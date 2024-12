https://thecradle.co/articles/how-lebanons-resistance-defied-israeli-dominance-again



Wie der libanesische Widerstand der israelischen Dominanz wieder einmal trotzte

Die Fähigkeit der Hisbollah, die israelischen Streitkräfte über mehrere Fronten hinweg in Bedrängnis zu bringen, strategische Zeitpläne zu durchkreuzen und ein überwältigendes Machtgefälle zu ertragen, zeigt, dass es bei der asymmetrischen Kriegsführung letztlich um Widerstandsfähigkeit geht – darum, die Offensive eines mächtigen Gegners in einen kostspieligen, langwierigen Kampf zu verwandeln.

Von Mohamad Hasan Sweidan

6. DEZEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

In seinem Buch How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict (Wie die Schwachen Kriege gewinnen: Eine Theorie des asymmetrischen Konflikts) präsentiert Ivan Arreguín-Toft eine überzeugende Perspektive darauf, wie sich Konflikte entwickeln, wenn ein erhebliches Machtungleichgewicht besteht. Arreguín-Toft argumentiert, dass in asymmetrischen Kriegen die mächtigere Seite oft als Verlierer dasteht, und zwar nicht, weil sie völlig unterlegen ist, sondern weil es ihr nicht gelingt, einen entscheidenden Sieg zu erringen.

Umgekehrt gewinnen die schwächeren Parteien, indem sie ausharren, beharrlich sind, die Niederlage ablehnen und anhaltenden Widerstand leisten. Dies erklärt, wie Widerstandsbewegungen ihre Konfrontation mit mächtigen Gegnern interpretieren – wie im israelischen Krieg gegen den Libanon zu sehen, wo das Ergebnis eines Waffenstillstands, ohne die erklärten Ziele zu verwirklichen, viele in Israel trotz militärischer Überlegenheit desillusioniert zurückließ.

Die libanesische Front: Eine Kraft, die den Konflikt veränderte

Militärisch gesehen zwang die Beteiligung der Hisbollah Israel dazu, seinen Schwerpunkt zwischen dem Gazastreifen und der Nordgrenze des besetzten Palästina zu verteilen. Diese Aufteilung erschwerte das Vorankommen der israelischen Streitkräfte und verkomplizierte ihre Strategie.

Die Aktionen der Hisbollah deuteten darauf hin, dass Israel über ein Jahr lang einen Zweifrontenkampf führte, indem es Truppen und Ressourcen aus dem Gazastreifen abzog, um seine nördlichen Gebiete zu sichern. Wie die Times of Israel im August einräumte, war Israels Personalmangel offensichtlich: „Die IDF leidet unter Personalmangel, der durch die Feindseligkeiten an der Nordgrenze und den andauernden Krieg in Gaza verursacht wird.“

Dieser Zweifrontenkampf brachte auch mehrere geplante israelische Bodenoperationen in Gaza zum Stillstand. Die erhöhten Spannungen an der Nordgrenze gaben den palästinensischen Widerstandsbewegungen die Zeit, die sie brauchten, um sich neu zu formieren und Israels militärischen Zeitplan durcheinander zu bringen. So verzögerte Israel beispielsweise eine größere Bodenoffensive im Gazastreifen, bis die USA ihre Luftabwehr in dem Gebiet verstärkt hatten – ein Schritt, der mit der Furcht vor einer Eskalation im Libanon begründet wurde.

Wirtschaftliche und psychologische Auswirkungen auf Israel

Der Krieg an der libanesischen Front führte zu schweren wirtschaftlichen Verlusten für Israel. Die israelische Zeitung Walla berichtete im August, dass die Angriffe der Hisbollah Brände auslösten, die etwa 180 Dunam (rund 44,5 Hektar) Land zerstörten, darunter 7.500 Dunam (rund 1.853 Hektar) auf den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen und 4.600 Dunam (rund 1.137 Hektar) in Obergaliläa. Landwirtschaftliche Felder und Wälder wurden in großem Umfang verwüstet, was zu ökologischen und wirtschaftlichen Verlusten beitrug. Die Landwirtschaft, ein Schlüsselsektor der israelischen Wirtschaft, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen; über 1.000 Dunam (ca. 247 Hektar) Anbaufläche wurden beschädigt, darunter Avocado-, Birnen-, Apfel-, Oliven- und Traubenplantagen. Die Abwanderung von thailändischen und palästinensischen Arbeitern aufgrund der mangelnden Sicherheit in dem Gebiet führte zu einer weiteren Verschlechterung der Bewässerung und Schädlingsbekämpfung sowie der landwirtschaftlichen Produktivität insgesamt.

Ein weiterer schwerer Schlag für Israel war die Massenauswanderung infolge der Angriffe des libanesischen Widerstands auf den Norden. Rund 62.480 Siedler im Norden Israels flohen oder wurden evakuiert – viele von ihnen entschieden sich aus Sicherheitsgründen gegen eine Rückkehr.

Darüber hinaus wurden bis August 2024 im Norden 4.378 Schadensmeldungen für Sachschäden eingereicht, und die Verluste im Tourismus erreichten 1,15 Milliarden NIS (ca. 320.998.164 $) an direkten Einnahmen, mit indirekten Verlusten von über 2,64 Milliarden NIS (ca. 736.900.135 $). Die Landwirtschafts- und Geflügelproduktion, die 70 Prozent des israelischen Hühnerbestands ausmacht, war erheblich gefährdet, was zu Bedenken hinsichtlich der lokalen Ernährungssicherheit führte.

Der Widerstand führte eine intensive psychologische Kriegsführung gegen den Besatzungsstaat, die bei den Siedlern ein unbestreitbares Gefühl der Unsicherheit und Angst auslöste und das tägliche Leben im Norden des Landes störte.

Die psychologische Kriegsführung der Hisbollah zielte auch darauf ab, das Bewusstsein der israelischen Führung und der Zivilbevölkerung über die Risiken einer Konfrontation mit den Kräften der Widerstandsachse außerhalb Palästinas zu beeinflussen.

Die Hisbollah setzte eine hybride Kriegsführung ein, bei der militärische und nichtmilitärische Strategien, einschließlich der kognitiven Kriegsführung, kombiniert wurden, um die israelische Wahrnehmung zu beeinflussen. Dazu gehört auch die kognitive Kriegsführung, um die israelische Wahrnehmung zu beeinflussen. Dieser Ansatz beinhaltet die Einführung und Förderung von Narrativen über die israelische Besatzung, die mit den Zielen der Widerstandsbewegung übereinstimmen, und die Stärkung ihrer Präsenz in den sozialen Medien, um diese Ansichten zu verbreiten.

Die Hisbollah hat auch interne Probleme innerhalb Israels durch mehrsprachige Sendungen, Videos und Medienkampagnen hervorgehoben, die die Schwachstellen Israels betonen.

Darüber hinaus stellt sie regelmäßig ihre militärischen Fortschritte vor und wendet sich direkt an die israelische Öffentlichkeit, um Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Sicherheit und der Zukunft des Landes zu schüren. Diese verschiedenen Taktiken zielen darauf ab, die Moral und die Wahrnehmung der israelischen Bevölkerung zu beeinflussen.

Vom Widerstand zur Abwehr der Aggression

Trotz dieser bemerkenswerten Erfolge führte der Krieg zwischen Israel und dem Libanon nicht zur Beendigung des Krieges gegen Gaza. Allerdings musste die Besatzungsarmee einen hohen Preis zahlen, der ihre weitergehenden Ziele strategisch untergrub. Wie John Mearsheimer in The Tragedy of Great Power Politics (Die Tragödie der Großmachtpolitik) darlegt, sind die Ziele in der Kriegsführung dynamisch und verschieben sich häufig, wenn äußerer Druck mit internen Herausforderungen kollidiert. Israels Feldzug, der offensiv begann, wurde zunehmend defensiv, da der Schwerpunkt nicht mehr auf dem Erreichen eines vollständigen Sieges, sondern auf der Sicherung des Überlebens lag.

Auch das Ziel der libanesischen Front entwickelte sich – von der Unterstützung des Gazastreifens zur direkten Bekämpfung der israelischen Aggression gegen den Libanon. Ursprünglich wollte Israel die Hisbollah ausschalten und eine Pufferzone entlang der libanesischen Grenze einrichten, um die Siedler im Norden in Sicherheit zu wiegen. Diese Ziele blieben jedoch unerreichbar; statt eine überwältigende Dominanz zu demonstrieren, fand sich Israel in einem vertrauten Sumpf wieder.

Seit Beginn des Krieges führte die Hisbollah durchschnittlich 23 Militäroperationen pro Tag gegen Israel durch, wobei sie militärische Außenposten, Kasernen und Stützpunkte angriff und sogar tief in die besetzten palästinensischen Gebiete vordrang. Dies zeigt die verbesserten Fähigkeiten der Widerstandsbewegung.

Die Anfang Oktober begonnene israelische Bodeninvasion im Südlibanon brachte den Besatzungstruppen zahlreiche Rückschläge ein: Über 130 israelische Soldaten wurden getötet und 59 Merkava-Panzer sowie verschiedene andere militärische Ausrüstung zerstört. Trotz mehrerer aggressiver Einmarschversuche gelang es den israelischen Streitkräften nicht, wichtige Städte im Südlibanon einzunehmen oder eine sichere Pufferzone zu schaffen. Die Widerstandsfähigkeit der Hisbollah machte aus dem, was Israel sich von einem raschen Feldzug erhofft hatte, eine kostspielige Tortur, die Israels Niederlage im Krieg von 2006 widerspiegelt.

Die Kosten des Krieges und das Maß des Sieges

Die moderne Kriegsführung zeigt uns, dass es bei einem Sieg nicht nur darum geht, die größten Verluste zu erleiden oder die meisten Zerstörungen anzurichten, sondern auch darum, strategische Ziele zu erreichen. In Konflikten wie dem Vietnamkrieg oder der sowjetischen Invasion in Afghanistan führte die Fähigkeit der schwächeren Seite, durchzuhalten, letztlich zum Sieg, trotz überwältigender Verluste und Zerstörungen. Die libanesische Widerstandsbewegung hat während des Krieges im Juli 2006 und auch jetzt wieder dieselbe Widerstandsfähigkeit bewiesen – es gelang ihr, israelischen Angriffen zu widerstehen und die Besatzung daran zu hindern, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Nationale Befreiungskriege sind immer mit einem hohen Preis verbunden, insbesondere für die Zivilbevölkerung. Dies ist jedoch oft eine Voraussetzung für den Erfolg gegen einen militärisch überlegenen Gegner. Die Fähigkeit der Hisbollah, dem israelischen Druck standzuhalten und ihre Operationen aufrechtzuerhalten, hat ihre Position als starker Gegner gefestigt und einmal mehr bewiesen, dass der wahre Sieg darin besteht, die erklärten Ziele des Feindes zu vereiteln, und nicht im bloßen Überleben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …