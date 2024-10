https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel-s–killing-of-yahya-sinwar-is-no-turning-point–fp



Israels Tötung von Yahya Sinwar ist kein Wendepunkt: FP

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Foreign Policy

17. Oktober 2024

Daniel Byman argumentiert, dass die Tötung von Yahya Sinwar nur begrenzte Auswirkungen auf den Krieg in Gaza haben könnte, da sie die komplexen Regierungsfragen nicht löst und eine Eskalation des Widerstands bedeuten könnte.

Der Märtyrer Yahya Sinwar nimmt am 1. Mai 2017 an einer Pressekonferenz in Gaza-Stadt teil. (AP)

Laut Daniel Byman, Professor an der School of Foreign Service der Georgetown University, könnte sich die Tötung von Yahya Sinwar, dem kürzlich gewählten Leiter des Politbüros der Hamas, als weniger wirkungsvoll erweisen als erwartet im aktuellen Krieg gegen Gaza.

Zwar bedeutet Sinwars Tod nur einen Anführer weniger im palästinensischen Widerstand, doch ist die Hamas noch lange nicht besiegt, da „Israel“ sich der komplexeren Herausforderung des Tages danach in Gaza stellen muss.

Byman schreibt in Foreign Policy, dass die Hamas zwar den Verlust vieler ihrer Anführer wie Ismail Haniyeh und [angeblich] Mohammed Deif hinnehmen muss, der Widerstand aber immer noch neue, weniger erfahrene Mitglieder haben wird, die bereit sind, die Führung zu übernehmen.

Sinwars Tod könnte die Wahrscheinlichkeit eines Waffenstillstands erhöhen, argumentiert Byman, da er aggressiver gegenüber „Israel“ war und seine Strategie darin bestand, die Besatzung kontinuierlich ihren weltweiten Ruf und ihre Beziehung zu den USA schädigen zu lassen.

Laut Byman ist der brutale israelische Angriff auf Gaza eine warnende Geschichte für zukünftige Anführer des Widerstands über die Gefahren, die mit der Konfrontation eines skrupellosen Gegners verbunden sind. Er merkt an, dass es für die Hamas von Vorteil sein könnte, sich neu zu formieren und wiederaufzubauen, obwohl die Besatzung nach eigenen Angaben ein Drittel ihrer Kämpfer getötet hat, während sie 42.000 Palästinenser tötete.

Andererseits könnten sich neue Anführer auch dafür entscheiden, ihre Widerstandsbemühungen zu intensivieren. Unter Sinwar hat die Hamas „Israel“ erheblich geschadet, die palästinensische Sache wiederbelebt und das globale Image „Israels“ getrübt.

Nach dem Verlust zahlreicher Anführer, Kämpfer und unzähliger palästinensischer Leben besteht auch ein starker Wunsch nach Rache unter dem Widerstand und seinen Mitgliedern.

Lesen Sie mehr: Hamas baute unterirdische Kriegsmaschinerie zum Überleben auf: WashPo

Trotz des Blutdurstes Israels behauptet Byman, dass die Hamas als Widerstandsbewegung „überlebt“ und sich von der Ermordung ihrer Anführer in der Vergangenheit erholt hat, während Benjamin Netanjahu weiterhin die Forderungen der Israelis nach einem Gefangenenabkommen ignoriert.

Palästinensischer Widerstand bleibt trotz israelischer Angriffe bei seinen Forderungen

Die Hamas bleibt bei ihrer Haltung, dass die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit ihre oberste Priorität ist, wie eine hochrangige palästinensische Quelle Anfang des Monats gegenüber Al Mayadeen erklärte.

Die Quelle gab bekannt, dass die Hamas diese Position allen palästinensischen Fraktionen mitgeteilt habe, wobei sie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in dieser kritischen Zeit betonte.

Angesichts der anhaltenden israelischen Aggression verurteilte die Hamas die jüngsten Massaker in Dschabalija und im nördlichen Gazastreifen und bezeichnete sie als eindeutigen Beweis für das „Scheitern und die Ohnmacht der israelischen Besatzung“.

Zuvor, am Jahrestag der Operation „Al-Aqsa-Flut“, bezeichnete die Hamas den 7. Oktober als entscheidenden Moment in ihrem Kampf und charakterisierte ihn als natürliche Reaktion auf das, was sie als zionistische Versuche bezeichnete, ihre nationale Sache zu beseitigen.

Sie behaupteten außerdem, dass der Feind – den sie als Nazi bezeichneten – seit diesem Datum, im vergangenen Jahr, Gräueltaten begangen habe, darunter Massaker und einen völkermörderischen Krieg gegen ihr Volk.

Die Gruppe betonte die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung von Gaza und sagte, dass ihre Einheit und unerschütterliche Unterstützung für den Widerstand alle feindlichen Pläne vereitelt habe.

Sie wiesen darauf hin, dass die Operation vom 7. Oktober die Voraussetzungen für die Befreiung Palästinas geschaffen habe, indem sie die palästinensische Sache weltweit ins Rampenlicht gerückt und Verschwörungen vereitelt habe. Die Gruppe verurteilte auch die feigen Morde an Widerstandsführern, die der Feind begangen habe, und versicherte, dass diese Taten ihre Entschlossenheit nur stärken würden.

Sie hoben die Al-Aqsa-Flut als Symbol der Einheit und Koordination zwischen den regionalen Widerstandskräften im anhaltenden Kampf um al-Quds hervor.

In ihrer Erklärung drückten sie ihre tiefe Wertschätzung für die Bemühungen und Opfer der Hisbollah, der Islamischen Gruppe im Libanon, Ansar Allah im Jemen und des Islamischen Widerstands im Irak aus und würdigten ihre Unterstützung während der Operation Al-Aqsa-Flut.

Übersetzt mit Deepl.com

