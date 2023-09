Tanz auf dem Vulkan oder das Spiel ist aus!

Gerhard Mersmann

26. September 2023

Chronisten von Untergängen behaupten mit großer Regelmäßigkeit, dass sich das gesellschaftliche Gehabe, bevor der große Knall kommt, der Erscheinung eines großen Festes nähert, bei dem alles erlaubt ist. Hauptsache, es sprengt alle Ketten und Tabus. Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Ereignisse muss man zu dem Urteil kommen, dass eine solche Situation eingetroffen ist. Wobei eine Einschränkung gilt: Das, was sich tatsächlich gesellschaftlich ereignet, bewegt sich im Rahmen. Allerdings sind die Entgleisungen auf dem politischen Parkett umso aufsehenerregender. Es herrscht Ball Pompös.

Während hier in Germanistan die Gemüter erhitzt sind, weil in der thüringischen Provinz eine Mehrheit mit der AFD zustande kam, die eine Erhöhung der Grundsteuer verhinderte und von einem Einsturz der Brandmauer gegen den Faschismus gesprochen wurde, applaudierten die Freunde der liberalen Demokratie im kanadischen Parlament bei der Ehrung eines faschistischen Mörders durch den angereisten Präsidenten der Ukraine. Alle standen auf und klatschten. Dabei hatte gerade der hierzulande viel gescholtene Präsident Ungarns seinerseits zu Protokoll gegeben, dass er keine ukrainischen Frauen, Kinder oder Männer, die in Ungarn Schutz gesucht hätten, gegen ihren Willen an die Ukraine ausliefere. Der Hintergrund ist deutlich und beschäftigt vor allem auch Polen als zahlenmäßig größtem Zufluchtsort vor dem Krieg: der Ukraine bzw. dem Fleischwolf des Krieges geht das Material aus. Und selbst die bereits rekrutierten Soldaten fliehen zu Tausenden vor dem sicheren Tod.

Aber solange der hier als Retter der amerikanischen Demokratie Gefeierte, Joe Biden, an seinem Geschäftsmodell Ukraine festhält und er im Greisendiskant die Floskel „whatever it takes“ in die Mikrophone röchelt, muss die biologische Zukunft der Ukraine in den Tod geschickt werden. Und, in Bezug auf die totale Unterwerfung der bundesrepublikanischen Politik, ist es folgerichtig, dass die rot-schwarz-grünen Kriegslüstlinge nach Eskalation schreien. Wie sagte meine Großmutter, in Familie und Nachbarschaft der Rote Zar genannt, noch in solchen Situationen? „Wer sich einmal verkauft hat, der macht das immer wieder! Und, sei niemals so naiv, und glaube diesen Menschen auch nur ein Wort. Es gibt genug redliche Menschen auf der Welt. Mit denen musst du dich verbünden.“ Weiterlesen bei form-7.com