer Siedlerkolonialstaat, was bedeutet, dass es keine Grenzen hat. Es versucht, so viel Land zu bekommen, wie es will, bis es dieses Land verdaut und genug Menschen zur Besiedlung dorthin bringt, und eine Verfassung könnte dabei einen Rückschlag bedeuten“, sagt Sami al Arian, ein führender palästinensischer Akademiker.

Eine moderne demokratische Verfassung wird „gleiche Rechte“ festlegen und Israel anweisen, die Bürgerrechte von Nichtjuden, beispielsweise Palästinensern, nicht zu verletzen, sagt Nihat Bulut, Rechtsprofessor an der Medipol-Universität.

Unter dem Einfluss des religiösen Konzepts des „gelobten Landes“, das nur der „auserwählten Nation“ der Juden gegeben wurde, und des zunehmenden extremistischen politischen Drucks können sich israelische Politiker „gleiche Rechte“ für Nichtjuden nicht wirklich vorstellen, sagt Bulut gegenüber TRT World. Infolgedessen hätten sie nicht nur Probleme, ihren Staat zu definieren, sondern auch ihre Nation, fügt er hinzu.

AA

Eine Gruppe jüdischer Siedler unter dem Schutz israelischer Soldaten überfällt am 14. September 2024 die Altstadt von Hebron im besetzten Westjordanland.

In den Anfangsjahren habe in Israel „das Kriegsrecht gegen die Palästinenser gegolten“, sagt Arian. Wenn es eine Verfassung gäbe, „müsste darin definiert werden, was Palästinenser sind“, was es für Israel sehr viel schwieriger machen würde, solche abscheulichen Taten zu begehen, fügt er hinzu. Es gibt eine lange Liste von Rechtsverletzungen, die Tel Aviv seit Jahrzehnten gegen Palästinenser begeht.

„Einige Faktoren wären für die Öffentlichkeit möglicherweise nicht gut zu vermitteln gewesen, insbesondere die Flexibilität in Bezug auf den Status von Nichtjuden. Die Existenz israelischer diskriminierender Gesetze zum Recht auf Rückkehr oder Familienzusammenführung, rassistische Beschränkungen des Eigentums und des Aufenthaltsrechts lassen sich möglicherweise nur schwer mit einer demokratischen Verfassung vereinbaren“, sagt Falk.

„Ohne eine Verfassung behält sich Israel die Flexibilität vor, was die Definition eines „jüdischen Vorherrschaftsstaates“ betrifft, wie das Grundgesetz von 2018 zeigt, das das Recht auf Selbstbestimmung auf das jüdische Volk beschränkt“, fügt er hinzu.

Arian und Falk scheinen sich einig zu sein, was das Fehlen einer Verfassung in Israel betrifft.

Arian glaubt, dass die Auferlegung der jüdischen Vorherrschaft genau der Grund dafür ist, dass Israel keinen klar definierten gesetzlichen Verhaltenskodex hat, und zwar „weil es entweder eine rassistische, suprematistische Verfassung wäre, die die Natur der zionistischen Ideologie widerspiegelt, oder sie in der Schwebe lassen würde, damit sie nicht kritisiert werden kann.“

QUELLE: TRT World

Murat Sofuoglu ist Redakteur bei TRT World.

@Readingavenue

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …