Frankfurt am Main: Eine erschütternde Rede zum Völkermord in Gaza

Marianne Arens

20. Juni 2025

Israel nutzt den Krieg gegen den Iran, um von seinem anhaltenden Völkermord in Gaza abzulenken und diesen gleichzeitig zu eskalieren. Am Dienstag meldete die Gesundheitsbehörde in Gaza zahlreiche Todesopfer nach einem israelischen Angriff in der Nähe eines Verteilungszentrums für humanitäre Hilfe. Nach ihren Angaben wurden mindestens 45 Menschen getötet, während sie auf Lastwagen mit Hilfsgütern warteten. Hunderte weitere wurden verletzt.

Augenzeugen berichteten der deutschen Nachrichtenagentur dpa, dass viele Menschen zu Fuß oder in Fahrzeugen auf dem Weg zu einer Verteilungsstelle waren, als sie in einem Gebiet zwischen den Städten Rafah und Khan Yunis von israelischem Artilleriefeuer getroffen wurden.

Gaza ist seit über 100 Tagen belagert, und nun hat die israelische Regierung auch die letzte Glasfaserverbindung gekappt. „Die Lebensadern zu Rettungsdiensten, humanitärer Koordination und wichtigen Informationen für die Zivilbevölkerung sind gekappt“, heißt es in einer Erklärung der Vereinten Nationen aus New York.

Die realen Folgen davon wurden am Samstag in einer erschütternden Rede in Frankfurt am Main deutlich. Aladin Attala, ein Softwareentwickler aus Marburg mit palästinensischen Wurzeln, sprach am 14. Juni auf einer Kundgebung der Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke auf der Hauptwache in der Frankfurter Innenstadt.

„Während die Welt auf die Ereignisse im Iran blickt, nutzt Israel die Stille, um ungestört weiter auf Gaza zu bombardieren: eine Informationssperre, um heimlich Kriegsverbrechen zu begehen“, sagte er.

Aladin Attala bei der Seebrücke-Kundgebung, Frankfurt Hauptwache, 14. Juni 2025

Attala beschrieb die Auswirkungen der jüngsten Maßnahmen Israels: „Israel hat die Kommunikation unterbrochen: kein Internet, keine Telefone. Ich kann meine eigene Familie nicht erreichen, kein Lebenszeichen, keine Nachricht – nur die Hoffnung, dass sie noch am Leben sind.“

„Die Blockade dauert an, ebenso wie die Zerstörung“, fuhr er fort. Anschließend beschrieb er die schrecklichen Folgen dieser Politik für seine Familie und Verwandten – eine Tortur, die er zu Recht als „unbeschreiblich und unvorstellbar“ bezeichnete. Dennoch, so sagte er, „ist es bittere Realität“. In weniger als zwei Jahren habe er mehr als 70 Verwandte verloren. Anschließend zählte er einige der Getöteten auf:

Die Tante meines Vaters, über 94 Jahre alt und an den Rollstuhl gefesselt, wurde zusammen mit ihrer Tochter getötet.

Der Cousin meines Vaters – zusammen mit seiner gesamten Familie, allen Kindern und Enkelkindern, getötet.

Mein eigener Cousin mit seiner Frau und seinen Kindern – nur ein Kind hat überlebt.

Meine Cousine, ihr Mann, ihre drei Kinder und Stiefkinder – alle ausgelöscht.

Die Tante meiner Mutter, ihr Mann, sechs ihrer Kinder, deren Partner und Kinder – alle ausgelöscht.

Ein weiterer Cousin – zusammen mit seinen beiden Kindern getötet; seine schwangere Frau überlebte.

Der 60-jährige Onkel meines Vaters, zusammen mit seinen drei Töchtern, deren Partnern und all ihren Kindern – nur seine Frau überlebte, weil sie nach einem früheren Bombenangriff im Krankenhaus lag.

Der 86-jährige Onkel meiner Mutter, der Krücken benutzte, flehte seine Familie an, ihn bei ihrer Flucht zurückzulassen, damit er ihnen nicht zur Last falle. Er wurde mit einem gezielten Schuss in den Kopf hingerichtet.

Mein Cousin – ermordet, während er nach einem Luftangriff auf ein Krankenhaus medizinisch versorgt wurde.

Meine Großmutter, bei der ich jahrelang gelebt habe und die für mich wie eine zweite Mutter war – sie starb, weil ihr Medikamente fehlten.

Dieser Schmerz, diese Trauer – jedes Mal, wenn jemand aus deiner Familie getötet wird. Man kann weinen, man kann trauern. Aber das Gefühl, dass die Überlebenden jetzt langsam ersticken, langsam verhungern, langsam gebrochen werden – dieses Gefühl ist grausam und verfolgt mich Tag und Nacht. Es ist ein Gefühl, das ich niemandem auf der Welt wünschen würde, nicht einmal denen, die uns das antun.

Über seine engsten Familienangehörigen, die noch in Gaza sind, sagte Attala: „Meine Familie lebt – aber wie! Ohne Wasser, ohne Brot, ohne Medikamente, ohne Dach über dem Kopf, ohne Schule, ohne Krankenhaus, ohne Hoffnung.“

Dann wandte er sich der Frage nach der Verantwortung für dieses schreckliche Inferno zu: „Das Land des ‚Nie wieder‘ [Israel] steht jetzt in Den Haag vor Gericht – nicht als Zeuge, sondern als Angeklagter wegen der Unterstützung von Völkermord.“

Und Deutschland? Hier herrsche „eine sogenannte Staatspolitik, die sich per Definition über Moral, Recht und Menschlichkeit stellt, um Kriegsverbrechen zu legitimieren – Kriegsverbrechen gegen meine eigene Familie“.

Seebrücke-Kundgebung „Öffnet die Grenzen – zu Lande, zu Wasser und in unseren Köpfen“, 14. Juni in Frankfurt

Attalas Rede war eine kraftvolle und berechtigte Anklage. Er hielt sie im Rahmen der Seebrücke-Kundgebung unter dem Motto „Öffnet die Grenzen – zu Lande, zu Wasser und in unseren Köpfen“, mit der gegen die brutale Abschiebepolitik der christdemokratischen (CDU/CSU) und sozialdemokratischen (SPD) Bundesregierung protestiert wurde.

Es gab weitere Berichte von der Veranstaltung, die tiefe Wunden aufrührten. Ein Schüler der Johanna-Tesch-Schule sprach über die Abschiebung zweier Mitschüler. Angat (12) und Gunit (12) wurden zusammen mit der gesamten Familie Kapoor in den Osterferien abgeschoben. Als afghanische Sikhs wurden sie kurzerhand nach Indien abgeschoben – in ein Land, in dem sie niemanden kennen. Seitdem setzen sich ihre Mitschüler mit Kundgebungen, Demonstrationen und politischer Lobbyarbeit im Frankfurter Rathaus für ihre Rückkehr ein.

Die Seebrücke-Kundgebung selbst bot jedoch keine echte Perspektive, um diese unmenschliche Politik zurückzudrängen. Sie war ein Aufschrei der Empörung, ein moralischer Appell, der der weit verbreiteten Empörung Ausdruck verlieh – aber keinen Weg nach vorne aufzeigte. Vielmehr hatte sie den Charakter eines weiteren vergeblichen Appells an die Politiker und herrschenden Eliten, von denen niemand mehr Einsicht oder Mitgefühl erwartet.

In ihrem Aufruf zur Kundgebung hatte die Seebrücke ausdrücklich dazu aufgerufen, „Parteifahnen und Organisationsbanner“ zu Hause zu lassen. Damit vermeidet die Seebrücke bewusst die Klassenfrage in einer Zeit, in der – wie die Maßnahmen der Trump-Regierung zeigen – Oligarchen und Superreiche zunehmend die Kontrolle über die Staatsmacht an sich reißen, während weltweit mittlerweile 120 Millionen Menschen auf der Flucht sind.

Aber um Krieg, Völkermord, Faschismus und geschlossene Grenzen zu überwinden, reichen weder feurige Appelle noch das Martyrium mutiger Einzelner. Was wir brauchen, ist die Vereinigung der Arbeiterklasse auf sozialistischer und internationaler Basis – und dafür ist eine marxistische Weltpartei notwendig: die Vierte Internationale.

Weltweit sind Millionen von Arbeitern und Jugendlichen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in Gaza zu protestieren. Die zentrale Aufgabe besteht nun darin, diese wachsende Massenbewegung mit den eskalierenden Klassenkämpfen der internationalen Arbeiterklasse zu verbinden – und den Widerstand gegen imperialistische Kriege in den breiteren Kampf für eine sozialistische Weltrevolution einzubetten.

Dass die Bedingungen dafür reif sind, haben zuletzt Millionen Menschen bewiesen, die am selben Tag, dem 14. Juni 2025, unter dem Motto „No Kings“ in den Vereinigten Staaten auf die Straße gegangen sind.

Schließt euch dem Kampf gegen den Völkermord in Gaza an!

