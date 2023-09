Is the ATACMS tactical missile already in Ukraine? Russian defense sources say that an ATACMS tactical ballistic missile was launched from Kulbakino Air Field in Ukraine. If the Russian report is correct

Wenn die Ukraine den knappen Nachschub erhält, muss Taiwan noch länger warten; in der Zwischenzeit bleibt die russische Reaktion abzuwarten

Ist die taktische ATACMS-Rakete bereits in der Ukraine?

Von STEPHEN BRYEN

23. SEPTEMBER 2023

Russischen Verteidigungsquellen zufolge wurde eine taktische ballistische ATACMS-Rakete vom Flugplatz Kulbakino in der Ukraine abgeschossen. Wenn der russische Bericht richtig ist, dann ist die Debatte in Washington über die Entsendung taktischer ATACMS-Raketen in die Ukraine falsch, denn sie befinden sich bereits dort.

Der russische Bericht ist nicht bestätigt worden. Fest steht, dass die Ukrainer am 21. September Sewastopol mit Raketen angegriffen haben, die auf das russische Hauptquartier am Schwarzen Meer gerichtet waren. Das historische Gebäude des Hauptquartiers wurde getroffen.

Berichten zufolge erklärte sich Präsident Biden gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelenskij bereit, eine „kleine Anzahl“ von ATACMS-Raketen an die Ukraine zu schicken. Offenbar handelte Biden entgegen den Empfehlungen des Pentagons. Biden war gewarnt worden, dass ATACMS eine Kriegseskalation darstellen würde. Man hatte ihm auch gesagt, dass es nicht viele ATACMS-Raketen im Bestand gibt.

ATACMS hat eine Reichweite von etwa 300 km. Sie wird vom Boden aus gestartet.

Kulbakino ist die Heimat der 299. ukrainischen taktischen Luftbrigade. Sie befindet sich in der Oblast Mykolaiv. Sie unterstützt eine Reihe von Flugzeugen – vor allem den Jagdbomber Su-24M, der für den Einsatz des Marschflugkörpers Stormshadow modifiziert wurde.

ATACMS wird in der Regel vom M270 MLRS (Multiple-Launch-Raketen-System) abgefeuert. Es kann auch von einer HIMARS-Plattform abgefeuert werden.

Das M270 ist ein gepanzertes Kettenfahrzeug, das Abschussrohre für Raketen trägt. Es basiert auf dem Fahrgestell des Bradley-Kampffahrzeugs. Er kann eine ATACMS-Rakete abfeuern, danach muss die Plattform neu beladen werden.

Das M142 HIMARS basiert auf dem MTV-LKW-Fahrgestell der Armee. Wie das M270 MLRS kann es eine ATACMS-Rakete abfeuern.

HIMARS befindet sich bereits in der Ukraine, so dass für die Lieferung der Raketen keine nennenswerten Änderungen vor Ort erforderlich sind.

Die USA verfügen derzeit nur über geringe Bestände an HIMARS. Die US-Marine, die HIMARS einsetzt, benötigt ATACMS, um jeden chinesischen Angriff auf die Senkaku-Inseln oder auf Taiwan abwehren zu können. Die Marineinfanteristen haben gemeinsame Übungen mit Japan durchgeführt, bei denen Japan das M270 in einer Demonstration abgefeuert hat. Da das ATACMS jedoch knapp ist, haben die Marines das Fahrzeug zwar eingesetzt, den Abschuss der Rakete jedoch nur simuliert.

Taiwan hat von den Vereinigten Staaten auch HIMARS angefordert, die mit dem präzisen ATACMS-System ausgestattet sind, um Taiwan gegen eine chinesische Invasion zu verteidigen. Taiwan hat 28 Abschussgeräte und 864 Raketen bestellt. Diese sollen zwischen 2024 und 2027 geliefert werden. Wenn jedoch die Ukraine die Lieferungen erhält, wird Taiwan noch länger warten müssen.

Aufgrund Bidens Entscheidung können sich die Deutschen nicht mehr hinter den USA verstecken, um die Lieferung der deutsch-schwedischen Taurus KEPD 350 zu verweigern. Taurus, ein Gemeinschaftsprodukt von MBDA Deutschland und Saab Bofors, ist ein Langstrecken-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 km. Er wird von Flugzeugen abgeschossen. Wenn Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine geliefert werden, werden sie höchstwahrscheinlich von den ukrainischen Su-24 eingesetzt, obwohl auch diese knapp sind. Die Systeme der ukrainischen Su-25 sind wahrscheinlich nicht modern genug, um Taurus zu unterstützen.

Taurus hat nach dem Start eine Reichweite von 500 km. Sie trägt einen 481 kg schweren MEPHISTO-Sprengkopf (Multi-Effect Penetrator Highly Sophisticated and Target Optimized).

ATACMS verfügt über verschiedene Arten von Sprengköpfen, und es ist nicht klar, welche davon in die Ukraine geschickt werden sollen. Ursprünglich waren die Raketen mit Streumunitionsgefechtsköpfen bestückt, die jedoch später durch so genannte Einheitsgefechtsköpfe ersetzt wurden.

Die Russen sind sich darüber im Klaren, dass sowohl Taurus als auch ATACMS eine Bedrohung für das russische Territorium darstellen und seine Städte, Luftwaffenstützpunkte, Kernkraftwerke und Verteidigungsanlagen einem schweren Angriff aussetzen.

Das meiste, was die Ukraine bisher auf russisches Gebiet abgeschossen hat, waren kleine Drohnen. Die Drohnen haben zwar einigen Schaden angerichtet, aber viele von ihnen wurden abgeschossen. Russland verfügt zwar über eine mehrschichtige Luftabwehr, doch scheint diese nicht gut integriert zu sein und weist erhebliche Lücken auf.

Außenminister Anthony Blinken wurde in einem Interview mit ABC News gefragt: „Sind Sie einverstanden, wenn die Ukraine diese Raketen [ATACMS] einsetzt, um tief in Russland einzudringen?“ Er antwortete: „Das ist ihre Entscheidung, nicht unsere.“ Blinken weiß sehr genau, dass die Ukraine für Langstreckenschläge die Unterstützung des US-Geheimdienstes aus der Luft braucht, was auch die Russen sehr gut verstehen.

Die Russen haben deutlich gemacht, dass die Lieferung dieser Raketen an die Ukraine eine erhebliche Eskalation durch die NATO und die Vereinigten Staaten darstellt. Es bleibt abzuwarten, wie und auf welche Weise Russland darauf reagieren wird. Übersetzt mit Deepl.com

