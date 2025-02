https://consortiumnews.com/2025/02/23/yes-ukraine-started-the-war/



Ja, die Ukraine hat den Krieg begonnen

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

23. Februar 2025

Donald Trump wurde von westlichen Medien und Politikern dafür, dass er sagte, die Ukraine habe den Krieg begonnen, in der Luft zerrissen. Hier sind Fakten, keine Mythen, sagt Joe Lauria.

Ein Treffen zwischen dem glattrasierten Zelensky und Trump bei den Vereinten Nationen im Jahr 2019. Seitdem haben sie einen langen Weg zurückgelegt. (Präsident der Ukraine/Wikimedia Commons)

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

Die New York Times warf Trump vor, „die Geschichte der Invasion Russlands in seinem Nachbarland umzuschreiben“. Der Korrespondent der Zeitung aus dem Weißen Haus schrieb:

„Als russische Truppen 2022 über die Grenzen in die Ukraine einfielen, entschlossen, sie als unabhängigen Staat von der Landkarte zu tilgen, eilten die Vereinigten Staaten der bedrängten Nation zu Hilfe und machten ihren Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, zum Helden des Widerstands.

Fast auf den Tag genau drei Jahre später schreibt Präsident Trump die Geschichte der Invasion Russlands in seinem kleineren Nachbarland neu. In dieser Version ist die Ukraine kein Opfer, sondern ein Bösewicht. Und Herr Selenskyj ist kein moderner Winston Churchill, sondern ein „Diktator ohne Wahlen“, der den Krieg irgendwie selbst begonnen und Amerika dazu gebracht hat, zu helfen.“

Die BBC berichtete:

„Die Ukraine hat den Krieg nicht begonnen. Russland startete im Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine, nachdem es 2014 die Krim annektiert hatte.

Die Annexion erfolgte, nachdem der pro-russische Präsident der Ukraine durch Demonstrationen des Volkes gestürzt worden war.“

CNN heulte auf: „Präsident Donald Trump hat nun die falsche Propaganda Russlands über die Ukraine vollständig übernommen und sich gegen eine souveräne Demokratie gewandt, in die zugunsten des Angreifers einmarschiert wurde. … Trump beschuldigte die Ukraine fälschlicherweise, den Konflikt begonnen zu haben.“

„In Kommentaren gegenüber Reportern in seinem Mar-a-Lago-Resort in Florida behauptete Trump fälschlicherweise, Kiew habe den Konflikt begonnen, den größten auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg“, beschwerte sich die Financial Times.

In der gesamten westlichen Medienlandschaft, die mit einer Stimme sprach, war es so ziemlich dasselbe.

Die Medien betrachten es als Bestätigung, dass sie Recht haben, wenn sie mit einer Stimme sprechen. Aber oft handelt es sich dabei nur um eine massive Bestätigungsvoreingenommenheit für die Geschichte, die ihnen von westlichen Geheimdiensten und politischen Führern erzählt wird, und nicht um eine unabhängige Prüfung der Fakten.

In diesem Fall zeigen die Fakten, dass Trump Recht hat.

Die zentrale Frage in all dem ist: Wann hat der Ukraine-Krieg eigentlich begonnen? Der westliche Mainstream lässt die Massen von Menschen glauben, dass er am 24. Februar 2022 begann, als die reguläre russische Armee in einen bereits acht Jahre andauernden Bürgerkrieg eingriff, der in hohem Maße von der Ukraine mit Hilfe der USA begonnen wurde.

Das ist der Teil, den sie Ihnen nicht erzählen.

Der Schlüssel zu dieser Lüge ist, dass der „pro-russische Präsident der Ukraine“, wie die BBC ihn nennt, „durch Volksdemonstrationen gestürzt“ wurde. [Hervorhebung hinzugefügt.]

Natürlich hat Trump das nicht erklärt. Er ist kein guter Redner. Er versäumt es zu oft, den Kontext darzulegen, der notwendig ist, um zu verstehen, worüber er spricht.

Trumps flüchtige Bemerkung bei einem Pressetermin auf seinem Anwesen in Florida am vergangenen Dienstag löste international für Furore aus.

„Heute hörte ich: ‚Oh, nun, wir wurden nicht eingeladen‘ [zu den Gesprächen in Saudi-Arabien mit Russland]“, sagte Trump über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. “Nun, Sie sind seit drei Jahren dort … Sie hätten es nie anfangen sollen. Sie hätten ein Abkommen schließen können.“

Es waren diese sechs kursiv gedruckten Wörter, die den Sturm entfacht haben. Der Rest dessen, was er in diesem Satz sagte, wurde ignoriert.

Für diese wenigen Worte wurde er von europäischen Staats- und Regierungschefs verurteilt. Selenskyj, der immer noch an der Spitze der Ukraine steht, warf Trump vor, „eine Menge Desinformation aus Russland“ zu verbreiten.

„Leider lebt Präsident Trump, bei allem Respekt für ihn als Führer einer Nation, die wir sehr respektieren, in dieser Desinformationsblase“, sagte Selenskyj.

Der einzige Weg, wie der Westen damit umgehen kann, ist, das Geschehene als russische Propaganda zu bezeichnen. Als ob eine Darstellung falsch wäre, nicht weil die Fakten falsch sind, sondern weil Russland sie sagt. Im Grunde genommen hat Russland nie recht und die USA und ihre Verbündeten nie unrecht.

Es ist wie die Geschichte des Amerikaners, der auf einem Flug von Moskau nach Washington neben einem Russen sitzt. „Was bringt Sie nach Washington?“, fragt der Amerikaner.

„Ich reise, um über amerikanische Propaganda zu recherchieren„, sagt der Russe.

„Welche amerikanische Propaganda?“

„Genau“, sagt der Russe.

Ein Deal platzt

Was in der Mainstream-Berichterstattung ausgelassen wurde, war, dass Trump Möglichkeiten zur Friedensverhandlung hervorhob, die Selenskyj und die Ukraine verpasst hatten. „Sie hätten einen Deal machen können“, sagte er.

Aber Trump versäumte es grundsätzlich zu erklären, wie der Ukraine-Krieg 2014 begann und nicht am 22. Februar 2022, vor drei Jahren am Montag. Zu diesem Zeitpunkt trat Russland direkt in einen Krieg ein, der bereits von der Ukraine und vor allem, wie Trump nicht erwähnte, von den Vereinigten Staaten begonnen worden war.

[Siehe: Biden bestätigt, warum die USA diesen Krieg brauchten]

„Volksdemonstrationen“

Demonstranten stoßen in Kiew, Ukraine, im Februar 2014 mit der Polizei zusammen. (Mstyslav Chernov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Am 20. Februar 2014 wurde Viktor Janukowitsch, der 2010 in einer von der OSZE bestätigten Volksabstimmung zum Präsidenten der Ukraine gewählt worden war, gewaltsam gestürzt.

Die Anhänger von Janukowitsch in den russischsprachigen Teilen der Ost- und Südukraine weigerten sich, die verfassungswidrige Regierung anzuerkennen, die die Macht übernahm, und verteidigten ihre demokratischen Rechte.

Die mehrheitlich von ethnischen Russen bewohnte Krim, eine riesige Unterstützerbasis für Janukowitsch, stimmte nur wenig mehr als einen Monat später, am 16. März 2014, dafür, die Ukraine zu verlassen und sich wieder Russland anzuschließen. Die ukrainische Regierung hatte außerdem erklärt, dass sie den Pachtvertrag Russlands für einen Marinestützpunkt am Schwarzen Meer in Sewastopol auf der Krim nicht über 2017 hinaus verlängern würde.

In anderen Teilen der Ukraine kam es zu Straßenschlachten. Fünf Tage nachdem rechtsextreme ukrainische Banden 48 russischsprachige Menschen in einem Gewerkschaftsgebäude in Odessa bei lebendigem Leib verbrannten, erklärten zwei der östlichen Provinzen ihre Unabhängigkeit von der Ukraine und übernahmen Regierungsgebäude.

Mit Unterstützung der USA startete die verfassungswidrige Regierung am 16. April 2014 einen Militärangriff gegen diese beiden Provinzen in der Donbass-Region.

So erklärte die Ukraine den Krieg und nannte das Datum, an dem sie dies tat.

Trump erwähnte nicht die entscheidende Rolle, die die USA bei der Absetzung Janukowytschs und dem anschließenden Krieg Kiews gegen Donbass spielten.

Die Rolle der USA bei der Auslösung des Krieges

John McCain spricht am 15. Dezember 2013 in Kiew zu einer Menschenmenge. (U.S. Senate/Office of Chris Murphy/Wikimedia Commons)

Stellen Sie sich ein Protestlager im Lafayette Park vor, in dem einige der Demonstranten gewalttätig sind. Sie fordern den Sturz des US-Präsidenten aus dem Weißen Haus auf der anderen Straßenseite.

Dann tauchen zwei hochrangige russische Abgeordnete im Park auf. Sie erscheinen mit Protestführern und sprechen zur Menge, ermutigen sie und sagen ihnen, dass Russland auf ihrer Seite steht.

Dann erscheint der für Nordamerika zuständige stellvertretende russische Außenminister im Lafayette Park und verteilt Essen an die Demonstranten im Lager.

Später wird der Minister bei einem Telefongespräch mit dem russischen Botschafter in den USA über die Zusammensetzung der neuen amerikanischen Regierung nach dem Sturz des Präsidenten erwischt. Dieser Minister hatte auch eine Rede gehalten, in der er sagte, Russland habe 5 Milliarden Dollar ausgegeben, um die Demokratie in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Der gewählte amerikanische Präsident wird dann gewaltsam gestürzt und flieht aus dem Land. Russland setzt die von ihm ausgewählte Regierung ein. Kalifornien lehnt das von Russland eingesetzte Regime ab und sagt, dass es sich von den Vereinigten Staaten lossagt. Die neue Putschregierung beginnt daraufhin einen Krieg gegen Kalifornien.

Wenn dies tatsächlich in Washington geschehen wäre, glauben Sie, dass irgendjemand in den USA sagen würde, dass Russland etwas mit dem Sturz der US-Regierung zu tun hatte? Oder hätte man einfach gesagt, dass er durch „Volksdemonstrationen“ gestürzt wurde?

Aber genau das ist 2014 in der Ukraine passiert. Die Rolle der Gesetzgeber wurde im wirklichen Leben von den Senatoren John McCain und Chris Murphy gespielt. Die stellvertretende Außenministerin wurde von Victoria Nuland gespielt, der damaligen stellvertretenden US-Außenministerin für eurasische Angelegenheiten.

Obama versucht, den Krieg einzudämmen

Russland kam Donbass mit Waffen, Ausrüstung, Munition und den quasi unabhängigen Wagner-Söldnern zu Hilfe. Um Kiews Aggression zu vertuschen und zu rechtfertigen, bezeichneten westliche Regierungen und ihre Medien Moskaus Hilfe für ethnische Russen fälschlicherweise als „Invasion“.

Nachdem die illegitime Regierung ihren Angriff auf die abtrünnigen russischen Regionen begonnen hatte, versuchte Präsident Barack Obama, die Eskalation einzudämmen. Die New York Times berichtete am 10. März 2015:

„Der Präsident hat privat signalisiert, dass er trotz des Drucks weiterhin zögert, Waffen zu schicken. Unter anderem hat er seinen Mitarbeitern und Besuchern mitgeteilt, dass eine Bewaffnung der Ukrainer den Eindruck erwecken würde, dass sie die weitaus mächtigeren Russen tatsächlich besiegen könnten, und somit möglicherweise eine härtere Reaktion Moskaus hervorrufen würde.

Herr Obama stellt weiterhin Fragen, die auf seine Zweifel hindeuten. „Okay, was passiert, wenn wir Ausrüstung schicken – müssen wir dann auch Ausbilder schicken?“, sagte eine Person, die die Diskussion umschrieb, um anonym zu bleiben. „Was ist, wenn sie in die Hände von Schlägern fällt? Was ist, wenn Putin eskaliert?“

Erstens spricht Obama von einem Krieg, der bereits im Gange war, der im Jahr zuvor begonnen hatte, nicht sieben Jahre später. Zweitens ist sich Obama sehr wohl bewusst, dass die tödliche Hilfe der USA für die Ukraine, die einen Bürgerkrieg gegen russischsprachige Menschen führt, Russland provozieren würde.

Und drittens gibt Obama hier zu, was die westliche Orthodoxie jetzt leugnet (was aber damals in den Mainstream-Medien weit verbreitet war), nämlich dass „Schläger“ in der Ukraine ein großes Problem darstellten. Mit „Schlägern“ meinte Obama eindeutig rechtsextreme und neonazistische Gruppen, die für die Ukraine kämpften. [Siehe: Über den Einfluss des Neonazismus in der Ukraine]

September 2015: Präsident Barack Obama (rechts) in einem Gespräch unter vier Augen mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko vor den Vereinten Nationen in New York. (White House/Pete Souza)

Trump gibt dem Druck nach

Während des Parteitags der Republikaner 2016 entdeckten die Demokraten einen Punkt im Parteiprogramm der Republikaner, der besagte, dass keine tödliche Hilfe für die Ukraine geleistet werden sollte. Unter dem gestörten Einfluss von Russiagate wurde dies als Beweis für Trumps geheime Absprachen mit Russland angepriesen, obwohl es nur die Fortsetzung von Obamas exakter Politik war.

Um dem Druck von Russiagate zu entkommen, hörte Trump auf seine verräterischen Berater und bewaffnete die Ukrainer, was den Krieg erheblich verschärfte und die Russen provozierte, wie Obama befürchtet hatte.

Trump sagte am vergangenen Dienstag, dass die Ukraine viele Chancen gehabt hätte, ein Abkommen mit Russland zu schließen. Um den Krieg zu beenden, unterstützte Russland die Minsker Abkommen, die aus einem Treffen des Kremls mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel im Mai 2015 hervorgingen. Die Abkommen, die vom UN-Sicherheitsrat mit Zustimmung der USA gebilligt wurden, hätten den abtrünnigen östlichen Provinzen innerhalb der Ukraine Autonomie gewährt.

Frankreich, Deutschland und die Ukraine, darunter drei Jahre unter Selenskyj, blockierten jedoch ihre Umsetzung. Merkel, der ehemalige französische Präsident François Hollande und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko gaben alle zu, dass sie Russland hingehalten haben, um der NATO Zeit zu verschaffen, die Ukraine zu bewaffnen und auszubilden.

Das ist es, was Trump anscheinend meinte, als er sagte, Selenskyj habe drei Jahre Zeit, um ein Abkommen zu schließen, oder vielmehr, um ein bereits geschlossenes Abkommen umzusetzen.

Angesichts der Anzeichen für eine erneute Offensive der Ukraine gegen Donbass legte Russland der NATO und den USA im Dezember 2021 zwei Vertragsvorschläge vor. Sie forderten eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa, nämlich den Abzug der NATO-Truppen aus den ehemaligen Ländern des Warschauer Pakts und der US-Raketen aus Polen und Rumänien, die nur wenige Minuten von Moskau entfernt sind.

Trump wiederholt immer wieder, dass es zu einer russischen Intervention nie gekommen wäre, wenn er Präsident gewesen wäre. Vielleicht hätte er diese Verträge ausgehandelt. In einem Artikel der Daily Mail von letzter Woche hieß es, Trump erwäge den Abzug der US-Truppen aus dem Baltikum, was Teil dessen sei, was Russland in einer neuen Sicherheitsvereinbarung in Europa wolle. Dies ist Teil dessen, wofür Russland seit Jahrzehnten eintritt.

Moskau teilte der Biden-Regierung mit, dass Moskau im Falle einer Ablehnung der Verträge in der Ukraine auf „technische/militärische Mittel“ zurückgreifen könnte.

Biden war sich völlig darüber im Klaren, dass dies eine neue, tödlichere Phase des Krieges bedeuten würde, und lehnte die Verträge ab, was eine direkte Intervention Russlands in den Bürgerkrieg provozierte. Biden brauchte dies, um den „Beginn“ des Krieges herbeizuführen – als ob die Geschichte am 24. Februar 2022 beginnen würde.

Biden und sein Verteidigungsminister machten deutlich, dass das Ziel der USA darin bestehe, die Putin-Regierung zu „schwächen“ und zu stürzen und zu der Dominanz zurückzukehren, die die USA in den 1990er Jahren über Russland genossen hatten.

Um dies zu erreichen, brauchte Biden die Invasion Russlands, um einen Informations-, Wirtschafts- und Stellvertreterkrieg gegen Russland vom Boden aus zu beginnen. Drei Jahre später hat der Westen alle drei verloren und lügt immer noch darüber, wann alles begann.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: „A Political Odyssey“, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und „How I Lost By Hillary Clinton“, mit einem Vorwort von Julian Assange. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden und ist auf X @unjoe zu finden.

Übersetzt mit Deepl.com

