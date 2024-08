https://www.palestinechronicle.com/you-are-complicit-journalists-call-on-us-to-impose-arms-embargo-on-israel/



„Sie sind mitschuldig“ – Journalisten fordern die USA auf, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen

Von Nurah Tape

– The Palestine-Chronicle

16. August 2024

Beerdigung von zwei palästinensischen Journalisten, die von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurden. (Foto: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)

„Durch die Bereitstellung von Waffen, mit denen Journalisten gezielt getötet werden, machen Sie sich mitschuldig an einem der schwersten Affronts gegen die Pressefreiheit heute.“

Eine Gruppe von mehr als 100 Journalisten, Nachrichtensendern und Organisationen für Pressefreiheit hat die US-Regierung aufgefordert, die Waffenlieferungen an Israel „sofort einzustellen“.

„Mehr als 160 Journalisten“ seien von Israel seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen im vergangenen Oktober getötet worden, heißt es in einem Schreiben, das am Donnerstag an US-Außenminister Antony Blinken gerichtet wurde, und in dem darauf hingewiesen wird, dass dies die größte Zahl von Journalisten ist, die in einem Krieg getötet wurden.

„Israels militärische Aktionen sind ohne US-Waffen, US-Militärhilfe und diplomatische Unterstützung der USA nicht möglich. Durch die Bereitstellung von Waffen, die zur gezielten Tötung von Journalisten eingesetzt werden, machen Sie sich mitschuldig an einem der schwersten Verstöße gegen die Pressefreiheit“, heißt es in dem Brief.

Der Brief kommt etwas mehr als eine Woche nachdem der palästinensische Journalist Ismail al-Ghoul und sein Kameramann Rami al-Rifi bei einem israelischen Bombenangriff auf ihr Fahrzeug getötet wurden.

„Als Journalisten, Publikationen und Gruppen für Pressefreiheit, die sich mit den mutigen palästinensischen Journalisten in Gaza solidarisieren, fordern wir Sie auf, mehr für den Schutz von Journalisten zu tun und durch die Unterstützung eines Waffenembargos gegen Israel ein klares Zeichen für freie und unabhängige Medien zu setzen“, heißt es in dem Brief.

Militärische Zensur

Weiter heißt es in dem Schreiben, dass Israel „große Anstrengungen unternommen hat, um die Medienberichterstattung über seinen Krieg im Gazastreifen zu unterdrücken, indem es sowohl seine eigenen Journalisten als auch internationale Reporter, die im Land tätig sind, einer Militärzensur unterworfen hat und mit ägyptischer Hilfe alle ausländischen Journalisten aus dem Gazastreifen aussperrt“.

Israel hat Al Jazeera geschlossen, sein Büro gestürmt, seine Ausrüstung beschlagnahmt und seine Sendungen und seine Website innerhalb des Landes blockiert, heißt es in dem Schreiben.

Die Welt, so heißt es in dem Schreiben, „verlässt sich nur auf die palästinensischen Journalisten in Gaza, wenn es darum geht, die Wahrheit über den Krieg und Israels weit verbreitete Verstöße gegen das Völkerrecht zu berichten“.

Israels „absichtliche Angriffe auf diese Journalisten scheinen darauf abzuzielen, die Berichterstattung über den Angriff auf Gaza nahezu zu unterbinden“.

Untersuchungen von Gremien der Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisationen und Medienorganisationen „haben alle Fälle von gezielten Angriffen auf Journalisten festgestellt“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Es wurde auch hervorgehoben, dass Israel Journalisten während des Krieges außerhalb des Gazastreifens getötet hat, wie z.B. am 13. Oktober, als ein israelischer Panzer über die libanesische Grenze auf eindeutig identifizierbare Presse schoss und dabei einen Reuters-Reporter tötete und sechs weitere Journalisten verletzte“.

‚Kriegsverbrechen‘

„Nach internationalem Recht ist das absichtliche Anvisieren von Journalisten ein Kriegsverbrechen“, hieß es.

In dem Schreiben wird ferner hervorgehoben, dass zwar alle Regierungen an das Völkerrecht zum Schutz von Journalisten gebunden sind, dass aber das US-Außenministerium nach innerstaatlichem Recht nicht befugt ist, Einheiten ausländischer Sicherheitskräfte zu unterstützen, die glaubhaft grober Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werden.

„Israels gut dokumentiertes Muster der außergerichtlichen Hinrichtungen von Journalisten ist eine grobe Verletzung der Menschenrechte“, heißt es in dem Schreiben.

Außerdem schütze der erste Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten das Recht des amerikanischen Volkes, Informationen und Ideen zu erhalten, heißt es in dem Schreiben.

„Indem das Außenministerium Israel die Waffen liefert, mit denen Journalisten getötet werden, leistet es Israels gewaltsamer Unterdrückung des Journalismus Vorschub“, so die Gruppe.

„Die USA liefern die Waffen, mit denen Israel ständig palästinensische Journalisten in Gaza tötet. Dies ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und das innerstaatliche Recht der USA. Wir fordern Sie dringend auf, den Transfer aller Waffen an Israel sofort einzustellen.“

Der Brief wurde von 113 Journalisten, darunter Chris Hedges und Abby Martin, 20 Nachrichtenagenturen, darunter CounterPunch und Mondoweiss, und sieben Organisationen für Pressefreiheit, darunter Courage Foundation, FAIR (Fairness & Accuracy In Reporting) und Freedom of the Press Foundation, unterzeichnet.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Tel Aviv steht derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern vor Gericht, seit es im Oktober letzten Jahres einen verheerenden Krieg gegen Gaza begonnen hat.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 40.005 Palästinenser getötet und 92.401 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(Die Palästina-Chronik)

– Nurah Tape ist eine in Südafrika lebende Journalistin. Sie ist Redakteurin bei The Palestine Chronicle.

Übersetzt mit deepl.com

