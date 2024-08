https://english.almayadeen.net/articles/analysis/passive-scrolling-does-not-help-gaza–neither-in-terms-of-en



Vom Engagement bis zur Lobbyarbeit: „Doom Scrolling“ wird den Völkermord in Gaza nicht stoppen

Von Bahia Halawi

26 Aug 2024

Eine Flut von Inhalten ist entstanden, um die Geschichte des palästinensischen Sieges zu erzählen, wobei pro-palästinensische Hashtags die mit „Israel“ assoziierten übertrafen. Aber es gibt immer noch eine Fülle von Fragen bezüglich der Effektivität von Bewusstsein ohne handlungsfähige Veränderungen.

Die Ereignisse der letzten Monate haben angesichts des Völkermords in Gaza eine Flut von politischen, medialen und ethischen Dilemmata ausgelöst. Eines der prominentesten dieser Dilemmata dreht sich um die Diskrepanzen zwischen Sympathie und Befürwortung in der Realität und in den sozialen Medien sowie um die Widersprüche und Unterstellungen, die einen Schatten auf die weltweite Verbreitung der palästinensischen Sache und ihrer Wahrheiten werfen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass das Aufkommen der sozialen Medien eine unschätzbare Rolle bei der Verbreitung des Bewusstseins für die palästinensische Sache und der Hervorhebung des Völkermords am palästinensischen Volk gespielt hat. Diese Plattformen haben den Menschen im Westen eine direkte Verbindung zu den Palästinensern selbst und zur Situation vor Ort verschafft und die traditionelle Zensur bis zu einem gewissen Grad umgangen.

Dies hat es den Palästinensern ermöglicht, ihre Menschlichkeit angesichts einer traditionellen Medienerzählung, die darauf abzielt, sie zu entmenschlichen, zurückzugewinnen. Viele traditionelle Medien haben sich lange mit der palästinensischen Sache befasst, sogar schon vor der Operation al-Aqsa-Flut, mit Fehlinformationen, Lügen und Versuchen, den Wert des menschlichen Lebens zu mindern.

Diese Plattformen haben einen überwältigenden Strom von Inhalten verbreitet, die die Realität der gewaltigen Ereignisse der letzten Monate widerspiegeln und diese mit voller Intensität und Wucht in der ganzen Welt verbreiten. Einer der auffälligsten Aspekte war die weit verbreitete Bezeichnung des Krieges als Völkermord und die ständige Bekräftigung dieser Beschreibung.

Während des Krieges trugen diese Plattformen zur Mobilisierung der weltweiten öffentlichen Meinung gegen die israelische Besatzung bei. Sie beschränkten sich nicht mehr darauf, das irreführende israelisch-westliche Narrativ herauszufordern – eine Arena, in der die Befürworter der palästinensischen Sache seit jeher gekämpft haben -, sondern wurden zu einem Raum, in dem das Narrativ des „Gerechten“ – und alle damit verbundenen Emotionen, Beweise und Fakten – verfestigt wurde.

Es entstand eine Flut von Inhalten, die den Sieg der palästinensischen Erzählung darstellten, wobei die pro-palästinensischen Hashtags diejenigen übertrafen, die mit „Israel“ in Verbindung gebracht wurden. Die Welt wurde Zeuge regelmäßiger Kampagnen und Aufrufe zur Bestrafung von Prominenten, die eine große Fangemeinde haben und ihre Unterstützung für Palästina nicht aktiv zum Ausdruck gebracht haben.

Dies ist ein äußerst bedeutender und einflussreicher Einfluss, insbesondere auf jüngere Generationen. Trotz seiner Bedeutung werden all diese positiven Aspekte von einer wichtigen Frage überschattet, die durch den anhaltenden Völkermord und seine Umwandlung in ein alltägliches, beiläufiges Ereignis mit all seinen Schrecken noch verstärkt wird. Diese Frage betrifft die Angemessenheit von Hashtags, Kampagnen und Interventionen von Prominenten zur Verteidigung der Sache.

Daraus ergibt sich eine eher peinliche und moralisch schmerzhafte Wahrheit: Eine große Anzahl von Nutzern ist aufgrund der überwältigenden Flut von Informationen, Bildern und des unbegrenzten Zugangs zu diesen Inhalten gegenüber den blutigen, herzzerreißenden Inhalten desensibilisiert.

Die massive und außergewöhnliche Reichweite und das Engagement, das die Massaker, die die israelische Besatzung zu Beginn des Völkermordes verübte, erzielten, im Vergleich zu der schwindenden Reichweite der vielleicht noch blutigeren Massaker, die darauf folgten, ist ein Beweis dafür, wie sich die Situation normalisiert hat. Das zeigt sich auch daran, dass solche Themen online von Feiertagen, Sportereignissen und sogar Wahlen übertroffen wurden.

Warum beschränkt sich die Lobbyarbeit auf die sozialen Medien?

Dies ist eine äußerst komplexe Frage, deren umfassende Beantwortung eine Ausweitung der Forschung in verschiedenen Bereichen, von der Politik über die Soziologie bis hin zur Psychologie, erfordert. Im Laufe der Monate des völkermörderischen Krieges haben sich jedoch mehrere Indikatoren herauskristallisiert, die die wahren Gründe für diese Realität offenbaren. Zum Beispiel:

– Die negativen Auswirkungen von übertriebenem oder aufgeblasenem Starruhm auf Plattformen, wo Einfluss und Ergebnisse an Metriken wie die Popularität von Inhalten (Ansichten, Likes, Follower usw.) gebunden sind, die letztlich nichts an den Realitäten vor Ort ändern.

– Die zu starke Vereinfachung und spontane Einbindung in ein rein konsumorientiertes System, an das Maßeinheiten und Standards geknüpft sind, die die Nutzer von einem umfassenderen Denken über strategischen Nutzen und Visionen abhalten.

– Die Art des Kurzzeitgedächtnisses innerhalb der Grenzen der virtuellen Welt – im Wesentlichen die „Trendigkeit“ – bei der Behandlung ernster Themen im Vergleich zu traditionellen Informationsquellen und die Art und Weise, wie sich das Bewusstsein dieser Generation bildet, einschließlich des Grads des Engagements und der Bereitschaft zur Teilnahme.

– Das Phänomen des „doom-scrolling“ oder „browsing“ ist einer der gefährlichsten und bedeutsamsten Indikatoren und verdient vielleicht eine ausführliche Untersuchung und Analyse.

Videos, die schockierende Szenen von enthaupteten Kindern zeigen, werden beispielsweise als sensible oder extreme Inhalte eingestuft, vor denen die Betrachter gewarnt werden sollten, bevor sie sie ansehen. Daher gehen einige Plattformen dazu über, solche Inhalte ganz zu löschen. Der Krieg des Westens gegen den Gazastreifen hat Proteste gegen eine solche Zensur ausgelöst, die fordern, dass diese Inhalte nicht verbreitet werden oder die Öffentlichkeit erreichen dürfen. Dies mag zwar logisch und mit der Menschenwürde vereinbar erscheinen, ignoriert aber das eigentliche Verbrechen.

Diese Forderungen haben dazu geführt, dass Videos von verstümmelten Körpern und enthaupteten Köpfen gelöscht wurden, aber sie haben nicht dazu geführt, dass die Bombardierung von Zivilisten mit Ein-Tonnen-Bomben, die übrigens aus dem Westen selbst importiert werden, gestoppt wurde. Der Einwand richtet sich hier gegen die Darstellung des Verbrechens, ohne die Ursache der Tat anzusprechen, unter dem Vorwand, dass der Inhalt selbst überprüft und gefiltert wird, bevor er beispielsweise auf Fernsehbildschirmen gezeigt wird.

Im Fernsehen wird man nur selten ein enthauptetes Kind sehen, aber auf Plattformen wie X oder anderen sozialen Medien ist die gleiche Szene zu sehen. Diese Szenen wiederholen sich Tag für Tag, werden zur Normalität und Routine und sind für viele, die sich daran gewöhnt haben, nicht mehr schockierend.

Wenn wir die Haltung der Öffentlichkeit und das Verhalten des Publikums außerhalb des Gazastreifens analysieren, stoßen wir auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Aktivität und dem Engagement auf Social-Media-Plattformen. Während diese Plattformen voller dokumentarischer Inhalte und Unterstützung für die palästinensische Sache sind, ist die Bewegung vor Ort – ob politisch, rechtlich oder sogar medienbezogen – weit davon entfernt, eine Wirkung zu erzielen, die dem Ausmaß, der Intensität und der Brutalität der Ereignisse entspricht, insbesondere in der arabischen Welt. Diese Lücke könnte umfangreiche dekonstruktive Studien erforderlich machen, um die Beweggründe und Wechselwirkungen zu verstehen.

Auf der einen Seite gibt es diejenigen, für die das Verbrechen seinen Schockwert verliert, einfach weil die Szene aufrechterhalten wird und eher zu einer vertrauten Gräueltat als zu einem entsetzlichen Verbrechen wird. Eine solche Desensibilisierung verringert die emotionale Reaktion, die der anfängliche Schock auslösen könnte, auf den dann eine konkrete Handlung folgt. Das ist es, worauf jeder rechtmäßige Kläger angewiesen ist, um auf seine Ungerechtigkeit hinzuweisen. Die Unterdrückten brauchen nicht nur eine emotionale Haltung, wie Mitgefühl, Ausdruck des Bedauerns oder Verurteilung, sondern das erste und beste, was sie erwarten, ist eine wirksame Aktion, die die Realität ihres Leidens verändert, nachdem sie andere von der Legitimität ihrer Sache und der Verletzung ihrer Rechte überzeugt haben.

Im Gegensatz dazu steht das Phänomen des „Doom-Scrollings“, bei dem übermäßig viel Zeit damit verbracht wird, eine Flut von Nachrichten, insbesondere negativer Nachrichten, auf Social-Media-Plattformen zu absorbieren. Dies kann sich als exzessiver Konsum von kurzen Videos über lange Zeiträume ohne Unterbrechung äußern. Der Begriff wurde im Jahr 2020 während der Covid-19-Pandemie geprägt, hat aber aufgrund des israelischen Krieges gegen Gaza und der damit verbundenen Inhalte eine außergewöhnliche Bedeutung erlangt.

Die Geschichte des Doom-Scrollings begann mit Mark Zuckerberg und Facebook und setzt sich heute mit Dutzenden von spezialisierten Plattformen fort, die von ununterbrochenen Kurzvideos beherrscht werden, um jedes Detail eines Themas zu aktualisieren, das die Nutzer interessiert, oder auch solche, die sie nicht interessieren.

Dieses relativ neue Phänomen in der Welt der Medien hat es der Generation Z ermöglicht, sich auf diesen Plattformen einen einzigartigen Platz zu schaffen, der sie zum aktivsten Publikum macht, das sich mit ernsten Themen auseinandersetzt. Das liegt daran, dass sie die Generation sind, die am meisten mit der Natur der neuen Technologie vertraut ist, die nicht mehr ganz neu ist, wenn man bedenkt, dass seit dem Aufstieg von Facebook fast zwei Jahrzehnte vergangen sind.

Das Scrollen oder stundenlange Surfen ohne viel nachzudenken ist so alltäglich geworden, dass die neue Generation viele alte Praktiken aufgegeben hat, um dem nächsten Klick oder dem darin enthaltenen Inhalt nachzujagen. Unter ihnen ist ein neues psychologisches Phänomen entstanden, das als „Angst, etwas zu verpassen“ (FOMO) bekannt ist und bei dem die Nutzer so sehr an ihre Telefone gefesselt sind, dass sie genauso gut mit einem Seil gefesselt oder an einem Ort eingesperrt sein könnten, während sie ständig nach Aktualisierungen suchen, die in den letzten Minuten oder sogar Sekunden stattgefunden haben könnten.

Indirektes Trauma in der neuen Welt

Wenn wir untersuchen würden, wie Algorithmen funktionieren – insbesondere, wie sie das angeborene menschliche Verhalten gierig ausnutzen, um Bildschirmzeit und höhere Profite zu sichern, vor allem in Bezug auf die schrecklichen Szenen, die vom israelischen Völkermord in Gaza gesendet werden -, würden wir es mit einem mentalen Zustand zu tun bekommen, der als „Bedrohungswahrnehmung“ bekannt ist.

Ein Internetnutzer könnte damit beginnen, seine Konten zu durchsuchen und Beiträge wie die Party eines Freundes oder den Familienausflug eines Nachbarn zu sehen. Plötzlich tauchen Szenen des Massakers im Flüchtlingslager al-Shati auf.

Bei wiederholter Exposition oder Interaktion mit diesen Clips wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, mehr davon zu sehen. Die Algorithmen erkennen dann unser Interesse und zeigen uns immer mehr.

Manche Menschen setzen sich beispielsweise wiederholt schmerzhaften Inhalten aus dem Gaza-Krieg aus, weil sie dadurch Wut auslösen können, was ihnen hilft, ihren Standpunkt zu bekräftigen und sich stärker zu engagieren. Einige glauben, dass das Betrachten von gewalttätigen Nachrichten und Bildern ihr Nervensystem in den Kampf-oder-Flucht-Modus versetzt, da das menschliche Gehirn das Leiden und Töten von Menschen mit Gefahr assoziiert.

Andere bringen die Sucht nach dem Scrollen und Swipen mit negativer Voreingenommenheit, FOMO und dem Versuch in Verbindung, Unsicherheit zu kontrollieren. Soziale Medienplattformen bieten den Betrachtern daher Inhalte an, mit denen sie wahrscheinlich etwas anfangen können, und schaffen so eine Echokammer, die auf ihre Interessen und Perspektiven ausgerichtet ist. So entsteht eine Echokammer, die auf die Interessen und Perspektiven der Betrachter ausgerichtet ist.

Neben den Algorithmen hat auch eine Designfunktion, das so genannte „unendliche Scrollen“, eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung dieses Verhaltens gespielt. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern sozialer Medien, endlos zu scrollen, wobei der Algorithmus ständig neue Inhalte lädt und einen endlosen Strom von Informationen erzeugt.

Genau das passiert jetzt auch mit Gaza. Für jeden, der soziale Medienplattformen nutzt, ist es fast unmöglich geworden, sich in seine Konten einzuloggen und die Nachrichten zu durchsuchen, ohne auf Szenen oder Clips aus Gaza zu stoßen. Diese nicht ganz unschuldigen Werkzeuge haben das Gefühl der Gefühllosigkeit und Untätigkeit verstärkt, das nicht immer aus Gleichgültigkeit, sondern auch aus Empathie resultieren kann. Genauer gesagt kann dieses Phänomen eine Folge dessen sein, was Psychologen als „empathische Not“ bezeichnen – das Gefühl der Not, wenn anderen Menschen Schaden zugefügt wird, gepaart mit einem Gefühl der Hilflosigkeit, ihnen zu helfen.

Ärzte und Experten haben sich lange Zeit auf die Untersuchung indirekter Traumata und der davon Betroffenen konzentriert, insbesondere Soldaten, Journalisten und Psychotherapeuten, die eng mit Fällen und Patienten zu tun haben.

Im Zeitalter der schnellen Kommunikation und insbesondere durch die Plattformen der sozialen Medien hat sich die Diskussion über indirekte Traumata jedoch zunehmend auf den Betrachter oder Rezipienten konzentriert, der einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, Inhalte auf seinem Mobiltelefon zu betrachten.

Der Hauptgrund dafür ist die Unmöglichkeit, diese Inhalte zu kontrollieren oder zu verwalten. Selbst wenn ein Nutzer beschließt, bestimmte Inhalte auszulassen, tauchen sie schnell in anderer Form oder über ein anderes Konto wieder auf. Aufgrund der schieren Menge an kontinuierlichen Streams der israelischen Tötungsmaschinerie über Hunderte von Konten auf verschiedenen Plattformen finden grausame Szenen unweigerlich ihren Weg zum Betrachter, selbst wenn dieser sie vermeiden will. Dies liegt zum Teil an den anhaltenden Gräueltaten und der überwältigenden Verfügbarkeit von grafischen Inhalten, die reich an Blut und Leichen sind. Die Exposition gegenüber negativen Nachrichten ist somit zu einer Quelle „indirekter Traumata“ geworden, die sich auf die Menschen auswirken, auch wenn sie den traumatischen Ereignissen nicht direkt ausgesetzt sind.

Der Übergang zu aktiver Lobbyarbeit

All dies führt zu einer wichtigen Schlussfolgerung: der Notwendigkeit, von der bloßen Sensibilisierung für die Realitäten des Konflikts, der Verbreitung des gerechten Narrativs und der Bekämpfung von Unwahrheiten und verzerrten Geschichten zu einer wirksamen und aktiven Interessenvertretung überzugehen, die Maßnahmen, Veränderungen und Auswirkungen in der realen Welt bewirkt.

So wird sozialer, populärer und rechtlicher Aktivismus zu einem wichtigen Weg, der das Angebot der virtuellen Welt ergänzt und letztlich eine globale Gemeinschaft schafft, die ihre moralische Pflicht erfüllt, indem sie direkt an Protesten und Demonstrationen teilnimmt, wie dies in westlichen Gesellschaften bei Studenten oder Randgruppen der Fall ist. Aus verschiedenen Gründen haben es diese Gruppen aufgrund ihres natürlichen Verantwortungsbewusstseins für notwendig befunden, sich zu engagieren und zu bewegen, um Druck auszuüben oder in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Da sich dieser Pro-Palästina-Aktivismus auf Informationen stützt, die von der virtuellen Welt bereitgestellt werden, hat er das Potenzial, besser organisierte und politisch orientierte Gruppen zu schaffen, wenn man die Möglichkeiten der Spezialisierung, Dokumentation, Koordination und Integration berücksichtigt.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die virtuelle Welt voller Schlupflöcher ist, die das westliche System ausnutzen kann, um jegliche Aktivitäten zu unterdrücken, die seinen politischen Interessen zuwiderlaufen. Neben der Rede des israelischen Premierministers von einem „zivilisatorischen Krieg“, in dem sein Gebilde an der Spitze des Krieges der „westlichen Zivilisation“ gegen den Gazastreifen und die ihn unterstützenden Widerstandskräfte steht, müssen die Methoden und Techniken der Konfrontation, sowohl die traditionellen als auch die neuen, in ein bewusstes und harmonisches System des Widerstands integriert werden. Diese Struktur muss systematisch vorgehen, um die Gefühllosigkeit, die die virtuelle Empathie hervorrufen könnte, zu absorbieren und in ein echtes Erwachen umzuwandeln, das nicht nur zum Ausdruck kommt, sondern auch zu realem Handeln und Einfluss führt.

Hier liegt die Rolle der Eliten bei der Steuerung und Aktivierung der Feldforschung durch den Einsatz moderner Technologien. Politische Realitäten werden vor Ort geformt, nicht online, obwohl letzteres entscheidend ist, um Emotionen, Überzeugungen und Meinungen zu erzeugen und sie durch Fakten und Beweise zu bestätigen. Der Übergang von der virtuellen zur realen Welt ist notwendig, um Empathie in Taten umzuwandeln, und Palästina verdient ein großes Maß an Taten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder; sie sind nicht als solche zu verstehen.

Stellvertretende Geschäftsführerin von Al Mayadeen Media Network und Direktor von Al Mayadeen Online.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …