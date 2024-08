https://www.middleeastmonitor.com/20240802-israels-totally-meaningless-assassinations-not-a-game-changer-israeli-journalist-gideon-levy/



Israels „völlig bedeutungslose“ Attentate „ändern das Spiel nicht“: Der israelische Journalist Gideon Levy

2. August 2024

Der israelische Journalist Gideon Levy spricht am ersten Tag der Palestine Expo 2019 am 7. Juli 2019 in London, UK [Middle East Monitor].

Israels Attentate auf Hamas- und Hisbollah-Führer seien „völlig bedeutungslos“ und dienten keinem Zweck außer dem „Ego einiger israelischer Machos“, so Gideon Levy, ein prominenter israelischer Journalist und Autor, berichtet die Anadolu Agency.

„Attentate ändern das Spiel nicht. Sie waren es nie und werden es nie sein, und deshalb sind all diese Morde immer noch sinnlos“, sagte Levy in einem Interview mit Anadolu.

„Es dient zu nichts, nicht dem israelischen Interesse, nicht der Sicherheit, nichts. Es ist wirklich ein Kinderspiel, Kinder, die alle James Bonds sein wollen und zeigen wollen, wie raffiniert sie sind.“

Der Chef des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, wurde am Mittwoch bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran anlässlich der Amtseinführung von Präsident Masoud Pezeshkian ermordet, einen Tag nachdem der Hisbollah-Befehlshaber Fuad Shukr bei einem israelischen Luftangriff in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet wurde.

Während die Hamas und der Iran Israel für die Tötung Haniyehs verantwortlich gemacht haben, hat Tel Aviv die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert.

Einen Tag später, am Donnerstag, behauptete das israelische Militär, es verfüge über Geheimdienstinformationen, wonach der militärische Befehlshaber der Hamas, Mohammad Deif, bei einem Luftangriff am 13. Juli im Gazastreifen in der Gegend von Khan Yunis getötet worden sei. Die palästinensische Gruppe hat den Tod Deifs jedoch nicht bestätigt.

Levy betonte, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „denkt, dass die Ermordung von Haniyeh die Hamas töten wird und sie (Israel) ihr Ziel erreichen wird“, aber das sei „völlig realitätsfremd“.

„Im Gegenteil, die Hamas ist heute nicht schwächer, sie ist politisch viel stärker als vor diesem Krieg“, sagte er.

„Politisch ist die Hamas heute viel populärer im Westjordanland, in der arabischen Welt, vielleicht in der ganzen Welt, viel akzeptierter … und die Ermordung von Ismail Haniyeh ändert daran nicht viel.“

Unter Verweis auf Israels Geschichte der Ermordung von Hamas-Führern, einschließlich ihres Gründers, Scheich Ahmed Jassin, fügte er hinzu: „Jedes Mal sagte man uns, die Hamas sei zerschlagen … und ein paar Monate später sah man eine stärkere Hamas.“

Netanjahu will nicht, dass der Krieg zu Ende ist

Levy sagte, die jüngste Mordserie stehe im Zusammenhang mit Netanjahus Ziel, den laufenden Krieg gegen den Gazastreifen zu verlängern und möglicherweise auszuweiten.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof wegen seines tödlichen Angriffs auf die palästinensische Enklave des Völkermordes ange klagt, bei dem inzwischen fast 40.000 Palästinenser, darunter über 27.200 Frauen und Kinder, getötet und mehr als 91.000 weitere verletzt wurden.

Gespräche über einen Waffenstillstand können nicht fortgesetzt werden, „wenn man den Verhandlungsführer ermordet“, sagte Levy.

„Entweder man verhandelt oder man ermordet. Man kann nicht beides haben“, sagte er und fügte hinzu, dass die Verhandlungen „möglicherweise für eine lange Zeit verschoben werden“.

„Wir könnten sehr bald mit einem regionalen Krieg konfrontiert werden, und dann wird natürlich kein Waffenstillstand auf dem Tisch liegen und niemand wird mit Israel reden.“

Die Freilassung der israelischen Geiseln sei zu keinem Zeitpunkt Netanjahus Ziel gewesen, und er tue immer noch so, „als ob er eine Eskalation wolle“, so Levy.

„Niemand kann ernsthaft glauben, dass die Ermordung Haniyehs zur Freilassung der Geiseln beitragen wird. Im Gegenteil, er verschiebt die Freilassung, aber das ist das Ziel von Netanjahu“, sagte er.

„Netanjahu will nicht, dass der Krieg zu Ende ist, und er tut alles, um das Ende des Krieges und den Waffenstillstand hinauszuzögern. Der Preis dafür ist das Spiel mit dem Leben der Geiseln.“

Nach dem 7. Oktober waren sich alle sicher, dass Netanjahus Karriere zu Ende sei, aber er „erholt sich in den Umfragen“, so Levy.

„Netanjahu ist der meistgehasste und meistgeliebte israelische Politiker aller Zeiten“, sagte er.

„Diejenigen, die ihn hassen, werden nichts von ihm annehmen, und diejenigen, die ihm folgen, werden alles von ihm annehmen.“

Levy bekräftigte, dass die jüngsten Attentate zu einer Eskalation geführt haben und „wir näher an einem regionalen Krieg sind“.

„Wenn der Iran ins Spiel kommt, haben wir ein neues Spiel, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Iran nicht ins Spiel kommt“, fügte er hinzu.

