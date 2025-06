Israels nukleare Täuschung: Eklatante Lügen und dreiste Heuchelei Joshua Frank

https://www.counterpunch.org/2025/06/20/israels-nuclear-deception/



Joshua Frank

20. Juni 2025

Das Negev-Atomzentrum in der Nähe von Dimona. (Quelle: Google Maps)

Israel wurde, wie viele andere Kolonialprojekte auch, durch Gewalt gegründet und stützt sich seitdem auf die Anwendung von Gewalt, um arabisches Gebiet zu besetzen. Da Israel sich bewusst war, dass seine Existenz von einer militärischen Überlegenheit in einer feindseligen Region abhing, begann es kurz nach seiner Gründung im Jahr 1948 mit einem Atomwaffenprogramm.

Obwohl Israel eine junge Nation war, hatte es Mitte der 1950er Jahre mit Hilfe Frankreichs heimlich mit dem Bau eines großen Atomreaktors begonnen. Dass zwei Verbündete sich ohne Wissen der Regierung von Präsident Dwight D. Eisenhower zu einem Atomwaffenprogramm zusammengeschlossen hatten, stellte sich als kolossaler (und peinlicher) Fehler der amerikanischen Geheimdienste heraus.

Erst im Juni 1960, dem letzten Jahr der Präsidentschaft Eisenhowers, bekamen US-Beamte Wind von dem, was bereits als „Dimona-Projekt“ bekannt war. Daniel Kimhi, ein israelischer Ölmagnat, der zweifellos einen Cocktail zu viel auf einer nächtlichen Party in der US-Botschaft in Tel Aviv getrunken hatte, gestand amerikanischen Diplomaten, dass Israel tatsächlich einen großen „Kraftreaktor“ in der Negev-Wüste baute – eine schockierende Enthüllung.

„Dieses Projekt wurde [Kimhi] als gasgekühlter Leistungsreaktor beschrieben, der etwa 60 Megawatt Strom erzeugen kann“, hieß es in einem Botschaftsbericht an das Außenministerium im August 1960. „[Kimhi] sagte, er glaube, dass die Arbeiten seit etwa zwei Jahren im Gange seien und dass die Fertigstellung noch etwa zwei Jahre dauern werde.“

Der Reaktor in Dimona wurde jedoch nicht gebaut, um den wachsenden Energiebedarf des Landes zu decken. Wie die Vereinigten Staaten später herausfanden, war er (mit französischer Beteiligung) für die Produktion von Plutonium für ein aufkeimendes israelisches Atomwaffenprogramm konzipiert. Im Dezember 1960, als amerikanische Regierungsvertreter zunehmend besorgt über die nuklearen Ambitionen Israels waren, gab der französische Außenminister Maurice Couve de Murville gegenüber US-Außenminister Christian Herter zu, dass Frankreich Israel tatsächlich bei der Realisierung des Projekts geholfen hatte und auch die für den Reaktor benötigten Rohstoffe wie Uran liefern würde. Im Gegenzug würde Frankreich einen Anteil an dem in Dimona produzierten Plutonium erhalten.

Israelische und französische Beamte versicherten Eisenhower, dass Dimona (heute bekannt als Negev Nuclear Center) ausschließlich für friedliche Zwecke gebaut werde. Um die Aufmerksamkeit weiter abzulenken, brachten israelische Beamte mehrere Tarngeschichten vor, um diese Behauptung zu untermauern, und behaupteten, Dimona werde alles Mögliche werden, von einer Textilfabrik bis hin zu einer meteorologischen Anlage – alles außer einem Atomreaktor, der waffenfähiges Plutonium produzieren könne.

Atombombenleugnungen

Im Dezember 1960, nachdem er von einem britischen Atomwissenschaftler, der befürchtete, dass Israel eine schmutzige (d. h. extrem radioaktive) Atombombe baute, einen Hinweis erhalten hatte, schrieb der Reporter Chapman Pincher in der Londoner Zeitung Daily Express: „Britische und amerikanische Geheimdienste glauben, dass die Israelis auf dem besten Weg sind, ihre erste experimentelle Atombombe zu bauen.“

Israelische Beamte gaben eine knappe Erklärung aus ihrer Londoner Botschaft ab: „Israel baut keine Atombombe und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun.“

Angesichts der wachsenden Besorgnis der arabischen Länder, dass Washington Israels Nuklearbestrebungen unterstützte, spielte der Vorsitzende der Atomenergiekommission, John McCone, John Finney von der New York Times ein geheimes CIA-Dokument zu, in dem behauptet wurde, die USA hätten Beweise dafür, dass Israel mit Hilfe Frankreichs einen Atomreaktor baute – ein Beweis dafür, dass Washington von den nuklearen Bestrebungen dieses Landes nicht gerade begeistert war.

Präsident Eisenhower war fassungslos. Nicht nur, dass seine Regierung im Dunkeln gelassen worden war, seine Beamten befürchteten auch, dass ein künftiges atomar bewaffnetes Israel die ohnehin schon unruhige Region weiter destabilisieren würde. „Berichte aus arabischen Ländern bestätigen, wie ernst viele diese Möglichkeit [von Atomwaffen in Israel] nehmen“, hieß es in einem Telegramm des Außenministeriums an seine Botschaft in Paris im Januar 1961.

Als dieses Atomprojekt in der Presse für Aufsehen sorgte, reagierte der israelische Premierminister David Ben-Gurion schnell, um die Enthüllung herunterzuspielen. In einer Rede vor der Knesset, dem israelischen Parlament, gab er zu, dass das Land ein Atomprogramm entwickle. „Die Berichte in den Medien sind falsch“, fügte er hinzu. „Der Forschungsreaktor, den wir derzeit in der Negev-Wüste bauen, wird unter der Leitung israelischer Experten errichtet und ist für friedliche Zwecke bestimmt. Nach seiner Fertigstellung wird er Wissenschaftlern aus anderen Ländern offenstehen.“

Natürlich log er, und die Amerikaner wussten das. Das Programm hatte nichts Friedliches an sich. Schlimmer noch, unter den Verbündeten Amerikas wuchs die Überzeugung, dass Eisenhower in die Täuschung eingeweiht war und dass seine Regierung das Know-how geliefert hatte, um das Programm auf den Weg zu bringen. Das war zwar nicht der Fall, aber die amerikanischen Regierungsvertreter waren nun bestrebt, Inspektionen der Vereinten Nationen in Dimona zu verhindern, aus Angst vor dem, was dabei ans Licht kommen könnte.

Im Mai 1961, als John F. Kennedy im Weißen Haus saß, änderte sich die Lage. JFK entsandte sogar zwei Wissenschaftler der Atomenergiebehörde, um die Anlage in Dimona zu inspizieren. Obwohl sie viel von der israelischen Propaganda glaubten, wiesen die Experten darauf hin, dass der Reaktor der Anlage potenziell Plutonium produzieren könnte, das „für Waffen geeignet“ sei. Die Central Intelligence Agency, die Israels Behauptungen weniger glaubte, schrieb in einem mittlerweile freigegebenen National Intelligence Estimate, dass der Bau des Reaktors darauf hindeute, dass „Israel möglicherweise beschlossen hat, ein Atomwaffenprogramm aufzunehmen. Wir glauben, dass es zumindest beschlossen hat, seine Nuklearanlagen so auszubauen, dass es in der Lage ist, umgehend Atomwaffen zu entwickeln, sollte es sich dazu entschließen.“

Und genau das ist natürlich auch geschehen. Im Januar 1967 bestätigte NBC News, dass Israel kurz vor der Erlangung der Atomwaffenfähigkeit stand. Zu diesem Zeitpunkt wussten amerikanische Beamte, dass Israel kurz vor der Entwicklung einer Atomwaffe stand und dass in Dimona waffenfähiges Plutonium produziert wurde. Jahrzehnte später, in einem Bericht aus dem Jahr 2013, der sich auf Zahlen der US-amerikanischen Defense Intelligence Agency stützte, enthüllte das Bulletin of the Atomic Scientists, dass Israel mindestens 80 Atomwaffen besaß und die einzige Atommacht im Nahen Osten war. Pakistan erwarb erst 1976 Atomwaffen und wird ohnehin normalerweise zu Südasien gezählt.

Bis heute hat Israel nie offen zugegeben, über solche Waffen zu verfügen, und dennoch konsequent verweigert, Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde Zugang zu der geheimen Anlage zu gewähren. Dennoch deuten Hinweise darauf hin, dass 2021 in Dimona ein „Großprojekt” im Gange war und dass Israel zu diesem Zeitpunkt aktiv seine nuklearen Produktionsanlagen ausbaute. Da es keine Inspektionen der UNO oder anderer Organisationen in Dimona gibt, hat Israel seine Atomwaffensprengköpfe nie öffentlich zugegeben, was zu einem Mangel an Rechenschaftspflicht führt. Diese Situation macht die illegale Bombardierung des Iran wegen seines angeblichen Atomprogramms umso heuchlerischer.

Eine längere Version dieses Artikels erschien zuerst auf TomDispatch.

JOSHUA FRANK ist Mitherausgeber von CounterPunch und Co-Moderator von CounterPunch Radio. Sein neuestes Buch ist Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America, erschienen bei Haymarket Books. Er ist unter joshua@counterpunch.org zu erreichen. Sie können ihn auf Bluesky @joshuafrank.bsky.social

Übersetz mit Deepl.com

