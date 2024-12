https://countercurrents.org/2024/12/estimated-273000-gazans-killed-in-the-first-year-of-oxford-union-perceived-gaza-genocide-by-apartheid-israel/



Geschätzte 273.000 Tote im Gazastreifen im ersten Jahr des von der Oxford Union vermuteten Gaza-Völkermords durch Apartheid-Israel

von Dr. Gideon Polya

06.Dezember 2024

Nach einer Debatte, über die kürzlich ausführlich berichtet wurde, stimmte die berühmte Oxford Union der berühmten Universität Oxford mit 278 zu 59 Stimmen für den Antrag „Dieses Haus glaubt, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der für Völkermord verantwortlich ist“. Völkermord wird in der UN-Völkermordkonvention definiert als Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe zu zerstören, und es wird fachmännisch geschätzt, dass im ersten Jahr des gegenwärtigen Gaza-Massakers und des Gaza-Völkermordes 273.000 Gazaner getötet wurden.

Der Ruhm der Oxford Union ist so groß, dass über die Debatte der Oxford Union über das Apartheid-Israel ausführlich berichtet wurde, wie TRT World berichtete: „Die Oxford Union, eine der renommiertesten Debattiergesellschaften der Welt, stimmte am Donnerstag mit überwältigender Mehrheit für die Erklärung Israels zu einem „Apartheidstaat, der für Völkermord verantwortlich ist“, mit 278 Stimmen dafür und 59 dagegen. Der Antrag löste eine hitzige Debatte aus, die von leidenschaftlichen Reden, Unterbrechungen und Anschuldigungen von beiden Seiten geprägt war. In der Debatte, die sich um den Satz „Dieses Haus ist der Ansicht, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der für Völkermord verantwortlich ist“ drehte, traten prominente Redner auf, darunter die palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin Susan Abulhawa, der palästinensische Dichter Mohammed el Kurd und der antizionistische israelische Schriftsteller Miko Peled. Sie sprachen sich für den Antrag aus, während zu den Rednern der Opposition die Leiterin der Rechtsabteilung von UK Lawyers for Israel, Natasha Hausdorff, der arabisch-israelische Aktivist Yoseph Haddad und Mosab Hassan Yousef gehörten, der Sohn eines Hamas-Führers, der 10 Jahre lang Informationen an den israelischen Shin Bet lieferte, bevor er in die Vereinigten Staaten floh“ [1].

Die Debatte in der Oxford Union drehte sich um die Begriffe „Apartheid“ und „Völkermord“. Der Begriff „Apartheid“ wird in Artikel 2 des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung und Verhütung des Verbrechens der Apartheid (1976) wie folgt definiert: „Für die Zwecke dieses Übereinkommens gilt der Begriff „Verbrechen der Apartheid“, der ähnliche Politiken und Praktiken der Rassentrennung und Diskriminierung einschließt, wie sie im südlichen Afrika praktiziert werden, für die folgenden unmenschlichen Handlungen, die zu dem Zweck begangen werden, die Vorherrschaft einer rassischen Personengruppe über eine andere rassische Personengruppe zu begründen und aufrechtzuerhalten und diese systematisch zu unterdrücken:

(a) Verweigerung des Rechts auf Leben und Freiheit der Person für ein Mitglied oder Mitglieder einer rassischen Gruppe oder Gruppen: (i) durch Ermordung von Mitgliedern einer rassischen Gruppe oder Gruppen; (ii) dadurch, dass den Mitgliedern einer rassischen Gruppe oder Gruppen schwere körperliche oder seelische Schäden zugefügt werden, dass ihre Freiheit oder Würde verletzt oder sie der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden; (iii) durch willkürliche Verhaftung und rechtswidrige Inhaftierung der Mitglieder einer rassischen Gruppe oder Gruppen;

(b) die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für eine rassische Gruppe oder Gruppen, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;

(c) alle gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen, die darauf abzielen, eine oder mehrere rassische Gruppen an der Teilnahme am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes zu hindern, sowie die vorsätzliche Schaffung von Bedingungen, die die volle Entfaltung einer oder mehrerer solcher Gruppen verhindern, insbesondere durch Verweigerung der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten für die Mitglieder einer oder mehrerer rassischer Gruppen, einschließlich des Rechts auf Arbeit, des Rechts, anerkannte Gewerkschaften zu gründen, des Rechts auf Bildung, des Rechts, ihr Land zu verlassen und dorthin zurückzukehren, des Rechts auf Staatsangehörigkeit, des Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit, des Rechts auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung sowie des Rechts, sich friedlich zu versammeln und zu vereinigen;

(d) Alle Maßnahmen, einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bevölkerung entlang rassischer Linien aufzuteilen, und zwar durch die Schaffung getrennter Reservate und Ghettos für die Mitglieder einer oder mehrerer rassischer Gruppen, das Verbot von Mischehen zwischen Angehörigen verschiedener rassischer Gruppen, die Enteignung von Grundbesitz, der einer oder mehreren rassischen Gruppen oder deren Mitgliedern gehört;

(e) Ausbeutung der Arbeitskraft von Angehörigen einer oder mehrerer rassischer Gruppen, insbesondere durch Zwangsarbeit;

(f) Verfolgung von Organisationen und Personen, indem ihnen die Grundrechte und -freiheiten vorenthalten werden, weil sie sich der Apartheid widersetzen“ [2].

Die Apartheid-Konvention [2] stützt sich in hohem Maße auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) [3], die Vierte Genfer Konvention (Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten) [4] und die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes [5].

Artikel 3 der AEMR besagt: „Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person“ [3], aber dies wird durch die gegenwärtige Massentötung, Verletzung und Traumatisierung der einheimischen palästinensischen Untertanen der Apartheid Israel im Konzentrationslager Gaza grob verletzt.

Die Artikel 55 und 56 der Vierten Genfer Konvention (Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten) verlangen, dass ein Besatzer unausweichlich verpflichtet ist, seine eroberten Untertanen mit lebenserhaltender Nahrung und medizinischer Versorgung zu versorgen, und zwar „im vollen Umfang der ihm zur Verfügung stehenden Mittel“ [4]. Dies wurde jedoch durch die 16 Jahre andauernde tödliche jüdisch-israelische Blockade des Konzentrationslagers Gaza (die Kindersterblichkeit der besetzten einheimischen Palästinenser ist dreimal höher als die der israelischen Besatzer) und die sofortige Verhängung einer Belagerung des Gazastreifens am 7. Oktober 2023 sowie den weitgehenden Ausschluss der Bewohner des Gazastreifens von lebenserhaltendem Wasser, Nahrungsmitteln, Unterkünften, sanitären Einrichtungen, Kleidung, Elektrizität, Treibstoff, Medikamenten und medizinischer Versorgung in eklatanter Weise verletzt.

Artikel 2 der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes besagt: „In diesem Übereinkommen bedeutet Völkermord jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: (a) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) die Verursachung eines schweren körperlichen oder seelischen Schadens bei Mitgliedern der Gruppe; (c) die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf abzielen, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; (d) die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten innerhalb der Gruppe; (e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“ [5]. Die völkermörderische „Absicht“ der Zionisten wird nachgewiesen durch (a) mehr als ein Jahrhundert schrecklicher und ausdrücklicher völkermörderischer Behauptungen der Zionisten (für eine detaillierte Übersicht siehe [6] ) und (b) den anhaltenden und sich verschlimmernden jahrhundertelangen palästinensischen Völkermord, der (bis 2024) mit 2,5 Millionen palästinensischen Todesopfern durch Gewalt (0,1 Millionen) und aufgezwungene Entbehrungen (2,4 Millionen) verbunden ist [7].

Unter der ungeheuerlichen Apartheid leiden die 15 Millionen meist verarmten und unterjochten einheimischen Palästinenser, darunter 7 Millionen Palästinenser im Exil (die unter Androhung des Todes von dem Land ausgeschlossen werden, das ihre Vorfahren seit über 4.000 Jahren ununterbrochen bewohnten), 5,6 Millionen besetzte Palästinenser (die unter einer brutalen, 57-jährigen militärischen Besatzung ohne Menschenrechte in immer kleiner werdenden Ghettos oder „Bantustans“ im Westjordanland eingesperrt sind (3. 3 Millionen) oder in das bombardierte, blockierte und nun verwüstete und mörderisch belagerte Konzentrationslager Gaza (Vorkriegsbevölkerung 2,3 Millionen) und nicht in der Lage, für die sie regierende Regierung zu stimmen); und 2,1 Millionen israelische Palästinenser (die in der Lage sind, bei den Wahlen für die sie regierende Regierung zugelassene Kandidaten zu wählen, wenn auch als Bürger dritter Klasse unter 65 naziähnlichen und auf Ethnie basierenden diskriminierenden Gesetzen) [8]. Vor dem 7. Oktober 2023 waren etwa 7,7 Millionen einheimische Palästinenser 51% der Untertanen der Apartheid Israel, aber 73% (die besetzten Palästinenser) waren von der Wahl der sie regierenden Regierung ausgeschlossen; der Massenmord an 335.500 Gazanern (bis Ende 2024) hat diesen Anteil jedoch auf 50% reduziert. Das neonazistische Apartheid-Israel ist eine Demokratie, die auf Völkermord und rassistischer Ausgrenzung basiert. Vor dem 7. Oktober 2023 lag das Pro-Kopf-BIP im Apartheidstaat Israel bei 55.500 $, bei den besetzten Palästinensern bei tödlichen 3.500 $ und im Gazastreifen bei noch tödlicheren 1.000 $ [8]. Wie hoch ist das BIP in einem Gazastreifen, der in Schutt und Asche liegt und in dem die Menschen nur noch die Kleidung besitzen, die sie tragen? Armut und Entbehrungen sind tödlich, und wenn sie absichtlich auf unschuldige Kinder angewendet werden, ist das böser Kindesmissbrauch.

Die berühmte palästinensische Schriftstellerin Susan Abulhawa [9] nahm an der Oxford Union Debate [1] teil und schätzte die Zahl der im ersten Jahr des Gaza-Massakers getöteten Palästinenser auf 300.000: „Wenn die Palästinenser in einem Jahr schätzungsweise 300.000 Juden getötet hätten, ihre Journalisten, ihre Denker, ihr medizinisches Personal, ihre Sportler, ihre Künstler ins Visier genommen hätten, jedes israelische Krankenhaus, jede Universität, jede Bibliothek, jedes Museum, jedes Kulturzentrum, jede Synagoge bombardiert hätten und gleichzeitig eine Beobachtungsplattform eingerichtet hätten, von der aus die Menschen ihr Gemetzel wie eine Touristenattraktion beobachten könnten; … wenn die Welt die live gestreamte systematische Vernichtung der Juden in Echtzeit beobachten würde, gäbe es keine Diskussion darüber, ob es sich dabei um Terrorismus oder Völkermord handelt“ [10, 11].

Susan Abulhawa hat versucht, die Zahl der in Gaza getöteten Menschen anhand der verfügbaren UN- und palästinensischen Informationen zu schätzen (27. Juni 2024): „Auf der Grundlage dieser sowohl konservativen als auch datengestützten Schätzungen dürften die tatsächlichen Zahlen wie folgt lauten: 377.280 vollständig oder teilweise zerstörte Gebäude; 95.040-97.680 Gefallene; 221.760 Verletzte; 24.750 Tote oder an Hunger Sterbende; 42.000 Vermisste (vermutlich tot, von den israelischen Besatzungstruppen entführt oder möglicherweise verschleppt). Die folgenden Bereiche stellen konservative Schätzungen oder untere Bereiche datengestützter Bevölkerungsschätzungen dar: 17.050-94.049 Tote mit chronischen Krankheiten aufgrund fehlender Medikamente; 14.408-255.985 Tote aufgrund von Epidemien infolge des israelischen Angriffs. Das bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der Toten eher bei 194.768-511.824 Menschen liegt, mit 221.760 Verletzten. Und es werden noch mehr“ [12].

Susan Abulhawa (18. Oktober 2024): „Der nahezu totale Verfall einer ganzen hochfunktionalen Gesellschaft innerhalb weniger Monate ist nicht zu begreifen. Der Mangel an angemessenen Lebensmitteln und sanitären Einrichtungen, gepaart mit unaufhörlichem Terror, der Ausbreitung von Krankheiten (von Hepatitis und Polio bis hin zu mysteriösen und schmerzhaften pädiatrischen Hautpusteln), dem Testen neuer Waffen und einer KI-gesteuerten Todesindustrie hat Gaza zum makabersten Experiment des Imperiums gemacht. Ich habe eine kurze Studie durchgeführt, um die tatsächliche Zahl der Todesopfer im Gazastreifen zu schätzen, weil ich wusste, dass die Kapazitäten für eine Zählung dezimiert worden waren. Meine Studie, die von Electronic Intifada veröffentlicht wurde, ergab, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer zwischen 190.000 und 500.000 liegt. Dazu gehören die Märtyrer, die durch direkten Beschuss ums Leben kamen, ebenso wie chronisch Kranke, die starben, weil sie keinen Zugang zu Medikamenten hatten, Tote oder Sterbende, die an Hunger und Dehydrierung starben, Vermisste und solche, die an der Verbreitung grassierender Infektionskrankheiten starben, weil Israel die sanitären Anlagen und Wasseraufbereitungsanlagen zerstört hatte. Wie so oft, wenn sich Palästinenser zu Wort melden, wurde mein Artikel mit Skepsis und Ablehnung aufgenommen. Doch 10 Tage nach seiner Veröffentlichung veröffentlichte The Lancet, eine angesehene medizinische Fachzeitschrift, eine „konservative“ Zahl von „bis zu 186.000 oder noch mehr Toten“ und bestätigte damit das untere Ende meiner Schätzung, die meiner Meinung nach immer noch eine grobe Unterschätzung ist“ [13].

Rasha Khatib, Martin McKee und Salim Yusuf in dem von Susan Abulhawa erwähnten Artikel in The Lancet [13] (10. Juli 2024): „Wendet man auf die 37.396 gemeldeten Todesfälle eine konservative Schätzung von vier indirekten Todesfällen pro direktem Todesfall an, ist es nicht unplausibel zu schätzen, dass bis zu 186.000 oder sogar mehr Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten. Legt man die für 2022 geschätzte Bevölkerungszahl des Gazastreifens von 2.375.259 zugrunde, würde dies 7-9 % der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens entsprechen“ [14].

Die Mainstream-Medien und andere Quellen berichten über gewaltsame Todesfälle und ignorieren die riesigen vermeidbaren Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen (siehe mein Buch „Body Count. Global vermeidbare Sterblichkeit seit 1950“ [15]). Westliche Mainstream-Medien und sogar wohlmeinende und pro-palästinensische Menschenrechtsquellen und -aktivisten berichten nur über 40.000 palästinensische Tote im Gazastreifen und ignorieren offensichtlich die riesigen vermeidbaren Todesfälle (überzählige Todesfälle) durch aufgezwungene Entbehrungen. Ich habe drei Jahrzehnte lang vermeidbare Todesfälle aufgrund von Entbehrungen erforscht und meine Ergebnisse in Hunderten von Artikeln [16-20] und 9 umfangreichen Büchern (einschließlich stark aktualisierter überarbeiteter Ausgaben) [15, 21-25] veröffentlicht. Kurz gesagt, egal ob ein Kind durch Schläge, Kugeln und Bomben oder durch aufgezwungene Entbehrungen stirbt, der Tod ist ein permanenter und der Täter ist genauso schuldig. Vermeidbare Todesfälle lassen sich anhand der demografischen Daten der UN als Differenz zwischen den tatsächlichen Todesfällen in einem Land und den Todesfällen, die in einem friedlichen, anständig geführten Land mit derselben Demografie (Bevölkerungs- und Altersverteilung) zu erwarten wären, ermitteln. In verarmten Ländern macht die Säuglingssterblichkeit unter 5 Jahren etwa 70 % der gesamten vermeidbaren Sterblichkeit aus, was eine rasche Bewertung der vermeidbaren Sterblichkeit ermöglicht (was ansonsten eine sehr aufwändige Analyse der demografischen Daten der UN erfordert (siehe [15]). Nützlich sind die Ausgaben 2007 und 2021 von „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ enthalten ebenfalls kurze, auf vermeidbare Sterblichkeit bezogene Angaben zu jedem Land [15].

Ich habe diese Methode angewandt, um die Todesfälle durch Gewalt und erzwungene Entbehrungen im Irakkrieg 2003-2011 (2,7 Millionen) und im Afghanistankrieg 2001-2021 (6,8 Millionen) zu schätzen. Die Zahl der gewaltsamen Todesfälle im Irak (1,5 Millionen) wurde anhand von epidemiologischen Expertenerhebungen geschätzt [26], und die Zahl der gewaltsamen Todesfälle in Afghanistan (1 Million) wurde auf der Grundlage geschätzt, dass der afghanische Krieg viermal weniger gewaltsam war als der Irakkrieg [27, 28]. Die geschätzten Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im Irak- und im Afghanistankrieg beliefen sich auf insgesamt 9,5 Millionen, was der Schätzung von über 4,7 Millionen Todesfällen entspricht, die das Team von 35 Experten des Projekts Costs of War des Watson Institute for International & Public Affairs an der renommierten Brown University [29] vorgenommen hat. Im krassen Gegensatz dazu unterschätzen die vom Establishment beeinflussten Mainstream-Medien die Zahl der Todesopfer des Irak-Krieges in der Regel um etwa 300.000 [30]. Anlässlich des Abzugs der meisten US-Streitkräfte aus dem Irak schätzte die vom Steuerzahler finanzierte Australian Broadcasting Corporation (ABC, Australiens Äquivalent zur Establishment-hörigen britischen BBC) die Zahl der Todesopfer im Irak auf „Zehntausende“ [31]. In ähnlicher Weise stellt man fest, dass es jetzt 5 Millionen Waisen im Irak gibt [32] – dies bedeutet 10 Millionen tote Eltern, wenn ein Kind pro Familie und 2,5 Millionen tote Eltern, wenn 4 Kinder pro Familie, wobei zu beachten ist, dass die meisten Toten in modernen Kriegen Kinder sind [15].

EuroMed Human Rights Monitor berichtete von 29.000 Toten im Gazastreifen am 27. Dezember 2023 (d.h. nach zwei Monaten des Tötens)[25], während Amnesty International die Zahl der palästinensischen Toten im Gazastreifen bis zum 7. Oktober 2024 schätzte (d.h. nach 12 Monaten des Tötens und einer sich verschlimmernden humanitären Katastrophe mit massiven tödlichen Entbehrungen, Krankheiten und Hungersnöten mit einem erheblichen Mangel an Wasser, Nahrungsmitteln, Unterkünften, sanitären Einrichtungen, Elektrizität, Brennstoff, Winterkleidung, Medizin und medizinischer Versorgung): „Bis zum 7. Oktober 2024 verzeichnete das in Gaza ansässige Gesundheitsministerium 42.010 palästinensische Todesopfer in Gaza, von denen die überwiegende Mehrheit Palästinenser waren, die während der israelischen Offensive getötet wurden, und 97.590 weitere verletzte Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023. Die tatsächliche Zahl der während der Offensive getöteten Palästinenser ist möglicherweise höher und wird erst nach Beendigung des Konflikts bekannt werden, wenn die Rettungsteams die Toten zählen und vermisste Leichen unter den Trümmern bergen können. Der bewaffnete Konflikt im Gazastreifen hat die höchste Zahl an Todesopfern unter Kindern (13.319 bis zum 7. Oktober 2024), Journalisten sowie medizinischem und humanitärem Personal in einem der jüngsten Konflikte der Welt gefordert“ [33]. Die Zerstörung des größten Teils des Gazastreifens hat offensichtlich die Fähigkeit, die Zahl der Todesopfer genau zu bestimmen, stark beeinträchtigt. Das zionistische Apartheid-Israel in Gaza ist weltweit führend bei der jährlichen Tötung von Kindern, Journalisten, medizinischem Personal und Gefangenen.

Ein aktueller Bericht des Euro-Med Human Rights Monitor ist jedoch nützlich, um die Anzahl der gewaltsamen Todesfälle in einem Jahr zu bewerten, einschließlich des Anteils der Todesfälle von Kindern, Frauen und Männern (6. Oktober 2024): „Seit Beginn des Völkermords im Gazastreifen wurden mehr als 50.000 Palästinenser von der israelischen Armee getötet, darunter etwa 42.000, die vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens erfasst wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Darüber hinaus wurden etwa 100.000 Menschen verletzt, und Tausende von Leichen liegen noch immer unter den Trümmern und auf den Straßen, unerreichbar für Rettungs- und medizinische Teams. Schätzungsweise 10 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens wurden infolge der israelischen Militärangriffe getötet, verletzt, als vermisst gemeldet oder inhaftiert. Von den 50 292 getöteten Palästinensern – einschließlich derer, die noch unter den Trümmern begraben sind – waren 33 Prozent Kinder [16 596 Kinder] und 21 Prozent Frauen [10 561 Frauen und somit 23 134 oder 46 % Männer]. Tausende weitere wurden zwangsweise inhaftiert, 3.600 befinden sich noch immer in verschiedenen israelischen Gefängnissen und Haftanstalten“ [34].

Professor Devi Sridhar (ein bedeutender amerikanischer Forscher im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Lehrstuhlinhaber für globale öffentliche Gesundheit an der Universität Edinburgh [35]) (5. September 2024 ): „Die medizinische Fachzeitschrift Lancet veröffentlichte kürzlich eine Schätzung der Todesopfer im Gazastreifen, die von mehreren angesehenen Wissenschaftlern vorgenommen wurde, die ihren Schätzungsprozess (Vergleich mit ähnlichen Konflikten) und die endgültigen Zahlen darlegen. Sie schätzen, dass bis Mitte Juni 2024 insgesamt etwa 186.000 Todesfälle auf den aktuellen Konflikt in Gaza zurückzuführen sein könnten, was etwa 7,9 % der Bevölkerung entspricht. Diese hohe Zahl ergibt sich trotz verschiedener Waffenstillstandsvereinbarungen in den letzten sechs Monaten. Wenn die Zahl der Todesopfer weiterhin so hoch bleibt – etwa 23 000 pro Monat -, würde sich die Zahl der Toten bis zum Jahresende um 149 500 erhöhen, also etwa sechseinhalb Monate nach der ursprünglichen Schätzung von Mitte Juni. Nach dieser Methode würde die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn des Konflikts auf insgesamt 335.500 geschätzt [d.h. bis Ende 2024 und 14,75 Monate seit dem 7. Oktober 2023]“ [36].

335.500 Tote in 14,75 Monaten bedeutet 335.500 x 12/ 14,75 = 272.949 Tote im ersten Jahr.

Wir können davon ausgehen, dass 50.292 Menschen im Gazastreifen im ersten Jahr gewaltsam getötet wurden [34], was 272.949 -50.292 = 222.657 gewaltlose Todesfälle durch aufgezwungene Entbehrungen ergibt.

Von den 222.657 gewaltlosen Todesfällen entfielen 70 % (155.860) auf Kleinkinder unter 5 Jahren [15], die restlichen 66.797 waren gewaltlose Todesfälle von Nicht-Kindern.

Wir können davon ausgehen, dass die Anteile von Kindern, Frauen und Männern an den 66.797 gewaltlosen Todesfällen ohne Säuglinge denen in [34] entsprechen, d. h. 33 % Kinder (22.043), 21 % Frauen (14.027) und 46 % Männer (30.727).

Die Gesamtzahl der gewaltlosen Todesfälle umfasst 22.043 (Nicht-Säuglinge) + 155.860 (Säuglinge) = 177.903 Kinder, sowie 14.047 Frauen und 30.727 Männer.

Wir können (in Ermangelung anderer Daten) davon ausgehen, dass die Anteile von Kindern, Frauen und Männern an den 50.292 gewaltsamen Todesfällen den Schätzungen in [34] entsprechen, d. h. 33 % Kinder (16.596), 21 % Frauen (10.561) und 46 % Männer (23.134).

Die Gesamtzahl der gewaltsamen und nicht-gewaltsamen Todesfälle im Gazastreifen im ersten Jahr beläuft sich dann auf 194.499 (Kinder), 24.588 (Frauen) und 53.861 (Männer), was insgesamt 272.948 Todesfälle im ersten Jahr ergibt.

Unterzählung – die „Wahrheit“ ist das, was die Zionisten und das US-Establishment sagen, dass sie es ist. Die dem US-Establishment hörigen, von den Zionisten unterwanderten und von den Zionisten unterwanderten westlichen Mainstream-Journalisten, -Redakteure, -Politiker, -Akademiker und -Kommentatoren berichten weiterhin zu wenig über die behaupteten 40.000 Todesfälle im Gazastreifen. Selbst die vorbildliche und pro-palästinensische Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet in ihrem knallharten Bericht „Du fühlst dich wie ein Untermensch. Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza“ (Dezember 2024) von 42.000 Toten in Gaza [33].

Der berühmte Verbraucherschützer und Aktivist Ralph Nader [37] hat beschrieben, was er die Untererfassung der Todesfälle in Gaza nennt (September 2024): „Enthüllung der Unterzählung der Gaza-Toten. 40,000? Es sind eher 300.000“ [38-40]. In sorgfältig recherchierten Artikeln [41-44] und Briefen an die Mainstream-Medien (die von den verlogenen MSM nicht veröffentlicht, aber als öffentliche Aufzeichnung der MSM-Verlogenheit zusammengestellt wurden [19, 20]) habe ich die Schätzungen von Gesundheitsexperten über Hunderttausende von Toten in Gaza veröffentlicht, die in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet [14] und von dem angesehenen Gesundheitsexperten Professor Devi Sridhar [36] veröffentlicht wurden. Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, zitierte Professor Devi Sridhar mit der Aussage (6. September 2024): „[Ohne einen Waffenstillstand könnte die IDF] in den nächsten Jahren fast die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen auslöschen… Die Spanne der mutmaßlichen direkten und indirekten Todesopfer könnte bereits bis zum Ende dieses Jahres zwischen 15 und 20 % der Bevölkerung betragen… Wenn sich der Staub erst einmal gelegt hat, kann ich mir nicht vorstellen, wie die Welt weitermachen wird, nachdem sie das zugelassen hat. Nochmals“ [45-47] (in der Tat, bei einer Vorkriegsbevölkerung des Gazastreifens von 2,3 Millionen sind 335.500 x 100/2.300.000 = 15%).

Völkermord, Ethnozid und kulturelle Auslöschung in Gaza und Palästina. Die völkermordenden Zionazis begnügen sich nicht mit dem Völkermord und der ethnischen Säuberung der einheimischen Palästinenser in 90 % Palästinas, sondern vernichten auch die physischen Zeugnisse der über 4.000 Jahre alten palästinensischen Geschichte.

Gaza war einst eine der ältesten und wichtigsten Städte der arabischen Welt und geht über 4.000 Jahre zurück auf den semitischen Fruchtbaren Halbmond, der der Welt das Alphabet, die Literatur, die Mathematik, die Astronomie, die Agronomie und die Philosophie brachte [15, 48-52]. Die erste ägyptische Erwähnung von Gaza stammt von Thutmose III. aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. [50, 51], während es keinerlei außerbiblische Hinweise auf den angeblichen „Auszug aus Ägypten“, „das Reich Davids und Salomos“ oder das „totale Exil aus Palästina unter den Römern“ gibt [53]. Die „Parfums von Arabien“ aus Shakespeares Lady Macbeth [54] wurden von den berühmten Nabatäern im Hafen von Gaza deponiert, um in das Römische Reich und seine kaiserlichen Nachfolger transportiert zu werden. So das Metropolitan Museum of Art: „Weihrauch und Myrrhe, die in der Antike als Duftstoffe sehr geschätzt wurden, konnten nur von Bäumen gewonnen werden, die in Südarabien, Äthiopien und Somalia wuchsen. Arabische Händler brachten diese Waren mit Hilfe von Kamelkarawanen entlang der Weihrauchstraße auf die römischen Märkte. Die Weihrauchstraße begann ursprünglich in Shabwah im Hadhramaut, dem östlichsten Königreich Südarabiens, und endete in Gaza, einem Hafen nördlich der Sinai-Halbinsel am Mittelmeer. Sowohl die Kamelkarawanenrouten durch die Wüsten Arabiens als auch die Häfen entlang der Küste Südarabiens waren Teil eines riesigen Handelsnetzes, das den größten Teil der Welt abdeckte und den griechisch-römischen Geographen als Arabia Felix bekannt war. Südarabische Kaufleute nutzten die Weihrauchstraße, um nicht nur Weihrauch und Myrrhe, sondern auch Gewürze, Gold, Elfenbein, Perlen, Edelsteine und Textilien zu transportieren, die alle aus Afrika, Indien und dem Fernen Osten in den dortigen Häfen ankamen. Der Geograf Strabo verglich den immensen Verkehr entlang der Wüstenrouten mit dem eines Heeres. Die Weihrauchstraße verlief entlang des westlichen Randes der zentralen Wüste Arabiens, etwa 100 Meilen landeinwärts von der Küste des Roten Meeres; Plinius der Ältere gab an, dass die Reise aus fünfundsechzig Etappen bestand, die durch Pausen für die Kamele unterteilt waren. Sowohl die Nabatäer als auch die Südarabier wurden durch den Transport von Waren, die für Länder jenseits der arabischen Halbinsel bestimmt waren, enorm reich“ [55].

Wie der brillante William Dalrymple [52] ausführlich darlegt, spielte Gaza eine Schlüsselrolle bei der bahnbrechenden Übertragung indisch-arabischer Weisheit nach Europa im 11. bis 15. Jahrhundert, insbesondere und vor allem in der Mathematik (2024): „Gerard und Ghalib waren die produktivsten und produktivsten Stars der neuen Übersetzungsbewegung, aber sie waren nicht allein und auch nicht die ersten. Weitere Übersetzungen aus dem Arabischen wurden zu dieser Zeit an vielen anderen Orten angefertigt, an denen die arabische Herrschaft der christlichen der Kreuzfahrer gewichen war: in Süditalien, auf Sizilien und in den verschiedenen Kreuzfahrerstaaten von Outremer, die im späten elften Jahrhundert die Mittelmeerküste von Antiochia (heute in Südosttürkei) bis Gaza (in Palästina) säumten. Zusammen füllten sie die europäischen Bibliotheken mit einem Reichtum an Wissen, den man sich ein Jahrhundert zuvor nicht einmal vorstellen konnte“ (Seiten 232 und 270 [52]).

Etwa 50 % der rund 900 archäologischen Stätten in Gaza wurden bisher durch israelische Bombenangriffe zerstört oder beschädigt [56-58]. Das nördliche Drittel des Gazastreifens wird in eine komplett mit Bulldozern überzogene Baustelle verwandelt.

Ein Beispiel dafür ist Yousif Al-Daffaie (21. Februar 2024): „Die Große Omari-Moschee ist ein Spiegelbild der Geschichte Palästinas, in der mehrere Religionen nebeneinander existierten, und hat im Laufe der Geschichte mehrere Veränderungen erfahren. Die an der Stelle eines heidnischen Tempels errichtete Kirche aus dem fünften Jahrhundert wurde im Jahr 635 n. Chr. zur Moschee. Mit einer Innenhoffläche von 1 190 m² war die Moschee die zweitgrößte in Palästina und diente mehr als 3 000 Gläubigen als tägliches Ziel. In der Nähe des Palästina-Platzes gelegen, spielte sie eine entscheidende Rolle im Alltagsleben von Gaza, da Moscheen in Städten des Nahen Ostens soziale Interaktionen, informelle Gespräche und gesellschaftliche Bindungen fördern. Doch diese Förderung gesellschaftlicher Interaktionen fand im Dezember 2023 ein jähes Ende, als die Moschee in Schutt und Asche gelegt wurde“ [57].

In der Nakba von 1948 vertrieben die Zionisten nicht nur 800.000 einheimische Palästinenser, sondern töteten dabei auch 15.000 Palästinenser und zerstörten 530 palästinensische Dörfer und über 100 Moscheen. So zum Beispiel das Tantura-Massaker von 1948, bei dem zionistische Milizen etwa 200 einheimische Palästinenser im Küstendorf Tantura in der Nähe von Haifa ermordeten – das Dorf wurde über den Toten mit Bulldozern plattgemacht und ist heute ein Parkplatz für Strandbesucher [59]. Der Jüdische Nationalfonds (der in dem den Zionismus unterstützenden, von den Zionisten unterwanderten, US-amerikanischen Lakaien und rassistischen weißen Australien steuerlich absetzbar ist) war an der physischen Auslöschung palästinensischer Gebäude in Palästina beteiligt.

Abschließende Kommentare und Schlussfolgerungen.

In der Zwischenzeit geht das jüdisch-israelische Bombardieren, Schießen, Töten, Verletzen, Aushungern und Traumatisieren im Konzentrationslager Gaza ungestraft weiter, während die Welt zuschaut. Im friedlichen Süden Melbournes wurde gerade eine große Synagoge in einem entsetzlichen Akt der Brandstiftung in Brand gesetzt (6. Dezember 2024) [60]. Als Reaktion auf diese Empörung habe ich den folgenden Brief mit dem Betreff „Die Welt muss den Völkermord und die Besatzung JETZT stoppen“ an die großen australischen Mainstream-Medien geschickt (es ist sehr unwahrscheinlich, dass er veröffentlicht wird, aber er wird hier für den allgemeinen Zugang aufbewahrt:[19] ):

BRIEF. „Alle bedauern den Brand der Synagoge in Melbourne zutiefst und erinnern an die Kristallnacht 1938 in Nazi-Deutschland, die Pogrome gegen Juden auslöste und den jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs einleitete (5-6 Millionen Juden wurden durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen getötet, darunter viele meiner jüdischen ungarischen Verwandten). Im Jahr 2001 wurde die Moschee meiner muslimischen Schwiegereltern in Brisbane aufgrund der islamfeindlichen Hysterie nach dem 11. September niedergebrannt. Nach Angaben des Projekts „Cost of War“ der Brown University starben im besetzten Irak und im besetzten Afghanistan insgesamt 4,7 Millionen Muslime durch Gewalt und Entbehrungen. Im Laufe von vier Jahrtausenden war der kulturell wichtige Gazastreifen an dem außergewöhnlichen Fortschritt der Zivilisation im Fruchtbaren Halbmond beteiligt, lieferte die „Düfte Arabiens“ an das Römische Reich und spielte eine wichtige Rolle bei der Übertragung des indisch-arabischen Wissens nach Europa im 11. bis 15. Allerdings wurden 50 % der archäologischen Stätten in Gaza beschädigt oder zerstört, darunter die Große Omari-Moschee aus der Römerzeit. In einem Jahr wurden 273.000 Menschen im Gazastreifen getötet (Professor Devi Sridhar, Edinburgh), 15 % der Vorkriegsbevölkerung, darunter 195.000 Kinder. Die Welt muss den Völkermord und die Besatzung JETZT beenden. Frieden ist der einzige Weg, aber Schweigen tötet und Schweigen ist Mittäterschaft. ENDE BRIEF.

Im Jahr 2024 veröffentlichte ich ein umfangreiches Buch mit dem Titel „Free Palestine. Beendet die Apartheid Israel, die Verweigerung der Menschenrechte, das Massaker in Gaza, das Töten von Kindern, die Besatzung und den palästinensischen Völkermord“ [25]. Der Untertitel fasst zusammen, was dringend getan werden muss, um Palästina zu befreien. Das Einfachste, was sofort zu erreichen ist, ist die Forderung der Welt, den einheimischen Palästinensern sofort die vollen Menschenrechte zu gewähren, d.h. alle Menschenrechte, die in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte [3] niedergelegt sind. Das völkermordende, rassistische, ungeheuerlich verlogene, endlos diebische und von Zionisten geführte Apartheid-Israel wird jedoch dieser Forderung, die für eine anständige Menschheit völlig untypisch ist, einfach nicht zustimmen – und sollte daher als rassistischer und pariaischer Apartheidstaat sanktioniert werden.

Angesichts der obszönen zionazistischen Menschenrechtsverweigerung durch das Apartheid-Israel müssen sich anständige Menschen auf der ganzen Welt zusammenschließen, um (a) alle, die sie können, zu informieren und (b) zu rigorosen Boykotten, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und alle Menschen, Parteien und Politiker, Kollektive, Unternehmen und Länder, die diesen völkermörderischen, rassistischen, ungeheuerlich lügenden, unbarmherzig stehlenden, kindermordenden und zionazistischen Apartheid-Schurkenstaat unterstützen, aufzurufen und anzuwenden.

Quellenangaben.

[1]. Die Oxford Union erklärt Israel zu einem Apartheidstaat, der für Völkermord verantwortlich ist. Die Oxford Union stimmt mit überwältigender Mehrheit für die Erklärung Israels zu einem „Apartheidstaat, der für Völkermord verantwortlich ist“, unter Berufung auf Menschenrechtsverletzungen und die Verwüstung des Gazastreifens“, TRT World, 2. Dezember 2024: https: //www.trtworld.com/magazine/oxford-union-declares-israel-an-apartheid-state-responsible-for-genocide-18238887 .

[2]. „Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung und Verhütung des Verbrechens der Apartheid „: https: //www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf .

[3]. „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte „: https: //www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights .

[4]. „IV. Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten „: https: //www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf .

[5]. „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes „: https: //www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf .

[6]. „Zionistische Zitate zu Rassismus und palästinensischem Völkermord“, Palästinensischer Völkermord: https: //sites.google.com/site/palestiniangenocide/zionist-quotes.

[7]. Gideon Polya, „Genocide-complicit US & US Allies Reject ICC Arrest Warrants For Genocidal Zionazis Netanyahu & Gallant“, Countercurrents, 1 Dezember 2024: https: //countercurrents.org/2024/12/genocide-complicit-us-us-allies-reject-icc-arrest-warrants-for-genocidal-zionazis-netanyahu-gallant/ .

[8]. Gideon Polya, „Australien muss die zionistische Subversion stoppen und sich der Welt in umfassenden Boykotten, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und alle seine Unterstützer anschließen“, Subversion of Australia, 15. April 2021: https: //sites.google.com/site/subversionofaustralia/2021-04-15 .

[9]. „Susan Abulhawa“, Wikipedia: https: //en.wikipedia.org/wiki/Susan_Abulhawa .

[10]. Susan Abulhawa, „Meine Bemerkungen bei der Debatte in der Oxford Union“, X, 1. Dezember 2024: https: //x.com/susanabulhawa/status/1862865613183406210 .

[11]. Susan Abulhawa, „Der Holocaust unserer Zeit“, Pearls & Irritations, 3. Dezember 2025: https: //johnmenadue.com/the-holocaust-of-our-time/ .

[12]. Susan Abulhawa, „Math proves that Israel’s stated goals are an epic lie“, The Electronic Intifada, 27. Juni 2024: https: //electronicintifada.net/content/math-proves-israels-stated-goals-are-epic-lie/47371 .

[13]. Susan Abulhawa, „Ich ging nach Gaza. Was ich gesehen habe, war ein Holocaust. Unaussprechliche Zerstörung“, Novara Media, 18. Oktober 2024: https: //novaramedia.com/2024/10/18/i-went-to-gaza-what-i-saw-was-a-holocaust/ .

[14]. Rasha Khatib, Martin McKee und Salim Yusuf, „Counting the dead in Gaza: difficult but essential“, The Lancet, Volume 404, Issue 10449, p237-238, 10. Juli 2024: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext.

[15]. Gideon Polya, „Body Count. Globale vermeidbare Sterblichkeit seit 1950“, 2. Auflage, Korsgaard Publishing, 2021.

[16]. Gideon Polya, „Gegenläufige Artikel “: https: //sites.google.com/site/palestinegenocideessays/gideon-polya-countercurrents-articles .

[17]. „Gegenläufige Artikel von Gideon Polya „: https: //sites.google.com/site/drgideonpolya/countercurrents-articles .

[18]. „Gideon Polya „: https: //sites.google.com/site/drgideonpolya/home .

[19]. „Australische Mainstream-Medien lügen und zensieren „: https: //sites.google.com/site/mainstreammedialying/australian-mainstream-media-lying-censorshp .

[20]. „Rassistischer & lügender australischer Mainstream ignoriert schreckliche Wahrheiten „: https: //sites.google.com/site/mainstreammedialying/racist-lying-australian-mainstream-ignores-awful-truths .

[21], Gideon Polya in Soren Korsgaard, Herausgeber, „The Most Dangerous Book Ever Published: Dangerous Deception Exposed!“, Korsgaard Publishing, 2020.

[22]. Gideon Polya, „Jane Austen and the Black Hole of British History. Koloniale Vergewaltigung, Holocaust-Leugnung und die Krise der biologischen Nachhaltigkeit“, 3. Auflage, Korsgaard Publishing, 2022.

[23]. Gideon Polya, „Der von den USA verursachte muslimische Holocaust nach 9/11 und der muslimische Völkermord“, Korsgaard Publishing, 2020.

[24]. Gideon Polya, „Klimakrise, Klima-Völkermord & Lösungen“, Korsgaard Publishing, 2020.

[25]. Gideon Polya, „Freies Palästina. Schluss mit Apartheid-Israel, Menschenrechtsverweigerung, Gaza-Massaker, Kindermord, Besatzung und palästinensischem Völkermord“, Korsgaard Publishing, 2024.

[26]. Gideon Polya, „12th Anniversary Of Illegal Iraq Invasion – 2.7 Million Iraqi Dead From Violence Or War-imposed Deprivation“, Countercurrents, 23 March, 2015: https: //www.countercurrents.org/polya230315.htm .

[27]. Gideon Polya, „Muslim Holocaust, Muslim Genocide “: https: //sites.google.com/site/muslimholocaustmuslimgenocide/home .

[28]. Gideon Polya, „Afghan Holocaust – The Awful Truth Versus US Alliance Lies“, Countercurrents, 22. August 2021: https: //countercurrents.org/2021/08/afghan-holocaust-the-awful-truth-versus-us-alliance-lies/#:~:text=So%20far%20the%202001-2021%20Afghan%20Holocaust .

[29]. Watson Institute for International & Public Affairs, „Kosten des Krieges “: https: //watson.brown.edu/costsofwar/papers/summary .

[30]. „Iraq Body Count „: https: //www.iraqbodycount.org/ .

[31]. Anne Barker, „US military marks end of its Iraq war“, ABC News, 15. Dezember 2011: https: //www.abc.net.au/news/2011-12-15/us-military-marks-end-of-its-war-in-iraq/3733982.

[32]. Fadhel al-Nashmi, „IHCHR Report: 5 Millionen Waisenkinder im Irak“, Asharq Al-Awsat, 12. Dezember 2021: https: //english.aawsat.com/home/article/3354921/ihchr-report-5-million-orphaned-children-iraq .

[33]. Amnesty International, „Man fühlt sich wie ein Untermensch. Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza“, Dezember 2024: https: //www.amnesty.org.au/wp-content/uploads/2024/12/EndIsraeliGenocideExecutive-Summary.pdf .

[34]. Euro-Med Human Rights Monitor, „Neuer Bericht. De-Gaza: Ein Jahr des israelischen Völkermordes und des Zusammenbruchs der Weltordnung“, 6. Oktober 2024: https: //euromedmonitor.org/en/article/6494/New-report..-De-Gaza:-A-Year-of-Israel%E2%80%99s-Genocide-and-the-Collapse-of-World-Order .

[35]. „Devi Sridhar“, Wikipedia: https: //en.wikipedia.org/wiki/Devi_Sridhar .

[36]. Devi Sridhar, „Wissenschaftler nähern sich dem wahren, entsetzlichen Ausmaß von Tod und Krankheit in Gaza“, The Guardian, 5. September 2024: https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/sep/05/scientists-death-disease-gaza-polio-vaccinations-israel.

[37]. „Ralph Nader“, Wikipedia: https: //en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader .

[38]. Ralph Nader, „Exposing the Gaza Death Undercount. 40,000? It’s more like 300,000 – treachery on both sides“, Capitol Hill Citizen, August-September 2024: https: //www.capitolhillcitizen.com/wp-content/uploads/2024/08/CHC10.August2024WEB2_01.pdf .

[39]. Ralph Nader im Interview mit Amy Goodman, „A Horrifying Undercount“: Ralph Nader Says True Gaza Death Toll Could Be Many Times Higher“, Democracy Now, 10. September 2024: https: //www.democracynow.org/2024/9/10/ralph_nader_gaza_death_toll .

[40]. „EXPOSING THE GAZA DEATH UNDERCOUNT“, BY RALPH NADER; Congressional Record Vol. 170, No. 152: https: //www.congress.gov/congressional-record/volume-170/issue-152/extensions-of-remarks-section/article/E1000-3 .

[41. Gideon Polya, „Western Undercounting Of 335,500 Gaza Genocide Dead From Jewish Israeli-Imposed Violence & Deprivation“, Countercurrents, 15. Oktober 2024: https://countercurrents.org/2024/10/western-undercounting-of-335500-gaza-genocide-dead-from-jewish-israeli-imposed-violence-deprivation/.

[42]. Gideon Polya, „Zionist-Perverted Western Mainstream Media Ignore 186,000 Palestinian Deaths In Apartheid Israeli Gaza Genocide“, Countercurrents, 15. Juli 2024: https: //countercurrents.org/2024/07/zionist-perverted-western-mainstream-media-ignore-186000-palestinian-deaths-in-apartheid-israeli-gaza-genocide/ .

[Gideon Polya, „Racist & Lying Australian & Western Mainstream Disappear 186,000 Gaza Genocide Deaths“, Countercurrents, 18. Juli 2024: https: //countercurrents.org/2024/07/racist-lying-australian-western-mainstream-disappear-186000-gaza-genocide-deaths/ .

[44]. Gideon Polya, „335.500 Gaza-Tote von westlichen Mainstream-Medien ignoriert: Input to Special Rapporteur Report To Human Rights Council“, 17. Oktober 2024: https: //countercurrents.org/2024/10/335500-gaza-dead-ignored-by-western-mainstream-media-input-to-special-rapporteur-report-to-human-rights-council/ .

[45]. Julia Conley, „UN Expert Fears ‚Almost the Entire Population‘ of Gaza Exterminated If Israel Not Stopped“, Common Dreams, 6. September 2024: https: //www.commondreams.org/news/gaza-2669142495 .

[46]. Sharon Zhang, „UN Expert Warns Israel on Track to Exterminate Nearly Entire Gaza Population“, Truthout, 6. September 2024: https: //truthout.org/articles/un-expert-warns-israel-on-track-to-exterminate-nearly-entire-gaza-population/ .

[47]. „’Israel’s Assault on Gaza Could Exterminate Almost Entire Population‘ – UN Special Rapporteur“, Palestina Chronicle, 7. September 2024: https://www.palestinechronicle.com/israels-assault-on-gaza-could-exterminate-almost-entire-population-un-special-rapporteur/ .

[48]. Nur Masalha, „Palästina. Eine viertausendjährige Geschichte“, I.B. Taurus.

[49]. Jared Diamond, „Guns , Germs and Steel“, W.W. Norton, 1999.

[50]. „Thutmose III.“, Wikipedia: https: //en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_III .

[51]. Geoffrey W. Bromiley (Herausgeber), „The International Standard Bible Encyclopedia“, William B. Eerdmans, 1982.

[52]. William Dalrymple, „Der goldene Weg“, Bloomsbury, 2024.

[53]. Shlomo Sand, „Die Erfindung des jüdischen Volkes“, Verso, 2010.

[54] William Shakespeare, „Macbeth“.

[55]. Abteilung für altorientalische Kunst. New York Metropolitan Museum of Art, „Handel zwischen Arabien und den Reichen Roms und Asiens“: https: //www.metmuseum.org/toah/hd/ince/hd_ince.htm.

[56]. Michael Fradley, Andrew Petersen und Bill Finlayson, „Gaza’s cultural heritage has been devastated by the conflict with Israel – this is how we’re documenting the damage“, The Conversation, 29. November 2024: https: //theconversation.com/gazas-cultural-heritage-has-been-devastated-by-the-conflict-with-israel-this-is-how-were-documenting-the-damage-244247.

[57]. Yousif Al-Daffaie, „Die Zerstörung historischer Gebäude in Gaza ist ein Akt des ‚Stadtmords‘“, The Conversation, 21. Februar 2024: https: //theconversation.com/the-destruction-of-gaza-s-historic-buildings-is-an-act-of-urbicide-223672 .

[58]. Ayman Warasnah (Leiter der Abteilung für Tourismus und Antiquitäten, Al-Istiqlal Universität, Jericho) im Interview mit David Marr, „Beschädigtes Kulturerbe in Gaza“, ABC Radio National, Late Night Live“, 7. November 2024: https://www.abc.net.au/listen/programs/latenightlive/ayman-warasnah-cultural-heritage/104496502.

[59]. „1948 Nakba (Katastrophe) & palästinensischer Völkermord“, Palestinian Genocide: https: //sites.google.com/site/palestiniangenocide/1948-nakba-catastrophe-palestinian-genocide .

[60]. „Melbourne synagogue fire condemned by PM as ‚act of hate‘, as witnesses describe seeing masked attackers“, ABC News, 6. Dezember 2024: https: //www.abc.net.au/news/2024-12-06/melbourne-synagogue-fire-adass-israel-community-suspicious/104692108.

Dr. Gideon Polya unterrichtete vier Jahrzehnte lang Studenten der Naturwissenschaften an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er rund 130 Beiträge, darunter ein umfangreiches pharmakologisches Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Außerdem hat er „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), ‚Jane Austen and the Black Hole of British History‘ (1998, 2008, 2022), ‚US imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide‘ (2020), ‚Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions‘ (2020), “Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“ (2024), und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) “The Most Dangerous Book Ever Published – Dangerous Deception Exposed!“ (2020). Für Bilder von Gideon Polyas riesigen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind siehe: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/ .

