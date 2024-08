https://www.trtworld.com/magazine/from-rubble-to-light-the-story-of-izzeddin-lulu-a-student-doctor-in-gaza-18195884



Aus Trümmern ins Licht: Die Geschichte von Izzeddin Lulu, einem Medizinstudenten in Gaza

Von Berra Ince

15. August 2024

Wie ein Medizinstudent seine Kommilitonen für die Arbeit in den überfüllten Krankenhäusern des Gazastreifens ausbildet, während Israels völkermörderischer Krieg weitergeht.

Izzeddin Lulu, 22 (rechts im Bild), hat unermüdlich in mehreren Operationssälen im Gazastreifen gearbeitet und ist von einem Krankenhaus zum anderen gezogen – und das alles, bevor er seine medizinische Ausbildung abgeschlossen hatte.

Der junge Mediziner, der in seiner Gemeinde als „Lächelmaler“ bekannt ist, weil er die Menschen mit seinen Porträts zum Strahlen bringen kann, hat eine weitere Initiative ins Leben gerufen, um seinem Volk zu helfen.

Der 22-jährige Izzeddin Lulu hat ein kostenloses Lehrmittel entwickelt, das Medizinstudenten dabei helfen soll, ihre Ausbildung fortzusetzen – und das inmitten eines völkermörderischen Krieges in seinem Heimatland.

Seit dem 7. Oktober wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza bei israelischen Angriffen mindestens 500 Angehörige des Gesundheitswesens in der palästinensischen Enklave getötet, weitere 300 werden in den zwielichtigen israelischen Hafteinrichtungen festgehalten, die in Skandale um Folter und Misshandlung verwickelt sind.

Seiner Meinung nach ist es heute wichtiger denn je, „ein umfassendes Gesundheitssystem im Gazastreifen“ zu haben, das auf die Dringlichkeit der durch israelische Angriffe verursachten häufigen Fälle reagieren kann, mit medizinischem Personal, das nicht nur als Ärzte, sondern auch als Führungskräfte ausgebildet ist, die „in Krisenzeiten effektiv reagieren können“.

Krieg beendet Studium

Lulu wurde von seinen eigenen Erfahrungen angetrieben, als sein Medizinstudium bei Ausbruch des Krieges abgebrochen wurde und er sich stattdessen auf die Behandlung und Rettung der Menschen in den Krankenhäusern konzentrieren musste, die auf tragische Weise Opfer desselben Krieges geworden waren.

Andere

Im Mai waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nur noch ein Dutzend der 36 Krankenhäuser in Gaza teilweise betriebsbereit.

Es war im November, einen Monat nach Kriegsbeginn, als Lulu bei seiner ersten Operation unter der Leitung des verstorbenen Dr. Adnan Al Bursh, dem Leiter der orthopädischen Abteilung von Al Shifa, assistierte. In Kittel gekleidet wurde Lulu Zeuge von Wunden, die bis dahin selbst die erfahrensten Chirurgen auf dem Deck noch nie in Gaza gesehen hatten.

Während sie versuchte, einen jungen Mann zu behandeln, dessen Fuß bei einem israelischen Angriff fast amputiert worden war, hatten israelische Panzer begonnen, das Krankenhaus einzukreisen, das ohne Treibstoff, sauberes Wasser und begrenzte medizinische Vorräte auskommen musste, da die israelischen Streitkräfte die Versorgung des Gazastreifens mit grundlegenden Gütern behinderten.

Der Medizinstudent im fünften Jahr fand sich schnell zurecht, um die 700 Patienten in Al-Shifa zu behandeln.

Inzwischen waren die Sauerstoffkonzentratoren ausgefallen, was zum Tod von acht Patienten auf der Intensivstation führte, sagte Lulu gegenüber TRT World und erinnerte sich an den Beginn der israelischen Belagerung.

Seit Beginn der Belagerung teilte er Videos auf Instagram, die die katastrophalen Zustände in dem Krankenhaus dokumentierten, das nun von Israel in Schutt und Asche gelegt wurde.

„Scharfschützen zielten auf Menschen in den Fluren des Krankenhauses. Die Ärzte waren nicht in der Lage, sich ihnen zu nähern, um sie zu retten“, erinnerte sich der junge Mann.

„Wir mussten zusehen, wie die Menschen vor unseren Augen verbluteten“, fügte er hinzu und erzählte, wie sich sein Leben um 180 Grad drehte.

„An diesem Tag dachte jeder, dass mir etwas Schlimmes zustoßen würde, da die israelische Armee in Al Shifa einmarschieren würde“, sagte Lulu. „Aber nein. Ich war in Al Shifa und wusste nichts von der Außenwelt, da wir bis 9 Uhr abends ohne Kommunikation waren.“

Reuters

Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza ist jetzt eine leere Hülle mit menschlichen Gräbern“, so die Weltgesundheitsorganisation.

Träume unter den Trümmern

Was dann geschah, veränderte Lulus Leben für immer und trieb ihn dazu an, sein medizinisches Lernprogramm zu entwickeln.

Am 13. November erhielt er einen Anruf, in dem er darüber informiert wurde, dass 20 Mitglieder seiner Familie, darunter sein Vater und sein Bruder, bei einem gezielten israelischen Angriff auf das Haus seiner Familie am Rande von Gaza-Stadt getötet worden waren.

„In diesem Moment brach die Welt über mich herein. Ich konnte nicht glauben, was sie mir sagten“, sagte Lulu und erinnerte sich an die ‚größte Tragödie‘ seines Lebens.

Seine schwer verletzte Mutter war die einzige Überlebende des israelischen Angriffs.

Später erfuhr der junge Arzt von den Mitarbeitern des Roten Halbmonds, die als erste am Ort des zerstörten Hauses eintrafen, dass nach dem Angriff Hilfeschreie seiner Familie unter den Trümmern zu hören waren.

„Hätten sie die von der Besatzung zerstörte Ausrüstung gehabt, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Familienmitglieder mehr, die überlebt haben“, sagte Lulu.

„Aber alhamdulillah (Gott sei gelobt), ich habe die 20 geliebten Familienmitglieder verloren“, fuhr er in einem unverwüstlichen, würdevollen Ton fort.

Die Samir Foundation, die nach seinem verstorbenen Vater benannt ist, wurde gegründet, um den Traum der Väter zu erfüllen, dass ihre Kinder erfolgreiche, qualifizierte Ärzte werden.

Sie haben den Traum meines Vaters zerstört, dass ich ein erfolgreicher Arzt mit Hochschulabschluss werde. Aufgrund dieses bösartigen Krieges ist dieser Traum für immer verloren.

Das im Mai gestartete Programm bietet Medizinstudenten finanzielle Unterstützung, die Lulu durch Online-Spenden gesammelt hat.

Internationale Spender, darunter Human Concern International, ermöglichen es Lulu, unter der ständigen Bedrohung durch israelische Angriffe Ausbildungsseminare anzubieten, u. a. über Notfallmaßnahmen, Patientenversorgung und fortgeschrittene medizinische Techniken.

Der Slogan der gemeinnützigen Organisation lautet: „Von den Trümmern zu einem besseren palästinensischen Gesundheitssystem“, wie auf ihrer Website zu lesen ist – ein Zeugnis für die Unmöglichkeiten, aus denen sie entstanden ist.

Mit Hilfe von Einheimischen konnte Lulu einen Teil der Ausrüstung aus den Trümmern einer eingestürzten medizinischen Einrichtung bergen, die weit von seinem Aufenthaltsort entfernt lag.

Trauma heilen

„Manchmal musste ich die Vorlesungen und sogar die Abschlusssitzungen wegen der massiven Luftangriffe und der Bodeninvasion verschieben“, erklärte Lulu.

Er nahm Kontakt zu anderen Medizinern auf, wie Dr. Fadel Naim, der ihm in einem Telefonat vom Tod seines Vaters erzählt hatte.

Dr. Naim, der Leiter der orthopädischen Chirurgie am Al Ahli Arab Hospital, stellte den Unterrichtsraum, die Ausrüstung und die Lehrmaterialien zur Verfügung, die Lulu für seine erste Unterrichtsstunde brauchte.

Am 21. Juni fand der BTLS-Kurs (Basic Trauma Life Support) statt, der fünfte Teil des Schulungsprogramms.

Zwei Ärzte, Dr. Hani Al-Qadi und Dr. Osama Hamed, waren im Rahmen einer humanitären Mission aus Jordanien angereist, um die Kurse zu leiten. Sie gehörten zu einem Team von Experten, Ausbildern und Notfallspezialisten, die Lulu an Bord geholt hatte.

Der BTLS-Kurs wurde entwickelt, um Medizinstudenten die grundlegenden Erste-Hilfe-Kenntnisse zu vermitteln, die sie benötigen, um in Notsituationen effektiv reagieren zu können, insbesondere bei traumatischen Verletzungen, einschließlich Verbrennungen dritten Grades und solchen, die Amputationen erfordern – alles alltägliche Vorkommnisse in dem andauernden Krieg.

Lulu arbeitet derzeit als Assistent im Public Aid Hospital im Norden des Gazastreifens und verbringt seine Tage im Operationssaal, von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts, mit nur kurzen Pausen inmitten der nicht enden wollenden Flut von dringenden Fällen.

Obwohl seine Initiative anderen Palästinensern hilft, Lebensretter zu werden, sagt der einst als „Lächler“ bekannte Mediziner, der sich bewusst ist, dass seine Familie noch immer unter den Trümmern gefangen ist, dass es für ihn zu einer großen Herausforderung geworden ist, einen Grund zum Lächeln zu finden“.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Berra Ince ist stellvertretende Produzentin bei TRT World.

