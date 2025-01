https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/germany-incapable-learning-its-past



Ist Deutschland unfähig, aus seiner Vergangenheit zu lernen?

David Cronin

Lobby Watch

23. Januar 2025

Eine wichtige Botschaft, die bei einer Protestkundgebung in Berlin verkündet wurde. (Michael Kuenne / PRESSCOV via ZUMA Press Wire)

Von allen Nationen, die den Völkermord in Gaza ermöglicht haben, sollten die USA und Deutschland am härtesten kritisiert werden.

Die USA und Deutschland stellten her 99 Prozent der Waffen, die Israel in den zehn Jahren vor Beginn des Völkermords importierte. Beide setzten die Lieferung von Waffen fort, als der Völkermord in vollem Gange war.

Deutsche und Amerikaner bieten nicht nur praktische Unterstützung an, sondern betreiben auch Propagandaaktivitäten, die Israel dabei helfen, mit seinen Verbrechen davonzukommen.

Einige dieser Aktivitäten zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die Verleumdungskampagne gegen UNRWA, die UN-Agentur für Palästina-Rechte, in der Schließung der Agentur gipfelt.

Anfang dieses Monats organisierte das European Leadership Network (Elnet) – eine pro-israelische Gruppe, die auf Spenden aus den USA angewiesen ist – einen Besuch von Hildegard Bentele, einem deutschen Mitglied des Europäischen Parlaments, in Tel Aviv und Jerusalem.

Bentele behauptete, dass sie auf dieser Reise Informationen erhalten habe, die sie in Brüssel nicht finden könne.

Es ist jedoch fraglich, wie viele fundierte Fakten sie erfahren hat. Zu ihren Gesprächspartnern gehörte Itamar Marcus von Palestinian Media Watch, einer Organisation, die seit vielen Jahren Lügen über die UNRWA verbreitet.

In dieser Woche sagte Bentele im Europäischen Parlament, es sei an der Zeit, „damit aufzuhören, Kindern beizubringen, den Terror zu verherrlichen“. Sie legte jedoch keine Beweise dafür vor, dass die UNRWA so etwas tut.

Sie gab auch nicht bekannt, dass sie gerade von einer Propagandareise zurückgekehrt war.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum eine pro-israelische Gruppe wie Elnet Bentele umwirbt.

Seit ihrer ersten Wahl ins Europäische Parlament im Jahr 2019 verfolgt sie Diskussionen über Auslandshilfeprogramme. Ihre Partei, die Christdemokraten, verfügt in dieser Versammlung über einen großen Block und wird voraussichtlich nach den Wahlen im Februar die nächste nationale Regierung Deutschlands bilden oder dominieren.

Bentele könnte daher einflussreich sein, wenn auf EU-Ebene über die künftige Finanzierung der Palästinenser debattiert wird.

Ihre Nahostreise fand nur wenige Wochen vor dem Verbot der UNRWA im besetzten Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) und im Gazastreifen durch die israelische Gesetzgebung statt.

Da die UNRWA grundlegende Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsversorgung erbringt, ist das Verbot ein bewusster Versuch, die Palästinenser noch mehr zu enteignen, als sie es bereits sind.

Verweigerung grundlegender Rechte

Elnet ist nicht die einzige von den USA finanzierte und in Europa aktive Gruppe, die fälschlicherweise behauptet, die UNRWA sei von der Hamas unterwandert worden.

Das Brüsseler Büro des American Jewish Committee wird geleitet von Daniel Schwammenthal, einem Deutschen mit einer Vorliebe für die Rechtfertigung von Angriffen auf Krankenhäuser.

Schwammenthal hat kürzlich seinen anti-palästinensischen Rassismus verraten, als er behauptete, die UNRWA habe einen Beitrag zur „Indoktrinierung von Kindern über ihr ‚wahres‘ Zuhause in Israel“ geleistet.

Die Existenz einer UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge ist für Extremisten wie Schwammenthal ein Gräuel.

Er ist fest entschlossen, den Familien, die während der Nakba – Massenvertreibungen zwischen 1947 und 1949 – entwurzelt wurden, das Rückkehrrecht und andere Rechte zu verweigern. Er möchte, dass die palästinensischen Flüchtlinge dauerhaft aus dem historischen Palästina – „Israel“, wie er es nennt – ausgeschlossen werden.

Ich habe kürzlich „Hitlers willige Vollstrecker“ von Daniel Jonah Goldhagen gelesen. Seine Überlegungen darüber, wie die deutsche Polizei Säuglinge tötete, erinnerten mich daran, wie Israel Babys in Brutkästen sterben ließ, nachdem es ein Kinderkrankenhaus im Norden des Gazastreifens gewaltsam geräumt hatte.

Die Deutschen, die in Brüssel für Israel Lobbyarbeit betreiben, werden solche Analogien nicht tolerieren.

Katharina von Schnurbein, die aus Bayern stammt und den Beitrag der EU zur Bekämpfung von Antisemitismus koordiniert, hat diese Woche zusammen mit mehreren pro-israelischen Gruppen eine Gedenkfeier zum Holocaust organisiert.

Von Schnurbein kann nicht für Dinge verantwortlich gemacht werden, die vor ihrer Geburt geschehen sind. Aber wenn sie wirklich das Bedürfnis verspürt, für die Gräueltaten ihrer Landsleute während des Holocaust zu büßen, dann sollte sie darüber sprechen, wie die derzeitige deutsche Regierung einen Holocaust in Gaza ermöglicht hat.

Natürlich würde von Schnurbein es nie wagen, dies zu tun. Alles, was über die mildeste Kritik an Israel hinausgeht, ist nach der falschen Definition von Antisemitismus, für die sie sich einsetzt, verboten.

Juden wurden im 20. Jahrhundert in Deutschland als Untermenschen dargestellt. Palästinenser werden im 21. Jahrhundert von deutschen Persönlichkeiten als Untermenschen dargestellt.

Wann wird Deutschland endlich etwas aus seiner schrecklichen Vergangenheit lernen?

