Aus der Gefangenschaft befreit: Ich fühlte mich in der Gefangenschaft der Hamas sicherer als in Israel

6. Mai 2025

Mia Schem, eine israelische Geisel, die nach ihrer Entführung durch die Hamas befreit wurde, in der Statuary Hall vor der Rede zur Lage der Nation im US-Kapitol in Washington, DC, USA, am Donnerstag, 7. März 2024. [Ting Shen/Bloomberg/Getty Images]

Eine ehemalige israelische Gefangene hat zugegeben, dass sie sich in Gaza sicherer und besser geschützt fühlte als in Israel, berichtete die hebräische Zeitung Maariv gestern.

Die 23-jährige Mia Schem wurde im November 2023 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen.

Anfang dieses Monats gab Schem sich als Klägerin in einem zuvor gemeldeten Vergewaltigungsfall gegen einen berühmten Personal Trainer in Tel Aviv zu erkennen, der eine prominente Persönlichkeit in den sozialen Medien ist und mehrere prominente Kunden hat, darunter einen ehemaligen Premierminister.

Laut der Zeitung behauptete Schem, dass die Vergewaltigung in ihrer Wohnung unter Verwendung einer Vergewaltigungsdroge stattfand und dass sie sich an viele Details nicht erinnern kann.

Israelische Medien berichteten, dass der Verdächtige in Schems Fall bei einem Lügendetektortest gelogen habe, dennoch sei er aus Mangel an Beweisen aus der Haft entlassen worden. Sie warfen Schem außerdem vor, aus Geltungssucht zu lügen.

Ein Gericht verhängte eine vollständige Nachrichtensperre über die Ermittlungen, einschließlich der Identität der Beteiligten.

Offiziellen Berichten zufolge werden jedes Jahr Tausende von Fällen sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe gemeldet, doch fast neun von zehn Vergewaltigungsfällen werden ohne Anklage eingestellt.

Einem Bericht der Vereinigung der Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer zufolge leitete die israelische Polizei im Jahr 2023 6.405 Ermittlungen wegen Vergewaltigung ein, doch 81 Prozent davon wurden ohne Anklage eingestellt, während nur in 16 Prozent der Fälle Anklage erhoben wurde. Zwei Prozent der verbleibenden Fälle endeten mit einer bedingten Einigung.

