Israels Unterstützung für die syrische Opposition entlarvt

14 Dez 2024

Die unheilvolle Allianz der zionistischen Entität mit extremistischen Oppositionsgruppen, die gegen Damaskus kämpfen, wird zwar in der Öffentlichkeit nie zugegeben, liegt aber seit langem auf der Hand.

Schließlich haben sie sich bei jedem Schritt ihres Kampfes direkt mit der zionistischen Organisation abgestimmt. (Illustriert von Ali al-Hadi Shmeiss; Al Mayadeen English)

Nach der Eroberung von Damaskus durch die ultra-extremistischen Kämpfer von Hay’at Tahrir al-Sham hielt der Premierminister der zionistischen Entität, Benjamin Netanjahu, eine selbstgefällige Rede von den Golanhöhen aus, die seit 1967 illegal von Syrien besetzt sind. Dabei erntete er die Lorbeeren für den Sturz der Regierung von Bashar al-Assad und die Niederlage der syrisch-arabischen Armee, während er versprach, dass der Boden, auf dem er stand, „auf ewig“ zu Israel gehören würde. Seitdem sind die israelischen Besatzungstruppen immer tiefer in den Golan vorgedrungen, ungehindert und ohne Widerstand.

Tel Avivs kriminelle Inbesitznahme weiterer Gebiete seiner Nachbarn war eine absolut unvermeidliche Folge des Zusammenbruchs Syriens. Dennoch haben einige westliche Journalisten und Politiker ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht – in vielen Fällen waren es dieselben Personen, die noch 24 Stunden zuvor den Sturz von al-Assad bejubelt hatten. Bestürzung herrschte auch über die vom Ausland dominierten und kontrollierten Oppositionsgruppen, die Damaskus überrannten und überschwänglich die Unterstützung der zionistischen Organisation bei ihrer Offensive gegen die SAA lobten.

In einem Gespräch mit dem israelischen Fernsehen am 2. Dezember dankte ein Rebellenkämpfer Tel Aviv für die Angriffe auf die Hisbollah und andere Widerstandsgruppen und erklärte, die Opposition sei „sehr zufrieden“ mit dieser Unterstützung. Sie fügten hinzu: „Wir lieben Israel und waren nie seine Feinde… [Tel Aviv] ist nicht feindlich gegenüber denen, die ihm nicht feindlich gesinnt sind. Wir hassen euch nicht, wir lieben euch sehr.“

Tiefer eindringen

Die unheilvolle Allianz der zionistischen Entität mit extremistischen Oppositionsgruppen, die sich gegen Damaskus verbünden, wird zwar im Mainstream nie zugegeben, liegt aber seit langem auf der Hand. Eine Untersuchung des US-Imperiumshauses Foreign Policy vom September 2018 beschrieb detailliert „Israels geheimes Programm zur Unterstützung syrischer Rebellen.“ Sie dokumentierte, wie Tel Aviv seit 2013 „mindestens 12 Rebellengruppen“ in dem Land bewaffnet und finanziert hat. Der angebliche Zweck war es, „zu verhindern, dass vom Iran unterstützte Kämpfer und Kämpfer des Islamischen Staates Positionen in der Nähe der israelischen Grenze einnehmen“.

Die „militärischen Transfers“ der Organisation an Anti-Assad-Oppositionsgruppen waren umfangreich. Sie „umfassten Sturmgewehre, Maschinengewehre, Mörserwerfer und Transportfahrzeuge“. Das Material wurde über die illegal besetzten Golanhöhen geleitet. „Israel“ stellte sogar “Gehälter für Rebellenkämpfer bereit … und lieferte zusätzliches Geld, mit dem die Gruppen Waffen auf dem syrischen Schwarzmarkt kauften.“ Anfänglich waren die gelieferten Waffen „größtenteils aus US-amerikanischer Produktion“, aber später wurden sie „gegen nicht-amerikanische Waffen ausgetauscht … offenbar um die Quelle der Unterstützung zu verschleiern.“

Mit jedem Schritt wurde „Israels“ Unterstützung für die syrische Opposition verstärkt. Foreign Policy führt diese immer aggressivere Haltung auf Tel Avivs gescheiterte „Appelle“ an die USA und Russland zurück, „ein Abkommen zu erreichen, das sicherstellt, dass die vom Iran unterstützten Milizen vom Süden Syriens ferngehalten werden“. Dies veranlasste die Entität, „tiefer in syrisches Territorium einzudringen und nicht nur einzelne Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah ins Visier zu nehmen, sondern auch iranische Stützpunkte im ganzen Land“.

Bei der Bereitstellung dieser Großzügigkeit verließ sich Tel Aviv „auf die Beziehungen, die es zu einzelnen Kommandeuren“ der extremistischen Milizen aufgebaut hatte, und schickte „Hilfe direkt an sie“. Vertreter dieser Gruppierungen „kommunizierten mit israelischen Beamten per Telefon und trafen sie gelegentlich persönlich“ auf den Golanhöhen. „Wenn Kommandeure die Gruppen und Standorte wechselten, folgte ihnen die israelische Unterstützung„ – und die von der Entität ausgewählten Stellvertreter dienten häufig als Verteiler von zionistisch gelieferten Waffen an andere Gruppen“, was ihnen einen übergroßen Einfluss“ in dem schmutzigen Krieg gab.

Foreign Policy berichtet: „Infolge der humanitären und militärischen Hilfe Israels sahen viele Bewohner des südlichen Syriens Israel als Verbündeten an.“ Ein anonymer Oppositionskämpfer sagte dem Blatt: „Israel ist das einzige Land mit Interessen in der Region und ein bisschen Menschlichkeit, das der Zivilbevölkerung hilft“. Als jedoch die Assad-treuen Truppen, unterstützt von russischen und iranischen Kräften, die Kontrolle über immer mehr Gebiete Syriens wiedererlangten“, schloss Tel Aviv zum Nachteil der Opposition einen geheimen Deal mit Moskau.

Unter seiner Schirmherrschaft kehrten die SAA-Kräfte in „an die Golanhöhen angrenzende Gebiete“ zurück, während Russland versprach, „die vom Iran unterstützten Milizen 80 Kilometer“ von dem Gebiet fernzuhalten „und israelische Angriffe auf iranische Ziele in ganz Syrien nicht zu behindern“. Trotzdem ließ Tel Aviv seine mörderischen Surrogate nicht im Stich. Als sich die Regierungstruppen näherten, „wandten sich die Rebellen an ihre israelischen Kontakte und baten um Asyl“. Ihnen und „ihren unmittelbaren Familienangehörigen“ wurde ordnungsgemäß gestattet, nach „Israel“, Jordanien und in die Türkei zu fliehen, mit Tel Avivs Hilfe und Schutz.

In unheimlicher Voraussicht kam Foreign Policy zu dem Schluss, dass „Israels“ Politik der Unterstützung der Rebellen zu erheblichen und anhaltenden ungelösten Sicherheitsproblemen nicht nur in Damaskus, sondern in ganz Westasien beitragen würde:

„Dies wirft Fragen über das Kräfteverhältnis in Syrien auf, wenn der Bürgerkrieg dort endlich zu Ende geht. Da die iranischen Streitkräfte, die Assad bei der Niederschlagung der Rebellen unterstützt haben, keine Bereitschaft zeigen, sich aus Syrien zurückzuziehen, besteht die Gefahr, dass das Land zu einem Krisenherd zwischen Israel und dem Iran wird. Ohne geschickte Diplomatie könnten die Konfrontationen in Syrien, die Proteste in Gaza und die Spannungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomabkommen den Nahen Osten ins Chaos stürzen.“

Militärische Fähigkeiten

Foreign Policy bemühte sich, Israels“ Unterstützung für die syrische Opposition so darzustellen, als sei sie in erster Linie von dem Wunsch geleitet, ISIS zu vernichten. So behauptete das Blatt, Tel Aviv habe „Feuerunterstützung für Rebellengruppen“ geleistet, die in der Nähe des Yarmouk-Flusses gegen einen Ableger des Islamischen Staates kämpfen. Dies erstreckte sich angeblich auf Drohnenangriffe auf ISIS-Kommandeure „und Präzisionsraketenangriffe auf Personal, Befestigungen und Fahrzeuge der Gruppe während der Kämpfe mit den Rebellen“. In der Zwischenzeit hat das zionistische Gebilde „keine ähnliche Feuerunterstützung für Angriffe der Rebellen auf die Regimekräfte geleistet.“

Eine solche entlastende Darstellung steht jedoch in krassem Widerspruch zu mehreren öffentlichen Eingeständnissen von israelischen Beamten. Im April 2017 erklärte beispielsweise der ehemalige Sicherheitsminister der Entität, Moshe Ya’alon, dass sich ISIS „kürzlich“ entschuldigt habe, nachdem es „das Feuer“ auf die Streitkräfte Tel Avivs auf den Golanhöhen eröffnet hatte. Diese Reue wurde von der Terrorgruppe zum Ausdruck gebracht, obwohl die IOF auf diese Breitseite mit Luftangriffen und Panzerbeschuss auf die Kämpfer des Islamischen Staates reagierte und vier von ihnen tötete.

Man kann sich die Frage stellen, warum ISIS trotz dieser Verluste das Bedürfnis hatte, sich zu entschuldigen. Eine offensichtliche Erklärung ist, dass die hypermilitante Gruppierung Tel Aviv nicht beleidigen wollte, damit die seit langem laufende Operation der Organisation zur medizinischen Versorgung von Aufständischen, die im schmutzigen Krieg in Syrien verwundet wurden, in Feldkrankenhäusern auf dem Golan nicht beendet wird. Seit 2012 haben UN-Friedenstruppen immer wieder bezeugt, dass verletzte Al-Qaida-, Al-Nusra- und ISIS-Kämpfer von israelischen Militärärzten in der Region behandelt wurden.

Dokumentarfilmer haben sogar Videobeweise für diese Praxis eingefangen. Nach der Behandlung wurden diese Kämpfer von ihren zionistischen Beschützern direkt wieder in die Schlacht geschickt, um gegen die Hisbollah und die Syrische Arabische Armee zu kämpfen. Diese erstaunlichen Szenen blieben in den westlichen Medien weitgehend unbemerkt, obwohl der ehemalige Mossad-Chef Efraim Halevy im Mai 2016 stolz damit prahlte, dass Tel Aviv bei seinem Kreuzzug zur Neutralisierung von Assad die Strategie „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ verfolge:

„Es ist immer sinnvoll, mit seinen Feinden auf humane Weise umzugehen. Wenn es Verwundete gibt, ist die Überlegung, ob man sie aufnimmt, nicht nur, ob es politisch nützlich ist… Ich habe nicht gesagt, dass es keine taktischen [Überlegungen] gibt. Ich glaube nicht, dass es einen Rückschlag geben wird… Soweit ich mich erinnere, hat Al-Qaida Israel nicht gezielt angegriffen… Was die Hisbollah-Kämpfer betrifft, haben wir eine andere Erklärung.“

Spulen wir bis heute vor, und seit dem Sturz von al-Assad hat „Israel“ unerbittlich SAA-Standorte in Syrien bombardiert. Offizielle der Entität rühmen sich, dass die „historische“ Kampagne „den größten Teil der strategischen militärischen Fähigkeiten des ehemaligen [Assad]-Regimes zerstört“ und bis zu 80 % der „strategischen Waffenbestände“ der gestürzten Regierung dezimiert habe. Bezeichnenderweise hat die HTS keinerlei Versuche unternommen, auf dieses Bombardement abzuschrecken oder zu reagieren, obwohl Damaskus nun gegen künftige Angriffe seiner Gegner völlig wehrlos ist. Sprecher der Gruppe haben sich zudem aktiv geweigert, die Angriffe zu verurteilen.

Nichtsdestotrotz haben langjährige syrische „Revolutions“-Aktivisten ihr Entsetzen über „Israels“ Angriff auf das „frisch befreite“ Land und die weitere illegale „Annexion“ seines Territoriums zum Ausdruck gebracht und Tel Aviv aufgefordert, seine unerbittlichen Angriffe unverzüglich einzustellen. Man fragt sich, ob solche öffentlichen Reaktionen wirklich aus Unwissenheit und Naivität gegenüber Israels“ räuberischem Expansionismus herrühren. In Wirklichkeit wusste die Opposition vielleicht die ganze Zeit über genau, was nach dem Sturz von al-Assad passieren würde, und begrüßt es dennoch. Schließlich haben sie sich bei jedem Schritt ihres Kampfes direkt mit dem zionistischen Gebilde abgestimmt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

