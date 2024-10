https://www.aljazeera.com/news/2024/10/8/israels-netanyahu-warns-lebanon-could-face-destruction-like-gaza



Israels Netanjahu warnt Libanon vor Zerstörung „wie Gaza“

Der israelische Premierminister behauptet, die Armee habe die Nachfolger des getöteten Hisbollah-Chefs Nasrallah „ausgeschaltet“, als die Gruppe Haifa angriff.

Rauch steigt auf von einem israelischen Luftangriff in Dahiyeh, Beirut, Libanon, Dienstag [Hassan Ammar/AP Photo]

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Libanon vor einer Zerstörung „wie im Gazastreifen“ gewarnt und behauptet, Israel habe den „Ersatz“ des getöteten Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und den „Ersatz seines Ersatzes“ getötet.

Netanjahus Äußerungen kamen in einer Videobotschaft, die am Dienstag an die libanesischen Bürger gerichtet war, in der er auch behauptete, die Hisbollah sei „schwächer als seit vielen, vielen Jahren“.

Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe letzte Woche bei einem Luftangriff auf Beirut den obersten Hisbollah-Kommandeur Hashem Safieddine ins Visier genommen, der als Nachfolger von Nasrallah gehandelt wurde, aber sein Schicksal ist bisher unbekannt.

Die libanesische bewaffnete Gruppe hat sich noch nicht zu Netanyahus jüngsten Äußerungen geäußert.

„Sie haben die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza sehen“, sagte Netanjahu in seiner Ansprache und bezog sich dabei auf die belagerte Enklave, die seit einem Jahr einer unerbittlichen und blutigen israelischen Bombardierungskampagne ausgesetzt ist.

Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden hat der anhaltende israelische Angriff auf Gaza das Gebiet verwüstet und mindestens 41.965 Menschen getötet. Fast alle der 2,3 Millionen Einwohner von Gaza wurden mindestens einmal vertrieben.

Netanjahus deutliche Warnung kam, als das israelische Militär weitere Truppen in den Libanon entsandte und die Menschen in den südlichen Küstengebieten und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut zur Evakuierung aufforderte.

Die Hisbollah gab zuvor bekannt, dass sie Raketen auf die israelische Hafenstadt Haifa abgefeuert habe, ihr bisher größtes Raketenfeuer auf das Gebiet, nachdem das israelische Militär gemeldet hatte, dass 85 Geschosse aus dem Libanon auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden

Israel weitete seinen Einfall in den Libanon fast ein Jahr nach Beginn des Schusswechsels mit der Hisbollah aus. Die libanesische Gruppe sagt, dass ihre Angriffe die Palästinenser in Gaza unterstützen sollen.

Israel hat versprochen, seine nördliche Grenze zum Libanon zu sichern, damit Zehntausende Israelis in die dortigen Städte und Siedlungen zurückkehren können.

Qassem von der Hisbollah: „Ruhe“ und „alles unter Kontrolle“

Sowohl die palästinensische Hamas in Gaza als auch die libanesische Hisbollah haben versprochen, nicht nachzulassen im Kampf gegen Israel. Am Dienstag sagte der stellvertretende Hisbollah-Führer Naim Qassem, die Gruppe werde es den Israelis unmöglich machen, in den Norden zurückzukehren

Israel startete am 23. September eine Welle von Angriffen auf Hochburgen der Hisbollah im Libanon, bei denen seitdem mindestens 1.473 Menschen getötet wurden.

Die israelischen Angriffe richteten sich gegen den Süden und Osten des Libanons sowie gegen den Süden und das Zentrum von Beirut, wodurch mehr als eine Million Menschen zur Flucht gezwungen wurden und das Gesundheitssystem des Landes massiv belastet wurde

Die libanesische Küste blieb zwar nicht verschont, doch die jüngste Evakuierungswarnung Israels deutet darauf hin, dass das Land seine Offensive nach Norden ausdehnt.

Auf seinem Telegram-Kanal teilte das israelische Militär mit, dass seine 146. Division mit „begrenzten, lokal begrenzten, gezielten operativen Aktivitäten“ gegen angebliche Ziele und Infrastruktur der Hisbollah im Südwesten des Libanon begonnen habe

Der stellvertretende Anführer der Hisbollah sagte, dass die Führungsstruktur der Gruppe trotz der „schmerzhaften“ Angriffe Israels in Ordnung sei und ihre militärischen Fähigkeiten „in Ordnung“ seien.

„Netanjahu sagt, er wolle die Vertriebenen in ihre Häuser im Norden Israels zurückbringen“, sagte Qassem.

Aber ‚wir sagen, dass noch viel mehr Bewohner gezwungen sein werden, aus ihren Häusern zu fliehen‘, warnte er.

Der Militär- und Sicherheitsanalyst Elijah Magnier sagte, Qassem sei zum „Sprecher der Hisbollah“ geworden und scheine die „Kontrolle“ zu haben.

„Dies ist sein zweiter Auftritt nach dem Beginn des Libanonkrieges in den letzten Wochen. Er wirkt selbstbewusster, gelassener, hat die Kontrolle“, sagte Magnier gegenüber Al Jazeera

„Er sagt nicht: ‚Ich bin der neue Generalsekretär‘, weil es eine Wahl geben wird [aber] sie wird nicht bald stattfinden, weil es keinen Grund dafür gibt.“

„Wenn die Israelis die Zeit angehalten haben, werden sie wirklich sehr enttäuscht sein, denn die Hisbollah hat diesen Schlag absorbiert und macht weiter“, sagte Magnier.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

