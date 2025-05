Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-05-14/ty-article-opinion/.premium/israels-new-gaza-operation-should-be-called-chariots-of-genocide/00000196-cfee-d048-a7d7-dffe252e0000



Meinung |

Israels neue Gaza-Operation sollte „Chariots of Genocide“ (Wagen des Völkermords) heißen

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen, die am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, bei einem israelischen Luftangriff in Jabalya im nördlichen Gazastreifen getötet wurden. Nach Angaben örtlicher Krankenhäuser wurden bei den Angriffen 48 Menschen getötet, darunter 22 Kinder. Bildnachweis: Jehad Alshrafi / AP

Gideon Levy

14. Mai 2025, 23:36 Uhr IDT

Etwa 70 Menschen von morgens bis mittags am Mittwoch. Fast doppelt so viele wie bei dem Massaker im Kibbuz Nir Oz. 22 von ihnen waren Kinder, 15 waren Frauen. Am Abend zuvor wurden 23 Menschen in einem Krankenhaus getötet.

Die Operation „Gideons Wagen“ hat noch nicht begonnen, und schon warmen die Wagen des Völkermords ihre Motoren auf.

Wie sollen wir dieses Massaker bezeichnen, das so wahllos und sinnlos ist, noch bevor die große Operation überhaupt begonnen hat? 23 Menschen wurden bei der Bombardierung eines Krankenhauses getötet – eines der schwersten Kriegsverbrechen –, nur um zu versuchen, Mohammed Sinwar, den neuesten Teufel, mit neun Bunkerbrecher-Bomben zu töten – alles, um Yedioth Ahronoth in seiner Gier nach der Schlagzeile zu versorgen: „In den Fußstapfen seines Bruders“.

Die Leser liebten es, die Israelis liebten es, niemand sprach sich am Mittwoch dagegen aus.

In Riad schlossen sie Frieden, in Gaza massakrierten sie. Es ist schwer, sich einen krassen Gegensatz vorzustellen als den zwischen den Szenen in Riad und denen in Jabalya am Mittwoch.

Kinderleichen werden von ihren Eltern getragen, Bulldozer versuchen, einen Weg für die Krankenwagen freizuräumen und werden aus der Luft gesprengt, Menschen graben in den Trümmern des Krankenhauses nach ihren Angehörigen – all das vor dem Hintergrund der Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien und der Hoffnung auf eine neue Zukunft.

Nichts, nicht einmal die Eliminierung eines weiteren Sinwar, kann die wahllose Bombardierung eines Krankenhauses rechtfertigen. Diese unumstößliche Wahrheit ist hier inzwischen völlig in Vergessenheit geraten. Alles ist normal, alles ist gerechtfertigt und gebilligt, sogar der Angriff auf die Intensivstation des Europäischen Krankenhauses in Khan Yunis ist eine gute Tat.

Es bleibt nichts anderes übrig, als erneut zu schreien: Man darf keine Krankenhäuser angreifen – und auch keine Schulen, die zu Notunterkünften umfunktioniert wurden –, selbst wenn sich darunter das strategische Luftkommando der Hamas versteckt. Selbst wenn Sinwar dort ist, dessen Tötung so sinnlos ist.

Gibt es noch etwas, was wir in Gaza tun können, das in Israel als moralisch und rechtlich inakzeptabel angesehen wird? 100 tote Kinder? Tausend Frauen für Sinwar, den Bruder? Es sei notwendig gewesen, ihn zu eliminieren, erklärten sie, weil er ein „Hindernis für einen Geiselaustausch“ gewesen sei.

Wir haben sogar unsere Scham verloren. Das einzige Hindernis für einen Geiselabkommen sitzt in Jerusalem, sein Name ist Benjamin Netanjahu, zusammen mit seinen faschistischen Partnern, und niemand kann sich auch nur vorstellen, dass es legitim ist, ihnen Schaden zuzufügen, um das Hindernis zu beseitigen.

Was am Mittwoch in Gaza passiert ist, ist nur ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Monaten passieren wird, wenn niemand Israel stoppt. Je weiter Donald Trumps kolossale Kampagne am Golf voranschreitet, desto ungewisser wird, wer Israel stoppen wird.

Ein Student gedenkt der Nakba und protestiert gegen den Gaza-Krieg auf dem Campus der Universität Tel Aviv, Mittwoch. Bildnachweis: Moti Milrod

Als es angeblich noch einen Sinn gab, als die Ziele noch klar zu sein schienen, als das menschliche Bedürfnis, für den 7. Oktober zu bestrafen und Rache zu nehmen, noch verständlich war, als es noch so aussah, als wüsste Israel überhaupt, was es will, war es irgendwie noch möglich, das Massenmorden und die Zerstörung zu akzeptieren.

Aber jetzt nicht mehr. Jetzt, wo klar ist, dass Israel kein Ziel und keinen Plan hat, gibt es keine Rechtfertigung mehr für das, was am Dienstagabend in Gaza passiert ist.

Kein einziger israelischer Politiker hat den Mund aufgemacht, nicht einer. Die Hoffnung der Linken, Yair Golan, ruft an guten Tagen zum Ende des Krieges auf, und mit ihm Zehntausende entschlossene Demonstranten.

Sie wollen den Krieg beenden, um die Geiseln nach Hause zu holen. Sie sorgen sich auch um das Leben der Soldaten, die sinnlos sterben werden.

Aber was ist mit Gaza? Was ist mit seinem Opfer? Wie konnten wir in eine Situation geraten, in der kein einziger zionistischer Politiker zu seiner Verteidigung aufstehen kann? Nicht ein einziger Gerechter in Sodom, nicht einer.

Die Bilder von dort haben am Mittwoch erneut die Seele verbrannt, erneut Leichenwagen, erneut Kinder in einer langen Reihe von Leichensäcken auf dem Boden, hier liegen ihre Leichen, und erneut das herzzerreißende Weinen der Eltern um ihre Töchter und Söhne.

Am Mittwoch wurden in Gaza etwa 100 Menschen getötet. Fast alle waren unschuldig, außer dass sie Palästinenser waren, die im Gazastreifen leben. Sie wurden von israelischen Soldaten getötet. Das ist ihre Vorspeise für die Kampagne, die ihr Militär anstrebt – und wir schweigen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

