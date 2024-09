https://thecradle.co/articles/israels-new-quagmire-a-ground-invasion-of-lebanon



Israels neuer Sumpf: eine Bodeninvasion im Libanon

Die Besatzungsarmee wurde zweimal von der Hisbollah aus dem Libanon vertrieben. Zwei Jahrzehnte später plant sie eine weitere Bodeninvasion in ihrem nördlichen Nachbarland, diesmal gegen einen viel raffinierteren Gegner.

Von Mohamad Hasan Sweidan

28. September 2024

Bildnachweis: The Cradle

Am 26. September gab die israelische Armee den Abschluss einer Brigadeübung bekannt, bei der eine Bodenoperation im Libanon mehrere Kilometer von der gemeinsamen Grenze entfernt simuliert wurde. In den vergangenen zwei Tagen haben mehrere israelische Militärbeamte, darunter Stabschef Herzi Halevy und der Befehlshaber des Nordens, Uri Gordin, über die Bereitschaft der Besatzungsarmee gesprochen, Bodenoperationen im Libanon durchzuführen.

Aber wie kann Tel Aviv realistischerweise davon ausgehen, Bodentruppen in ein Land zu entsenden, das es nicht nur einmal, sondern zweimal geschafft hat, die Besatzungstruppen zu vertreiben, und das sich im Kampf gegen einen Gegner – die libanesische Widerstandsgruppe Hisbollah – befindet, der weitaus besser bewaffnet und organisiert ist als in den vergangenen Jahren?

Merkmale der bisherigen israelischen Strategie

Seit Beginn der jüngsten Eskalation mit dem Libanon scheint Israel seinen Krieg auf fünf verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu führen. Zunächst versucht es, das Kommando- und Kontrollsystem der Hisbollah zu treffen, hauptsächlich durch gezielte Attentate auf wichtige militärische Anführer des Widerstands. Das jüngste Ziel war der Kommandeur der Drohneneinheit Abu Saleh Sorour.

Zweitens sollen die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah direkt angegriffen werden, basierend auf einer bestehenden Liste von Zielen, die von Tel Aviv erstellt wurde: Letzten Montag gaben die Israelis bekannt, dass sie 1.600 militärische Ziele des Widerstands erfolgreich angegriffen hätten, darunter Waffenlager, Raketenlager und Abschussrampen. Bemerkenswerterweise behaupteten sie, dass sie im Krieg im Juli 2006 die gleichen erfolgreichen Angriffe durchgeführt hätten, was sich jedoch als grob ungenau herausstellte.

Drittens versucht Israel, die Hisbollah durch Druck auf ihre Anhänger, Unterstützer und sogar Kritiker im Libanon selbst zu schwächen. In den letzten zwei Wochen hat Tel Aviv seine blutigen Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Wohngebiete verstärkt. Nach offiziellen Angaben der libanesischen Regierung wurden dabei über 728 Zivilisten getötet, Tausende verletzt und fast 390.000 Menschen vertrieben.

Viertens wird versucht, das allgemeine Umfeld im Libanon durch systematische Medienkampagnen zu beeinflussen, um den Widerstand zu brechen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit libanesischen Medien und Persönlichkeiten, die die Einschüchterungsversuche Israels nachbeten, um die Aktionen der Hisbollah zu zähmen und einzudämmen. Der fünfte und bislang letzte Schritt ist die wachsende Bedrohung und Vorbereitung einer israelischen Bodeninvasion im Libanon – wenn auch in begrenztem Umfang – mit dem Ziel, die israelische Feldüberlegenheit durch die Kontrolle libanesischer Gebiete zu bestätigen, wenn auch nur für kurze Zeiträume.

Die Reaktionen der Hisbollah?

Natürlich versucht der Widerstand, die israelischen Strategien durch eine Reihe miteinander verbundener Schritte zu vereiteln. Nach jedem Mord bestätigt die Hisbollah, dass ihr Befehls- und Kontrollsystem unbeeinträchtigt bleibt, und leitet dann eine kontrollierte Eskalation ein, um ihre Bereitschaft angesichts feindlicher Angriffe zu bestätigen. Dies wurde am 24. September deutlich, als die Hisbollah am Tag nach der israelischen Luftkampagne einen Angriff mit über 300 Raketen startete, um im Wesentlichen zu bestätigen, dass ihre Raketenfähigkeiten einsatzbereit waren.

Wie bei früheren israelischen Konfrontationen mit der Hisbollah bleibt die Unterstützerbasis der Hisbollah weitgehend konstant und unterstützt die Eskalationspläne des Widerstands. Die Hisbollah von ihrem Nährboden zu trennen, ist eine israelische Strategie, die wiederholt gescheitert ist, hauptsächlich weil die Basis des Widerstands aus dieser Gesellschaft stammt.

Schließlich ist das Ziel Israels, die libanesische Öffentlichkeit gegen den Widerstand aufzubringen, bis heute nicht vorangekommen. Vielmehr haben die israelischen Aggressionen den nationalen Zusammenhalt gestärkt, insbesondere nach dem Pager-Terroranschlag des Besatzungsstaates, von einigen wenigen Fällen abgesehen.

Der fünfte Weg: Bodeninvasion im Libanon

In den letzten Tagen haben die Diskussionen über die Möglichkeit eines israelischen Bodenangriffs im Libanon deutlich zugenommen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat damit geprahlt, dass die Militäroperationen gegen den Libanon „mit voller Stärke fortgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Hisbollah ‚erheblich geschwächt‘ wird“, und hat internationale Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand abgelehnt.

Der Generalstabschef der Armee wies die israelischen Streitkräfte außerdem an, sich auf einen möglichen Bodenangriff vorzubereiten, um eine israelische Pufferzone im Südlibanon zu errichten. Die Besatzungsarmee bereitet sich auf diese Möglichkeit vor, indem sie Einsatzübungen durchführt und zwei Reservebrigaden an die Nordfront beordert.

Westlichen und israelischen Quellen zufolge gibt es mehrere Szenarien für eine mögliche israelische Bodeninvasion im Libanon, wobei jedes Szenario unterschiedliche strategische Ziele und Risiken bietet:

Erstens: eine begrenzte Bodenoffensive auf libanesischem Gebiet mit dem Ziel, bestimmte Hisbollah-Ziele in Grenznähe anzugreifen, wie z. B. Raketenabschussbasen, oder ein Gebiet zu räumen, um Angriffe des Widerstands auf Israel zu verhindern. Dies wäre eine kurzfristige Aktion, um die Partei bei den Waffenstillstandsverhandlungen unter Druck zu setzen. Wenn sich Tel Aviv zu diesem Zeitpunkt für eine Bodenoffensive entscheidet, ist dies das wahrscheinlichste Szenario.

Zweitens: Ein begrenzter Bodeneinfall, um die Widerstandskräfte zum Rückzug von der Grenze zu zwingen, insbesondere um die Reichweite der Panzerabwehrlenkflugkörper der Hisbollah zu verringern. Israelische Militärkommandeure haben angedeutet, dass diese Option dazu dienen würde, eine „Sicherheitszone“ zu schaffen, die sich 8 bis 10 Kilometer ins libanesische Gebiet hinein erstreckt. Bemerkenswert ist, dass dieses Szenario die Wahrscheinlichkeit längerer Kämpfe und höherer israelischer Verluste an Menschen und Militär erhöht.

Drittens wäre da eine vollständige Bodeninvasion im Libanon – das extremste Szenario – mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Hisbollah zu zerstören. Derzeit ist dieses Szenario aufgrund seines extrem hohen Risikoprofils höchst unwahrscheinlich – und da das kurzfristige Ziel Tel Avivs nicht darin besteht, die Hisbollah zu zerstören, sondern die Sicherheitsherausforderungen an seiner Grenze zum Libanon zu ändern.

Angriff wo?

Ein israelischer Bodenangriff – begrenzt oder umfassend – wird sich voraussichtlich auf bestimmte geografische Gebiete im Libanon konzentrieren, hauptsächlich auf den Süden, wo Tel Aviv eine Hisbollah-freie Pufferzone wünscht, oder auf die Bekaa-Region an der syrischen Grenze. Israel stellt sich ein Szenario vor, das dem Status quo im Südlibanon in den 1990er Jahren ähnelt, als es eine Sicherheitszone aufrechterhielt, um den Zugang der Hisbollah zur Grenze zu beschränken – bevor diese im Jahr 2000 von Widerstandskommandos gesäubert wurde.

Umgekehrt würde eine begrenzte israelische Bodenoffensive in der Bekaa-Ebene die logistischen und Waffenversorgungsrouten der Hisbollah von Syrien aus beeinträchtigen und einschränken, entweder durch die Unterbrechung der Landwege zwischen dem Libanon und Syrien oder durch die Unterbrechung der Versorgungslinien zwischen der Bekaa-Ebene und dem Süden. Die Grundlage dafür wird eine Fortsetzung der israelischen Luftangriffe in der Bekaa-Ebene sein, die auf vier Hauptgrenzübergänge zu Syrien abzielten – Al-Arrayedh, Mutariba, Saleh und Qabsh.

Die meisten westlichen Analysten sind nicht optimistisch, dass die israelische Armee Bodenoperationen im Libanon erfolgreich durchführen kann, da die Hisbollah über verbesserte und ausgefeilte Fähigkeiten verfügt, um einer solchen Aktion entgegenzutreten. In einem Artikel in der Washington Post sagt der Autor Max Boot, dass diese wilde Option „ein weiterer Sumpf für Israel wäre“. Aus der Sicht Tel Avivs wäre das beste Szenario, dass es mit seiner Luftkampagne gelingt, die libanesische Unterstützungsfront für Gaza zu stoppen und vertriebenen israelischen Siedlern die Rückkehr in ihre Häuser im Norden Israels zu ermöglichen.

Da jedoch eine baldige Lösung des Konflikts mit dem Libanon unwahrscheinlich ist – angesichts Netanyahus Weigerung, einen Waffenstillstand im Norden zu erwägen, geschweige denn einen im Gazastreifen – steigt die Wahrscheinlichkeit eines israelischen Bodenangriffs im Libanon, trotz der außerordentlichen Risiken für die Besatzungsarmee. Aus der jüngsten Kampfgeschichte mit dem libanesischen Widerstand, in der Israel sein Gesicht verloren hat, weiß Tel Aviv nur zu gut, dass seine Luftüberlegenheit nur durch den Bodenvorteil der Hisbollah ausgeglichen wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …