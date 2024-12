https://electronicintifada.net/content/i-resigned-cnn-over-its-pro-israel-bias/50220



Ich habe bei CNN wegen seiner pro-israelischen Voreingenommenheit gekündigt

Ana Maria Monjardino

Die elektronische Intifada

15. Dezember 2024

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari fabrizierte seinen Bericht für Nic Robertson von CNN, der dann an die Zuschauer weitergegeben wurde. (Screenshot aus der Al Jazeera-Dokumentation Failing Gaza: Behind the Lens of Western Media)

Es ist unglaublich schwierig geworden, sich als junger Journalist weiterzuentwickeln, ohne seine Moralvorstellungen in Frage zu stellen.

Während sich der unabhängige Journalismus weiterentwickelt und eine Alternative zu den von den Mainstream-Medien verbreiteten Berichten bietet, hat der Status der Nachrichtenredaktion nach wie vor einen gewissen Reiz. Da wir Rechnungen bezahlen und persönliche Wünsche erfüllen müssen, werden wir davon abgehalten, die Auswirkungen unserer Worte zu hinterfragen.

Es ist leicht, sich einzureden, dass man nur als Insider etwas verändern kann, aber wie der palästinensische Journalist Mohammed El-Kurd so treffend schrieb: „Wenn wir einmal Schutz haben, wollen wir auch geschützt bleiben. Und wenn wir einmal etwas Geld haben, wollen wir immer mehr Reichtum. Wenn wir nach einer langen Karriere zu uns selbst zurückkehren und tief in unseren Schränken nach der Haut suchen, die wir einst trugen, finden wir sie verschrumpelt und weggeworfen, sie ist uns fremd, so wie wir ihr fremd sind. Man könnte sagen, dass es eine Strategie ist, aber wir wissen, was die Werkzeuge des Meisters nicht tun werden.

Solche Gedanken kamen mir schon während meiner kurzen Zeit als Praktikantin und spätere freie Mitarbeiterin bei CNN International (CNNi). Als ich schließlich im Oktober letzten Jahres kündigte, hatten sie mich völlig verschlungen.

Ich habe nach wie vor großen Respekt vor vielen meiner ehemaligen Kollegen bei CNNi, wo die Berichterstattung über den Völkermord deutlich weniger parteiisch war als bei CNN Inland, wenn auch bei weitem nicht so unschuldig, und noch viel mehr vor den palästinensischen Experten und Aktivisten, die ich für Interviews gebucht hatte. In meinem Rücktrittsschreiben betonte ich, dass „die pro-israelische Rhetorik bei CNN/CNNi viel zu tief verwurzelt und nicht bereit ist, sich schnell genug zu ändern, um den Völkermord am palästinensischen Volk zu stoppen.“

Dieser Völkermord wird inzwischen weltweit anerkannt, auch von den Regierungen Kolumbiens und Südafrikas. Der Internationale Strafgerichtshof hat gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant Haftbefehle wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen erlassen.

Dennoch verbreitet CNN/CNNi ständig Fehlinformationen und veröffentlicht Berichte, die dem israelischen Regime schmeicheln.

In der jüngsten Dokumentation von Al Jazeera, Failing Gaza: Behind the Lens of Western Media (Hinter der Linse der westlichen Medien) bezeugte ein anonymer CNN-Journalist diese Realität: „Es ist sehr klar, wo wir liegen, bedauerlicherweise. Und es ist nicht ganz die Wahrheit.“ Er fuhr fort und erklärte, dass es eine Zeit gab, in der CNN-Journalisten „Luftangriffe in Gaza nicht als Luftangriffe bezeichnen konnten, wenn wir keine Bestätigung von den Israelis hatten.“

Vor dem 7. Oktober

Wie beim Krieg gegen Palästina begann die interne Voreingenommenheit bereits vor dem 7. Oktober 2023.

Als ich bei CNNi arbeitete, versuchte ich, palästinensische Gäste zu buchen, und man sagte mir, ich solle meine Liste zur Überprüfung an das Jerusalemer Büro schicken. Was ich zurückbekam, war eine Liste mit fast völlig unterschiedlichen Optionen, halb pro-israelisch und halb „pro-palästinensisch“, wobei viele meiner palästinensischen Vorschläge durch liberale israelische Alternativen ersetzt wurden.

Bei einer anderen Gelegenheit schrieb ich eine Gästedatei für einen Interviewpartner und gab seinen Wohnort als „Ramallah, Palästina“ an. Ich wurde sofort aufgefordert, dies in „Ramallah, Westjordanland“ zu ändern.

Mehr als 145 UN-Mitglieder – etwa drei Viertel der 193 Mitglieder – haben Palästina als Staat anerkannt, aber die Aufnahme des Wortes in ein internes Dokument ist für CNNi offenbar eine Übertretung.

Am 20. April 2023, als ich für den CNNi-Beitrag Connect the World arbeitete, interviewte die Moderatorin und Korrespondentin Christina MacFarlane den britisch-israelischen Rabbiner Leo Dee über die Ermordung seiner Frau und zweier seiner Töchter im besetzten Westjordanland. Sie machte keinen Versuch, seine Behauptung zu überprüfen, dass die Männer, die sie getötet haben, „jeweils eine Million Dollar von der Palästinensischen Autonomiebehörde erhalten haben, die vom iranischen Regime finanziert wird“.

Ich war für die Logistik des Interviews verantwortlich und hatte bei der morgendlichen Besprechung meine Bedenken geäußert.

Es ging darum, seinen Verlust, seine verständliche Trauer zu thematisieren. Aber was war der Plan, um potenziell aufrührerischen Aussagen entgegenzuwirken?

Ich wurde ignoriert.

CNN/CNNi hat israelische Gäste nie in gleichem Maße geprüft wie palästinensische, und es hat auch nicht den gleichen Standard an Passivität erwartet.

Einen Monat nach dem ursprünglichen MacFarlane-Interview entschuldigte sich die CNN-Chefmoderatorin Christiane Amanpour öffentlich bei Dee dafür, dass er die Ermordung seiner Frau und seiner Töchter im Fernsehen als „Schießerei“ bezeichnet hatte. Wenn CNN/CNNi sich bei jedem Palästinenser für die falsche Darstellung der Ermordung seiner Angehörigen entschuldigen würde, wäre das Internet ein Minenfeld voller empörter Zionisten.

Voreingenommenheit verschärft sich

Am 11. Oktober 2023, kurz bevor ich abreiste, verbreitete die CNN-Moderatorin und leitende nationale Korrespondentin Sara Sidner die unbegründete und inzwischen widerlegte Geschichte, die „vom Büro des [israelischen] Premierministers bestätigt“ wurde, dass die Hamas am 7. Oktober Babys enthauptet habe. Die CNN-Reporterin Hadas Gold trug in der Sendung dazu bei, indem sie behauptete, dass die gegenwärtige „Rhetorik“ der israelischen Regierung und des Militärs das Produkt solcher „Gräueltaten“ sei.

Diese Enthauptungen haben nie stattgefunden, aber als Sidner ihre Entschuldigung veröffentlichte, hatte sich die Geschichte bereits verbreitet.

Im November 2023 akzeptierte ein Bericht des internationalen diplomatischen Redakteurs von CNN, Nic Robertson, einfach die Behauptung des israelischen Armeesprechers Daniel Hagari, dass ein Dokument, das an die Wand des kürzlich bombardierten Rantisi-Kinderkrankenhauses in Gaza geschrieben wurde, eine „Wächterliste“ für die Bewachung israelischer Gefangener sei. Robertson ignorierte den Hinweis eines palästinensischen Kollegen, dass es sich nicht um eine Liste, sondern um einen Kalender mit den Wochentagen handelte, und veröffentlichte den irreführenden Bericht (dieser Teil des Berichts wurde inzwischen auf CNN.com entfernt, ist aber in der Untersuchung von Al Jazeera zu sehen).

Fast ein Jahr später, im Oktober 2024, veröffentlichte CNN einen Bericht über israelische Soldaten, die „unter PTBS oder psychischen Erkrankungen leiden, die durch Traumata während des Krieges verursacht wurden“. Verweise in dem Artikel auf zwei Soldaten, die palästinensische Leichen mit Bulldozern zerstörten, erscheinen als zweitrangige Angelegenheit.

Der Artikel wurde in den sozialen Medien heftig kritisiert, da er von vielen als Mitleidsartikel aufgefasst wurde, in dem Hinweise auf grausame Taten gegen Palästinenser weitgehend als traumatisierende Torturen für israelische Männer dargestellt werden. Außerdem stützt sich der Artikel fast ausschließlich auf Interviews mit aktuellen und ehemaligen israelischen Soldaten, einem israelischen Militärarzt, Familienmitgliedern und der israelischen Regierung.

Eliran Mizrahi, ein israelischer Reservist, der in dem Bericht porträtiert wird und der durch das, was er miterlebt hatte, so traumatisiert war, dass er sich das Leben nahm, trat nur wenige Monate zuvor im israelischen Fernsehen auf und prahlte mit der Zerstörung von 5.000 palästinensischen Häusern. Sein Trauma wird merkwürdigerweise über den Tod von Hunderten von Palästinensern gestellt, die von den beiden überfahren wurden und von denen sein Beifahrer behauptet, sie seien alle „Terroristen“.

Abgesehen von diesen eklatanten Lügen und Auslassungen steckt der Teufel im Detail. CNN, BBC, Associated Press, Reuters, die New York Times und die Washington Post kategorisieren Artikel über Israels Völkermord in Palästina weiterhin unter der Rubrik „Israel-Hamas-Krieg“ oder „Israel-Gaza-Krieg“ und nicht unter dem viel sachlicheren „Krieg gegen Gaza“.

Trotz der Folgen

Natürlich gibt es immer noch einige brillante Journalisten bei CNN/CNNi. Nada Bashir, die internationale Korrespondentin, und Sana Noor Haq, die Berichterstatterin für globale Nachrichten, gehen in ihrer Berichterstattung konsequent auf die israelische Gewalt ein und betonen das palästinensische Leid.

Auch andere hochrangige Moderatoren und Reporter haben sich zunehmend kritisch geäußert. Laut einer durchgesickerten Aufnahme, die von The Intercept im März veröffentlicht wurde, beschrieb Christiane Amanpour „echte Verzweiflung“ über „wechselnde Kopien, doppelte Standards und den ganzen Rest“.

Dennoch war das, was ich in meiner Zeit bei CNNi, vor und nach dem 7. Oktober, erlebt habe, genug für mich, um zu gehen. Während Israels Völkermord weiter wütet und von unseren schießwütigen Regierungen und geldgierigen Institutionen angeheizt und finanziert wird, haben wir Journalisten die Verantwortung, unsere Beteiligung und unsere Fähigkeit, seine Fortsetzung zu beeinflussen, zu hinterfragen.

Wie schwer es auch sein mag, die Annehmlichkeiten der Nachrichtenredaktion aufzugeben, es gibt nichts Beruhigenderes als das Wissen, dass man gegangen ist.

CNNi zu verlassen war kein Akt der Tapferkeit, und es hatte auch keinen Einfluss auf die Berichterstattung (ich war schließlich nur ein kleiner freier Mitarbeiter und ein Praktikant, der gerade seinen Abschluss gemacht hatte), aber es veränderte, wer ich wurde.

Ohne die unglaublichen palästinensischen Journalisten und Zeitzeugen, die ihre Geschichten in den sozialen Medien mit uns geteilt haben, oder die brillanten Gäste, mit denen ich bei CNNi zusammengearbeitet habe – von Issa Amro, dem Menschenrechtsverteidiger aus Hebron, bis zu Nour Odeh, der politischen Analystin und ehemaligen Al Jazeera-Korrespondentin – wäre ich nie gegangen. Ihr Engagement für die Darstellung palästinensischer Geschichten zwang mich, einen Mangel an Engagement von CNN/CNNi zu erkennen.

Der Mangel an palästinensischen Gästen und der offenkundige Rückgriff auf israelische und westliche Quellen ermöglichten bereits eine Fehlinformationskampagne, die sich in den kommenden Monaten sicherlich noch verstärken würde.

Wir alle sollten für die Tapferkeit des palästinensischen Volkes dankbar sein, aber diese Dankbarkeit ist untrennbar mit der Verantwortung verbunden, in seinem Namen Widerstand zu leisten. Für mich ist dieses Engagement über Proteste und Spendenaktionen hinaus mit einer ständigen Kritik an der Voreingenommenheit der Mainstream-Presse verbunden.

Ständig zu hinterfragen, was uns gesagt wird und wie es uns gesagt wird, ist zum Kern meiner Entwicklung als junger Journalist geworden, unabhängig von karrieristischen Bestrebungen.

Wie Mohammed El-Kurd schrieb: „Von uns als Autoren und Journalisten wird verlangt, dass wir Rückgrat zeigen, uns weigern, unsere Berichterstattung jenseits der Appeasement-Politik zu betreiben, trotz der Konsequenzen – denn die sind nicht mit dem Leben unter der Besatzung zu vergleichen – und weil die Konsequenzen (Schuldzuweisungen, Zensur, Ächtung, sogar Mord) uns in Angst versetzen sollten. Die Angst sollte unsere Stimmen größer und lauter werden lassen. Man überlebt nur selten, wenn man vor einem schwarzen Bären zurückschreckt“.

Ana Maria Monjardino ist eine unabhängige Journalistin aus London.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …