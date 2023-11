https://consortiumnews.com/2023/11/16/an-egyptian-led-conscience-convoy-to-rafah/?eType=EmailBlastContent&eId=d81b8a0c-12df-4ea7-95f8-2c86c5805231

Der Grenzübergang Rafah im Jahr 2012. (Gigi Ibrahim, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Journalisten und Aktivisten aus aller Welt versammeln sich in Kairo, bevor sie zum einzigen Grenzübergang nach Gaza fahren, der nicht von Israel kontrolliert wird, berichtet Mahmoud Hashem.

Ein ägyptisch geführter „Gewissenskonvoi“ nach Rafah

Von Mahmoud Hashem

People’s Dispatch

16. November 2023

Der brutale Völkermord an den Palästinensern im Gaza-Streifen geht auch nach fünf Wochen unvermindert weiter. Die meisten Krankenhäuser in der Enklave sind durch gezielte Luftangriffe auf die medizinische Infrastruktur oder wegen fehlender Treibstoff- und Stromlieferungen nicht mehr funktionsfähig und gefährden die Zehntausenden von Verletzten, die im letzten Monat zu beklagen waren, die Hunderttausenden, die in medizinischen Einrichtungen Schutz suchen, und das medizinische Personal.

Vor diesem Hintergrund hat das ägyptische Journalistensyndikat (EJS) „die freien Menschen der Welt“ aufgerufen, sich seinem „Global Conscience Convoy“ anzuschließen, um Druck auszuüben, damit der Rafah-Übergang – die Lebensader des Gazastreifens – geöffnet wird, damit alle Formen der humanitären Hilfe – wie Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff – nachhaltig einreisen können, und damit die Schwerverletzten bedingungslos ausreisen können.

Der Konvoi fordert außerdem, dass medizinisches Personal, Hilfsorganisationen, humanitäre Helfer und Pressevertreter in den Gazastreifen einreisen dürfen, um das palästinensische Volk in jeder Form bei seinem Widerstand gegen die israelischen Vertreibungspläne zu unterstützen.

Letzte Woche sprach er auf einer Pressekonferenz in Kairo. Khaled Elbalshy, der Leiter der EJS, sagte,

„Das palästinensische Volk von Gaza ist nicht nur dem tödlichen Arsenal des israelischen Militärs ausgesetzt, sondern es wird ihm auch das Lebensnotwendigste wie Wasser, Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff verweigert, und zwar als Ergebnis der brutalen Belagerung durch diese moderne Nazi-Kriegsmaschinerie, die darauf abzielt, die Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben und ihre Sache auszulöschen. Dies ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das das Gewissen der Welt für immer beflecken wird“.

Elbalshy fügte hinzu,

„Jede Minute, die diese Belagerung andauert, ist ein Aufruf an das Gewissen der Welt, aufzuwachen, das Ausmaß dieses Verbrechens zu erkennen und zu handeln. Die Entscheidungsträger der Welt müssen den Preis für ihre Mitschuld am Leiden der Kinder unter dem brutalen Bombardement der Besatzungsarmee zahlen. Dies erfordert, dass wir uns so bald wie möglich in einem Konvoi versammeln, um alles, was dazu nötig ist, zu gewährleisten.“

Der Konvoi des Syndikats zielt darauf ab, Journalisten, aktive Kräfte der Freiheit und Menschlichkeit in der ganzen Welt, medizinische Teams, internationale Hilfsorganisationen und jeden, der bereit ist, das Leiden der Palästinenser zu lindern, anzulocken, so Elbalshy.

Hunderte von Journalisten und Aktivisten aus der ganzen Welt haben bereits damit begonnen, in Kairo einzutreffen, um sich auf den Konvoi vorzubereiten, der zwischen dem 17. und 24. November starten soll.

Die Welt hat Gaza im Stich gelassen

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober haben die Staats- und Regierungschefs der Welt versagt, das palästinensische Volk vor dem völkermörderischen Krieg zu retten, den Israel gegen Gaza führt. Trotz aller Bitten war niemand in der Lage, die lebensnotwendige Hilfe für die Bevölkerung oder den notwendigen Treibstoff für den Betrieb der Krankenhäuser bereitzustellen.

Die Krankenhäuser nehmen täglich Hunderte von Toten und Verwundeten auf. Bisher wurden mehr als 11.000 Tote gezählt, darunter mehr als 4.500 Kinder, 3.027 Frauen und 678 ältere Menschen.

Die palästinensische Gesundheitsministerin Dr. Mai Al-Kaila wies auf die gezielten Angriffe des israelischen Militärs auf Krankenhäuser hin, die dazu führen, dass Patienten, darunter Kinder und Erwachsene, die an der Dialyse hängen, sterben, ohne die notwendigen Behandlungen zu erhalten.

Mai Al-Kaila, palästinensische Gesundheitsministerin, im Jahr 2015. (Progetto Press, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Die Ministerin bestätigte den Tod von 12 Patienten, darunter zwei Neugeborene, im Al-Shifa Medical Complex aufgrund des Mangels an Strom und medizinischer Versorgung am vergangenen Sonntag.

Sie äußerte sich sehr besorgt über das Schicksal von 3.000 Onkologiepatienten, die gezwungen waren, die Krankenhäuser Al-Rantisi und Al-Turki zu verlassen, so dass sie keinen Zugang zu lebensrettender Versorgung hatten.

Dr. Al-Kaila wies auf die Risiken hin, denen schwangere Frauen und Frauen mit Risikoschwangerschaften ausgesetzt sind, da sie im Gazastreifen keine angemessene medizinische Unterstützung finden.

Sie beschrieb die erschütternde Realität von Verwundeten und Kranken, die sich abmühen, den Al-Shifa Medical Complex zu erreichen, und dabei oft ihr Leben verlieren, weil sich die Behandlung verzögert oder es an den notwendigen Medikamenten fehlt.

(Gringer, Ländergrenzen: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2009, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Sie sagte, dass das medizinische Personal des Al-Shifa-Krankenhauses [in das israelische Soldaten eingedrungen sind] auch ständig von israelischen Drohnen bedroht wird, was sie daran hindert, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen und zwischen den Abteilungen zu wechseln.

Sie wies auch auf die alarmierende Situation hin, dass 100 Leichen von Verstorbenen im Hof des Krankenhauses verwesen und ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen, da die medizinischen Teams nicht in der Lage sind, sie zu beerdigen.

Dr. Al-Kaila wies auf die katastrophalen Bedingungen innerhalb des Krankenhauses hin, da die Patienten durch die israelischen Angriffe auf den medizinischen Komplex, bei denen Wasserbrunnen, Sauerstoffstationen, das Tor des Komplexes und andere wichtige Einrichtungen beschädigt wurden, weitere Verletzungen erlitten.

[Zum Thema: Israelischer Betrug und die Schlacht um das Shifa-Krankenhaus]

Sie wies auf den Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Blutkonserven für die Verwundeten, Kranken und medizinischen Teams hin, was deren ohnehin schon schwierige Lage noch verschlimmert.

Dr. Al-Kaila forderte eine dringende Lösung und drängte darauf, den medizinischen Komplex mit Strom, medizinischem Material, Medikamenten und Treibstoff zu versorgen oder die Patienten sicher zur Behandlung nach Ägypten zu evakuieren, da die Krankenhäuser im Gazastreifen überlastet und nicht in der Lage sind, weitere Opfer zu versorgen.

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS) gab am 12. November bekannt, dass das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt aufgrund von Treibstoffmangel und dem daraus resultierenden Stromausfall inmitten der strengen israelischen Militärbelagerung seinen gesamten Betrieb eingestellt hat. Das Krankenhaus kämpft mit schwerwiegenden Engpässen bei medizinischen Gütern, Lebensmitteln und Wasser.

In einer Presseerklärung drückte das PRCS seine tiefe Besorgnis über die katastrophalen humanitären Bedingungen in dem Krankenhaus aus und erklärte, dass seine medizinischen Teams größte Anstrengungen unternähmen, um die Patienten und Verwundeten auch mit traditionellen Mitteln medizinisch zu versorgen.

Die Erklärung machte die internationale Gemeinschaft und alle Länder, die die Vierte Genfer Konvention unterzeichnet haben, für den völligen Zusammenbruch des Gesundheitssystems und die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen, insbesondere im Norden der Enklave, verantwortlich.

Am Samstag forderte das islamisch-arabische Gipfeltreffen in Saudi-Arabien ein sofortiges Ende der Militäroperationen im Gazastreifen und wies Israels Rechtfertigung seiner Aktionen gegen die Palästinenser als Selbstverteidigung zurück. Außerdem forderte es den Internationalen Strafgerichtshof auf, „Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Israel in den palästinensischen Gebieten begeht“, zu untersuchen, heißt es im Abschlusskommuniqué.

Der Gipfel forderte auch ein Ende der Belagerung des Gazastreifens, Zugang für humanitäre Hilfe und einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel.

[AS’AD AbuKHALIL: Vorgetäuschte Empörung der arabischen Golfregime über Gaza]

Die Grenzbehörde des Gazastreifens hat am 12. November den Rafah-Grenzübergang – an der 7,5 Meilen langen Grenze zwischen Gaza und der ägyptischen Sinai-Halbinsel – für Inhaber ausländischer Pässe und deren Angehörige wieder geöffnet.

Der Grenzübergang Rafah zu Ägypten hat angesichts des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas zunehmend an Bedeutung gewonnen. Er ist der einzige Grenzübergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird, und stellt derzeit den einzigen Weg in die Enklave und aus ihr heraus dar. Humanitäre Gruppen fordern, dass der Grenzübergang häufiger geöffnet wird, damit die 2 Millionen Einwohner des Gazastreifens mit Hilfsgütern versorgt werden können.

Zur Information: Der Gazastreifen liegt an der Mittelmeerküste.

Rafah ist nicht die einzige Öffnung für humanitäre Hilfe. Wenn es der Welt mit der Hilfe für die Menschen in Gaza ernst wäre, könnten Hilfsschiffe geschickt werden.

Treibstoff, Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter können mit Schiffen gebracht werden.

Aber die USA und Israel…

– nuno marques (@numarqs) November 8, 2023

In der Vergangenheit wurde Rafah hauptsächlich von Palästinensern genutzt, die zur medizinischen Versorgung oder aus persönlichen Gründen nach Ägypten reisten.

Da jedoch alle anderen Grenzen aufgrund des Konflikts geschlossen sind, ist Rafah nun die einzige Einreisestelle für humanitäre Hilfe geworden. Der Grenzübertritt nach Rafah war für Palästinenser schon immer schwierig, da sie sich Wochen im Voraus bei den örtlichen Behörden anmelden müssen und ihnen die Einreise ohne Begründung verweigert werden kann.

Mit jeder Minute, die verstreicht, zahlt das palästinensische Volk einen unvorstellbaren Preis dafür, dass es sein Land, seine Freiheit und sein Recht auf einen freien Staat verteidigt, so wie es das seit mehr als 75 Jahren tut.

Mahmoud Hashem ist Korrespondent für Peoples Dispatch.

Dieser Artikel stammt von Peoples Dispatch.

