„Niemand sonst wird die Wahrheit aus Gaza berichten“: Ein Interview mit dem Palestinian Journalist Syndicate

Israels Massaker an Medienschaffenden in Gaza war der systematischste Angriff auf die Presse in der Weltgeschichte. Shuruq As’ad vom Palestinian Journalist Syndicate berichtet über die Bedingungen, mit denen palästinensische Reporter konfrontiert sind, wenn sie über den Völkermord berichten.

Von New York War Crimes 17. Oktober 2024

Anmerkung der Redaktion: Dieses Interview wurde ursprünglich in der Jubiläumsausgabe von The New York War Crimes mit dem Titel „Ein Jahr seit der Al-Aqsa-Flut: Revolution bis zum Sieg“ veröffentlicht.

Seit der Veröffentlichung dieses Interviews in der Ausgabe vom 7. Oktober von The New York War Crimes haben die israelischen Besatzungstruppen Omar Al-Balaawi und Mohammed Al-Tanani getötet, zwei Journalisten, die aus dem Norden des Gazastreifens berichteten. Die Besatzungstruppen verletzten auch die Al-Jazeera-Kameramänner Ali Al-Attar und Fadi Al-Wahidi schwer. Ein Splitter einer israelischen Bombe traf Al-Attar am Kopf und verursachte schwere Hirnschäden; ein Scharfschütze schoss Al-Wahidi in den Nacken. Fadi ist nun querschnittsgelähmt. Seine Kollegen Anas Al-Sharif und Hossam Shabat fordern seine Evakuierung aus Gaza, um ihn notärztlich versorgen zu lassen.

Am 2. Oktober veröffentlichte das Palästinensische Journalisten-Syndikat (PJS) einen Bericht mit dem Titel „Stimmen zum Schweigen bringen: Die Notlage palästinensischer Journalisten, die während der anhaltenden israelischen Aggression von der israelischen Besatzung festgehalten werden“. Das 26-seitige Dokument enthält Aussagen von mehr als einem Dutzend palästinensischer Journalisten aus Gaza, dem besetzten Westjordanland und Ostjerusalem, die nach dem 7. Oktober 2023 während ihrer Arbeit von der israelischen Besatzung entführt und ohne ordnungsgemäßes Verfahren festgehalten wurden. Weiterlesen in mondoweiss.net

Übersetzt mit Deepl.com

