https://www.commondreams.org/news/israel-is-committing-genocide-in-gaza



Angehörige trauern um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden, als Leichen, darunter auch Kinder, vor der Beerdigung in Jabalia, Gaza, am 14. Mai 2025 in ein indonesisches Krankenhaus gebracht werden.

(Foto: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images)

Selbst einst zögerliche Wissenschaftler sind sich nun einig: Israels Angriff auf Gaza ist Völkermord

„Kann ich jemanden nennen, dessen Beitrag ich respektiere und der dies nicht als Völkermord betrachtet?“, fragte ein Forscher. “Nein.“

Julia Conley

15. Mai 2025

Nur eine winzige Minderheit progressiver demokratischer Abgeordneter in den USA hat das Wort „Völkermord“ verwendet, um Israels unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens zu beschreiben, und die US-Öffentlichkeit ist gespalten: Weniger als 40 % der Amerikaner gaben im vergangenen Jahr an, dass dieser Begriff die Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen, Flüchtlingslagern und anderer ziviler Infrastruktur durch die israelischen Streitkräfte treffend beschreibe.

Für sieben führende internationale Experten für Völkermord ist die Frage jedoch nicht umstritten – selbst für diejenigen, die diese Bezeichnung zuvor abgelehnt hatten.

Die sieben Experten wurden am Mittwoch von der niederländischen Zeitung NRC interviewt und äußerten sich unmissverständlich: Nicht nur sind sie alle – einige früher als andere – zu der Überzeugung gelangt, dass Israel Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht, sondern auch die überwiegende Mehrheit ihrer Kollegen in der Wissenschaft teilt diese Ansicht.

„Kann ich jemanden nennen, dessen Beitrag ich respektiere und der dies nicht als Völkermord betrachtet?“, fragte Raz Segal, israelischer Völkermordforscher an der Stockton University in New Jersey. ‚Nein.‘

Uğur Ümit Üngör, Professor an der Universität Amsterdam und am NIOD-Institut für Kriegs-, Holocaust- und Völkermordstudien, fügte hinzu: “Ich kenne niemanden.“

Das Interview wurde am Tag vor dem Nakba-Tag veröffentlicht, dem 77. Jahrestag der gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land bei der Gründung Israels, als die Zahl der Todesopfer in Gaza 53.010 erreichte. Mindestens 15.000 der Getöteten waren Kinder, berichtete die NRC.

Wenn es darum geht, die letzten 19 Monate in Gaza als Völkermord zu definieren, so die Zeitung, „haben sich selbst vorsichtige Stimmen geändert“.

Der israelische Wissenschaftler Shmuel Lederman von der Open University of Israel „lehnte die Bezeichnung Völkermord ab“, bis die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs vom Januar 2024 missachtete, Völkermord zu verhindern, indem sie Nothilfe in den Gazastreifen zuließ und hochrangige Beamte von „hetzerischen Äußerungen über Palästinenser“ abhielt. Israelische Politiker haben Palästinenser als „menschliche Tiere“ und „Amalek“ bezeichnet – ein alter Feind aus der hebräischen Bibel, den die Israeliten ausrotten sollten.

Lederman begann auch, seine Regierung als völkermörderisch anzusehen, nachdem die israelischen Streitkräfte im vergangenen Jahr die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah übernommen hatten und damit die einzige humanitäre Versorgungsroute abgeschnitten hatten, während internationale Experten vor einer drohenden Hungersnot warnten und Analysten warnte, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer in Gaza letztlich bei fast 200.000 liegen könnte.

„Für mich persönlich hat die Kombination aus diesem Umstand und der anhaltenden Zerstörung Gazas dazu geführt, dass ich meine harte Kritik an den Verbrechen Israels in Gaza und meine Warnungen, dass wir uns diesem Punkt nähern, revidiert habe und nun zu der Auffassung gelangt bin, dass die kumulativen Auswirkungen des Vorgehens Israels in Gaza in jeder Hinsicht Völkermord darstellen“, sagte Lederman am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X. „Ich denke, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 kam es unter Völkermordforschern (sowie der Menschenrechtsgemeinschaft) zu einem Konsens, dass es sich um Völkermord handelt. Diejenigen, die vielleicht noch Zweifel hatten, sind meiner Einschätzung nach nach den Aktionen Israels seit der Verletzung der Waffenruhe davon abgekommen.“

Seit März, als Israel die vollständige Blockade humanitärer Hilfslieferungen wieder eingeführt und eine vorübergehende Waffenruhe gebrochen hat, wurden laut der Integrated Food Security Phase Classification fast 3.000 Palästinenser bei Bombenangriffen getötet und fast 250.000 Menschen sind nun von „extremer Nahrungsmittelknappheit“ betroffen.

Melanie O’Brien, Präsidentin der International Association of Genocide Scholars, erklärte gegenüber NRC, dass Israels absichtliche Blockade von „Nahrungsmitteln, Wasser, Unterkünften und sanitären Einrichtungen“ sie davon überzeugt habe, dass die Regierung Netanjahu einen Völkermord begehe, während Segal auf „offene genozidale Äußerungen“ israelischer Politiker hinwies.

„Aber trotz allem handelt es sich um die Summe dessen, was einzeln als ‚gewöhnliche‘ Kriegsverbrechen gelten würde“, berichtete die NRC. ‚Das Gesamtbild macht es zu einem Völkermord. So ist der Begriff gemeint, sagt [der britische Professor Martin] Shaw: ‘ganzheitlich‘.“

„Abgesehen von der gesellschaftlichen Debatte ist Völkermord auch Gegenstand der Wissenschaft“, heißt es in dem Artikel. ‚Und dieses Forschungsgebiet, die Völkermordforschung, sieht es nicht als Ja-oder-Nein-Frage, sondern als einen Prozess. Nicht als Lichtschalter, sondern als ‘Dimmer‘, wie es der Professor für Holocaust- und Völkermordforschung Uğur Ümit Üngör ausdrückt.“

NRC stellte fest, dass die westlichen Medien und politischen Debatten von ‚Missverständnissen und Vereinfachungen‘ geprägt seien.

Diejenigen, die Israels Vorgehen weiterhin verteidigen, bestehen darauf, dass „es sich um einen militärischen Krieg zur Zerstörung der Hamas handelt, dass es keinen klaren Plan zur Auslöschung gibt, dass nicht alle Bewohner Gazas getötet wurden, dass es nicht wie der Holocaust aussieht und dass der Richter noch kein Urteil gefällt hat“.

Wie der Historiker Rutger Bregman am Donnerstag sagte, machen die von NRC interviewten Wissenschaftler deutlich: „Völkermord ist ein Prozess, kein binärer Schalter. Und es geht nicht darum, Parallelen zum Holocaust zu ziehen.“

Segal, der Jude ist, sagte gegenüber NRC, dass er „regelmäßig des Antisemitismus bezichtigt wird“, weil er sich gegen Israel ausspricht.

„Eine deutsche Autorität auf diesem Gebiet, die anonym bleiben möchte, bezeichnet das Thema in ihrem Land als ‚vergiftet’“, berichtete NRC. „Man wird, so sagt er, direkt als [antisemitisch] bezeichnet, wenn man von ‚möglichem Völkermord‘ spricht. Würden diese Taten einem anderen Land als Israel zugeschrieben, würden alle Deutschen sofort Alarm schlagen und von genozidaler Gewalt sprechen, wie es bei dem russischen Massaker in der ukrainischen Stadt Botzja der Fall war. Aber jetzt, so sagt er, herrscht Schweigen.“

Dirk Moses, Chefredakteur des Journal of Genocide Research, sagte, dass Teile des Forschungsfeldes „in der Krise“ seien, wenn Experten „die künstliche Unterscheidung zwischen [Völkermord] und militärischen Zielen“ nicht bekämpften und weiterhin Israels Handlungen verteidigten.

„Dann sind Teile des Forschungsfeldes tatsächlich tot“, sagte er. “Nicht nur konzeptionell inkohärent, sondern mitschuldig.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …