Israels „nukleare Option“ für Gaza und warum es den Krieg verliert – Analyse

6. Mai 2025

Der israelische Generalstabschef Eyal Samir und Premierminister Benjamin Netanjahu. (Design: Palestina Chronicle)

Von Robert Inlakesh

Die eigentliche Strategie scheint hier zu sein, die Zivilbevölkerung durch Hunger zu zwingen; was Bodenmanöver angeht, ist es schwer vorstellbar, wie ihre Streitkräfte gegen den palästinensischen Widerstand erfolgreich sein könnten.

Eine Drohung nach der anderen, ein Plan nach dem anderen, doch das israelische Militär kann an keiner Front einen Sieg erringen. Keines seiner öffentlich erklärten Ziele wurde in Gaza erreicht, abgesehen vom Massenmord an Zivilisten, und nun, im 19. Monat in Folge, präsentiert die israelische Führung neue Pläne für einen „totalen Sieg“, die sich stündlich ändern.

Seit März, als Israel beschloss, das Waffenstillstandsabkommen mit Gaza zu brechen und der Zivilbevölkerung des belagerten Gebiets eine Politik der totalen Aushungerung aufzuzwingen, haben hochrangige israelische Beamte wiederholt mit einer „zweiten Phase“ des Krieges gedroht.

An einem Tag diskutieren Israel und US-Präsident Donald Trump über die amerikanische Souveränität über das Gebiet, am nächsten Tag versucht der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seine Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Israel den Gazastreifen besetzen muss.

Was die „Pläne“ angeht, haben wir schon alles gehört, von sogenannten Sicherheitszonen im Norden des Gazastreifens bis hin zu einem neuen Massenflüchtlingslager in Rafah.

Was die israelischen Soldaten angeht, die an dem erneuten groß angelegten Angriff auf die zivil bevölkerten Gebiete des Gazastreifens teilnehmen werden, wird uns mitgeteilt, dass 100.000 Reservisten benötigt werden, dann hören wir, dass 20.000 rekrutiert wurden und dass 60.000 den Befehl erhalten haben, sich für den Einsatz bereitzuhalten. Aber Moment mal, von den 60.000 wird eine unbekannte Zahl entlang der libanesisch-syrischen Grenze stationiert?

Regelmäßig tauchen auch Drohungen mit neuen Wunderwaffen auf, die die Hamas irgendwie besiegen sollen, während Netanjahu mit dem Säbel rasselt und mit einer Invasion des Libanon und Syriens sowie Angriffen auf iranische Atomanlagen droht. Dabei prahlt der israelische Ministerpräsident mit all seinen bisherigen Siegen in dem andauernden Krieg an sieben Fronten.

Nun hat Israel offenbar die nächste Phase der Kämpfe in Gaza genehmigt, über die die hebräischen Medien tagtäglich berichten und dabei darüber spekulieren, welche Macht ihr völkermordendes Militär als Nächstes aufbieten kann. Doch keiner von ihnen kann tatsächlich Beweise für das liefern, was kommen wird.

Israels strategische Niederlage

Im Nebel des Krieges kochen die Emotionen auf allen Seiten hoch. Nach dem Massenmord an Zehntausenden von Kindern in Gaza, der völligen Zerstörung der Infrastruktur des Gebiets, der Ermordung wichtiger Führer der palästinensischen politischen Bewegungen und den Pager-Angriffen im Libanon, gefolgt von der Ermordung der Führungsspitze der Hisbollah, gelang es Israel, die Welt davon zu überzeugen, dass es die Kontrolle habe.

Doch trotz der Propaganda, die der Welt erzählt, dass die Hamas und die Hisbollah besiegt seien, ist keine der beiden Organisationen besiegt. Beide sind geschwächt, aber weit davon entfernt, besiegt zu sein. Unterdessen wird die jemenitische Ansarallah immer stärker und ist nun in der Lage, den Flughafen Ben Gurion direkt anzugreifen.

Der Iran, die Hisbollah, Ansarallah, die palästinensischen Fraktionen und sogar die irakischen Volksmobilisierungskräfte (PMF) sind nicht besiegt, nicht einmal annähernd. Israel führt seit 19 Monaten mit voller Unterstützung der USA, Großbritanniens und Europas einen totalen Krieg und hat dafür nur tote Zivilisten und Attentate vorzuweisen.

Aber was ist mit Syrien? Nun, Syrien wurde bis zum Sturz von Bashar al-Assad nie zu einer Front in diesem Krieg, und die neue Regierung wird aus israelischer Sicht derzeit noch nicht einmal als ernstzunehmender Verhandlungspartner angesehen.

Obwohl Ahmed al-Shara’a wiederholt seine Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel bekundet, ist die Agenda zur Ausweitung der israelischen Territorialkontrolle und zur Balkanisierung Syriens derzeit wichtiger als auch nur die Andeutung einer Zusammenarbeit.

Unterdessen behaupten israelische Regierungsvertreter, dass ihre Eskalation in Gaza einer „nuklearen Option“ gleichkomme und dass sie nur dann weitermachen würden, wenn innerhalb von zwei Wochen kein Waffenstillstand/Gefangenenaustausch erreicht werde – zeitgleich mit dem Ende der Nahost-Reise von Donald Trump.

Nach dem derzeitigen Stand der Informationen sieht der sogenannte Phase-2-Plan die Vertreibung der Bevölkerung Gazas in den Süden des Gazastreifens vor. Es ist auch die Rede davon, private Unternehmen für die Verteilung von Hilfsgütern an die Bevölkerung Gazas einzusetzen, wenn diese in ein Gebiet in der Nähe von Rafah vertrieben worden ist. Außerdem droht die Zerstörung weiterer Teile der Infrastruktur des Gebiets.

Aus den durchgesickerten Informationen und den Aussagen von Militärs lässt sich schließen, dass sie offenbar erneut eine ethnische Säuberung in großem Stil durchführen wollen.

Wenn jedoch die Idee, private Unternehmen für die Verteilung humanitärer Hilfe einzusetzen, ein Hinweis auf das ist, was noch kommen wird, dann bedeutet dies, dass das israelische Militär weder über die notwendigen Soldaten verfügt noch ihnen vertrauen kann, um die Verteilung der Hilfe zu übernehmen.

Die eigentliche Strategie scheint hier zu sein, die Zivilbevölkerung durch Hunger zu zwingen; was Bodenmanöver angeht, ist es schwer vorstellbar, wie ihre Streitkräfte gegen den palästinensischen Widerstand erfolgreich sein könnten.

Dies gilt umso mehr, als über 100.000 Reservisten sich geweigert haben, ihrem Einberufungsbefehl Folge zu leisten, während Soldaten der israelischen Golani- und Givati-Brigaden mit nur vier Monaten Ausbildung eingesetzt wurden. Vor einigen Wochen gab es sogar Fälle, in denen israelische Soldaten in Gaza nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt wurden.

Neben dem Mangel an Personal und Motivation gibt es auch eine Krise bei Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen. Israel hat zwar durchaus die Macht, eine Großoffensive in Gaza zu starten, doch könnte dies seine Verteidigungsfähigkeit an der Nordfront beeinträchtigen.

Da es weiterhin gegen Syrien und die Hisbollah im Libanon vorgeht, könnte eine Offensive aus dem Norden in einem solchen Szenario zu seiner Überforderung führen. Hinzu kommt die Frage der Kontrolle über das Westjordanland, die seine Streitkräfte stark beansprucht.

Darüber hinaus verschärft sich die innenpolitische Lage von Monat zu Monat. Dies, zusammen mit der wirtschaftlichen Zerstörung der israelischen Wirtschaft, setzt den Staat unter Druck, während ein ständiger Nachschub an Munition aus den USA erforderlich ist, um die täglichen Bombardierungen an mehreren Fronten aufrechtzuerhalten.

Die ganze Welt ist sich einig in ihrer Abscheu gegenüber den Handlungen des israelischen Regimes, internationale Normen und Gesetze wurden mit Füßen getreten, während die Entscheidungsträger in Tel Aviv ihre Kriege an verschiedenen Fronten weiter ausweiten.

Ein weiteres deutliches Zeichen für die Schwäche Israels sind die extremen Maßnahmen, die in westlichen Ländern von seinen Unterstützern und Auswanderern ergriffen werden, die ihre Investitionen und ihren Einfluss nutzen, um verfassungsmäßige und gesetzliche Rechte auszuhebeln und die Meinungsfreiheit einzuschränken.

Auch wenn dies den Eindruck erwecken mag, dass die Israelis viel Macht haben, ist es doch ein Zeichen für die Angst, die die zionistische Bewegung erfasst hat. Sie haben die Debatte verloren und können die Auseinandersetzung nicht gewinnen, also zensieren sie und setzen Gewalt ein, um abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Hinzu kommt der Rückschlag, den Israels extreme Kriminalität mit sich bringt. Nehmen wir zum Beispiel die Hisbollah, die früher eine sehr zurückhaltende und kluge politische Partei war und deren Pragmatismus einigermaßen verlässlich war. In zukünftigen Konflikten wird dies nicht mehr der Fall sein. In Syrien könnte ein falscher Schritt Maßnahmen gegen Israel auslösen.

Der Syrienkonflikt ist völlig unvorhersehbar, und je mehr sich die Israelis einmischen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas außer Kontrolle gerät.

Was das palästinensische Volk betrifft, so wird das Trauma, das ihm zugefügt wurde, niemals verblassen. Die Zukunft bringt nichts als Widerstand und den unerschütterlichen Willen, für Gerechtigkeit zu opfern.

Jeder in Gaza hat einen geliebten Menschen verloren, jeder. Nur sehr wenige werden sich mit dem Gedanken abfinden, dass sie umsonst gestorben sind. Die Palästinenser haben keine andere Wahl, als ihren Kampf fortzusetzen, und das werden sie auch tun, egal was als Nächstes passiert.

Wenn Israel wirklich gegen den Iran vorgehen will, wird dies nur den Prozess beschleunigen, in dem es den laufenden Krieg endgültig verliert.

Lassen wir die Namen einmal außer Acht. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen erzählen, dass die stärkste Militärmacht unter ihren Nachbarn, mit der vollen Unterstützung der weltweit führenden Supermacht, 19 Monate lang gekämpft hat und nicht in der Lage war, eine einzige bewaffnete Milizgruppe zu besiegen, darunter eine, die sie vollständig belagert und deren Bevölkerung sie einem Völkermord unterwirft.

Dann behauptete diese Macht, sie sei auf dem Weg zum Sieg, obwohl sie die internationale Unterstützung verloren hatte, mit unzähligen rechtlichen Herausforderungen konfrontiert war, ihre eigene Wirtschaft ruinierte und sich gleichzeitig in einen inneren Konflikt stürzte, weil sie einige Attentate und einen explosiven Pager-Anschlag verübt hatte. Objektiv betrachtet hat Israel sich mehr als erbärmlich verhalten.

(The Palestina Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

