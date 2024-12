Regimewechsel als Waffe: Wie die USA Syrien umgestalten

https://www.mintpressnews.com/regime-change-as-a-weapon-how-the-us-is-remaking-syria/288836/



Von Robert Inlakesh

14. Dezember 2024



Nach dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad in Damaskus haben die Vereinigten Staaten die entstehende Übergangsordnung auf einen neoliberalen wirtschaftlichen Rahmen ausgerichtet, verbunden mit Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Durch eine Kombination aus Sanktionen, Terroristenbezeichnungen und strategischer Auslandshilfe gestalten US-Politiker und Think Tanks aktiv die Blaupause für ein neues Syrien.

Nach dem Zusammenbruch der syrischen Regierung in Damaskus hat das amerikanische außenpolitische Establishment eifrig daran gearbeitet, die Instabilität des Landes zu seinem Vorteil auszunutzen. Ein aufschlussreicher Artikel des in Washington ansässigen Atlantic Council mit dem Titel „A Blueprint for Bringing About a New Syria“ (Ein Plan für ein neues Syrien) skizziert eine Strategie, die darauf abzielt, die katastrophale wirtschaftliche Lage Syriens als Instrument für die Gestaltung der Zukunft des Landes zu nutzen.

Wenn es um die Planung des Wiederaufbaus des Landes geht, hat die internationale Gemeinschaft nach der Flucht Assads eine Menge neuer Möglichkeiten. Keine Organisation wird in der Lage sein, das Land effektiv zu führen, ohne nahezu vollständig von ausländischer Hilfe abhängig zu sein. Die nächste Priorität sollte es sein, diesen Einfluss zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Wiederaufbau Syriens erfolgreicher verläuft als der des Irak oder Afghanistans.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat Milliarden von Dollar in ihre Bemühungen um einen Regimewechsel in Syrien gesteckt, vor allem durch die berüchtigte Operation Timber Sycamore der CIA. Während der ersten Amtszeit von Donald Trump änderte sich die amerikanische Strategie jedoch und schwenkte 2019 auf die Sanktionskampagne „Caesar Act“ um. Diese Politik brachte die Wiederaufbaubemühungen zum Stillstand, erstickte das zivile Leben und vertiefte die Verarmung der Syrer, die in den von der Regierung kontrollierten Gebieten leben.

Die Vereinigten Staaten arbeiteten außerdem mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) im Nordosten und mit Söldnergruppen in der Region al-Tanf zusammen, um eine De-facto-Besatzung über ein Drittel des syrischen Territoriums zu errichten. In einem freimütigen Eingeständnis erklärte Donald Trump, die US-Präsenz sei „nur wegen des Öls da“, und bezog sich dabei auf die al-Omar-Ölfelder östlich des Euphrat. Indem der Zugang zu den natürlichen Ressourcen und einem Großteil der fruchtbaren Böden Syriens von den Gebieten unter Assads Kontrolle abgeschnitten wurde, verstärkte diese Strategie die Auswirkungen der Kampagne des maximalen Drucks.

Im Jahr 2020, als die Kämpfe in Syrien nachzulassen begannen, wurde bei einer Anhörung eines Unterausschusses des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses eine bemerkenswerte Perspektive auf die Politik der USA deutlich. Dana Stroul, die später als stellvertretende stellvertretende Verteidigungsministerin (DASD) für den Nahen Osten unter der Regierung Biden fungieren sollte, plädierte dafür, künftige Gewalt zwischen der Syrischen Arabischen Armee und den in Idlib ansässigen Gruppierungen zur Durchsetzung amerikanischer Interessen zu nutzen. In ihren Ausführungen erklärte Stroul: „Hier ist unsere Chance“.

Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – früher bekannt als Al-Qaida in Syrien – kontrolliert jetzt die neue syrische Heilsregierung in Damaskus. Die Gruppe verkündet, sie wolle eine Nation für alle Syrer errichten, doch trotz dieser hochtrabenden Erklärungen muss sie sich nun als eine auf Syrien ausgerichtete Organisation umbenennen.

Der Leiter der Handelskammern der neuen syrischen Regierung hat bestätigt, dass Damaskus eine freie Marktwirtschaft einführen wird, und damit seine Ausrichtung auf ein neoliberales Modell im Einklang mit den Präferenzen der USA signalisiert. Diese Entwicklung fällt mit einem diplomatischen Vorstoß hochrangiger Beamter der Regierung Biden zusammen, die derzeit durch Westasien reisen. Präsident Biden hat zugesagt, Damaskus Hilfe zukommen zu lassen, und bezeichnete den Sturz von Assad als „eine historische Chance“.

Gleichzeitig sind Gespräche im Gange, die dazu führen könnten, dass Hayat Tahrir al-Sham von den Terroristenlisten der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und der Vereinten Nationen gestrichen wird. Im Gegensatz dazu zögern die amerikanischen Politiker, die Sanktionen gegen Syrien ganz aufzuheben, da sie es für einen solchen Schritt als „viel zu früh“ erachten. Stattdessen plädieren sie für eine begrenzte Lockerung der Sanktionen.

Eine ähnliche Strategie wurde kürzlich im Sudan nach dem Sturz des langjährigen Diktators Omar al-Bashir angewandt. Anstatt Soforthilfe zu leisten, Sanktionen aufzuheben oder Schulden zu erlassen, setzten die USA diese Maßnahmen ein, um die sudanesische Übergangsregierung zu einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu drängen.

Um die syrische Übergangsregierung in die von ihnen bevorzugte Richtung zu lenken, scheinen die USA ihre gemeinsame Kontrolle über das fruchtbare Land und den Ressourcenreichtum im Nordosten Syriens zu nutzen. Während die SDF ein mögliches Abkommen mit HTS in Erwägung ziehen, haben die USA die Macht, dafür zu sorgen, dass jeder Fortschritt auf eine bloße Beendigung der Gewalt beschränkt bleibt.

Während Israel seine Invasion in Syrien intensiviert, weitere Gebiete besetzt und häufige Luftangriffe durchführt, hat es die syrische Regierung in Damaskus bemerkenswerterweise unterlassen, die illegale Offensive oder den damit einhergehenden Landraub zu verurteilen.

In der Zwischenzeit befinden sich Damaskus und Aleppo – die beiden größten Städte Syriens – weiterhin unter der Kontrolle von Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Im gesamten Westen Syriens operiert jedoch ein Flickenteppich von Gruppen, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen, mit relativer Freiheit, was zu Hinrichtungen vor Ort und sektiererischer Gewalt führt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, der Türkei, Katars und Israels in der Vergangenheit verschiedene Fraktionen dieser Gruppen unterstützt haben, besteht die Befürchtung, dass diese jederzeit wieder zu Waffen werden könnten.

Die von den USA unterstützten Söldnertruppen, die zuvor in al-Tanf an der jordanisch-syrischen Grenze stationiert waren, stehen weiterhin unter der direkten Kontrolle Washingtons. Diese Kräfte stellen für die Vereinigten Staaten ein potenzielles Druckmittel dar, das als Waffe eingesetzt werden kann, falls Hayat Tahrir al-Sham (HTS) von den amerikanischen Interessen abweicht.

Während HTS ein reformierteres Bild abgibt, schwelen die Spannungen unter der Oberfläche. Viele ideologisch engagierte Kämpfer in ihren Reihen könnten die eher säkulare Ausrichtung der Übergangsregierung ablehnen, was das Gespenst eines internen Konflikts aufkommen lässt. Diese fragile Dynamik unterstreicht das prekäre Gleichgewicht in der zerklüfteten politischen und militärischen Landschaft Syriens.

Diese konvergierenden Faktoren werden mit den Bestrebungen der syrischen Öffentlichkeit kollidieren, die zunehmend ihre Unzufriedenheit mit der Übergangsregierung äußert und eine wirklich unabhängige, demokratische Nation fordert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Syrer die palästinensische Sache weithin unterstützen, was jede Regierung, die sich offen auf die Seite Israels stellt, vor eine ernsthafte Legitimitätsprüfung stellt.

Hauptfoto | Syrische Rebellen, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) und von der Türkei unterstützte syrische Milizen, die Syrische Nationale Armee, übernehmen die Kontrolle in Hama, im Westen und Zentrum Syriens. Ugur Yildirim | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

