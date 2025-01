https://thecradle.co/articles/italy-reassures-israel-it-will-not-enforce-icc-arrest-warrant-against-netanyahu



Italien versichert Israel, dass es den ICC-Haftbefehl gegen Netanjahu nicht durchsetzen wird

Nur sechs europäische Nationen haben ihre Absicht bestätigt, die Haftbefehle des IStGH zu vollstrecken, während andere erklären, sie würden die israelischen Behörden vor einer Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen „schützen“

15. JANUAR 2025

Die italienische Regierung hat israelische Beamte darüber informiert, dass sie die vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassenen Haftbefehle nicht vollstrecken wird.

Laut einem am 15. Januar veröffentlichten Bericht der Times of Israel „versicherten“ der italienische Außenminister Antonio Tajani und Justizminister Carlo Nordio dem israelischen Außenminister Gideon Saar, dass Rom „Rechtsberatung erhalten habe, wonach Staatsoberhäupter, darunter auch Netanjahu, bei Besuchen in Italien Immunität genießen, basierend auf der Wiener Konvention“.

Der IStGH erließ im November Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Gaza begangen wurden. Zu den Anklagepunkten gehören das Aushungern von Zivilisten als Kriegsführungsmethode und das absichtliche Ausführen von Angriffen gegen die Zivilbevölkerung.

Als Erstunterzeichner des Römischen Statuts von 1998 ist Italien gemäß Artikel 86 verpflichtet, bei den Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen des IStGH uneingeschränkt zu kooperieren, einschließlich der Ausführung von Ersuchen um Festnahme und Auslieferung von Personen, die vom IStGH gesucht werden.

„Die Verhaftung von Netanjahu ist nicht durchführbar, zumindest solange er Premierminister ist“, sagte Tajani letztes Jahr nach der Ausstellung der Haftbefehle.

Anfang dieser Woche geriet Rom unter Druck von Menschenrechtsgruppen, den israelischen Generalmajor Ghassan Alian, den Koordinator der Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT), zu verhaften. In dieser Funktion ist Alian verantwortlich für die Verwaltung der Belagerung des Gazastreifens, einschließlich der Unterbrechung der Wasser-, Lebensmittel- und Treibstoffversorgung nur wenige Tage nach Kriegsbeginn.

In Europa haben nur die Niederlande, Irland, Belgien, Spanien, Österreich und Slowenien bestätigt, dass sie das Römische Statut einhalten und die Haftbefehle des IStGH gegen israelische Staats- und Regierungschefs durchsetzen wollen.

Letzte Woche kündigte Polen an, israelische Beamte während eines bevorstehenden Besuchs von Netanjahu in diesem Monat zum Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor einer möglichen Verhaftung wegen Kriegsverbrechen „zu schützen“.

Als Reaktion auf die weltweiten Forderungen an die Nationen, israelische Behörden und Soldaten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, zu verhaften, erließ die israelische Armee kürzlich neue Beschränkungen für die Medienberichterstattung über Soldaten im aktiven Dienst und verwies dabei auf die „rechtlichen Risiken“, denen sie ausgesetzt sind.

Die neuen Regeln besagen, dass Medien, die Soldaten im Rang eines Obersten interviewen, weder deren Gesichter noch deren vollständige Namen zeigen dürfen, ähnlich wie bei den bereits bestehenden Regeln für Piloten der Luftwaffe und Mitglieder von Spezialeinheiten, wie der Sprecher der israelischen Armee, Nadav Shoshani, am 8. Januar gegenüber Reportern erklärte.

„Dies ist unsere neue Richtlinie, um unsere Soldaten zu schützen und sicherzustellen, dass sie vor solchen Vorfällen, die von antiisraelischen Aktivisten auf der ganzen Welt veranstaltet werden, sicher sind“, sagte er.

