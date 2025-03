Ist die Linke praktisch eine neue Partei? Nathaniel Flakin

https://www.leftvoice.org/is-die-linke-practically-a-new-party/



Ist die Linke praktisch eine neue Partei?

Die Linkspartei in Deutschland hat inzwischen über 100.000 Mitglieder. Seit Anfang des Jahres sind Zehntausende junge Menschen beigetreten. Können sie den Charakter der Partei verändern?

Nathaniel Flakin

5. März 2025

Jeremy Knowles

„Wir sind praktisch eine neue Partei“, erklärte Ines Schwedtner, Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, letzte Woche. Zehntausende junge Menschen sind während des Wahlkampfs der deutschen Linkspartei beigetreten, wodurch die Partei zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 2007 über 100.000 Mitglieder zählt.

Für eine linke Partei ungewöhnlich bestand Die Linke schon immer hauptsächlich aus Rentnern: Noch vor wenigen Jahren waren über zwei Drittel ihrer Mitglieder über dem gesetzlichen Rentenalter. Dies hat mit ihren Wurzeln in der Sozialistischen Einheitspartei (SED) zu tun, der Regierungspartei der DDR, die sich in die PDS und dann in Die Linke umwandelte. Diese weitgehend passive, ältere Mitgliedschaft bildete die soziale Basis „linker“ Minister in verschiedenen Landesregierungen.

Heute sind junge Menschen jedoch mehr als eine winzige Minderheit innerhalb der Partei. „Es scheint, als hätten wir das Problem der Überalterung der Partei gelöst“, freut sich Mario Candeias. Und tatsächlich klopften im Wahlkampf Tausende junger Menschen an Türen.

Dies war einer der Gründe für das überraschende Comeback, das die Linke auf 8,8 Prozent brachte. Der Hauptgrund war jedoch der Rechtsruck von Friedrich Merz von der konservativen CDU, der zusammen mit der rechtsextremen AfD für eine Resolution gegen Einwanderung stimmte. Die Linke profitierte davon, dass Millionen Menschen auf die Straße gingen, um die Rechten zu stoppen. Dazu trug auch der Austritt von Sahra Wagenknecht und ihrer BSW im vergangenen Jahr bei – die „Anti-Woke“-, „linkskonservative“ Politikerin stimmte tatsächlich zusammen mit Merz und der AfD gegen Einwanderung. Die Linke wurde daher als Bollwerk gegen den rassistischen Wahn angesehen.

Widersprüche

Seit der Wahl ist die Führung der Linken euphorisch, kann aber nicht alle ihre Widersprüche verbergen. Die 64 neu gewählten Bundestagsabgeordneten versammelten sich und riefen „Alerta antifascista!“. Rechte Medien liefen Sturm gegen ein solches „Antifa“-Verhalten – mehr beunruhigt von Antifaschisten als von tatsächlichen Faschisten im Parlament.

Zehntausende Menschen schlossen sich der Linken an, um Merz zu stoppen, doch am Tag nach der Wahl erklärte Bodo Ramelow – der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen und einer der sechs direkt gewählten Kandidaten der Partei – er würde gerne mit dem neuen Kanzler auf der Grundlage einer „gemeinsamen Basis mit anderen demokratischen Parteien“ zusammenarbeiten. Ramelow unterstützt die Politik des deutschen Imperialismus in Palästina und der Ukraine: Er hat israelische Flaggen gezeigt und gefordert, ukrainische Flüchtlinge abzuschieben, damit sie an der Front kämpfen können. Als „linker“ Ministerpräsident hat Ramelow Tausende von Menschen abgeschoben.

Die Linke steht bald vor einer konkreten Prüfung ihrer Position gegenüber dem deutschen Staat. 2011 wurde eine „Schuldenbremse“ in die Verfassung aufgenommen, wobei Konservative und Sozialdemokraten gemeinsam dazu beitrugen, „ausgeglichene Haushalte“ und dauerhafte Sparmaßnahmen zu fordern. Nun beabsichtigt Merz, die Schuldenbremse zu „reformieren“ und neue Kredite zuzulassen – allerdings nur, um die deutsche Aufrüstung zu finanzieren. Die CDU bräuchte die Unterstützung der Linken, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Die Linke hat erklärt, sie sei für diese Reform „offen“, solange das neue Geld nicht „ausschließlich“ für Militärausgaben verwendet wird. Mit anderen Worten: Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass die Linkspartei einigen neuen Militärausgaben zustimmen wird.

Vor kurzem schrieb Gregor Gysi (der beliebteste Politiker der Linken), dass wir „ernsthaft für unsere Freiheit, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat kämpfen“ müssen, und zwar auf der Grundlage von Vereinbarungen „von der [konservativen bayerischen] CSU bis zur Linken“. Dies ist eine kaum verhüllte ideologische Vorbereitung auf die Zustimmung zur „Landesverteidigung“. Gysi war nie ein Antimilitarist. Noch vor 15 Jahren versicherte er dem US-Botschafter, dass die formelle Ablehnung der NATO durch die Linke nicht das Papier wert sei, auf dem sie geschrieben steht.

Candeia, der die Perspektiven der Linken hochjubelt, fügte hinzu, dass „bestimmte Themen und innerparteiliche Widersprüche wie in der Außen- und Friedenspolitik geklärt werden müssen“. Mit anderen Worten: Die Partei ist nicht grundsätzlich gegen den deutschen Imperialismus. Dies ist weit entfernt von der sozialistischen Tradition in Deutschland: Keine Menschen und keine Mittel für den Militarismus! Die Verwässerung dieser strikten antimilitaristischen Position führte 1914 zum Zusammenbruch des Sozialismus.

Eine parlamentarische Partei

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Linken gute Stimmung herrscht. Vor fünfzehn Jahren, im Jahr 2009, gab es nach einem Ergebnis von 11,9 Prozent eine ähnliche Begeisterung. Zehntausende junge Menschen traten damals der Partei bei – und die meisten von ihnen wurden schnell enttäuscht, während einige wenige im Austausch für ihre Prinzipien geopfert wurden und bequeme bürokratische Jobs bekamen.

Die Linke ist trotz einer Welle des Aktivismus vor der Wahl nach wie vor eine bürokratische, parlamentarische Partei, die sich für einen Beitrag zum bürgerlichen Regime einsetzt, in der Hoffnung, es zu verändern. Das zeigt sich sogar in ihren „rebellischsten“ Wahlwerbespots. In einem sehen wir, wie eine Arbeiterfamilie aus ihrem Haus vertrieben wird. Gysi taucht auf und sagt: „Nein, nicht mit uns. Geht wieder rein!“ Er zwinkert. Die Familie zieht wieder ein.

Nun wäre es ein Leichtes gewesen, einen echten Protest gegen eine Zwangsräumung zu filmen, bei dem Gysi im Mittelpunkt steht. Aber Gysi nimmt nie an solchen Protesten teil. Die Linke ist eine Partei, die die Polizei verwalten und nicht konfrontieren will. Gysi selbst war Minister in Berlin. Ironischerweise war die Linke für die Privatisierung von bis zu 200.000 Wohneinheiten in Berlin verantwortlich – sie vertrieb Zehntausende von Menschen aus ihren Häusern. Reformisten wie Gysi versprechen, im Parlament für Sie zu kämpfen – und sobald sie auf einem Ministersessel sitzen, vertreiben sie Sie.

Im Jahr 2007 schlossen sich mehrere revolutionäre sozialistische Gruppen der Linken an, in der Hoffnung, die Tausenden von jungen Menschen, die der Partei beitraten, zu erreichen und zu organisieren. Alle von ihnen gingen aus dieser Erfahrung deutlich geschwächt hervor – und mehr als nur ein paar Sozialisten wurden von der Bürokratie korrumpiert.

Internationale Erfahrungen

Dennoch werden sich die Menschen fragen, ob diese „praktisch neue Partei“ wirklich etwas verändern kann. Werden Ramelow, Gysi und andere Regierungssozialisten beim nächsten Parteitag nicht überstimmt werden? Abgesehen von der Geschichte der Linken selbst können wir uns einige internationale Beispiele ansehen.

Vor zehn Jahren wurden zwei europäische Linksparteien, Syriza in Griechenland und Podemos in Spanien, von Zehntausenden neuer Mitglieder überflutet. Sie erzielten erstaunliche Wahlerfolge: Podemos erreichte 20 Prozent und Syriza 36 Prozent. Diese Ergebnisse führten beide Parteien in bürgerliche Regierungen: Podemos als Juniorpartner der sozialdemokratischen PSOE und Syriza als Anführer einer Koalition mit der rechtsextremen ANEL. Beide Parteien, die gegründet wurden, um sich der Sparpolitik zu widersetzen, führten sie schließlich ein.

Es gibt auch Beispiele dafür, dass ältere reformistische Parteien von neuen Mitgliedern überrannt werden. Als Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden der Labour Party im Vereinigten Königreich gewählt wurde, traten Hunderttausende junger Menschen der Partei bei. Angesichts einer Verleumdungskampagne der rechten Presse versuchte Corbyn jedoch, die Bourgeoisie zu beruhigen: Anstatt sich gegen falsche Vorwürfe des Antisemitismus zu wehren, schloss er einige seiner eigenen Anhänger aus. Jetzt steht Labour weiter rechts als je zuvor, und eine Generation von Corbynisten wurde demoralisiert.

In den Vereinigten Staaten führte der überraschende Erfolg von Bernie Sanders‘ Kampagne bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei im Jahr 2016 zu einem raschen Wachstum der Demokratischen Sozialisten Amerikas (DSA). Jahrzehntelang war die DSA eine sozialdemokratische Lobbygruppe innerhalb einer bürgerlichen Partei mit einigen Tausend meist älteren Mitgliedern. Plötzlich tauchten Zehntausende junger Sozialisten mit allen möglichen radikalen Ideen auf, und die alte Garde wurde auf eine winzige Minderheit reduziert. Als die DSA über einen Bruch mit den Demokraten und die Gründung einer neuen Partei diskutierte, schien alles möglich. Doch nach und nach wurden diese radikalen Gegensätze überwunden und die alte Strategie der DSA setzte sich wieder durch. Jetzt hat sich die viel größere DSA erneut der Unterstützung der Demokratischen Partei verschrieben.

Diese Projekte – Syriza, Podemos, Corbyns Momentum und die DSA – scheiterten nicht an einem Mangel an jungen Aktivisten. Das Problem war, dass die Parteien weiterhin an einer Strategie zur Reform des Kapitalismus festhielten. Sie hatten großartige Ideen für Reformen, aber deren Umsetzung bedeutete, sich der Kapitalistenklasse und ihrem Staat entgegenzustellen. In einer Zeit wachsender globaler Krisen waren die Kapitalisten nicht bereit, auch nur Krümel anzubieten. Also opferten diese reformistischen Parteien ihre erklärten Prinzipien und den Enthusiasmus ihrer Anhänger dem Ziel, den Staat zu regieren. Das ist auch in der Vergangenheit mit der Linken passiert – und wird wieder passieren.

Tigers Don’t Change Their Stripes

Die Wiederbelebung der Linken hat klare Grenzen. Die Partei hat bereits ihre Bereitschaft zur Verwaltung des deutschen Staates unter Beweis gestellt und hat keine grundlegenden Einwände gegen die zentralen Politiken des deutschen Imperialismus. Heidi Reichinnek wird gerne als Hitzkopf dargestellt, weigert sich aber demonstrativ, etwas über die deutsche Unterstützung für den Völkermord in Gaza zu sagen. Im Bundestag hat sie erklärt, dass „Israel natürlich das Recht hat, sich zu verteidigen“. Selbst Pascal Meiser, der direkt aus Friedrichshain-Kreuzberg gewählt wurde, wo viele Tausend Palästinenser leben, hat sich davor gehütet, auch nur ein Wort über den Krieg zu verlieren.

Während einige jüngere Gesichter der Partei wie Ferat Koçak pro-palästinensisch sind, sind alle prominenten Parteiführer fanatische Befürworter des Völkermords. Petra Pau und Dietmar Bartsch, beide in führenden Positionen im Bundestag, unterstützen nicht nur Israel, sondern sind sogar so weit gegangen, antizionistische Juden anzugreifen.

Die Linke will sich auf die alltäglichen Probleme konzentrieren – aber die neue Regierung wird Sparmaßnahmen durchsetzen, um die Aufrüstung zu finanzieren. Die Arbeiterklasse in Deutschland kann nicht mehr Geld für den öffentlichen Wohnungsbau bekommen, wenn wir uns nicht lautstark gegen den Militarismus stellen.

Das Innenleben der Linkspartei wird in der kommenden Zeit sicherlich interessanter werden. Es könnte sogar weniger Raum für die erstaunlich chauvinistischen Positionen von Ramelow, Gysi und anderen rechten Führungskräften geben. Die Zeit wird zeigen, ob Die Linke ein bisschen mehr wie eine „normale“ europäische Reformpartei wird und ihre Unterstützung für Israel im Namen der deutschen Staatsräson abschwächt.

Aber selbst bei solchen Verschiebungen wird sich der grundsätzlich reformistische Charakter der Partei nicht ändern. Die Politiker der Linken werden sich jeder Regierung anschließen, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Sie sind derzeit in zwei Landesregierungen vertreten, in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, und unterstützen zwei weitere rechte Minderheitsregierungen in Sachsen und Thüringen. Mit anderen Worten: Sie führen derzeit Abschiebungen und Zwangsräumungen durch.

Zwischen all diesen Zehntausenden neuen Mitgliedern und der etablierten Parteiführung wird es Konflikte geben. Als revolutionäre Sozialisten werden wir eine reformistische Partei nicht unterstützen – aber wir werden Seite an Seite mit Parteimitgliedern in Kampagnen gegen Austerität und Rassismus unseren Beitrag leisten. Wir werden die Bundestagsabgeordneten auffordern, sich an die Versprechen zu halten, die sie im Wahlkampf gemacht haben – und wir werden sie kritisieren, wenn sie diese Versprechen unweigerlich brechen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Partei mit kapitalistischen Regierungen bricht und sich jeder Abschiebung widersetzt.

Die Regierung Merz wird brutale Angriffe auf unsere Klasse durchführen, sowohl in Deutschland als auch international. Wir brauchen einen massiven Gegenschlag, aber die Parlamentarier der Linken sind, wie Ramelow es ausdrückt, „kompromissbereit“. Während alle neuen Mitglieder der Linken Erfahrungen mit ihrer neuen Partei sammeln, wird der Prozess der Polarisierung weitergehen. Viele von ihnen werden sich weiter radikalisieren, und als Marxisten werden wir diesen Prozess fördern.

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin geschrieben. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

Übersetzt mit Deepl.com

