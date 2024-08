https://thecradle.co/articles/israels-overreach-the-perils-of-ignoring-power-limits



Israels Machtübernahme: Die Gefahren der Missachtung von Machtgrenzen

Von Mohamad Hasan Sweidan

27. AUGUST, 2024

Israels anhaltende Mehrfronten-Aggression und seine völlige Abhängigkeit von der Unterstützung der USA zeigen die gefährlichen Folgen einer Übervorteilung. Tel Aviv hängt mit einem Vorschlaghammer in der Luft, hat aber keine Strategie, um wieder herunterzukommen.

(Bildnachweis: The Cradle)

In der Lehre von den internationalen Beziehungen besteht eine der größten Bedrohungen für Nationen darin, dass sie sich der Grenzen ihrer Macht nicht bewusst sind. Die Machtprojektion eines Nationalstaates wird letztlich durch Schlüsselfaktoren definiert – militärische, wirtschaftliche, technologische, diplomatische und politische Reichweite -, die messbar sind und inhärente Grenzen haben.

Dieser Grundsatz hat den israelischen Oberst a.D. Gur Laish, ehemaliger Direktor für Nationale Sicherheitsstrategie beim Nationalen Sicherheitsrat Israels, zu einer deutlichen Warnung veranlasst. In einem Papier, das am 19. August vom Begin-Sadat Center for Israeli Strategic Studies veröffentlicht wurde, warnt Laish die israelische Führung davor, eine neue Sicherheitsdoktrin anzunehmen, die ihre Grenzen übersieht.

Israels Stärken

Israel zählt unbestreitbar zu den stärksten Militärmächten der Welt , was dem Besatzungsstaat einen strategischen Vorteil gegenüber seinen regionalen Gegnern verschafft. Die israelischen Streitkräfte stehen weltweit auf Platz 15 und wurden von den USA, seinem unersetzlichen Verbündeten in internationalen Angelegenheiten, mit über 130 Milliarden Dollar unterstützt.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist Israel ein bedeutender Akteur. Im Jahr 2023 belegte Israel laut The Economist den vierten Platz unter den Industrieländern, was den wirtschaftlichen Erfolg angeht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzte Israels BIP auf 564 Milliarden Dollar und sein Pro-Kopf-BIP auf 58.270 Dollar, womit es weltweit auf Platz 13 liegt. Seit seiner Gründung hat Israel fast 330 Milliarden Dollar an Auslandshilfe von den USA erhalten, was seine wirtschaftliche Vormachtstellung noch verstärkt hat.

Auch in technologischer Hinsicht nimmt Tel Aviv eine Spitzenposition auf der Weltbühne ein. Im Global Innovation Index 2023 steht Israel auf Platz 14 von 132 Volkswirtschaften. In der Gruppe der einkommensstarken 50 Volkswirtschaften liegt Israel auf Platz 13 und nimmt unter 18 Ländern in Nordafrika und Westasien den ersten Platz ein. Im Global Startup Ecosystem Index 2024 belegt Israel den dritten Platz weltweit und den ersten Platz in der Region, was seine technologische Leistungsfähigkeit unterstreicht.

Auf diplomatischer und politischer Ebene profitiert Israel von der unerschütterlichen Unterstützung der USA, die es ihm erlaubt, viele internationale Gesetze und Normen ungestraft zu befolgen. Washington hat sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat 89 Mal genutzt, mehr als die Hälfte davon, um Resolutionen zu blockieren, die den Besatzungsstaat kritisieren.

Seit 1945 wurden von 36 Resolutionsentwürfen, die Israel und Palästina betrafen, 34 von den USA mit einem Veto belegt, wodurch Israel effektiv vor der Rechenschaftspflicht für seine Handlungen geschützt wurde. Die USA haben auch eine zentrale Rolle bei Israels diplomatischen Erfolgen gespielt, darunter Normalisierungsabkommen mit Ägypten (1979) und Jordanien (1994) sowie in jüngerer Zeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, dem Sudan und Marokko (2020), wobei die Bemühungen um eine saudi-israelische Normalisierung weitergehen.

Abhängigkeit von Washington: Ein zweischneidiges Schwert

Israels Überlegenheit in all diesen Bereichen ist eng mit der kontinuierlichen Unterstützung durch die USA verbunden, was auch eine entscheidende Schwachstelle offenbart. Die Abhängigkeit von Washington erfordert eine Anpassung Israels an die westliche Politik, was israelische Eliten dazu veranlasst hat, vor einer Belastung der amerikanisch-israelischen Beziehungen zu warnen.

Oberst a.D. Benina Sharvit Baruch unterstreicht diesen Punkt in einem Artikel für das israelische Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS). Sie stellt fest, dass Israels Integration in das internationale System bedroht ist, insbesondere angesichts des laufenden Gaza-Krieges, der das Ansehen des Landes in der Welt erheblich beeinträchtigt hat. Baruch warnt, dass Israels Wirtschaft, nationale Sicherheit und militärische Ziele weiter untergraben werden könnten, wenn diesem Trend nicht entgegengewirkt wird. Erst letzte Woche sagte der ehemalige Ombudsmann der israelischen Armee, Reservegeneral Yitzhak Brik, dass die Besatzungsmacht „in weniger als einem Jahr vor dem Zusammenbruch steht“, wenn der Zermürbungskrieg weitergeht.

In einem weiteren Beitrag unterstreicht das INSS, dass die strategische Allianz zwischen den USA und Israel auf gemeinsamen Werten beruht:

Israels strategische Bedeutung für die Vereinigten Staaten ist nur so lange relevant, wie die gemeinsamen Werte gewahrt bleiben. Derzeit sind die besonderen Beziehungen in Gefahr, vor allem angesichts der wachsenden Kluft in der Wahrnehmung der Demokratie, der israelischen Politik in der Palästinafrage und der wachsenden Entfremdung zwischen der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft und dem Staat Israel.

Anzeichen dafür, dass Israel an seine Grenzen stößt

Abgesehen von seiner Abhängigkeit von der US-Unterstützung haben Israels militärische Einsätze, insbesondere in Gaza, die Grenzen der Machtprojektion Tel Avivs aufgezeigt. Zehn Monate nach Israels brutalem Militärangriff auf den belagerten Streifen ist der palästinensische Widerstand immer noch in der Lage, Tel Aviv ins Visier zu nehmen.

Die Geschichte zeigt, dass Staaten, die ihre Grenzen ignorieren, häufig untergehen. In seinem bahnbrechenden Werk Politik unter Nationen plädiert Hans Morgenthau für ein Gleichgewicht zwischen Macht und Politik und warnt davor, dass übermäßige Gewalt dieses Gleichgewicht stört und zu Instabilität und möglichem Niedergang führt.

In ähnlicher Weise veranschaulicht Paul Kennedys The Rise and Fall of Great Powers (Aufstieg und Fall der Großmächte ) die „imperiale Überdehnung“, bei der die Ambitionen die Fähigkeiten übersteigen und den Niedergang beschleunigen. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die eingeschränkte Fähigkeit der USA, an mehreren Fronten zu kämpfen, was sich darin zeigt, dass sie sich nach dem Ausbruch des Gaza-Krieges weniger auf die Ukraine konzentrieren.

Mehrere Indikatoren deuten darauf hin, dass Israel mit der Fortsetzung seines Krieges im Gazastreifen an die Grenzen seiner Macht stößt. Zunächst einmal wird die wirtschaftliche Belastung trotz der historisch starken israelischen Wirtschaft immer deutlicher. Im letzten Quartal 2023 schrumpfte das israelische BIP im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent.

Auch der Konsum ging deutlich um 27 Prozent zurück, und die Investitionen fielen dramatisch um 70 Prozent. Der Krieg hat etwa 18 Prozent der israelischen Arbeitskräfte außer Gefecht gesetzt, 250.000 Zivilisten wurden vertrieben und vier Prozent der Arbeitskräfte wurden als Reservisten einberufen.

Als Reaktion darauf plant der Besatzungsstaat, die Militärausgaben bis zum Ende des Jahrzehnts von vier Prozent auf sechs oder sieben Prozent des BIP zu erhöhen. Diese Erhöhung der Militärausgaben erfolgt in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft bereits unter Druck steht und die USA weniger in der Lage sind, die gleiche finanzielle Unterstützung wie in der Vergangenheit zu leisten.

Zu der wirtschaftlichen Belastung kommt hinzu, dass die zu Beginn des Konflikts festgelegten militärischen Ziele nicht erreicht wurden. Letzten Monat berichtete die New York Times, dass die israelische Führung trotz der laufenden Militäroperationen einen Waffenstillstand im Gazastreifen erwägt, der der Hamas die Kontrolle überlässt.

Dieser Strategiewechsel wird als Zugeständnis gewertet, dass die vollständige Vernichtung der Hamas, das Hauptziel des Krieges, nicht machbar ist. Im Juni gab der israelische Militärsprecher Daniel Hagari offen zu, dass die vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu verfolgte Politik der Eliminierung der Hamas unrealistisch sei, indem er sie als „Sand in die Augen der Öffentlichkeit streuen“ bezeichnete und hinzufügte:

Die Hamas ist eine Idee. Jeder, der glaubt, dass wir die Hamas eliminieren können, liegt falsch.

Auch die Besorgnis über eine zweite große Front mit dem Libanon wächst, eine Entwicklung, die nun Wirklichkeit geworden ist. Seit dem 8. Oktober 2023 verfolgt Tel Aviv eine vorsichtige Strategie, um eine Ausweitung des Konflikts zu vermeiden, wohl wissend, dass seine Streitkräfte bereits stark im Gazastreifen engagiert sind.

Einen Frosch kochen

Im Einklang mit der großen Strategie Irans hat der langwierige Konflikt die Ressourcen des israelischen Militärs erschöpft, so dass es zögert, sich ohne erhebliche Unterstützung der USA auf eine neue Konfrontation einzulassen. Die Stationierung von US-Marineflotten in der Region, die eine mögliche Reaktion des Irans, des Libanons oder des Jemens verhindern soll, verdeutlicht die Abhängigkeit Israels von amerikanischer militärischer Unterstützung. Diese Abhängigkeit zeigt, dass Israel derzeit nicht in der Lage ist, an mehreren Fronten unabhängig zu agieren. Weiterlesen in thecradle.co.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …