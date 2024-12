https://www.richardsilverstein.com/2024/12/06/israels-role-as-catalyst-for-toppling-assad-regime/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Israels Rolle als Katalysator für den Sturz des Assad-Regimes Israel hat ein Interesse an einem schwachen, geteilten Syrien

Richard Silverstein

6. Dezember 2024

Syrien ist seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011 ein Spielball größerer Mächte. Während der ersten Proteste stellte sich die unterdrückte sunnitische Mehrheit gegen die alawitischen Eliten. Später traten ISIS und Al-Qaida auf den Plan , finanziert mit Milliarden aus Saudi-Arabien und Katar. Sie setzten ihre gnadenlose sektiererische islamistische Herrschaft über weite Teile des syrischen Territoriums durch. Die Kurden im Nordosten Syriens bildeten ebenfalls ihre eigenen Milizen und erhoben sich, um ihre eigene politische Autonomie zu fordern. Die Türkei war ein eingeschworener Feind der Kurden, weshalb sie ihre eigenen oppositionellen islamistischen Kräfte unterstützte und eine Pufferzone in Nordsyrien einrichtete, um Angriffe der kurdischen Kräfte abzuwehren.

Die Hisbollah, der Iran und Russland waren die Hauptunterstützer der syrischen Regierung. Die Hisbollah schickte Zehntausende ihrer Kämpfer auf das Schlachtfeld, die iranischen Revolutionsgarden boten Ausbildung an und Russland stellte Luftunterstützung bereit. Gemeinsam gelang es ihnen schließlich, Al-Qaida und ISIS aus ihren Hochburgen zu vertreiben und einen Großteil des Landes wieder unter die Kontrolle der Regierung zu bringen.

Syrien war sowohl für den Iran als auch für die Hisbollah von entscheidender Bedeutung, da es als Umschlagplatz für die in den Libanon gelieferten Raketen der Hisbollah diente. Diese bildeten einen großen Teil des Luftarsenals der schiitischen Miliz, das seit dem 7.10. auf den Norden Israels abgefeuert wurde.

Auch Israel versuchte, sich im Süden Syriens eine eigene Einflusszone zu schaffen, indem es sich mit dem Al-Kaida-Ableger Al Nusra verbündete. Es versorgte diese Islamisten mit Waffen und Ausbildung und unterstützte sie als Puffer gegen die Hisbollah – so wie es die südlibanesische Armee als Puffer gegen die PLO und die schiitischen Milizen – Amal und später die Hisbollah – geschaffen hatte.

Israel profitiert enorm von einem zersplitterten syrischen Staat. Solange sich seine Feinde untereinander streiten, schließen sie sich nicht zusammen, um gegen Israel oder seine anhaltende Besetzung Palästinas zu kämpfen. Israel braucht diese Kriegsparteien, die sich gegenseitig an die Kehle gehen. Syrien muss entlang sektiererischer Linien gespalten sein, mit wenig oder gar keiner zentralen Kontrolle.

Abu Mohammad al-Jolani, Anführer der größten Rebellentruppe HTS (CNN)

Im syrischen Bürgerkrieg gab es keine israelischen Bodentruppen wie 1982 im Libanon. Dennoch gelang es Israel, durch Hunderte von Luftangriffen auf syrische, Hisbollah- und iranische Einrichtungen im Lande enormen Schaden anzurichten. Natürlich wurden diese Schäden durch die katastrophalen Angriffe auf den Libanon in den letzten zwei Monaten, bei denen ganze Stadtteile von Beirut und südlibanesische Dörfer ausgelöscht wurden, bei weitem in den Schatten gestellt.

Die Hölle bricht aus

In der vergangenen Woche brach im Norden Syriens die Hölle los. Eine bis dahin wenig bekannte abtrünnige Al-Qaida-Gruppe, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), startete eine Großoffensive im Norden des Landes. Sie hat die zweitgrößte Stadt des Landes, Aleppo, der Kontrolle der Regierung entrissen und marschiert nun auf ein weiteres wichtiges Bevölkerungszentrum, Hama, zu. Es ist nicht klar, wer ihre Sponsoren sind, aber es scheint, dass die Türkei am meisten von dieser neuen Offensive profitiert. Die gut ausgerüsteten und bewaffneten Kämpfer deuten darauf hin, dass wahrscheinlich ein wichtiger staatlicher Akteur hinter ihnen steht.

Warum gerade jetzt? Warum haben die Kämpfe gerade jetzt begonnen? Was sind die Beweggründe der verschiedenen Parteien?

Ein mögliches Szenario: Die Türkei befindet sich in einem ständigen Kampf gegen kurdische Separatisten im eigenen Land und in Syrien. Wie ich bereits schrieb, unterstützt sie seit langem die Oppositionskräfte, und ihr eigenes Militär hat eine Pufferzone in Nordsyrien eingerichtet, um einen möglichen Angriff ihrer kurdischen Feinde auf ihr eigenes Territorium zu verhindern.

Die Türken haben seit dem 7.10. zugesehen, wie Israel zunächst die Hamas und in jüngster Zeit die Hisbollah dezimierte. Dadurch wurde der Iran, der Schirmherr beider Gruppen war, stark geschwächt. Außerdem hat Israel einen massiven Angriff in Damaskus durchgeführt, bei dem ein iranisches Diplomatengebäude zerstört und ein hochrangiger IRG-Kommandeur ermordet wurde. Anschließend wurde der ranghohe Hamas-Führer Ismail Haniyeh in einem Gästehaus der IRG in Teheran ermordet.

Dies war eindeutig eine Botschaft an die Iraner. Israel würde den Krieg im Gazastreifen ausnutzen und den Krieg auf iranisches Gebiet tragen. Da der Status quo erschüttert ist, würde es brutale Schläge ausführen, die es vor dem 7.10. nicht in Betracht gezogen hätte, als der Iran die Oberhand hatte. Bibi Netanyahu wusste, dass die Iraner zurückschlagen würden. Das taten sie auch, als sie ihre eigenen ballistischen Raketen auf Israel abfeuerten. Allerdings wurde die Operation sorgfältig telegrafiert, so dass der Iran und seine westlichen Verbündeten die meisten Raketen abfangen konnten, bevor sie einschlugen.

Dies wiederum ermöglichte es Israel, einen eigenen Raketen- und Luftangriff zu starten, der die iranische Luftabwehr ausschaltete und auch die nukleare Infrastruktur des Landes beschädigte, obwohl die Biden-Administration öffentlich verkündete, dass Israel zugestimmt hatte, dies nicht zu tun. Dies legt die Vermutung nahe, dass der Präsident die Israelis zur Zurückhaltung bei ihrem Angriff gedrängt hat, um eine weitere Eskalation und damit einen größeren regionalen Krieg zu vermeiden. Die Wahrheit sieht anders aus, denn Netanjahu gab später bekannt, dass Israel die Wünsche der USA ignoriert habe, und stach damit eine Woche vor den US-Präsidentschaftswahlen Biden den Finger ins Auge. Israel ist jetzt die aufstrebende Macht in der Region. Es hat fast alle seine Feinde zu Fall gebracht. Keiner stellt sich ihm in den Weg.

Es ist auch eines der meistgehassten Regime in der Region und in der Welt. Aber mit seiner Opfermentalität scheint es von diesem Hass zu leben, denn es handelt völlig ungestraft und wird nie für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Die Viktimisierung erlaubt es ihm, Völkermord zu begehen, in der soziopathischen Überzeugung, dass es dies tun muss, um sich zu verteidigen.

Die Türkei wusste fast unmittelbar nach dem 7.10., dass die Beseitigung der Hisbollah als mächtiger Verbündeter des Assad-Regimes die Regierungskräfte erheblich schwächen würde. Auch Israels damaliger Verteidigungsminister hatte fast unmittelbar nach dem Hamas-Angriff die Absicht Israels, den Krieg gegen die Hisbollah zu führen, angedeutet. Er forderte Netanjahu sogar auf, nicht zuerst die Hamas anzugreifen. Stattdessen solle er einen mächtigeren Gegner, die Hisbollah, ausschalten. Auf Drängen der USA richtete der Premierminister sein Augenmerk zunächst auf den Gazastreifen.

Nachdem Israel dort die meisten seiner militärischen Ziele erreicht hatte, richtete es sein Augenmerk auf die Hisbollah. Die Hisbollah musste monatelang heftige Luftangriffe, einen Cyberangriff, bei dem Tausende ihrer Kämpfer schwer verletzt wurden, und die Ermordung eines Großteils ihrer militärischen Führung über sich ergehen lassen.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seine Verbündeten unter den islamistischen Rebellen beobachteten genau, wie Israel das empfindliche Gleichgewicht der letzten Jahre zu Fall brachte. Als Israel die Hisbollah und iranische Einrichtungen dezimierte, rechneten sie damit, dass keiner von Assads Verbündeten (einschließlich Russlands, das in seinem Krieg gegen die Ukraine feststeckt ) in der Lage oder willens war, den syrischen Staatschef zu stützen, wie sie es in den letzten zehn Jahren getan hatten. Es bot sich eine perfekte Gelegenheit, ihre eigenen Interessen durchzusetzen und vielleicht sogar die Regierung ganz zu stürzen.

Israel hat sein Blatt sehr gut gespielt. Es war der ursprüngliche Katalysator, der das Assad-Regime beendet haben könnte. Aber es tat dies, ohne direkt daran beteiligt zu sein. Deshalb haben auch nur wenige in den internationalen Medien mit dem Finger auf Israel gezeigt.

Wenn die syrischen Rebellen den syrischen Staatschef stürzen, stellt sich die Frage: Was kommt danach? Es wird sicherlich ein Gerangel zwischen den verschiedenen Rebellengruppen geben. Dabei wird es vor allem um konkurrierende sektiererische Interessen und territoriale Ziele gehen. Wird ein neuer Bürgerkrieg ausbrechen? Wird eine aufstrebende HTS die Macht übernehmen? Wenn ja, wird sie sich den israelischen Interessen gegenüber aufgeschlossen zeigen? Wird sie die engen Beziehungen zum Iran beenden? Wird sie die Beziehungen zur Hisbollah abbrechen? Sie können darauf wetten, dass israelische Geheimdienstler die Entwicklungen genau beobachten und eifrig versuchen, Zugang zum Anführer der Gruppe zu bekommen.

Übersetzt mit Deepl.com

