Gideon Levy & Mouin Rabbani über den Waffenstillstand: „Netanjahu wird alles tun, um ihn später zu beenden“

Story 17. Januar 2025

Gideon Levy, israelischer Journalist, Autor, Kolumnist für Haaretz und Mitglied der Redaktion.

und Mitglied der Redaktion. Mouin Rabbani, Nahost-Analyst, Mitherausgeber von Jadaliyya und Moderator des Podcasts Connections.

Das israelische Sicherheitskabinett hat einem lang erwarteten Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas zugestimmt. Wenn es abgeschlossen ist, wird der Waffenstillstand voraussichtlich am Sonntag in Kraft treten. „Die größte Herausforderung wird die zweite Phase sein, und hier zeichnen sich viele, viele Probleme ab“, sagt der israelische Journalist Gideon Levy, der betont, wie wichtig es ist, auch die Tausenden von Palästinensern zu befreien, die von Israel festgehalten werden. „Die Israelis denken immer wieder, dass sie die einzigen Opfer sind.“ Die Ankündigung erfolgt in der letzten Woche der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden, während sich Israel auf die kommende Trump-Regierung vorbereitet. ‚Der einzige Grund, warum Israel diesem Text erst in dieser Woche zugestimmt hat, ist, dass es sich keine Sorgen über den Druck der USA machen musste‘, sagt der Nahost-Analyst Mouin Rabbani und erklärt, warum das begrenzte Abkommen die Politik in Israel und Palästina nicht verändern wird. „Ich glaube, dass Netanjahu mit der Unterstützung bestimmter Trump-Beamter alles in seiner Macht Stehende tun wird, um zu versuchen, es nach der ersten Phase zu Fall zu bringen.“

Transkript

Dies ist ein Eil-Transkript. Die Kopie ist möglicherweise noch nicht in ihrer endgültigen Form.

AMY GOODMAN: Wir beginnen unsere heutige Sendung mit dem lang erwarteten Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas. Das israelische Sicherheitskabinett hat gerade dafür gestimmt, dem gesamten Kabinett die Annahme des vorgeschlagenen Waffenstillstands- und Geiselfreigabevertrags zu empfehlen. Eine Regierungssitzung, die die endgültige Genehmigung erteilen soll, wird möglicherweise sogar während der Ausstrahlung dieser Sendung einberufen. Wenn der Waffenstillstand genehmigt wird, soll er am Sonntag in Kraft treten. Es wird auch erwartet, dass am Sonntagnachmittag drei Geiseln freigelassen werden.

Die Abstimmung im israelischen Kabinett war ursprünglich für Donnerstag geplant, wurde jedoch aufgrund wachsender Differenzen innerhalb der israelischen Regierungskoalition verschoben. Zwei rechtsextreme Minister in der Regierung, Finanzminister Bezalel Smotrich und Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, drohen mit ihrem Rücktritt, falls das Abkommen verabschiedet wird. Hier fordert der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, Premierminister Netanjahu auf, das Abkommen mit der Hamas abzulehnen.

ITAMAR BEN-GVIR: [übersetzt] Die Bereitschaft, hohe Preise für die Freilassung von Geiseln zu zahlen, gibt es auch bei uns. Wir sind bereit, alles zu tun, was zu ihrer Freilassung führt, vorausgesetzt, der Preis ist nicht viel höher als der, der am 7. Oktober gezahlt wurde. Das bestehende Abkommen steigert den Appetit und die Motivation der Hamas. Dieses Abkommen lässt sie angreifen, explodieren und entführen und bekommen, was sie wollen.

AMY GOODMAN: Unterdessen wird Gaza weiterhin unerbittlich angegriffen. Seit der Bekanntgabe des Waffenstillstandsabkommens am Mittwoch wurden bei israelischen Angriffen über 113 Palästinenser getötet. Mindestens 28 von ihnen waren Kinder, 31 Frauen.

MOHAMED AL-QOUQA: [übersetzt] Die Auswirkungen und Folgen des Krieges, insbesondere die psychologischen Auswirkungen auf uns, Frauen und unsere Kinder, werden die größte Herausforderung darstellen. Der Krieg war lang, und was wir währenddessen erlebt haben, war beispiellos.

AMY GOODMAN: Wir haben zwei Gäste, die uns über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf den Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln berichten. Gideon Levy ist ein preisgekrönter israelischer Journalist, Autor und Kolumnist der Zeitung Haaretz, deren Redaktionsausschuss er angehört. Sein neuer Artikel „Free All Hostages – Israeli and Palestinian“ (dt. „Befreit alle Geiseln – Israelis und Palästinenser“). Levys neuestes Buch The Killing of Gaza: Reports on a Catastrophe. Und wir sind mit Mouin Rabbani verbunden, Nahostanalyst, Mitherausgeber von Jadaliyya und Moderator des Podcasts Connections. Er ist ehemaliger leitender Analyst der International Crisis Group und hat zum Buch Deluge: Gaza and Israel from Crisis to Cataclysm beigetragen.

Gideon, Sie sind in Tel Aviv. Fangen wir mit Ihnen an. Während wir gerade senden, hat das Sicherheitskabinett, das Kriegskabinett, gerade für den Waffenstillstandsdeal gestimmt. Er geht nun an das größere Kabinett. Erklären Sie die Bedeutung dessen und des Widerstands.

GIDEON LEVY: Überhaupt keine Bedeutung, denn die erste Phase wird ab Sonntag umgesetzt. Das sind Rituale. Aber sobald Netanjahu beschlossen hat, dass er bereit ist, die erste Phase des Abkommens umzusetzen, wird diese Phase ihren Lauf nehmen. Die größte Herausforderung wird die zweite Phase sein, und hier zeichnen sich viele, viele Probleme ab. Aber im Moment durchlaufen wir die entsprechenden Verfahren. Das Kabinett, die Regierung und zwei Minister werden sich dagegen aussprechen, und alle anderen werden dafür sein. Und am Sonntag werden die ersten Geiseln freigelassen.

AMY GOODMAN: Und sprechen Sie über das Stück, das Sie geschrieben haben, Ihren neuen Artikel „Alle Geiseln – israelische und palästinensische“. Sie sagen, dass es heißen wird: „Befreit alle Geiseln – israelische und palästinensische“. Sie sagen, dass in dieser ersten Phase von 42 Tagen in der Waffenstillstandsphase 33 Geiseln freigelassen werden. Sie sprechen von israelischen Geiseln. Einige von ihnen sind Amerikaner. Es wird nicht so viel über die etwa 1.000 Palästinenser gesagt. Sprechen Sie darüber, wer sie sind.

GIDEON LEVY: Ein Teil von ihnen sind Terroristen, Mörder, die jahrzehntelang im Gefängnis sitzen für Dinge, die sie in ihren frühen Tagen getan haben und für die sie wirklich ihre Rolle bezahlt haben, ihren Preis im Gefängnis bezahlt haben. Ein Teil von ihnen sind politische Gefangene, das darf man nicht verwechseln. Und ein Teil von ihnen sind Geiseln. Israel hat in Gaza – wir kennen die genaue Zahl nicht – Hunderte und vielleicht Tausende von Palästinensern gefangen genommen.

Sie werden unter schrecklichen Bedingungen festgehalten. Ich möchte das nicht mit den Bedingungen der Geiseln, der israelischen Geiseln, vergleichen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie unter besseren Bedingungen festgehalten werden, vielleicht sogar unter schlechteren Bedingungen. Wir wissen es auch nicht. Aber auf jeden Fall unter unmenschlichen Bedingungen, wirklich unmenschlich. Haaretz hat in den letzten Wochen einige wirklich Informationen enthüllt, die niemanden gleichgültig lassen können. Und sie werden überhaupt nicht gezählt. Niemand kümmert sich um sie. Sie haben keine Familien. Niemand ist glücklich über sie. Niemand kümmert sich um sie. Ich meine, sie sind nicht Teil des internationalen Diskurses, obwohl sie auch Menschen sind, zum Teil Terroristen, aber auch Terroristen haben einige Rechte. Wissen Sie, selbst die Nukhba, die diese schrecklichen Dinge am 7. Oktober getan haben, haben einige Rechte, und sie bekommen ihre Rechte nicht.

Ich bin jedenfalls begeistert. Ich habe wirklich Angst, wenn ich an die israelischen Geiseln denke. Aber ich kann nichts dafür. Es gibt auch eine große Anzahl palästinensischer Geiseln, und auch sie verdienen etwas Freiheit.

AMY GOODMAN: Mouin Rabbani, wir möchten Ihre Meinung zu den aktuellen Geschehnissen hören. Wir haben die Bilder von Menschen in Gaza gesehen, die bei der Nachricht von einem Waffenstillstand in Jubel ausbrachen. Wir sehen die herzzerreißenden Interviews mit israelischen Geiselfamilien, die von Netanjahu die Unterzeichnung des Abkommens fordern. Wir sehen nicht dieselben intimen Interviews mit Menschen auf den Straßen in Gaza, die über das sprechen, was sie verloren haben, weil die israelische Regierung allen internationalen Journalisten verbietet, vor Ort in Gaza zu sein, obwohl Democracy Now! Menschen in Gaza interviewt. Können Sie etwas zur Bedeutung dieser Situation sagen und wie es dazu kam, dass Präsident Biden sagte: „Das ist mein Deal“, obwohl er Präsident Trump damit indirekt widersprach, und Trump sagte, er sei undankbar, weil er nicht sagte, dass es sein Gesandter war, der diesen Deal besiegelte und seinen Verbündeten Netanjahu zwang, endlich den Waffenstillstand zu unterzeichnen?

MOUIN RABBANI: Nun, es ist ziemlich klar, dass Biden so gut wie nichts mit diesem Deal zu tun hatte. Es handelt sich um ein Abkommen, das von Netanjahu formuliert und im Mai letzten Jahres in seinem Namen von Biden vorgelegt und Anfang Juli letzten Jahres von der Hamas akzeptiert wurde. Das einzige – das wichtigste fehlende Element war die Zustimmung Israels zu diesem Text. Der einzige Grund, warum Israel diesem Text erst in dieser Woche zugestimmt hat, ist, dass es sich keine Sorgen über den Druck der USA machen musste. Was es in der Tat hatte, war bedingungslose Unterstützung und geheime Absprachen mit den USA.

Und es ist ganz klar, dass sich im letzten Monat nur eines geändert hat: Die neue Trump-Regierung hat Netanjahu unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie sich während der Amtseinführung und an ihrem ersten Tag im Amt nicht mit dem Nahen Osten und einer außenpolitischen Krise befassen wollen. Und sie wollen sich vor allem nicht mit einer Krise befassen, die amerikanische Geiseln im Nahen Osten einschließt. Sie wollen Ronald Reagan im Jahr 1981 sein, nicht Jimmy Carter. Und ich denke, Netanjahu –

AMY GOODMAN: Und erklären Sie, was Sie damit meinen, Mouin.

MOUIN RABBANI: Nun, ich beziehe mich auf die iranische Geiselnahme, die als ein wesentlicher Grund für Jimmy Carters Wahlniederlage im Jahr 1980 gilt, und darauf, dass diese amerikanischen Geiseln erst freigelassen wurden, nachdem Carter das Weiße Haus verlassen hatte und Reagan es betreten hatte. Und Trump will ganz klar kein Carter sein; er will in dieser Hinsicht ein Reagan sein. Netanjahu hat die Botschaft laut und deutlich verstanden und deshalb auf der gepunkteten Linie unterschrieben.

Wissen Sie, wir hatten all dieses Drama und die Theatralik der letzten zwei Tage, von denen Gideon Levy gerade gesprochen hat, aber es gab nie einen Zweifel, vor allem, weil Netanjahu jetzt, denke ich, darauf hofft, dass Trump sich so sehr auf den 20. Januar konzentriert , dass er innerhalb weniger Wochen das Interesse verliert und Netanjahu dann in der Lage sein wird, das Abkommen zu Fall zu bringen, wenn die erste Phase endet, denn wie Gideon Levy erwähnte, wird über die zweite Phase noch verhandelt und sie muss noch abgeschlossen werden.

AMY GOODMAN: Und sprechen Sie über diese zweite Phase, was wir verstehen und was Ben-Gvir und Smotrich – und sprechen Sie auch über ihre Geschichte und sogar über die israelische Regierung, die beispielsweise wegen Terrorismus verfolgt wird. Aber wenn Sie darüber sprechen könnten, was ihre Einwände sind, wenn es um das israelische Militär in Gaza geht?

MOUIN RABBANI: Nun, sie teilen in der Tat Netanyahus Einwände. Einer von Netanyahus früheren … wir müssen uns also noch einmal daran erinnern, dass dies keine amerikanische Initiative ist. Dies ist eine Initiative, die laut Biden von Netanjahu formuliert und lediglich von den Amerikanern präsentiert wurde. Und was geschah, nachdem es vorgelegt und von der Hamas im Juli angenommen worden war? Netanjahu begann, neue Bedingungen hinzuzufügen, nämlich dass Israel eine ständige Präsenz im sogenannten Netzarim-Korridor, der den Gazastreifen durchschneidet, und im sogenannten Philadelphi-Korridor, der an die ägyptische Grenze grenzt, aufrechterhalten müsse, und vor allem, dass es kein formelles Ende der Feindseligkeiten geben dürfe. Mit anderen Worten, es würde keinen endgültigen Waffenstillstand geben. Netanjahus Erwartung war also anscheinend, dass die Hamas ein Abkommen unterzeichnen würde, das sie dazu verpflichtet, alle israelischen Gefangenen und Geiseln freizulassen, und dann akzeptieren würde, dass Israel, sobald der letzte freigelassen wurde, seine völkermörderische Kampagne gegen die Palästinenser im Gazastreifen wieder aufnehmen könnte – eindeutig eine Bedingung, die darauf ausgelegt war, abgelehnt zu werden.

Smotrich und Ben-Gvir bestehen darauf, dass sie kein Abkommen akzeptieren können, das Israels Militärkampagne im Gazastreifen beendet. Und sie haben gesagt, dass sie gegen dieses Abkommen sind. Ben-Gvir wird die Regierung verlassen. Sie werden dagegen stimmen. Aber sie werden Netanjahu weiterhin gegen alle Misstrauensanträge unterstützen, und dass sie, falls und wenn Netanjahu diese völkermörderische Kampagne wieder aufnimmt, wieder beitreten werden – sie werden wieder der Regierung beitreten. Es ist also wirklich eine sehr, sehr leere Drohung. Ich sehe das als reines Theater.

AMY GOODMAN: Dies ist der designierte nationale Sicherheitsberater des designierten Präsidenten Trump, Mike Waltz, in einem Interview mit Fox & Friends am Donnerstag, nachdem bekannt wurde, dass der Premierminister Netanjahu die Abstimmung zur Genehmigung des Waffenstillstands- und Geiseldeals für Gaza erneut verschoben hat.

MIKE WALTZ: Niemand hat mehr für Israel getan als Präsident Trump. Wir werden ihnen den Rücken stärken, um sicherzustellen, dass die Hamas niemals als Terrorstaat existiert und Gaza mit Sicherheit nicht regiert.

AMY GOODMAN: Was sagen Sie dazu, Mouin Rabbani?

MOUIN RABBANI: Nun, Israel ist seit 15 Monaten im Einsatz und hat noch einen sehr langen Weg vor sich. Und wenn man davon ausgeht, dass es für die Trump-Regierung praktisch unmöglich ist, Israel mehr und mehr bedingungslose Unterstützung zu gewähren als Biden, bin ich mir nicht ganz sicher, was er damit meint.

Zweitens wird es in Bezug auf die sogenannten Nachkriegs-Regierungsszenarien unmöglich sein, dem Gazastreifen eine Regierung oder Verwaltung aufzuzwingen, die nicht die Zustimmung der Hamas hat, da die Hamas überlebt hat. Die Hamas muss nicht einbezogen werden und zieht es vielleicht vor, nicht einbezogen zu werden, aber sie benötigt ihre Zustimmung. Wissen Sie, und das ist, würde ich sagen, ein typischer amerikanischer Politiker, der extravagante Aussagen darüber macht, was er erreichen will. Aber die Realität neigt dazu, ziemlich hart zuzubeißen, sobald diese Leute ihr Amt antreten. Weiterlesen bei democracynow.org

