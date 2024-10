https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/france-arms-israel-despite-macrons-claims



Frankreich rüstet Israel trotz Macrons Behauptungen auf

David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

8. Oktober 2024

Emmanuel Macrons Behauptung, Frankreich liefere keine Waffen an Israel, sollte mit Skepsis betrachtet werden.

Frankreich ist ein Vorbild für Frieden und Zurückhaltung. So will uns Emmanuel Macron, der Präsident des Landes, glauben machen.

In Kommentaren, die das Establishment in Tel Aviv in den letzten Tagen verärgerten, sprach sich Macron gegen Waffenexporte nach Israel aus und behauptete, dass „Frankreich keine Waffen liefert“.

Vom Verteidigungsministerium in Paris veröffentlichte Zahlen deuten darauf hin, dass Macrons Zusicherung mit Skepsis betrachtet werden sollte.

Sie zeigen, dass Frankreich zwischen 2014 und 2023 Waffen im Wert von fast 225 Millionen US-Dollar an Israel geliefert hat.

Laut einem Artikel, den die Investigativgruppe Disclose im Juni veröffentlichte, hat der französische Waffenkonzern Thales bestätigt, in diesem Jahr zwei Lieferungen von Transpondern nach Israel durchgeführt zu haben.

Die Transponder sollten in Drohnen eingebaut werden.

Israel wird von seinen Unterstützern als Vorreiter beim Einsatz dieser unbemannten Kampfflugzeuge beworben. Der Völkermord im Gazastreifen hat einen innovativen Ansatz für den Einsatz von Drohnen ermöglicht, wie aus einer Analyse der in Washington ansässigen Foundation for the Defense of Democracies hervorgeht.

Die wichtigsten Drohnen, die gegen Gaza, das Westjordanland und den Libanon eingesetzt wurden, wurden von Elbit Systems und Israel Aerospace Industries hergestellt.

Thales arbeitet seit vielen Jahren mit diesen beiden Unternehmen zusammen.

Interessanterweise resultiert ein Großteil der Arbeit aus Verträgen mit Großbritannien, dem vermeintlichen Erzrivalen Frankreichs.

Es ist relativ bekannt, dass Thales und Elbit Systems bei der Entwicklung des Watchkeeper, einem Drohnenprogramm für die britische Armee, zusammengearbeitet haben. Weniger Aufmerksamkeit wurde der Zusammenarbeit zwischen Thales und Israel Aerospace Industries bei der Sea Serpent gewidmet, einem Raketensystem für britische Marineschiffe.

Macron hat sich – zumindest öffentlich – nie gegen diese Zusammenarbeit ausgesprochen.

Die Tagesordnung festlegen

Thales – teilweise im Besitz des französischen Staates – hat die Tagesordnung der Europäischen Union zur Förderung der Rüstungsindustrie diktiert.

Das Unternehmen ist in einer „Expertengruppe“ der EU zur Entwicklung zukünftiger Waffen vertreten.

In einem Bericht, den die Gruppe Anfang des Jahres veröffentlichte, wird empfohlen, ausgewählte Rüstungsprojekte zu 100 Prozent aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren.

Diese Denkweise spiegelt sich in den erklärten Prioritäten von Ursula von der Leyen für ihre zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Exekutive, der Europäischen Kommission, wider. Sie hat sich verpflichtet, „Verteidigungsprojekte von gemeinsamem europäischem Interesse“ vorzuschlagen.

Ganz oben auf ihrer Liste für solche Projekte steht ein „Luftschild“, das dem Iron Dome nachempfunden zu sein scheint oder diesem unheimlich ähnlich sieht. Dieses Raketenabwehrsystem wird oft als defensiv beschrieben – was insofern zutrifft, als es sich als unerlässlich für die Verteidigung und Aufrechterhaltung der vollständigen Blockade erwiesen hat, die Israel seit fast zwei Jahrzehnten über Gaza verhängt hat.

Thales ist nicht das einzige große Rüstungsunternehmen mit einem starken Einfluss auf die EU-Politik.

Auch das italienische Unternehmen Leonardo ist Mitglied in „Expertengruppen“, die Empfehlungen abgeben, die wahrscheinlich in offizielle Pläne oder Gesetze aufgenommen werden.

Dasselbe Unternehmen Leonardo hat gemeinsam mit dem bereits erwähnten Unternehmen Elbit Systems an Torpedos gearbeitet. Von Leonardo hergestellte Geschütze wurden in den in Deutschland montierten Korvetten eingesetzt, mit denen Israel Gaza in den frühen Phasen des aktuellen Völkermords angriff.

Wenn die Europäische Union wirklich den Menschenrechten verpflichtet wäre, hätte sie schon vor langer Zeit ein Embargo für Waffenexporte nach und Importe aus Israel verhängt. Indem sie dies nicht getan hat – oder vielleicht genauer gesagt, sich geweigert hat, dies zu tun –, hat die EU Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich des Verbrechens des Völkermords, in Kauf genommen.

Frankreich ist, das darf nicht vergessen werden, eine der größten Volkswirtschaften Europas. Trotz der Tatsache, dass Macron die Regierung in Tel Aviv verärgert hat, wurden Projekte, die die Rüstungsindustrie Frankreichs und Israels verbinden, nicht gestoppt.

Macron hat auch nicht ernsthaft auf ein EU-Waffenembargo gedrängt.

Vielmehr ist er ein Verfechter von Rüstungsunternehmen, die buchstäblich das Drehbuch schreiben, an das sich die Entscheidungsträger halten.

Es bedarf mehr als nur ein paar Worte von Macron, um die zahlreichen Verbindungen zwischen diesen Unternehmen und Israels Händlern des Todes und der Zerstörung zu durchtrennen.

