https://english.almayadeen.net/news/politics/golan–adhering-to-syrian-identity–resisting–israelization



Golan: Festhalten an der syrischen Identität, Widerstand gegen „Israelisierungs“-Versuche

Von Ahmad Karakira

Quelle: Al Mayadeen Englisch + Nachrichten-Webseiten

2. August 2024

Die israelische Besatzungspolizei verhaftet den Al-Aqsa-Prediger Scheich Akrama Sabri in seinem Haus im Viertel Al-Sawana in der Stadt At-Tur, östlich des besetzten Al-Quds.

ITA Airways setzt Flüge nach „Israel“ bis zum 6. August aus

US-Präsident Joe Biden sagt, er habe mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen und sei „sehr besorgt“ über die Spannungen im Nahen Osten

Die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, im Iran habe die Situation „nicht verbessert“: US-Präsident Joe Biden

Korrespondent von Al Mayadeen: Israelische Besatzungstruppen stürmen das Viertel al-Marah in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland.

Der Korrespondent von Al Mayadeen: Israelische Besatzungstruppen stürmen Beit Lahm und feuern Tränengaskanister auf Häuser.

Palästinensischer Roter Halbmond: Wir haben einen Verletzten ins Krankenhaus von Ramallah gebracht, nachdem er bei einem Überfall der Besatzungstruppen in der Gegend von Umm al-Sharayet angeschossen wurde.

WAFA Nachrichtenagentur: 3 Verletzte beim Einmarsch der israelischen Besatzungstruppen in die Stadt al-Bireh.

Israelische Besatzungstruppen stürmen mehrere Städte im Gouvernement Ramallah im besetzten Westjordanland.

Hamas: Wir rufen für diesen Freitag zu einem Tag der allgemeinen Wut und Mobilisierung auf, um die Ermordung des Führers Ismail Haniyeh zu verurteilen und den Völkermord im Gazastreifen abzulehnen.

Vom bewaffneten Widerstand bis hin zu gewaltlosen Streiks haben die Bewohner der besetzten syrischen Golanhöhen israelische Verschwörungen vereitelt und ihre syrisch-arabische Identität bestätigt.

Die von Israel besetzten syrischen Golanhöhen gerieten am Samstag in die Schlagzeilen, als eine Rakete auf einem Fußballplatz in der drusischen Stadt Majdal Shams einschlug und 12 Menschen tötete und Dutzende verletzte.

„Israel“ schob die Schuld schnell der Hisbollah zu und behauptete, die libanesische Gruppe habe die Stadt mit einer „iranischen Rakete“ beschossen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der die Rolle des „Helden“ spielte, schwor: „Israel wird diesen mörderischen Angriff nicht unbeantwortet lassen, und die Hisbollah wird einen hohen Preis dafür zahlen, einen Preis, den sie noch nie zuvor gezahlt hat“, heißt es in einer Erklärung seines Büros.

DieHisbollah bestritt, Majdal Shams angegriffen zu haben, eine Stadt, in der viele Einwohner seit der israelischen Besetzung der Golanhöhen im Jahr 1967 die israelische Staatsangehörigkeit ablehnen.

In einer Erklärung erklärte die libanesische Widerstandsgruppe, sie bestreite „kategorisch die Behauptungen, die von bestimmten feindlichen Medien und verschiedenen Medienplattformen in Bezug auf den Angriff auf Majdal Shams berichtet wurden“.

„Der Islamische Widerstand hat keine Verbindung zu diesem Vorfall“, bekräftigte sie.

Später zitierte Axios einen amerikanischen Beamten mit der Aussage, Hisbollah-Vertreter hätten den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass der Vorfall auf den Golanhöhen auf den Einschlag einer israelischen Abfangrakete auf einem Spielplatz in Majdal Shams, der größten Stadt auf dem Golan, zurückzuführen sei.

Darüber hinaus zitierten Reporter mehrerer Medien einige anonyme Augenzeugen, die eine Abfangrakete auf den Spielplatz fallen sahen, sich aber aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Behörden weigerten, vor der Kamera zu sprechen.

Einige Tage später griffen die israelischen Besatzungstruppen die südlichen Vororte von Beirut an, was zur Ermordung des obersten Militärführers der Hisbollah , Sayyed Fouad Shokor, führte.

In einer Rede anlässlich einer großen Trauerfeier für Shokor sagte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, das israelische Regime versuche, seine Aggression gegen Beirut als „Antwort“ auf den Vorfall in Majdal Shams zu bezeichnen.

Er bekräftigte, dass der Widerstand diese Anschuldigung zurückgewiesen und die Verantwortung nach einer gründlichen Untersuchung geleugnet habe, und fügte hinzu: „Wir haben den Mut, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es unser Angriff war, auch wenn es ein Fehler war, und wir haben Präzedenzfälle in dieser Angelegenheit.“

Sayyed Nasrallah wies darauf hin, dass „Israel die Hypothese, dass der Vorfall in Majdal Shams auf eine israelische Abfangrakete zurückzuführen ist, nicht akzeptieren kann“, obwohl zahlreiche Beweise dafür sprechen, die sogar von zahlreichen Militärexperten vorgelegt wurden.

Er bekräftigte, dass „das Ziel der Beschuldigung des Widerstands darin besteht, konfessionellen Zwist zwischen dem [drusischen] Volk des besetzten Golan und [der Hisbollah] und der dahinter stehenden schiitischen Sekte zu schüren, um die wichtigsten Errungenschaften der Al-Aqsa-Flut“ der Einheit und Solidarität unter den Arabern und den Menschen der Region zu untergraben.

Der Hisbollah-Chef bestätigte, dass dieser Streit „dank des Bewusstseins und der Entschlossenheit der führenden Vertreter der drusischen Gemeinschaft“ unterdrückt und beendet wurde, und dankte den politischen und geistlichen Führern der Drusen für ihre Haltung.

Am Samstag fand in der Stadt eine Trauerfeier für die Opfer des Anschlags statt. Der israelische Kanal 13 berichtete, dass Bewohner von Majdal Shams Mitglieder der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu angriffen, die zu der Feier erschienen waren.

Die israelische Nachrichten-Website Walla berichtete, dass Finanzminister Bezalel Smotrich bei seiner Ankunft in der Stadt auf Ablehnung und Proteste stieß.

„Verschwinden Sie von hier. Wir wollen Sie nicht hier haben, Sie Mörder“, sagten die Einwohner zu Smotrich und warfen dem israelischen Minister vor, sich am Blut ihrer Kinder zu bereichern.

Die Korrespondentin vonAl Mayadeen, Hanaa Mahameed, besuchte den Ort, an dem das Geschoss einschlug, und sammelte Zeugenaussagen von Bewohnern der Stadt, die die israelische Behauptung, die Hisbollah stecke hinter dem Angriff, anzweifelten.

Die Syrian Arab News Agency (SANA ) berichtete außerdem, dass die Bewohner von Majdal Shams versucht hätten, Netanjahu aus der Stadt zu vertreiben, und ihn als „Faschisten“ und „Kriminellen“ bezeichneten.

Netanjahu war mit einem Konvoi hochrangiger Sicherheitsbeamter in Majdal Shams eingetroffen.

Der Korrespondent vonAl Mayadeen in den besetzten Gebieten berichtete, dass Netanjahu gegen 14.00 Uhr (Ortszeit) in Majdal Shams eintraf und in einem Verwaltungsgebäude vom israelisch ernannten Stadtrat empfangen wurde. Netanjahu betrat das Gebäude durch die Hintertür, um nicht gesehen zu werden.

Nachdem sich die Nachricht bei den Einwohnern der Stadt herumgesprochen hatte, versammelten sich Hunderte vor dem besagten Gebäude, um gegen Netanjahus Besuch in der besetzten syrischen Stadt zu protestieren.

Die Demonstranten beschimpften den israelischen Premierminister als „Kindermörder“ und „Verbrecher“.

Netanjahus Besuch in der Stadt dauerte nicht länger als 15 Minuten, wie Anwohner gegenüber Al Mayadeen erklärten, nachdem der Vorfall die Bewohner erzürnt hatte, die sich weigerten, den israelischen Premierminister zu empfangen.

Al Mayadeen stellte auch fest, dass sich mehrere Einwohner weigerten, den israelischen Besatzungstruppen zu gestatten, ihre Häuser und Dächer vor der Ankunft Netanjahus als Wachposten zu nutzen.

Es ist bemerkenswert, dass die große Mehrheit der Bewohner von Majdal Shams bis heute ihre syrische Identität beibehalten hat und nur etwa 20 % die israelische Staatsbürgerschaft angenommen haben.

Israelische Medien berichteten zuvor, dass 2018 nur 272 von rund 12.000 Einwohnern an den von den israelischen Besatzungsbehörden abgehaltenen Kommunalwahlen teilnahmen.

Illegale israelische Besetzung der syrischen Golanhöhen

Um die aktuelle Situation auf den Golanhöhen nach dem Vorfall in Majdal Shams besser zu verstehen, ist es wichtig, einen Blick auf die Geschichte dieser Region seit ihrer Besetzung durch „Israel“ zu werfen.

Im Sechs-Tage-Krieg 1967 zwischen den arabischen und israelischen Streitkräften gelang es letzteren, den Gazastreifen, das Westjordanland, al-Quds, die Sinai-Halbinsel und die Golanhöhen zu besetzen.

Der Golan erstreckt sich über eine Fläche von 1.860 Quadratkilometern, was 1 % der gesamten syrischen Landfläche entspricht. Während des Krieges im Juni 1967 besetzte „Israel“ etwa 1.250 Quadratkilometer dieses Gebiets, von denen Syrien nach dem Krieg im Oktober 1973 100 Quadratkilometer zurückerhielt.

Die israelischen Besatzungstruppen vertrieben mehr als 95 % der Bevölkerung des Golan – etwa 140.000 syrische Bürger – und zerstörten ihre Dörfer, insgesamt 340 Dörfer und die Stadt Quneitra.

Im Rahmen seines Siedlerkolonialprojekts hat „Israel“ nach und nach 33 landwirtschaftliche Siedlungen und die Stadt Katzrin auf den Ruinen syrischer Dörfer errichtet, in denen mindestens 26 000 Siedler leben. Außerdem legte es 76 Minenfelder mit rund zwei Millionen Minen an, einige davon in und um bewohnte Dörfer.

Derzeit hält „Israel“ rund 1.176 Quadratkilometer der Golanhöhen besetzt, darunter 100 Quadratkilometer entmilitarisierte Zonen gemäß einem Waffenstillstandsabkommen von 1949.

Weitere Nachrichten

Auf den besetzten Golanhöhen gibt es fünf Dörfer: Majdal Shams, Mas’ada, Buq’ata, Ein Qiniya und Ghajar. Etwa 10 % der Bewohner der fünf Dörfer sind in der Landwirtschaft tätig und nutzen nur etwa 21.000 Dunam für die Landwirtschaft, während die israelischen Siedler 110.000 Dunam bewirtschaften, so die Angaben vor Ort.

Die Bewohner des Golan bewirtschaften die Region seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, und sind für ihre Oliven und Früchte, insbesondere Äpfel, bekannt. Die begrenzte Wassernutzung reicht jedoch nicht aus, um den lokalen Bewässerungsbedarf zu decken. Den Landwirten werden jährlich etwa fünf Millionen Kubikmillimeter Wasser entzogen, was die Menge ihrer landwirtschaftlichen Produktion beeinträchtigt.

Nach Angaben des UN-Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung haben die expandierenden israelischen Siedlungen und ihre Aktivitäten den Zugang der syrischen Landwirte zu Wasser durch diskriminierende Preise und Gebühren eingeschränkt.

Einige der wichtigsten Wasserquellen auf dem Golan wurden für die ausschließliche Nutzung durch die Siedler beschlagnahmt, und andere Wasserquellen werden teilweise für die Nutzung in „Israel“ abgezweigt, so eine Studie des Forschers Scott Kennedy mit dem Titel „The Druze of the Golan: A Case of Non-Violent Resistance“.

Der Zentralgolan ist auch als eines der reichsten Gebiete für Viehzucht bekannt, aber dieser Sektor ist aufgrund der Aneignung von Weideland durch die israelische Besatzung aus der lokalen Wirtschaft verschwunden.

Die israelische Regierung hat die Golanhöhen 1981 mit dem von der Knesset verabschiedeten Golanhöhengesetz offiziell „annektiert“ und damit gegen internationale Resolutionen verstoßen, die den Beschluss als „null, nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung“ bezeichneten, eine Haltung, die von den Vereinten Nationen am 28. November 2023 bekräftigt wurde.

Obwohl die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft die „Annexion“ dieser Gebiete nicht anerkennen und das Völkerrecht die 33 israelischen Siedlungen auf den Golanhöhen als illegal einstuft, hat sich „Israel“ verzweifelt um die Anerkennung seines Schrittes bemüht und erhielt sie schließlich 2019 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump.

In der Folge wurde eine neue Siedlung auf den besetzten Golanhöhen errichtet, die nach Trump benannt wurde.

Auch nach dem Amtsantritt von Joe Biden im Jahr 2020 machte seine Regierung die Entscheidung nicht rückgängig und bezeichnete die Region als „Nordisrael“ und nicht als besetztes syrisches Gebiet.

In diesem Zusammenhang genehmigte die israelische Regierung, die damals von Naftali Bennett geführt wurde, am 26. Dezember 2021 einen Plan zur Verdoppelung der jüdischen Bevölkerung auf dem Golan bis zum Jahr 2030 mit einem anfänglichen Budget von einer Milliarde Dollar, um 23.000 Siedler in das Gebiet zu locken.

Golan-Bewohner lehnen israelische Staatsbürgerschaft ab und bekräftigen syrische Identität

Die nichtigen israelischen Beschlüsse hielten die Bewohner des besetzten Gebiets nicht davon ab, ihr Recht auf Selbstbestimmung geltend zu machen. Mehr als 90 % der Bewohner der Golanhöhen lehnten 1981 die israelische „Staatsbürgerschaft“ ab.

Jonathan Kuttab, ein palästinensischer Anwalt und Menschenrechtsaktivist, erinnerte sich 1983 in einem Interview daran, dass „diejenigen, die israelische Personalausweise akzeptierten, oft von der gesamten Gemeinschaft gemieden wurden“.

Sie beschlossen, dass jeder, der israelische Identitätskarten akzeptiert, sich selbst von der Gemeinschaft abschneidet: „Er ist nicht länger einer von uns, kein Druse mehr“, sagt er.

In seiner Studie The Druze of the Golan: A Case of Non-Violent Resistance (Die Drusen auf dem Golan: Ein Fall von gewaltlosem Widerstand) geht Scott Kennedy ebenfalls ausführlich auf die Angelegenheit ein und schreibt:

„Diejenigen, die sich als Israelis auswiesen, wurden hart empfangen: Nur wenige sprachen mit ihnen oder betraten ihre Häuser; sie wurden nicht zu Gemeindeveranstaltungen, Hochzeiten oder Beerdigungen eingeladen und waren bei religiösen Versammlungen nicht willkommen. Ihren Toten wurden die Gebete der Gemeinschaft verweigert. Der soziale Druck, der auf sie ausgeübt wurde, war so groß, dass alle bis auf ein paar eingefleischte Quislinge ihre Karten zurückgaben. Diejenigen, die Reue zeigten, wurden aufgefordert, öffentlich zu widerrufen oder von Tür zu Tür zu gehen, um sich bei ihren Nachbarn zu entschuldigen und Geld zur Unterstützung der Familien der Inhaftierten zu spenden.

Kuttab zufolge wandten sich die Bewohner der Region nach der Verabschiedung eines Gesetzes durch die israelische Knesset, das die „Annexion“ des Golan erlaubte, an die israelische Regierung und baten darum, die Entscheidung rückgängig zu machen, was bedeuten würde, dass sie die israelische Staatsbürgerschaft annehmen müssten. Als ihre Forderungen abgelehnt wurden, kündigten sie an, dass sie die Maßnahmen der Besatzungsbehörden nicht befolgen würden.

„Israel kann mit uns machen, was es will: Sie können unser Land beschlagnahmen. Sie können uns töten. Aber sie können uns nicht sagen, wer wir sind. Sie können unsere Identität nicht ändern“, zitierte Kuttab Dorfbewohner aus dem Golan.

Nach der „Annexions“-Entscheidung begannen die Bewohner des Golan einen heldenhaften gewaltlosen Widerstand, um sich dem israelischen Diktat zu widersetzen.

Kennedy erläuterte, dass die Arbeitsverweigerung der Arbeiter die Industrie im nördlichen besetzten Palästina für mehrere Wochen lahmlegte und dass ältere und junge Menschen sich den von Israel verhängten Ausgangssperren widersetzten, um ihre Ernte einzufahren.

Gruppen von Frauen stellten sich israelischen Soldaten entgegen, beschlagnahmten mindestens 16 Waffen und übergaben sie Armeeoffizieren, um den Abzug der Truppen zu fordern. Die Waffen wurden manchmal gegen die Freilassung von Gefangenen ausgetauscht.

Ein Dorf nutzte den Streik, um ein größeres Kanalisationsprojekt fertig zu stellen, für das die israelischen Behörden jahrelang keine Mittel und Genehmigungen bereitgestellt hatten. Während des Streiks wurden auch Gräben ausgehoben und Rohrleitungen verlegt.

Die Dorfbewohner begannen, kooperative Wirtschaftsstrukturen zu entwickeln, wie z. B. das gemeinschaftsweite Besprühen von Bäumen mit der Maßgabe, dass die Ernte von allen geteilt werden würde. Sie begannen auch, ihre eigenen Schulen einzurichten.

Nach vier Monaten gaben die israelischen Behörden bekannt, dass die Bemühungen, die Bewohner des Golan zur Annahme der israelischen „Staatsbürgerschaft“ zu zwingen, eingestellt würden. Den Bewohnern wurde vorgegaukelt, dass am 1. April 1982 die israelischen Bemühungen, ihnen die „Staatsbürgerschaft“ aufzuzwingen, aufhören würden, nur damit „Israel“ seine repressiven Maßnahmen gegen die Bewohner des Golan weiter verschärfen konnte.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit stürmten schätzungsweise 14.000 bis 15.000 israelische Soldaten die Region und verhängten eine 43-tägige Belagerung, wobei sie die Dörfer von Strom und Wasser abschnitten und mehrere Häuser zerstörten.

Bei einer Demonstration wurden neun Menschen verletzt, und mindestens zwei starben, als die Rettungsdienste zu nahe gelegenen Krankenhäusern blockiert wurden. Täglich wurden mindestens 150 Personen festgenommen, von denen vierzehn zu vier- bis fünfmonatigen Haftstrafen und die meisten zu Geldstrafen verurteilt wurden, weil sie keinen israelischen Ausweis bei sich hatten.

Während der Belagerung führten israelische Truppen Razzien von Tür zu Tür durch, beschlagnahmten Ausweispapiere aus der syrischen Zeit und ersetzten sie durch israelische Ausweise. Am nächsten Morgen waren die Plätze verschiedener Dörfer auf dem Golan mit weggeworfenen israelischen Ausweisen übersät, ein Zeichen dafür, dass die Bewohner die israelischen Ausweise strikt ablehnen, selbst wenn sie dafür direkte Drohungen mit persönlichem Schaden und kommunaler Unterdrückung in Kauf nehmen müssen.

Aufgrund des erbitterten Widerstands der Bewohner und ihres Festhaltens an ihrem Land und ihrer syrisch-arabischen Identität hob die israelische Regierung schließlich die Belagerung auf, zog die Truppen ab, entfernte die Kontrollpunkte und ließ die Golanbewohner in Ruhe.

Doch heute sind die meisten Golanbewohner widerwillig im Besitz eines israelischen Ausweises, in dem ihr Status als Einwohner und Nicht-Staatsbürger beschrieben wird, vor allem, um zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen. Ihre Situation ähnelt der der Bewohner des östlichen Teils des besetzten Al-Quds, die die israelische „Staatsbürgerschaft“ abgelehnt haben.

In den israelischen Medien wird hervorgehoben, dass die Bewohner der besetzten Golanhöhen enge Beziehungen zu ihrem Heimatland Syrien aufrechterhalten haben, auch nachdem „Israel“ das Gebiet 1967 besetzt und 1981 „annektiert“ hat, was beweist, dass es der Besatzung nicht gelungen ist, den Golan von seiner wahren arabischen Identität und Umgebung zu isolieren und zu trennen.

Trotz der israelischen Beschränkungen für die Bewegungsfreiheit der Bewohner der besetzten Golanhöhen begeben sich die Bürger der Region immer noch auf einen Hügel, der Majdal Shams vom befreiten Teil Syriens trennt, und nutzen Lautsprecher, um an Wochenenden und Feiertagen mit ihren getrennten Verwandten zu kommunizieren, um Grüße, Glückwünsche und Gespräche auszutauschen, was dazu geführt hat, dass der Ort „The Shouting Hill“ genannt wird.

Nach israelischen Angaben gelten von den 21.000 Drusen, die auf dem Golan leben, nur 4.300 als Israelis, darunter einige, die ihren „legalen Status“ von Eltern geerbt haben, die zuvor die Staatsbürgerschaft angenommen hatten, während die große Mehrheit sich als Syrer identifiziert.

Die oben genannten historischen Details sind ein Beweis dafür, dass die Bewohner der besetzten Golanhöhen sich seit jeher gegen israelische Gesetze gewehrt haben, die auf ihre „Israelisierung“ abzielen. Nun scheint „Israel“ den Vorfall von Majdal Shams als Vorwand zu nutzen, um die Besetzung des Golan weiter zu verschärfen und die Bevölkerung von ihrer syrisch-arabischen Identität zu lösen.

Bewaffneter Widerstand

Was den bewaffneten Widerstand betrifft, so hat Eduardo Aboultaif in seiner Studie die Geschichte des militärischen Widerstands gegen die israelische Besatzung auf den Golanhöhen nachgezeichnet.

Aus der Studie, die auf Interviews mit Mitgliedern des Widerstands beruht, geht hervor, dass eine Gruppe von etwa 50 jungen Männern vom Golan unmittelbar nach der israelischen Besetzung der Region eine geheime Widerstandsbewegung gründete.

Einem der Gründungsmitglieder zufolge bestand das Ziel der Gruppe darin, die syrische Armee mit nachrichtendienstlichen Informationen zu versorgen, und zwar aus reinem Patriotismus, ohne jegliche religiöse, familiäre, stammesbezogene oder konfessionelle Zugehörigkeit.

Die Haupttätigkeit dieses Widerstandsnetzes, das drei operative Zellen umfasste, bestand in der Sammlung von Informationen und der Herstellung von Kontakten zur syrischen Armee.

Eine Gruppe von 12 jungen Männern eskalierte auch ihren militärischen Widerstand, indem sie Minen in der Nähe von israelischen Militäranlagen auf dem Golan verlegte, was in einem erfolgreichen Angriff auf ein israelisches Panzermunitionsdepot mit 1.200 Raketen gipfelte.

Nach der Entdeckung der Widerstandszelle wurden einige Mitglieder zu 25-32 Jahren Haft in israelischen Gefängnissen verurteilt, zwei von ihnen wurden von den israelischen Besatzungstruppen getötet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …