Israels Premierminister Netanjahu bietet 5 Millionen Dollar Belohnung für die Freilassung von Gefangenen aus dem Gazastreifen

Israels Benjamin Netanjahu bietet eine hohe Belohnung und einen sicheren Weg aus dem kriegsgebeutelten Gazastreifen als Anreiz für die Freilassung israelischer Gefangener.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht am 18. November 2024 in der Knesset, dem israelischen Parlament, im besetzten Jerusalem zu Abgeordneten [Ohad Zwigenberg/AP Photo].

Veröffentlicht am 20. November 2024

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass für jeden Gefangenen, der aus dem Gazastreifen freigelassen wird, eine Belohnung in Höhe von 5 Millionen Dollar gezahlt wird, und dass diejenigen, die helfen, von der Hamas festgehaltene Israelis zu befreien, einen Weg aus dem vom Krieg zerrissenen palästinensischen Gebiet erhalten werden.

Netanjahu kündigte das Belohnungsangebot während eines kurzen Besuchs im Gazastreifen am Dienstag an, bei dem ihm der Netzarim-Korridor des israelischen Militärs gezeigt wurde – eine wichtige Zufahrtsstraße und Pufferzone, die von der israelischen Armee errichtet wurde, um den nördlichen Gazastreifen vom südlichen Teil zu trennen.

„Denjenigen, die diese Verstrickung verlassen wollen, sage ich: Wer uns eine Geisel bringt, wird einen sicheren Ausweg für sich und seine Familie finden. Wir werden auch 5 Millionen Dollar für jede Geisel geben“, sagte Netanjahu während seines kurzen Besuchs in den palästinensischen Gebieten.

„Sie haben die Wahl, aber das Ergebnis wird dasselbe sein: Wir werden sie alle zurückbringen“, sagte er.

Nach israelischen Schätzungen befinden sich noch 101 Geiseln im Gazastreifen, von denen inzwischen etwa ein Drittel gestorben sein soll.

Netanjahus Belohnungsangebot kommt zu einem Zeitpunkt, an dem in Israel Massenproteste von Familienangehörigen der Gefangenen und ihren Anhängern stattfinden, die vom Premierminister ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas fordern, das die Freilassung ihrer Angehörigen vorsieht.

Netanjahu hat wiederholt erklärt, dass eine militärische Option die einzige Möglichkeit sei, alle Gefangenen zu befreien, und dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen

Familien von israelischen Gefangenen konfrontieren Premierminister Netanjahu in der Knesset

Die Familien der Gefangenen haben der Regierung Netanjahu vorgeworfen, nicht genug zu tun, um ein Waffenstillstandsabkommen zu erreichen, während ein ehemaliger Berater Netanjahus unter dem Verdacht verhaftet wurde, geheimes Material an ausländische Medien weitergegeben zu haben, um offenbar ein früheres Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas zu verhindern.

Analysten zufolge hat Netanjahu ein mögliches Ende der Kämpfe im Gazastreifen immer wieder torpediert, da dies wahrscheinlich zum Zusammenbruch seiner rechtsextremen und ultranationalistischen Regierung sowie zur Einleitung einer offiziellen Untersuchung der Sicherheitsmängel führen würde, die Netanjahu und andere israelische Beamte im Vorfeld des Hamas-Angriffs am 7. Oktober begangen haben. Gegen Netanjahu wird auch wegen Korruption ermittelt.

Ein Mann hält ein Schild mit einem Slogan und Bildern des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und eines Babys der Familie Bibas, von der man annimmt, dass sie im Gazastreifen gefangen gehalten wird, während einer Kundgebung in Tel Aviv am 9. November 2024, bei der ein Abkommen zur Freilassung der Gefangenen gefordert wird [Jack Guez/AFP].

Die Hamas wirft den israelischen Waffenstillstandsunterhändlern seit langem vor, es nicht ernst zu meinen mit einer Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe in Gaza.

Netanjahu, der die Arbeit des israelischen Militärs im Gazastreifen als „wunderbar“ bezeichnete, sagte am Dienstag, dass die Hamas unter keinen Umständen in das palästinensische Gebiet zurückkehren werde.

„Hier, im zentralen Gazastreifen und im gesamten Gazastreifen, haben sie hervorragende Ergebnisse erzielt“, sagte Netanjahu laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

„Und das Beste kommt noch. Die Hamas wird es in Gaza nicht mehr geben“, sagte er.

Letzte Woche erklärte ein UN-Sonderausschuss, der Israels Krieg gegen den Gazastreifen untersuchte, Israels Politik weise die Merkmale eines Völkermordes auf und beschuldigte das Land, „Hunger als Kriegsmethode“ gegen die palästinensische Zivilbevölkerung in dem Gebiet einzusetzen.

Israel habe „massenhaft zivile Opfer und lebensbedrohliche Bedingungen“ für die Palästinenser verursacht, so der Ausschuss.

„Seit Beginn des Krieges haben israelische Beamte öffentlich eine Politik unterstützt, die den Palästinensern das Lebensnotwendige – Nahrung, Wasser und Brennstoff – entzieht.

Israels Krieg gegen das Gebiet hat fast 44.000 Palästinenser getötet und mehr als 104.000 weitere verwundet.

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen, die sich in Rio de Janeiro trafen, forderten am Montag ebenfalls einen „umfassenden“ Waffenstillstand im Gazastreifen.

In einer Erklärung äußerten sich die Staats- und Regierungschefs „tief besorgt über die katastrophale humanitäre Lage“ in Gaza sowie über die „Eskalation im Libanon“ und forderten einen Waffenstillstand, der es „den Bürgern ermöglicht, sicher in ihre Häuser zurückzukehren“, sowohl im Südlibanon als auch im Norden Israels.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

