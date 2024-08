https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-gaza-ceasefire-talks-to-resume-next-week-in-cairo-18196420



Live-Blog: Gaza-Waffenstillstandsgespräche sollen nächste Woche in Kairo wieder aufgenommen werden

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 315 Tage andauert, hat nach vorsichtigen Schätzungen etwa 40.005 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – getötet und 92.401 weitere verwundet, wobei schätzungsweise mehr als 10.000 Palästinenser unter den Trümmern der bombardierten Gebäude begraben sind.

AA

Gesundheitsbehörden im Gazastreifen meldeten separat, dass die Zahl der Todesopfer nach mehr als 10 Monaten Kampfhandlungen die Zahl von 40.000 überschritten habe. / Foto: AA

Freitag, 16. August 2024

1435 GMT – Hochrangige Beamte aus Ägypten, Katar und den USA werden sich vor Ende nächster Woche erneut in Kairo treffen, in der Hoffnung, eine Vereinbarung zur Beendigung von Israels brutalem Krieg in Gaza zu erreichen, so eine gemeinsame Erklärung.

In der Erklärung heißt es, die Gespräche seien ernsthaft und konstruktiv gewesen und hätten in einer positiven Atmosphäre stattgefunden.

Die Unterhändler betonten, dass die Gespräche mit den von US-Präsident Biden am 31. Mai aufgestellten Grundsätzen übereinstimmen, die den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen im Austausch für die Freilassung der Geiseln fordern.

Die Vermittler werden in den kommenden Tagen an den Einzelheiten des Waffenstillstandsvorschlags für den Gazastreifen arbeiten, heißt es in der Erklärung, in der Hoffnung, eine Einigung auf der Grundlage der am Freitag beschlossenen Bedingungen zu erzielen.

Ein Hamas-Beamter sagte jedoch, die Informationen, die der Widerstandsgruppe über das Ergebnis der Waffenstillstandsgespräche mitgeteilt wurden, stimmten nicht mit dem überein, was im Biden-Vorschlag vereinbart worden war.

Weitere Aktualisierungen

1440 GMT – Britischer Außenminister äußert sich optimistisch über mögliches Gaza-Abkommen

Der britische Außenminister zeigte sich erfreut über den guten Verlauf des ersten Tages der Gaza-Waffenstillstandsgespräche in Doha und äußerte die Hoffnung, dass die Parteien „an der Schwelle zu einer Einigung“ stehen.

Auf einer Pressekonferenz in Jerusalem betonte David Lammy, dass die Zeit für eine Einigung in Gaza „jetzt“ gekommen sei.

„Ich freue mich, dass die Berichte aus Katar darauf hindeuten, dass der erste Tag der Geiselgespräche gut verlaufen ist, und es war wichtig, den Ministern hier in Israel zuzuhören, und auch von ihnen zu hören, dass sie hoffen, dass wir an der Schwelle zu einer Einigung stehen“, sagte er.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …